 23-річний житель Одещини витирав ноги об прапор України, йому загрожує до 3 років в'язниці - Нацполіція. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Про цей інцидент в поліцію повідомив глава сільради.

Співробітники Усатівського відділення поліції через кілька годин встановили, що до злочину причетний 23-річний місцевий житель.

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Дії правопорушника слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. За скоєне законом передбачено покарання у вигляді штрафу до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк до трьох років.