 Кабмін на вихідних погодить проєкт Держбюджету-2020, - Гончарук. ВIДЕО

Про це Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук сказав в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас завтра та після завтра іще будуть наради, у тому числі із Президентом, тому остаточні цифри ми презентуємо наступного тижня. Ми маємо намір на вихідних ухвалити остаточний проєкт бюджету , який будемо вносити у парламент",- сказав Гончарук.
За його словами , після цього уряд має намір провести широкі дискусії із народними депутатами щодо проєкту основного фінансового документу країни.
Интересно, какие там ещё сюрпризы от "слуг народа".