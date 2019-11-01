 "Та, я переплутав пакети", - Ситник про директора лісгоспу, який приніс детективу НАБУ не той хабар. ВIДЕО

Про це 31 жовтня під час круглого столу в пресцентрі "Українського кризового медіацентру" заявив директор НАБУ Артем Ситник, передає Цензор.НЕТ.

"Лісник, який був запрошений президентом після візиту до Харкова, як раз учора (30 жовтня. - Ред.) пропонував детективу НАБУ 100 тис. Чомусь приніс 110 тис. Навіть не знаємо, чому. Потім, коли детектив під запис набрав його і сказав, а чого 110? "Та, я переплутав пакети...". Такий цікавий персонаж", - розповів Ситник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Директора лісгоспу в Харківській області, затримано під час спроби дати хабар $100 тис., - нардеп Кучер. ФОТО (оновлено)

30 жовтня в НАБУ повідомляли, що на передачі хабаря в розмірі $100 тис. старшому слідчому НАБУ в Харківській області затримали директора державного підприємства. Хабар слідчому запропонували за закриття справи, яка пов'язана з незаконним відчуженням неврахованого майна і продажем лісоматеріалів за зниженими цінами підконтрольним директору підприємствам, інформували у відомстві.

17 липня під час поїздки в Харківську область Президент України Володимир Зеленський оглянув ділянки незаконної вирубки лісу та розробки піщаного кар'єру під Харковом. Зеленському розповіли, що незаконні вирубки лісу в області контролює директор Гутянського лісгоспу Віктор Сиса. Тоді президент зателефонував Сисі і запросив його на зустріч.