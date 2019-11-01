 Масштабні бойові стрільби ЗРК відбуваються на полігоні Ягорлик у Херсонській області. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
Зазначається, що залучено підрозділи зенітних ракетних військ з різних регіонів України, п'ятикурсників факультету ЗРВ Харківського національного університету Повітряних Сил, фахівців науки та оборонної промисловості.
"У перший день стрільб на полігоні Ягорлик у Херсонській області ракетники здійснили понад 20 пусків ракет із комплексів С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по повітряних, наземних, надводних та електронних цілях. Усі – уражено", - йдеться в повідомленні.
На этой неделе советник премьер-министра Израиля Ариэль Бульштейн дал интервью российской газете "Известия". Интервью было опубликовано на сайте IZ.ru 29 октября. Через несколько дней на него обратили внимание израильские СМИ, в частности сайт Ynet.
Особый интерес израильских СМИ вызвало заявление Бульштейна о том, что Россия отменяла поставки оружия Ирану в обмен на отмену поставок израильского оружия Украине.
В интервью "Известиям" Ариэль Бульштейн, в частности, сказал: "Израиль по крайней мере дважды - но я догадываюсь, что больше - позитивно воспринимал российскую чувствительность к поставке определённого рода вооружений в те страны, с которыми у РФ в тот или иной период были напряженные отношения. В том числе, на Украину. Но это происходило и происходит на двусторонней основе. Россия в ответ учитывала израильские просьбы и не выполняла поставки, например, определённых видов вооружения в страны враждебные Израилю. Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель - стереть Израиль с лица земли. Естественно, мы воспринимаем поставки современных видов вооружений таким режимам, мягко говоря, без энтузиазма".
Журналист "Известий" Эльнар Байназаров уточнил: "Вы хотите сказать, что Россия не поставила Ирану некоторую военную технику по просьбе Израиля?" В ответ на это Ариэль Бульштейн заявил: "В прошлом были израильские просьбы о невыполнении поставок или заключении договоров на поставку определенных видов вооружений странам, которые угрожают Израилю".
У нас (1968г) был 125й комплекс(6м ракета),по две на пусковой,П-16 и ИКО с желтым экраном. Не плохо отслеживались цели...