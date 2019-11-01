EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  483  7
Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (241) Кабмін (3247) Гончарук_Олексій (221)

 Кабмін на вихідних погодить проєкт Держбюджету-2020, - Гончарук. ВIДЕО

Уряд на вихідних планує погодити проєкт закону про Державний бюджет на наступний рік і внесе його на розгляд Верховної Ради до другого читання.

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас завтра та після завтра іще будуть наради, у тому числі із Президентом, тому остаточні цифри ми презентуємо наступного тижня. Ми маємо намір на вихідних ухвалити остаточний проєкт бюджету , який будемо вносити у парламент",- сказав Гончарук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зростання ВВП на 3,7% і курс 27 грн за долар, - Гончарук озвучив макроекономічний прогноз на 2020 рік. ВIДЕО

За його словами , після цього уряд має намір провести широкі дискусії із народними депутатами щодо проєкту основного фінансового документу країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157218
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Звичайно,це ж герої місяця,інакшого нема чим похвалитись
 показати весь коментар
 
Яременко з Ківою, напевне тов. з Білорусі цікавиться . Будуть напевне, це ж зараз новіє ліца- знатні Зе дрочери.
 показати весь коментар
 
1,7 млрд. гривен уже изъяли из бюджета МОЗ.
Интересно, какие там ещё сюрпризы от "слуг народа".
 показати весь коментар
 
Всі надії на заробітчан,скільки перешлють
 показати весь коментар
 
Это верно, но сейчас речь о деятельности данных типажей, которые перед выборами обещали совсем другое.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору