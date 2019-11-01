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Все про:Нацполіція (8423) Прилуки (20) протест (1018) смерть (3604) Чернігівщина (371)

 Мешканці Прилук палили шини під відділом поліції, вимагаючи розслідувати загибель на залізничних коліях 14-річного хлопця. ВIДЕО

У Прилуках на Чернігівщині учора ввечері відбулася багатолюдна акція протесту перед відділом поліції з вимогою об'єктивного розслідування загибелі 14-річного Дениса Чаленка, якого виявили мертвим на залізничних коліях.

Як повідомили УНІАН місцеві жителі, на акцію протесту прийшли рідні і друзі загиблого хлопця, їх масово підтримали жителі Прилук, передає Цензор.НЕТ.

Люди перед відділом поліції палили шини, акція, що зібрала понад 200 людей, тривала кілька годин.

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"Тіло загиблого не віддають родині, вони не можуть провести незалежну експертизу", – розповіла місцева жителька.

Жінка вказує, що ця акція продемонструвала невдоволення людей роботою місцевих правоохоронців, "де процвітає безкарність і договорняки", просто ситуація зі смертю підлітка стала останньою краплею.

У Прилуках поширюється інформація, що до загибелі хлопця можуть бути причетними четверо 16-річних підлітків. Ніби за тиждень до загибелі вони надсилали йому на телефон повідомлення із погрозами.

До учасників акції протесту виходив т.в.о. Прилуцького відділу поліції Олександр Яцик. Він пообіцяв розслідувати цю справу за тиждень, інакше піде у відставку.

У поліції області повідомили, що поліція Чернігівщини проводить об’єктивне та незалежне розслідування.

"Робити висновки про причини смерті хлопця поки передчасно, адже розслідування триває. Начальник Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Едуард Альохін запросив на зустріч 1 листопада представників потерпілої сторони. До речі, їх було включено і до складу слідчо-оперативної групи", – поінформували у секторі комунікацій ГУ НП в області.

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Нагадаємо, увечері 29 жовтня 14-річного Дениса Чаленка виявили мертвим на залізничних коліях у Прилуках. За офіційною інформацією ГУ НП в області, підліток переходив залізничну колію у невстановленому місці, і його збив дизель-потяг сполученням "Ніжин-Гребінка". Школяр 9-го класу однієї з місцевих шкіл загинув на місці від тілесних ушкоджень. Інформацію про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція відкрила провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людей). Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування. Батьки не вірять в офіційну версію слідства, говорять про убивство і вимагають всебічного розслідування цієї справи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157233
 
 
 Топ коментарі
 
Зебильная лицемерная сущьность во всей красе. Скажи, лицемерная тварь. а про дубинского ты так же писал?
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Аваковцы заняты - половина охраняет Золотое от добровольцев, половина расследует "дивчачий путч".
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Навіщо ти такий тупий, ледащо?
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Зебильная лицемерная сущьность во всей красе. Скажи, лицемерная тварь. а про дубинского ты так же писал?
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коментар відмічено як спам  
 
Зебил, туши пукательную вену, у тебя подгорает!Мешканці Прилук палили шини під відділом поліції, вимагаючи розслідувати загибель на залізничних коліях 14-річного хлопця - Цензор.НЕТ 8840
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Навіщо? Нехай палає- буде чим опалювати домівки!)))
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Тоесть видишь, про дубинского стрелки переводишь. на самом деле это очень хорошо, даже тем кто сомневался - сразу видна ваша гнилая натура.
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Про пустить газ. ну это ка кминимум. Это не угроза? В оличие от того. что ты сейчас носишься. где никто не угрожал лично, а совет давал.
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Піди посмокчи цукерку- "Тзік сладкій"!
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Как я понимаю. перепись лицемерных уродов, которым нечего сказать, ка ктолько сказали про дубинского?
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Хто про що, а кацап про «пасасать»)
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Аваковцы заняты - половина охраняет Золотое от добровольцев, половина расследует "дивчачий путч".
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Такое было у яныка с Врадиевкой, перед йолкой, зе - готовся мудак
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