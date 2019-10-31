 "Домовленості не виконані. Заспокойтеся, Вам ще народжувати", - нардеп від "СН" Скороход розплакалася під час обговорення закону про ГТС. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, інцидент стався під час голосування за поправки.

Скороход заявила: "Вчора на комітеті ми дійшли до якихось домовленостей. Сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не дотримані" і почала плакати.

Спікер Разумков спробував її заспокоїти: "Не плачте. Заспокойтеся"

"Яке відношення просто тоді" - заявила нардеп.

Колега, який був поруч, спробував її заспокоїти: "Заспокойтеся, вам ще народжувати. Заспокойтеся, це того не варте".

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