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 Політика України
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Все про:НАБУ (2161) хабар (2794) ліс (260) Харківщина (799) Ситник (525)

 "Та, я переплутав пакети", - Ситник про директора лісгоспу, який приніс детективу НАБУ не той хабар. ВIДЕО

Затриманий у Харківській області за спробу підкупити детектива Національного антикорупційного бюро України голова Гутянського лісгоспу Віктор Сиса переплутав пакети з грошима.

Про це 31 жовтня під час круглого столу в пресцентрі "Українського кризового медіацентру" заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Лісник, який був запрошений президентом після візиту до Харкова, як раз учора (30 жовтня. - Ред.) пропонував детективу НАБУ 100 тис. Чомусь приніс 110 тис. Навіть не знаємо, чому. Потім, коли детектив під запис набрав його і сказав, а чого 110? "Та, я переплутав пакети...". Такий цікавий персонаж", - розповів Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора лісгоспу в Харківській області, затримано під час спроби дати хабар $100 тис., - нардеп Кучер. ФОТО (оновлено)

30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували у відомстві.

17 липня під час поїздки в Харківську область Президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент зателефонував Сисі і запросив його на зустріч.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157240
 
 
 Топ коментарі
 
принес детективу НАБУ не ту взятку.

...
Чомусь іржу "Да, я перепутал пакеты", - Сытник рассказал, как задержанный директор лесхоза в Харьковской области принес детективу НАБУ не ту взятку - Цензор.НЕТ 6226
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Конечно перепутаешь, всё завалено пакетами.
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принес детективу НАБУ не ту взятку.

...
Чомусь іржу "Да, я перепутал пакеты", - Сытник рассказал, как задержанный директор лесхоза в Харьковской области принес детективу НАБУ не ту взятку - Цензор.НЕТ 6226
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А мне не смешно.....
Значит кому то планировал занести 110.....

Какое то комедийное шоу...... Принесите пакет №1..... Дура.... Это пакет №2.....
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Тепер і посадити лісника не вийде, взятка в 110 доларів це ж не хабар. Виходить не простий той лісник, ой не простий. Тепер НАБУ не зможе розслідувати його зловживання, бо він буде в суді говорити що з НАБУ в нього інша кримінальна справа про ніби то хабар якого не було і буде вимагати щоб всі інші справи НАБУ проти нього передали ментам, а там він пакети не переплутає.
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Ноу хау от взяточников- подписывать пакеты со взятками разными именами чтобы при шухере сказать, ой я така затуркана перепутала пакеты...
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Либо этот лесник хитрый черт, либо набушников уже даже лесники ни во что не ставят.
Сытнику обидно, да!
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Нищета и убогость
Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как выглядит центр города.

https://youtu.be/NhZLAaWqt2w
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Это случайно не тот лесник, которого Зеля выгнал?
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Конечно перепутаешь, всё завалено пакетами.
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Пока сам себя не похвалишь никто не похвалит. Чем больше гавкают на набу тем больше боятся.Бо не могут поймать на хабари.Нелюди,все берут а они....
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И это в Харькове. Представляю какие деньги в лесхозах Западной Украины крутятся.
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известная такса. каждый лесник лесничему 20$ в месяц. половина с каждого лесничего нач лесхоза. те 70% в обл управление. на Киев 3 ляма в месяц с области. если какие то движухи, то идет отдельная доплата.
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та ты сам не менее цикавый персонаж.....
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Цензор стал площадкой для троллей Пороха, которые по поводу и без повода мочат Зе
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