 Мешканці Прилук палили шини під відділом поліції, вимагаючи розслідувати загибель на залізничних коліях 14-річного хлопця. ВIДЕО

Як повідомили УНІАН місцеві жителі, на акцію протесту прийшли рідні і друзі загиблого хлопця, їх масово підтримали жителі Прилук, передає Цензор.НЕТ.

Люди перед відділом поліції палили шини, акція, що зібрала понад 200 людей, тривала кілька годин.

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"Тіло загиблого не віддають родині, вони не можуть провести незалежну експертизу", – розповіла місцева жителька.

Жінка вказує, що ця акція продемонструвала невдоволення людей роботою місцевих правоохоронців, "де процвітає безкарність і договорняки", просто ситуація зі смертю підлітка стала останньою краплею.

У Прилуках поширюється інформація, що до загибелі хлопця можуть бути причетними четверо 16-річних підлітків. Ніби за тиждень до загибелі вони надсилали йому на телефон повідомлення із погрозами.

До учасників акції протесту виходив т.в.о. Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик. Він пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень, інакше піде у відставку.

У поліції області повідомили, що поліція Чернігівщини проводить об’єктивне та незалежне розслідування.

"Робити висновки про причини смерті хлопця поки передчасно, адже розслідування триває. Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Едуард Альохін запросив на зустріч 1 листопада представників потерпілої сторони. До речі, їх було включено і до складу слідчо-оперативної групи", – поінформували у секторі комунікацій ГУ НП в області.

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Нагадаємо, увечері 29 жовтня 14-річного Дениса Чаленка виявили мертвим на залізничних коліях у Прилуках. За офіційною інформацією ГУ НП в області, підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці, і його збив дизель-потяг сполученням "Ніжин-Гребінка". Школяр 9-го класу однієї з місцевих шкіл загинув на місці від тілесних ушкоджень. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування. Батьки не вірять в офіційну версію слідства, говорять про убивство і вимагають всебічного розслідування цієї справи.