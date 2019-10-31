 Горить дах шестиповерхівки у центрі Києва, мешканців евакуювали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"О 21:12 надійшла інформація про пожежу в 6-поверховому житловому будинку на вул. Пирогова, 2. Займання сталося на даху будинку", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю рятувальників площа горіння сягала вже майже 100 кв. м.

В даний час евакуюють людей із будинку. Рятувальники вже вивели близько 40 осіб.

На місці працює 13 одиниць основної та спецтехніки, задіяно близько 65 рятувальників.

Ліквідація триває. На місці працює штаб пожежогасіння.

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