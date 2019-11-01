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Все про:Одеська область (1093) Нацполіція (8423) прапор (207)

 23-річний житель Одещини витирав ноги об прапор України, йому загрожує до 3 років в'язниці - Нацполіція. ВIДЕО

Вночі в селі Іллінка (Одеська область) невідомий молодик зірвав прапор зі стовпа біля будинку культури та витер об нього ноги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Про цей інцидент в поліцію повідомив глава сільради.

Співробітники Усатівського відділення поліції через кілька годин встановили, що до злочину причетний 23-річний місцевий житель.

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Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. За скоєне законом передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157237
 
   
 Топ коментарі
 
Найти и за яйца подвесить на этом флагштоке.
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Таких психически ущербных уродов нужно после тюрьмы выселять из страны. Они ненавидят Украину и ее флаг, но почему - то живут именно в Украине. Чтобы не было у таких ублюдков раздвоения сознания их нужно выселять из страны нах за 24 часа и забирать украинский паспорт. Пусть вытирают ноги где -нибудь в другой стране, например в Гондурасе, паРаше, Северной Корее, Китае и т.д. Из-за мягкого законодательства в Украине развелось неадекватов как тараканов и они мешают нормальным людям спокойно жить.
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Там багато таких,адептів зе та шарія.
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опосередковано подібне чинять латентно мільйони українських громадян малоросів
тому Україну вже тридцятий рік так лихоманить зеленківці не проти цього
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Найти ватного пи*ара и лишить гражданства. Пусть попробует его получить
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На нари виродка разом із друзями-свідками !!!!!! Отдихало оно.....
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ублюдка-на зону в ЗУ,родителей єтого говна-депортировать в ордло,дом-сжечь к уям.
друзей ублюдка-просто задвусотить при попытке к бегству.
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опосередковано подібне чинять латентно мільйони українських громадян малоросів
тому Україну вже тридцятий рік так лихоманить зеленківці не проти цього
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Оно кается. Ага. Но беда в том, что именно это и есть политика Зеленского. Без словоблудия и прикрас, как она есть.
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К сожалению такая патология наследственная. В 23 года самому дозреть до ненависти к стране в которой родился и вырос невозможно. Нужна соответствующая прививка от старшего поколения.
Для полноты картины не хватает обнародования фамили Коваленко или очередно Захорченко.)
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Цьому виродку мають підсказати добрі дяді, що йому краще поїхати назавжди до тієї країни, який прапор йому подобається. Сам відмовляється від громадянства і виїзжає. Але кому такі ідіоти потрібні. Це результат тупості і неграмотності, а також російської пропаганди і пропаганди "5 колони".
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Потрібно передбачити позбавлення громадянства для таких.
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а лучше рубать руки ,которыми снимал и ноги , которыми вытирал, шоб всю жизнь срал под себя урод..
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Ублюдок усатовский. Хай у гниди ноги поотсыхают.
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Закон о гражданстве???Такие вопросы решаются быстро и цивилизованно,а так эта гнида через 3 года выйдет обозленная и более опытная
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нє, цього молодика не накажуть, шоп в кримлі не подумали, шо в нас при владі якісь нацики
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отдать на поруки Яременко как проститутку шо даёт в жопу...
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Падонаг! Расстрелять мелкого засранца, чтоб другие боялись.
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Оно пообещало , что такое больше не повторится ... Циничная падлюка ! Пусть без принуждения вытрет свои грязные лапти об триколор отброссии и выложит в интернет ...
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Мразь ватная!таких нужно на 10 лет сажать!
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А ведь в Россию хрен поедет ). Скажет а че я должен,мне и тут хорошо
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нє нада поставлять бойцов лугандонії - цього поца тра усипіть як ущєрбного щєнка
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В комментариях старперов Цензора отчетливо чувствуется страх. Сколько таких предателей в краине? 30%? 50%? 73%? 23-річний житель Одещини витирав ноги об прапор України, йому загрожує до 3 років в'язниці - Нацполіція - Цензор.НЕТ 784
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да, ворогів України тут розплодилось як пацюків - тра вас радикально і конкрєтно чистити
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задавив би гада. Як гниду, як крису - воно викликає таку огиду, шо я 'го навіть людиною не щитаю. Задавлю і Бог мені це запише в добродєтєль
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И носит же таких свет. Не тюрьма так займ поможет ему спиться за то что он сделал. Лично меня приятно удивил бонусами займ на сайте finko.com.ua Чемодан, вокзал, Рашка, вот где ему будет хорошо.
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за что сидишь?
флаг сорвал(

каким дебилом нужно быть? может сначала проверить, у него с головой порядок?
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в Україні таких половина - тільки по стовбам не вміють лазити
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Полагаю, что судить необходимо минимум четверых. Хлопчика, что снимал видос на телефон можно приравнить г главному "герою" ибо сложно лазить по столбам с занятыми руками.
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