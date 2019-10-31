 У Києві у маршрутки №485 відпало колесо під час руху. ВІДЕО камер спостереження

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП сталася на проспекті Героїв Сталінграда близько 10.30. Про це написав на своїй сторінці в соцмережі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький та опублікував відеозапис події.

"І знову про перевезення пасажирів... Вчорашній ранок пасажири маршрутки "Богдан" запам'ятають надовго, адже ця їхня поїздка могла бути для них останньою... Київ. На годиннику 10:30, проспект Героїв Сталінграда. Раптом у маршрутки, під час перевезення пасажирів, від'єднуються задні ліві колеса з напіввіссю та котяться поперек дороги і зупиняються аж у припаркованому автомобілі, дивом оминувши пішохода...", - пише Білошицький.

Дивіться також: У Кам'янському маршрутка без гальм ледь не збила пішоходів, що вийшли з трамвая. ВІДЕО камер спостереження