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Все про:ВР (5981) ГТС (93) депутат (997) анбандлінг (4)

 "Домовленості не виконані. Заспокойтеся, Вам ще народжувати", - нардеп від "СН" Скороход розплакалася під час обговорення закону про ГТС. ВIДЕО

Народна депутатка з фракції "Слуга народу" Анна Скороход розплакалася через те, що в законопроєкті про ГТС не було враховано її редагування

Як передає Цензор.НЕТ, інцидент стався під час голосування за поправки.

Скороход заявила: "Вчора на комітеті ми дійшли до якихось домовленостей. Сьогодні, коли я перечитала весь текст, ці домовленості не дотримані" і почала плакати.

Спікер Разумков спробував її заспокоїти: "Не плачте. Заспокойтеся"

"Яке відношення просто тоді" - заявила нардеп.

Колега, який був поруч, спробував її заспокоїти: "Заспокойтеся, вам ще народжувати. Заспокойтеся, це того не варте".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157153
 
   
 Топ коментарі
 
Опустите уже хоть кто-нибудь ту крышку рояля...
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Коллега, который находился рядом, попытался ее успокоить: "Успокойтесь, вам еще рожать. .

Ни хера себе. Это после Трускавца так?..
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Опустите уже хоть кто-нибудь ту крышку рояля...
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Договоренности?! Не смешите Бенины пейсы. Сегодня люди в Днепре радовались выполнению ОБЕЩАНИЙ.

"Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС - Цензор.НЕТ 5183
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А скільки Ви платили за опалення до Воводьки?Вірні
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Еще та "внешне-внутренняя" политика. Уже весь мир ржет с придурков.

"Домовленості не виконані. Заспокойтеся, Вам ще народжувати", - нардеп від "СН" Скороход розплакалася під час обговорення закону про ГТС - Цензор.НЕТ 7480
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любая партия такого выкидывает или как против Клинтона начинает расследование, в Украине хотьбы хрен - и не одному из слугов народа в голову не пришло, ведь таких дебилов будет шантажировать и заставят действовать как кукле на нитках.
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Має реальну можливість створити "Партію курвів України" і бути головою партії "Домовленості не виконані. Заспокойтеся, Вам ще народжувати", - нардеп від "СН" Скороход розплакалася під час обговорення закону про ГТС - Цензор.НЕТ 1992
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А денежки за правки кто-то же дал ей? А правки не прошли. Придётся и на "табу" соглашаться.
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А, кстати, за денежки. А как там поживают пресловутые свидетели о коррупции в рядах СН, свидетели дачи взятки, которые "все видели" и о которых сам Арахамия так гневно и с упоением рассказывал? Типа испарились? И как там поживают изъятые СБУ видеозаписи с камер наблюдения в Раде, где записаны все приходившие к депутатам "взятконосители"? Ведь даже СБУ к этому делу типа подключалось. И САП по горячим следам даже два дела завели. Ну и? Оказалось, что вышли на неприкасаемых? Дружненько морозимся и делаем вид, что народ - лохи и народу все показалось? Совсем уже "слуги" охренели и людей за бездумное быдло считают.
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Так полиграф же показал, что всё не правда. А арахамия и дубинский оба правы!
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Кстати, на одной телепередачи эксперт по полиграфу в присутствии того же Дубинского обьяснил почему он не прошел полиграф, и почему это была показуха.
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Я тоже так думаю, поэтому и разнылась, наобещала, бабла подмыла, а тут,... и в сопли, детская реакция, а вдруг пожалеют и переголосуют, ну тю тю тю, не плачь малютка....
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Это не парашенковская подстилка - Федина, не может }{уями крыть, переживает за работу. Суки зелебобские, повыбирали..
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О каких договоренностях по ГТС речь? Кто с кем и чем договаривался??? О чем она так переживает???
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Коллега, который находился рядом, попытался ее успокоить: "Успокойтесь, вам еще рожать. .

Ни хера себе. Это после Трускавца так?..
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Аня беги от этих "слуг липовых".Они не те за кого себя выдают.Они слуги дьявола "Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС - Цензор.НЕТ 8524
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Та нє, у слуг все ОК - то журналісти пресують... БогдануІ мабуть гикається , як він без них хотів обійтись - а не плюй у колодязь...
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Вона не від поправки вона від стидоби плаче , з ким звя'залась...
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одни психопаты наркоманы и извращенцы. хохлы вы сделапі єто разом
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"Вчера на комитете мы пришли к каким-то договоренностям. Сегодня, когда я перечитала весь текст, эти договоренности не соблюдены" и начала плакакть.

И шо? Вся страна так живёт от выборов к выборам. "Договоренности не выполнены. Успокойтесь, Вам еще рожать", - нардеп от "СН" Скороход расплакалась во время обсуждения закона о ГТС - Цензор.НЕТ 399
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А что в трускавецких ВУЗах не говорили, что более весомые слуги будут болт забивать на хотелки и телодвижения фотографов-фермеров-ианикюрщиц, не?
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Не кажеца ли вам господа что этот дурдом приСлуг Урода это специальный дурдом спланированный. ВО первых дескридитация органов власти, превращение их в цирк, во что то второсортное, после чего кремлёвские ЗЕколаборанты сами же и запустят мульку мол вон на Рабсии порядок и дисциплина, а тут в Украине грёбанный цирк, давай к Рабсии идти в Таёжный союз. Ну и второе банально отвлекают народ от реально важных вещей.
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игорь валерьевич и его герус слезам не верят..
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Слуги, зачем вы девочку в трусиках распяли? Изверги!
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девочка искренне переживает но слуги бенины разводят как лохов
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прозрела что зелибобы кидалы, за что уплочено за то и проголосовали
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Бедная девочка. надеялась что то изменить в Краини Мрий...А тут вже 28 рокив Верховна Зрада.
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за метлой следи утырок
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тоже херею с етого зоопарка - одни верблюды.
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Вам можна. Вам же не треба народжувати "Домовленості не виконані. Заспокойтеся, Вам ще народжувати", - нардеп від "СН" Скороход розплакалася під час обговорення закону про ГТС - Цензор.НЕТ 9968
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та дайте уже дефачке приличную правку за $100, звери какие то...
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Тише Анечка не плачь,
Штука баксов - пох#уй мяч.
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У девочки Анни конфетку отняли,
Вчера обещали , сегодня забрали
Во как на - бали.
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Господи,это ж какой гений этих дебилов вместе собрал?
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Это из предвыборной компании Зе: "Главное всех объединить" .
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Есть в этой фракции ну хоть кто-нибудь без психических отклонений?
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На собачьих боях пекинес хотел победить питбуля.....
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мерзавцы, ребенка обидели, довели девочку до слёз ... детский сад, ёматьих
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Психически неустойчивые , озабоченные, аморальные , ананисты , продающиеся за тридцатку . Краткое описание нового состава пришедших на внеочередных выборах .
Люди вы этого хотели ?
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Всё что нужно знать о партии СН в отношении их к своей работе и к стране: "Успокойтесь, это не стоит того".
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Шо то ЗЕбилов на ветке нет..бедолаги, сплошная зрада и никаких перемог. Такими темпами бедному ЗЕбилу вобще ни в какую тему не зайти. Цензор ну пожалейте ЗЕбиков давайте уже темку про Порошенко или Гонтареву.. ато ЗЕбилы шо то совсем приуныли.
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если не бьіло слез, то єто иммитация
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Довели деваху до слёз изверги. А ей рожать. В наше время за пустяком не ревели.
"Домовленості не виконані. Заспокойтеся, Вам ще народжувати", - нардеп від "СН" Скороход розплакалася під час обговорення закону про ГТС - Цензор.НЕТ 4598
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да, березовый сок в трехлитровках и морская капуста в консервах
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Кабачки - это роскошь. Здоровенные коричневые огурцы пополам с укропом в трехлитровых банках. Молодые приколисты этого не видели,но с такими слугами все возможно...
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Слуги Урода прокинули Слугу Урода...всё шо надо знать про этот гадюшник ЗЕбильный.
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Аня не плачь . ублажи Яременка он тебе 100-150 даст .
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такого, мля, еще не было... Хотя может еще удивить родами. В этом здании было-было, но сейчас это просто Содом и Гоморра... западло даже находится с этими дебилами-извращенцами в одном здании "Домовленості не виконані. Заспокойтеся, Вам ще народжувати", - нардеп від "СН" Скороход розплакалася під час обговорення закону про ГТС - Цензор.НЕТ 2354
Какое будущее у страны? А никакого...
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Видимо одна из немногих еще идейных и порядочных.
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