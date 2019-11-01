 23-річний житель Одещини витирав ноги об прапор України, йому загрожує до 3 років в'язниці - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
Про цей інцидент в поліцію повідомив глава сільради.
Співробітники Усатівського відділення поліції через кілька годин встановили, що до злочину причетний 23-річний місцевий житель.
Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. За скоєне законом передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.
тому Україну вже тридцятий рік так лихоманить зеленківці не проти цього
друзей ублюдка-просто задвусотить при попытке к бегству.
тому Україну вже тридцятий рік так лихоманить зеленківці не проти цього
Для полноты картины не хватает обнародования фамили Коваленко или очередно Захорченко.)
флаг сорвал(
каким дебилом нужно быть? может сначала проверить, у него с головой порядок?