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 Суспільство
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 Масштабні бойові стрільби ЗРК відбуваються на полігоні Ягорлик у Херсонській області. ВIДЕО

У Повітряних Силах тривають масштабні бойові стрільби зенітних ракетних комплексів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що залучено підрозділи зенітних ракетних військ з різних регіонів України, п'ятикурсників факультету ЗРВ Харківського національного університету Повітряних Сил, фахівців науки та оборонної промисловості.

"У перший день стрільб на полігоні Ягорлик у Херсонській області ракетники здійснили понад 20 пусків ракет із комплексів С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по повітряних, наземних, надводних та електронних цілях. Усі – уражено", - йдеться в повідомленні.

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Масштабні бойові стрільби ЗРК відбуваються на полігоні Ягорлик у Херсонській області 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157235
 
   
 Топ коментарі
 
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Заметил что в КП до сих пор мониторы на ЭЛТ. Неужели нельзя установить уже на ЖК ?
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отрыжка Мародера, по инерции националисты тренируются
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А контратаковать врага можно палками.
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Можно аммиакопровод под Норильском взорвать или в метро москвы сибирец розсыпать неделями.
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Интервью советника Нетаниягу "Известиям": Россия отменяла поставки оружия Ирану в обмен на отмену поставок израильского оружия Украине





На этой неделе советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн дал интервью российской газете "Известия". Интервью было опубликовано на сайте IZ.ru 29 октября. Через несколько дней на него обратили внимание израильские СМИ, в частности сайт Ynet.
Особый интерес израильских СМИ вызвало заявление Бульштейна о том, что Россия отменяла поставки оружия Ирану в обмен на отмену поставок израильского оружия Украине.

В интервью "Известиям" Ариэль Бульштейн, в частности, сказал: "Израиль по крайней мере дважды - но я догадываюсь, что больше - позитивно воспринимал российскую чувствительность к поставке определённого рода вооружений в те страны, с которыми у РФ в тот или иной период были напряженные отношения. В том числе, на Украину. Но это происходило и происходит на двусторонней основе. Россия в ответ учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определённых видов вооружения в страны враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли. Естественно, мы воспринимаем поставки современных видов вооружений таким режимам, мягко говоря, без энтузиазма".

Журналист "Известий" Эльнар Байназаров уточнил: "Вы хотите сказать, что Россия не поставила Ирану некоторую военную технику по просьбе Израиля?" В ответ на это Ариэль Бульштейн заявил: "В прошлом были израильские просьбы о невыполнении поставок или заключении договоров на поставку определенных видов вооружений странам, которые угрожают Израилю".
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Нам Израиль кроме связи ничо и не предлагал.
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Мало кто и сомневался шо так будет, одни истерики ариели про бандеровцев-фашистов и холокост в 14 уже были маркером.
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Ізя.ру - то серйозний ресурс. авторітетний мабуть.
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Красиво две ракеты подряд выходят - класс !
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..Сегодня,да и вчера еще не слышал взрывов(живу в 20км от полигона),обычно хорошо слышно.Вероятно пуск ракет не очень громкий,а взрывы,как я понял были в море,а это далеко..
У нас (1968г) был 125й комплекс(6м ракета),по две на пусковой,П-16 и ИКО с желтым экраном. Не плохо отслеживались цели...
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