 Заявку на ПДЧ щодо членства в НАТО необхідно підтверджувати щороку. Непрофесійно, що тепер такого підтвердження Україна не подасть, - Порошенко. ВIДЕО

Про це 1 листопада на Львівському форумі безпеки заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив на важливості вірності курсу євроінтеграції та публічного декларування про це.
"Двері в НАТО відчинені. Але після цього в 2010 році промосковською владою в Україні була реалізована стратегія позаблоковості. Тоді Україна відійшла від євроатлантичної інтеграції. І тільки в 2014 році прийшло розуміння в зв'язку з російською агресією".
Експрезидент нагадав, що сьогодні 58% українців підтримують вступ до НАТО - "це воля народу".
"Я хотів би пояснити і припинити абсолютно непрофесійну дискусію, яка останніми днями чомусь розгорнулася в Україні. Це абсолютно небезпечно. Окремі представники чинної влади почали говорити: нам не потрібен план дій щодо членства в НАТО, тому що ми заявку подали в 2008 році. План дії щодо членства в НАТО - це не заявка. Та й заявку ми підтверджували щороку. Минулоріч наша країна отримала статус країни-аспіранта. В іншому році я написав листа Генсеку НАТО про підтвердження наміру вступу в НАТО. Іншого методу гарантувати безпеку України не існує - після того, як Росія перейшла червоні лінії і знищила глобальну систему безпеки, що базується на рішеннях Радбезу ООН. Коли один з членів Радбезу є агресором, то безпеки не існує", - сказав він.
За його словами, план дії щодо плану членства - це не тільки добровільні зобов'язання України. Це також зобов'язання Альянсу після виконання Україною всіх умов прийняти нас в члени. Це дуже схоже на план дій щодо безвізового режиму.
"Ми саме так і діяли. Напишіть нам все, що ми маємо зробити, але в кінці гарантуйте, що ви надасте українцям право без віз подорожувати країнами Європи", - сказав Петро Порошенко.
"Саме так було з Угодою про асоціацію. І навіть референдум у Нідерландах, участь у якому дуже ретельно брала Російська Федерація, не зупинив ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - додав Порошенко.
"Саме так ми маємо діяти в питаннях ПДЧ щодо членства в НАТО", - підкреслив Петро Порошенко.
Порошенко висловив радість з приводу вчорашніх слів президента Володимира Зеленського з приводу незмінності курсу в НАТО.
При цьому Порошенко зазначив, що "не має ілюзій" з приводу того, що в грудні Україна отримає ПДЧ.
"Але ми повинні підготуватися і не пізніше 2023 року Україна має підписати ПДЧ. Механізм приєднання до НАТО з'явився в 90-х. І всі приєднані країни робили це виключно шляхом ПДЧ. Не існує іншого механізму", - сказав він.
Нагадаємо, 30 жовтня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з генсеком НАТО в Одесі заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.
Вот сказочник-балабол-фантаст.Это какой же грамотой подтверждать изволите?Не помню,что бы сам подтверждал.А если подтверждал-то когда и как?А ну, давай соя по порядку,по годам с 2014 по 2019.Ну ни как не угомонится лузер.Видно каждую ночь спит,и президентом себя видит.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україні немає сенсу подавати нову заявку про План дій щодо членства, тому що вона має низку інших інструментів для співпраці з Альянсом.
На питання про те, чи є необхідність Україні подавати нову заявку замість поданої на Бухарестському саміті в 2008 році, і чи зашкодить це процесу, генсек сказав: "Ні, але навіщо? Немає сумнівів, що Україна прагне членства, але зараз ані питання вашого вступу до НАТО, ані питання ПДЧ не є у фокусі уваги".
https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/11/1/7102524/