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Все про:Київ (6713) пожежа (1843) ДСНС (2122)

 Горить дах шестиповерхівки у центрі Києва, мешканців евакуювали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Шевченківському районі Києва рятувальники ліквідовують пожежу на даху шестиповерхового житлового будинку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

"О 21:12 надійшла інформація про пожежу в 6-поверховому житловому будинку на вул. Пирогова, 2. Займання сталося на даху будинку", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю рятувальників площа горіння сягала вже майже 100 кв. м.

В даний час евакуюють людей із будинку. Рятувальники вже вивели близько 40 осіб.

На місці працює 13 одиниць основної та спецтехніки, задіяно близько 65 рятувальників.

Ліквідація триває. На місці працює штаб пожежогасіння.

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Горить дах шестиповерхівки у центрі Києва, мешканців евакуювали 01
Горить дах шестиповерхівки у центрі Києва, мешканців евакуювали 02
Горить дах шестиповерхівки у центрі Києва, мешканців евакуювали 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157166
 
 
 Топ коментарі
 
Там в доме нет выпадково квальтиры племянницы Гонтыревой, спасительницы гривны и собутыльницы Югика?
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Бедные люди. Искренне сочувствую всем пострадавшим. Зима близко, а тут такое горе.
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Не будет. У этих людей действительно горе, а не самоподжог с целью сокрытия улик.
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Экспертиза определила самоподжег? Я что-то пропустил?
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Еще нет, но если вдруг кто-то действительно пропустил этот номер: Горить дах шестиповерхівки у центрі Києва, мешканців евакуювали - Цензор.НЕТ 5110

https://www.youtube.com/watch?v=04AffaZbiGI
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Отличная ссылка, там в коментах вопрос хороший прочитал -Про ФОПы будет песня?, неплохой был-бы номер, вот посмеялся бы от души
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Так еще же закон не приняли? Вот как проголосуют, так сразу.
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Мимо не проезжал случайно кортеж нашего гаранта?
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буржуи в хате жили???
зелебаны уже веревку пригласили???
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Это Яременко поджег...С целью отвлечения внимания...
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Там в доме нет выпадково квальтиры племянницы Гонтыревой, спасительницы гривны и собутыльницы Югика?
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Бедные люди. Искренне сочувствую всем пострадавшим. Зима близко, а тут такое горе.
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Надстройку будут делать. Все банально просто.
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