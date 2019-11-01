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 Політика України, Здоров'я
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Все про:лікарня (253) ОТГ (51) Бабак (7) Міністерство розвитку громад і територій (5)

 Уряд не закриває лікарні в регіонах, але встановлює вимоги до їх мінімального завантаження, - міністерка Бабак. ВIДЕО

Уряд не закриває медустанови в регіонах, однак встановлює вимоги до мінімального завантаження лікарень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила міністерка розвитку громад і територій України Альона Бабак під час Години запитань до уряду.

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"Урядом не передбачено закриття лікувальних закладів або скорочення медичного персоналу. Саме громади мають вирішувати, які з медичних установ необхідно посилити, а які перепрофілювати. Держава встановлює лише технічні вимоги щодо проїзду до лікарні і її мінімальне навантаження", - повідомила міністр.

За її словами, урядом вирішено, що всі населені пункти повинні бути компактно розташовані, не далі ніж на відстані 7 км від медустанови, яка надає первинну медичну допомогу.

"Тобто уряд не проводить жодних заходів зі скорочення медичних установ або інших, але встановлює стандарт, який має бути дотриманий на місцевому рівні", - пояснила Бабак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157232
 
 
 Топ коментарі
 
А если пациентов меньше - больница закрывается
зеЛогика!
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А если пациентов меньше - больница закрывается
зеЛогика!
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Отравить водопровод, и будет полная загрузка.
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Тогда нагрузка вообще исчезнет. Как и пробки на дорогах.
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начнут класть всех . что бы койкоместо не пустовало . через год врачей начнут наказывать за рост заболеваний на участке и потом по новой
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Это все еще никак Супрун не успокоится? Или уже нет? Или это она запланировала а зебобики вынуждены выполнять?
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"заоптимизируем нах до смерти!"
зе-бильчики одобряют.

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В регионах? В Киеве пенсионерам отказываются делать прививки от дифтерии. Мол зачем вам вы и так уже пожили.
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"...что все населенные пункты должны быть компактно расположены, не далее чем на расстоянии 7 км от медучреждения...!



Що вона меле, вона була в глухих районах?
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нормально меле . ведь не медучреждения должны быть возле населённых пунктов . а пункты не далее . таки сёла передвинут по ближе
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Украина потихоньку вымирает. Выезжают люди, больницы и школы закрываются.
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увы, можно констатировать, что растет интерес к трудоустройству за границей и предложение таких услуг на рынке.
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10 млн уже выехало а ты будешь статировать
я статирую шо как был геноцид так ни капельки не изменяется
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для загрузки надо организовать облом-отряды из крепких санитаров или титушек.
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Бггг))) а можнА хотя бы неделю слуги урода выступать не будут -от этой тупорылой шоблы извращенцев тошнит...
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ДА ДА ДА
правительство ничего не закрывает правительство просто не дает денег а они типа сами закрываются!!
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ничего скоро богатырева подтянется для ускорения реформы в медицине.
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м-да, длинные же у Пороха руки, взмахнул и программа остановлена.
Доколе!
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вот так быдлобаран прийдет в больничку, а ее закрыли. потому что люди наши в больнички ложатся когда уже выхода нет или сдохнуть или больничка. вот и вспомните свой выбор и поржать не забудьте
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Алёна Бабак родилась 27 сентября 1969 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
Окончила Киевский государственный педагогический институт иностранных языков по специальности «Иностранные языки» с присвоением квалификации учителя иностранных языков (английского и французского) с отличием (1991-1996). В 1996 году стала победителем конкурса на получение гранта на обучение в США при поддержке фонда Эдмунда Маски и в 1998 получила квалификацию магистра по специальности «Бизнес администрирование» и специализации «финансы».
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01.11.19 11:17 Правительство не закрывает больницы в регионах, но устанавливает требования к их минимальной загрузке, - министр Бабак. ВИДЕО

С этой целю подходы к больнице будут заминированы, о коридорах между минами сообщат избранным. Возможно будит снайпер на крыше больницы каждого второго не будит пропускать. Есть и хорошая новость. В морг принимают без ограничений.
До голосовались маргиналы
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устанавливает требования к их минимальной загрузке...

То есть для нормальной работы больницы нужно по деревням заражать воду в колодцах, распространять холеру и тиф? Тогда больницы будут загружены...
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