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Все про:Медведчук (516) пропаганда (1275) Росія (20334) 112_Україна (49)

 Війну організували США. Ми мусимо покаятися, попросити прощення у північних братів і відбудувати Донбас, - новий рівень пропаганди каналів Медведчука. ВIДЕО

Війну в Україні організувала демократична партія США, а росіяни не були її ініціаторами. Крім того, українці мають попросити вибачення у росіян і за свої гроші відновити Донбас.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі тези пролунали сьогодні в ефірі телеканалу 112, який належить куму Путіна Віктору Медведчуку. Озвучив їх академік Академії економічних наук України Анатолій Пешко.

Відео Георгій Тука

Ефір з його участю на телеканалі "112" тривав з 9.22 по 9.31.

Також читайте: Рада утворила ТСК з вивчення законності зміни власників телеканалів NewsOne, 112 і ZiK

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157268
 
   
 Топ коментарі
 
а чому б і ні.
свобода слова по Зелі.
тепер добровольці то злочинці, а сепарня сторона, яка постраждала від режиму Порошенка, амбіцій штатів, та коників націоналістів.
зелені, я ж нічого не пропустила, все перелічила ?
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Закройте уже нахрен эту клоаку вражеской пропаганды
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и не только от медведчука, но и от зе!лоха...

Але чому ці кошти мають піти на ті території, що поруйнувала Запорєбрікія? Чому ці кошти не вкласти в Чернігівську,Івано-Франківську область? Чому ці кошти не вкласти в Львівську? Чим гірша Хмельницька чи Одеська? Там люди не кликали іхтамнєтів! Там люди за Україну! Чому ми маємо заплатити за це?

Войну организовали США. Мы должны покаяться, попросить прощенье у северных братьев и отстроить Донбасс, - новый уровень пропаганды каналов Медведчука - Цензор.НЕТ 885
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Вгамуйтеся, шановні. Моста у Станиці Луганській вже зводять вашим коштом. Ніхто й не рипнувся на спротив! Москалі поблажливо "дозволили" та лиш у бінокля контролюють як там та що відбувається.
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Так то США нашептали на ушко членам Совета Федерации: проголосовать 1-го марта 2014-го года за войну против Украины ? Війну організували США. Ми мусимо покаятися, попросити прощення у північних братів і відбудувати Донбас, - новий рівень пропаганди каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 4457
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Забавно наблюдать как ведущие пытаются что печатать в ствоих таблетах, пока маразматик рассказывает про происки американцев.. Даже ведущим 112 канала неудобно учавствовать в этой постановке..
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Надо отдать должное на помойке "112" есть несколько адекватных журналистов(ок), непонятно как они этот инфо-бред выдерживают.. Но главные ведущие: Полуев и Степанец - ватники на 100%.
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И ПОСЛЕ ТАКОГО ЖУРНАШЛЮХИ С КАНАЛОВ МЕРТВЕТЧУКА ОРУТ О УЩЕМЛЕНИИ СВОБОДУ СЛОВА? ПРОПАГАНДА В ЧИСТОМ ВИДЕ! КТО УВИДИТ АКАДЕМИКА ЛЕЩА И СРАЧА ЕМУ И В СОЦ. СЕТЯХ НАПИШИТЕ ЧТО О НЕМ ДУМАЕТЕ!
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лучше по домашнему адресу/адресу работі прислать привет.
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Так и будет. Зеленые колаборанты уже начали воплощать этот план в жизнь.
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КАКОГО ХЕРА ЭТУ КАЦАПСКИИ КАНАЛЫ НЕ ЗАКРЫВАЮТ?!
где упырь зеЛЯ??!!
все идет к тому.что сожгут эту каналы!
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немцы были уверены что гитлер спасает германию....этот пьяненький дядя мог бы еще и сирию предложить нам восстанавливать в знак примирения и покаяния))
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Как только Зеленский стал президентом, так буйным цветом расцвели все антиукраинские цветы. И это приветсвуется. По умолчанию.
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А шо удивляться-большинство хохлятского НАСЕЛЕНИЯ проголосовало за это в апреле 2019
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Нет слов, просто (уки Війну організували США. Ми мусимо покаятися, попросити прощення у північних братів і відбудувати Донбас, - новий рівень пропаганди каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 683 Если кто и должен покаяться так это Параша Війну організували США. Ми мусимо покаятися, попросити прощення у північних братів і відбудувати Донбас, - новий рівень пропаганди каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 683
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От обилия цифр на работе мозг у человека перегрелся. Произошло закипание мозга и мысли. Тут медицина бессильна. Персонажу нужен покой.
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чувак прав, если американцы уйдут из крыма и донбасса сразу будет мир, проклятые янки стреляют в русских и украинцев, а мы братья, и вообще давайте мириться только без крыма и донбасса, ну еще украина восстанавливает донбасс и платит за сбитый русскими боинг и снова мир, дружба....
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Круто. Понятно, что таким Порошенко был как кость в горле. Теперь у них появилась надежда, что так и будет.
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Порошенко был и остается редким дерьмом, а не костью в горле
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Блазень наш пастир, ві веде нас в правельно у напрямку.
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Такое впечатление,что смотрю международную панораму времен совка.
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Теперь понятно почему вата и зебилы ненавидят Пороха?
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Не только вата и зебилы ненавидят Пороха. По моему, вся Украина ненавидит Пороха.
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Этот прахвессор загаражной академии наук, вообще, здоров? Голос как после инсульта. Если оно больное, то зачем таких приглашать? Оно ж причины со следствиями очеви дно не вяжет.
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"...Академія економічних наук України (АЕНУ) - громадська організація, заснована установчою конференцією 25 червня 1993 року в м. Донецьку, ..."
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Скрізь випирають зомБаські роги.
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Если эту антиукраинскую клоаку зеленые не хотят закрыть,значит она должна сгореть
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Академія економічних наук України (АЕНУ) - громадська організація, заснована установчою конференцією 25 червня 1993 року в м. Донецьку, зареєстрована як всеукраїнське об'єднання громадян.

це такий академік, як я баяніст
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Пропозиція:
- академіка Академії економічних наук України Анатолій Пешко вигнать НАХ з акаденії як дармоїда, такі люди повинні працювати тільки фізично.

- Медвидчука, як ворожого агента, запропонувать на обмін куму ****, хоч якась буде кристь з цієї мразі
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Україна - понад усе. Кожне слово, кожна заява, кожне рішення повинні зважуватися на відповідність інтересам України. В іншому разі це зрада. Суверенітет і територіальна цілісність України на першому місці. Інтереси Українського народу - це інтереси України. Захист патріотів і захисників перед різними ворогами і проявами негідників, перед московською пропагандою і заявами їх сателітів. Військова, економічна та інформаційна безпека - це питання найпильнішої уваги. Таких академіків треба або за зраду судити або позбавляти громадянства і в Московію нехай їде. І ЧОМУ ЦЕЙ Академії економічних наук України Анатолій Пешко ЩЕ НЕ НА НАРАХ ? Зебіли ви тільки патріотів саджаєте?
А канали NewsOne, 112, ZIK треба закрити як канали які проводять під час війни антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ.
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Ето вопрос уже нужно задать СБУ почему госслужащие и ученые состоящие на государственном обеспечении работают на окупантов и на убийц украинского народа.
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Та це якась шарашкіна контора, створена на дамбасЄ.
Ви дійсно думаєте, що це лайно реально академік АН України?
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академик шапкоснимательных наук. На одной кафедре с проффесром чалился=)
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Кацапи, йдіть на хрін разом з мЕдведчуком.
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что у трезвого на уме, то у пьяного на языке....
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День у день почти по всех каналах рассказывают что ето Украина сама начала войну а потом удивляются почему в Украине столько ватников ненавидит Украину и националистов якобы стреляющих по самим себе. Да и во всем мире не могут понять что здесь творится.
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Ета Тварь даже не может внятно разговаривать не то что адекватно мыслить. И вы ему еще ученую степень дали и платите с бюджета повышенную стипендию?
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Нами правит быдло-элита, вот это академик, яременко депутат, портнов юрист, луценко прокурор, потрошиная гнида президент, теперь прези дент зё, а вместе это быдло-элита - тупая и жадная, воровская и антиукраинская.
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цельный академик иканамических наук... в Украине нет экономики, а пешко - академик экономических наук... нет слов...
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так это же порохобот ..... если почитать коменты то его бред на 90 процентов совпадает с коментами порохоботов )))))))))))) это шедевр .. )))))))))
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какой умный человек . ему прямая дорога в правительство . там оценят Війну організували США. Ми мусимо покаятися, попросити прощення у північних братів і відбудувати Донбас, - новий рівень пропаганди каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 9375
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от бл@дь, не проффесор, так академик комик
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Полный реванш рыгов и пророссийских экстремистов. Не зря Кремль так вложился в агиткампанию Зебила Нелоховича.
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Що за хворе на голову лайно? Звідки воно взялося?
Воно"академік" явно в дурці, а не в нормальній Академії.
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Обурена, але не здивована. На жаль такого народу, з подібною думкою, хоч греблю гати.
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Нам хотят внушить, что Сурков и Кургинян, курировавшие сепаратистов -
это были "американцы".
Идеологию "русского мира" тоже придумали в Белом Доме "американцы"...
И Гиви с Моторолами тоже, оказывается, были "американцами"...
И только похоронки почему-то шли не в Америку, а на россию.
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На счет академика каких то наук есть большие сомнения, а вот то что он алкоголик вино-водочных изделий, то это видно невооруженным взглядом.
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Зебилы,скоро ваш кумир, обяжет вас содежать Ленку-канистру и ее ребетенка.
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Он же совершенно пьян в эфире. Но у трезвого у него то же самое на уме. Ну и академик....
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Не знаю хто ті медвечуківські канали дивится ? там одна гидота і одні і ті українофобські морди: рабінович ,червоненко,шуфрич,співак,пальчевський,карасьов та інші,єдине що жаль журналістів які там працюють.
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одному мені хочеться прийти з вогнеметом у цей кремлядський свинарник і випалити все до тла?!
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Этот бред придумал один Медведчук или они напополам с Зелей?
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Этот бред придумали "северный братья" и уже давненько активно продвигают на своих шоу, а этот "академик" всего лишь послушно исполняет их мантру. но то, что этот бред озвучен на канале медведчука при нынешнем презеденте, как говорится, знаковое событие - "простое совпадение, не думаю".
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А НА ДЕМЕНЦІЮ ЦЬОГО АКАДЕМІКА ПЕРЕВІРЯЛИ!! ТЕПЕР АКАДЕМІЮ НАУК РОЗІГНАТЬ , ВОНИ І ТАК НІЧОГО НЕ РОБЛЯТЬ, СИДЯТЬ 90 літні, А ЩО МЕЛЮТЬ НЕ РОЗУМІЮТЬ!
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"Порошенко, почему до сих пор не сидит Мертвечук!!!"(с) Упс...Порох уже более чем пол года не президент...
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Хорошо что это говно из т2 убрали, еще зик нужно отправть в семиполосную разноцветную табличку
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Украинского патриота и русского шовиниста разъединяет почти все. Но объединяет презрение к холопу. К малороссийскому холопу.
Русский шовинист готов использовать малороссийского холопа если ему нужно с его помощью завоевать или украсть украинскую землю, развратить украинскую душу, заплевать украинское небо. Но он потешается над его смешным геканьем и шоканьем, над его нелепыми подростковыми шутками, над его нарочитым стремлением угодить. Русского шовиниста тошнит от всего этого, но он терпит - ради чужой земли и чужого неба. Если у него все получится, он в очередной раз вытрет о холопа ноги и отправит на конюшню шутки шутить.Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит. Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком. Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придётся и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками.

Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо.
Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов.
А Украина останется.Виталий Пориников
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Медведчук перегнул. Но полагаю, что надо отстроить всей Украиной, но если те районы Донбасса вернутся под контроль Украины без всяких особенных статусов.
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Кроме того, полагаю, что населению Донбасса (не буду говорить о ставленниках московии управляющих Донбассом) больше всего не нравится, что страной управляли и управляют олигархи. Вот всем вместе и надо олигархию быстро уничтожить. А кое кто из олигархов при этом могут очутиться на нарах.
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Епоха дурнуватої неадекватності у розпалі: чорне називають білим, окупантів- друзями, з чесних роблять злочинців. ..
Шкода, що влада ніяк на це не реагує, пояснюючи все свободою слова. ..
А хіба безмежно брехати, сіяти ворожнечу - це свобода слова?..
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"...попросить прощенье у северных братьев" - это у кого? у эскимосов? Війну організували США. Ми мусимо покаятися, попросити прощення у північних братів і відбудувати Донбас, - новий рівень пропаганди каналів Медведчука - Цензор.НЕТ 3976
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Академик академии экономических наук лыка не вяжет с утра.
Надо было с утра сходить в академию опохмелиться, а потом выступать.
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