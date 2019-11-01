 Уряд не закриває лікарні в регіонах, але встановлює вимоги до їх мінімального завантаження, - міністерка Бабак. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак під час Години запитань до уряду.
"Урядом не передбачено закриття лікувальних закладів або скорочення медичного персоналу. Саме громади мають вирішувати, які з медичних установ необхідно посилити, а які перепрофілювати. Держава встановлює лише технічні вимоги щодо проїзду до лікарні і її мінімальне навантаження", - повідомила міністр.
За її словами, урядом вирішено, що всі населені пункти повинні бути компактно розташовані, не далі ніж на відстані 7 км від медустанови, яка надає первинну медичну допомогу.
"Тобто уряд не проводить жодних заходів зі скорочення медичних установ або інших, але встановлює стандарт, який має бути дотриманий на місцевому рівні", - пояснила Бабак.
зеЛогика!
зе-бильчики одобряют.
ги
Що вона меле, вона була в глухих районах?
я статирую шо как был геноцид так ни капельки не изменяется
правительство ничего не закрывает правительство просто не дает денег а они типа сами закрываются!!
Доколе!
Окончила Киевский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности «Иностранные языки» с присвоением квалификации учителя иностранных языков (английского и французского) с отличием (1991-1996). В 1996 году стала победителем конкурса на получение гранта на обучение в США при поддержке фонда Эдмунда Маски и в 1998 получила квалификацию магистра по специальности «Бизнес администрирование» и специализации «финансы».
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