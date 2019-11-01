 Масштабні бойові стрільби ЗРК відбуваються на полігоні Ягорлик у Херсонській області. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що залучено підрозділи зенітних ракетних військ з різних регіонів України, п'ятикурсників факультету ЗРВ Харківського національного університету Повітряних Сил, фахівців науки та оборонної промисловості.

"У перший день стрільб на полігоні Ягорлик у Херсонській області ракетники здійснили понад 20 пусків ракет із комплексів С-300ПТ, С-300В1, Бук М1, С-125-2Д1 по повітряних, наземних, надводних та електронних цілях. Усі – уражено", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В аеропорту Дніпра відбуваються спільні антитерористичні навчання силових відомств. ФОТОрепортаж