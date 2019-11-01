 Кабмін на вихідних погодить проєкт Держбюджету-2020, - Гончарук. ВIДЕО

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас завтра та після завтра іще будуть наради, у тому числі із Президентом, тому остаточні цифри ми презентуємо наступного тижня. Ми маємо намір на вихідних ухвалити остаточний проєкт бюджету , який будемо вносити у парламент",- сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зростання ВВП на 3,7% і курс 27 грн за долар, - Гончарук озвучив макроекономічний прогноз на 2020 рік. ВIДЕО

За його словами , після цього уряд має намір провести широкі дискусії із народними депутатами щодо проєкту основного фінансового документу країни.