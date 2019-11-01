 Війну організували США. Ми мусимо покаятися, попросити прощення у північних братів і відбудувати Донбас, - новий рівень пропаганди каналів Медведчука. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, такі тези пролунали сьогодні в ефірі телеканалу 112, який належить куму Путіна Віктору Медведчуку. Озвучив їх академік Академії економічних наук України Анатолій Пешко.
Відео Георгій Тука
Ефір з його участю на телеканалі "112" тривав з 9.22 по 9.31.
где упырь зеЛЯ??!!
все идет к тому.что сожгут эту каналы!
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Скрізь випирають зомБаські роги.
це такий академік, як я баяніст
- академіка Академії економічних наук України Анатолій Пешко вигнать НАХ з акаденії як дармоїда, такі люди повинні працювати тільки фізично.
- Медвидчука, як ворожого агента, запропонувать на обмін куму ****, хоч якась буде кристь з цієї мразі
А канали NewsOne, 112, ZIK треба закрити як канали які проводять під час війни антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ.
Ви дійсно думаєте, що це лайно реально академік АН України?
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
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https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA
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.https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html
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https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
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демиккомик
Воно"академік" явно в дурці, а не в нормальній Академії.
это были "американцы".
Идеологию "русского мира" тоже придумали в Белом Доме "американцы"...
И Гиви с Моторолами тоже, оказывается, были "американцами"...
И только похоронки почему-то шли не в Америку, а на россию.
Русский шовинист готов использовать малороссийского холопа если ему нужно с его помощью завоевать или украсть украинскую землю, развратить украинскую душу, заплевать украинское небо. Но он потешается над его смешным геканьем и шоканьем, над его нелепыми подростковыми шутками, над его нарочитым стремлением угодить. Русского шовиниста тошнит от всего этого, но он терпит - ради чужой земли и чужого неба. Если у него все получится, он в очередной раз вытрет о холопа ноги и отправит на конюшню шутки шутить.Украинский патриот готов жертвовать своей жизнью, своей судьбой ради того, чтобы холоп жил в мире и безопасности. Холоп - его соотечественник. Патриот защищает Украину. Холоп этого не заметит. Он расскажет своим детям, что ему мешала жить "войовнича меншість", которая поставила барьер между сапогом хозяина и его услужливым языком. Но патриот все равно будет защищать и строить страну, в которой - если у русского шовиниста и его холопья ничего не выйдет - ему придётся и дальше жить вместе с холопами. Потому что холопы - его соотечественниками.
Трудно жить в стране, где холопство приносит деньги, власть и народную любовь. Трудно такую страну защищать. Но необходимо.
Необходимо просто потому, что эта страна - Украина. Холопство рано или поздно отступает, дети и внуки вчерашних холопов будут стыдиться позора своих отцов.
А Украина останется.Виталий Пориников
Шкода, що влада ніяк на це не реагує, пояснюючи все свободою слова. ..
А хіба безмежно брехати, сіяти ворожнечу - це свобода слова?..
Надо было с утра сходить в академию опохмелиться, а потом выступать.