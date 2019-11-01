EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  2692  110
Все про:НАТО (2146) ПДЧ (16) Порошенко (9832)

 Заявку на ПДЧ щодо членства в НАТО необхідно підтверджувати щороку. Непрофесійно, що тепер такого підтвердження Україна не подасть, - Порошенко. ВIДЕО

Заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО Україна оновлювала щороку.

Про це 1 листопада на Львівському форумі безпеки заявив п'ятий президент України Петро Порошенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив на важливості вірності курсу євроінтеграції та публічного декларування про це.

"Двері в НАТО відчинені. Але після цього в 2010 році промосковською владою в Україні була реалізована стратегія позаблоковості. Тоді Україна відійшла від євроатлантичної інтеграції. І тільки в 2014 році прийшло розуміння в зв'язку з російською агресією".

Експрезидент нагадав, що сьогодні 58% українців підтримують вступ до НАТО - "це воля народу".

Читайте також: НАТО багато робить у Чорному морі, і ми зробимо ще більше, - помічник Генсека НАТО Ілдем

"Я хотів би пояснити і припинити абсолютно непрофесійну дискусію, яка останніми днями чомусь розгорнулася в Україні. Це абсолютно небезпечно. Окремі представники чинної влади почали говорити: нам не потрібен план дій щодо членства в НАТО, тому що ми заявку подали в 2008 році. План дії щодо членства в НАТО - це не заявка. Та й заявку ми підтверджували щороку. Минулоріч наша країна отримала статус країни-аспіранта. В іншому році я написав листа Генсеку НАТО про підтвердження наміру вступу в НАТО. Іншого методу гарантувати безпеку України не існує - після того, як Росія перейшла червоні лінії і знищила глобальну систему безпеки, що базується на рішеннях Радбезу ООН. Коли один з членів Радбезу є агресором, то безпеки не існує", - сказав він.

За його словами, план дії щодо плану членства - це не тільки добровільні зобов'язання України. Це також зобов'язання Альянсу після виконання Україною всіх умов прийняти нас в члени. Це дуже схоже на план дій щодо безвізового режиму.

"Ми саме так і діяли. Напишіть нам все, що ми маємо зробити, але в кінці гарантуйте, що ви надасте українцям право без віз подорожувати країнами Європи", - сказав Петро Порошенко.

"Саме так було з Угодою про асоціацію. І навіть референдум у Нідерландах, участь у якому дуже ретельно брала Російська Федерація, не зупинив ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", - додав Порошенко.

"Саме так ми маємо діяти в питаннях ПДЧ щодо членства в НАТО", - підкреслив Петро Порошенко.

Порошенко висловив радість з приводу вчорашніх слів президента Володимира Зеленського з приводу незмінності курсу в НАТО.

При цьому Порошенко зазначив, що "не має ілюзій" з приводу того, що в грудні Україна отримає ПДЧ.

"Але ми повинні підготуватися і не пізніше 2023 року Україна має підписати ПДЧ. Механізм приєднання до НАТО з'явився в 90-х. І всі приєднані країни робили це виключно шляхом ПДЧ. Не існує іншого механізму", - сказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко. ФОТО

Нагадаємо, 30 жовтня віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з генсеком НАТО в Одесі заявив, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, оскільки вважає чинною подану на Бухарестському саміті в 2008 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157224
 
   
 Топ коментарі
 
Неподача заявки - поворот в сторону жопы.
 показати весь коментар
 
Зapaз кацапськi eкспєрди і ЗЄлюки пoвилaзять i бyдyть смeрдіти щo HATO нам не тpeба.
 показати весь коментар
 
Якщо цим «пополізом» не хоче займатися ще недобитий «нєлох 42 роки», то це буде робити «збитий льотчик».
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Після вчорашнього виступу Столберга,складаєтся враження,що порошенко хотів вступати в якесь інше НАТО
 показати весь коментар
 
 
Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать каждый год.(Порошенко)

Вот сказочник-балабол-фантаст.Это какой же грамотой подтверждать изволите?Не помню,что бы сам подтверждал.А если подтверждал-то когда и как?А ну, давай соя по порядку,по годам с 2014 по 2019.Ну ни как не угомонится лузер.Видно каждую ночь спит,и президентом себя видит.
 показати весь коментар
 
 
Порох забува, що він не діючий президент, і вже навіть не яскравий політичний діяч. І навіть якщо Зе завтра виженуть з посади, він набере все ті ж 20 відсотків, або навіть вже менше.
 показати весь коментар
 
 
Ага,каждый год ныть и быть по Английски посланными
 показати весь коментар
 
 
Ныть? А может он просто подсказывает неуку? как надо сделать?..Злость это хорошо.Но лучше следите за своей жизнью, чем злорадствуете по чужой...Уже видно, что мы проиграли выбрав Зеленского.Так что "сбитого летчика" еще вспомните не раз...идиоты ...
 показати весь коментар
 
Невже було важко новій владі підтвердити заявку. Просто взяти і написати. Але вони себе виправдовують, що вже не потрібно, бо один раз подали. Та подавали не вони, а зараз при владі вони і західні партнери не знають, підтримують вони, чи ні? Бо як підтримують, то пишуть. Ніколи малороси не будуть патріотами.
 показати весь коментар
 
 
Так и сказали у ЗЕ: усируся но не покорюся! а мы выгребать будем...
 показати весь коментар
 
что за бред он несет?
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україні немає сенсу подавати нову заявку про План дій щодо членства, тому що вона має низку інших інструментів для співпраці з Альянсом.

На питання про те, чи є необхідність Україні подавати нову заявку замість поданої на Бухарестському саміті в 2008 році, і чи зашкодить це процесу, генсек сказав: "Ні, але навіщо? Немає сумнівів, що Україна прагне членства, але зараз ані питання вашого вступу до НАТО, ані питання ПДЧ не є у фокусі уваги".

https://www.eurointegration.com.ua/news/2019/11/1/7102524/

 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору