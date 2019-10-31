EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Київські новини
  2030  29
Все про:ДТП (2586) Київ (6713) маршрутки (171)

 У Києві у маршрутки №485 відпало колесо під час руху. ВІДЕО камер спостереження

У Києві у маршрутки №485 відвалилося колесо під час руху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП сталася на проспекті Героїв Сталінграда близько 10.30. Про це написав на своїй сторінці в соцмережі перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький та опублікував відеозапис події.

"І знову про перевезення пасажирів... Вчорашній ранок пасажири маршрутки "Богдан" запам'ятають надовго, адже ця їхня поїздка могла бути для них останньою... Київ. На годиннику 10:30, проспект Героїв Сталінграда. Раптом у маршрутки, під час перевезення пасажирів, від'єднуються задні ліві колеса з напіввіссю та котяться поперек дороги і зупиняються аж у припаркованому автомобілі, дивом оминувши пішохода...", - пише Білошицький.

Дивіться також: У Кам'янському маршрутка без гальм ледь не збила пішоходів, що вийшли з трамвая. ВІДЕО камер спостереження

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157119
 
 
 Топ коментарі
 
Сподобалася холоднокровна реакція перехожої (жіночка, здається)... спокійно так йде... призупинилася... і одразу пройшла, акуратно так пропустивши колесо.
"Все норм, кожного дня отаке бачу - this is Kyiv, motherfuckers!" У Києві у маршрутки №485 відпало колесо під час руху - Цензор.НЕТ 2179
 показати весь коментар
 
Сором з елементами комедії.
Добре хоч ніхто не постраждав.
 показати весь коментар
 
нормально так пошло...пока в каку-то хрень на стоянке не уперлось
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
уберите ко всем чертям говно-богданы и прочие корыта уродские в чем проблема поставить комфортабельные спринтеры
 показати весь коментар
 
73%пасажирів в ній голосували за Зеленського.
 показати весь коментар
 
 
А водитель был порохобот В Киеве у маршрутки №485 отвалилось колесо во время движения - Цензор.НЕТ 5940 Вот точно так и приехали всей страной в Европу.
 показати весь коментар
 
 
А богданчик то чей, не порошенковский случайно?
 показати весь коментар
 
 
Богданчик того, кто его приобрел. И не случайно. И следить за его техсостоянием и своевременностью техосмотров должен владелец.
 показати весь коментар
 
 
Сором з елементами комедії.
Добре хоч ніхто не постраждав.
 показати весь коментар
 
 
И что ? Сам видел , как собаки на трёх лапах бегают . А если серьёзно , то нагибать надо городские власти . Нас же всё в 8.30 утра утраивает , когда мы путешествуем из дома на работу ? Лишь бы приняли на борт в качестве шпротины .
 показати весь коментар
 
нормально так пошло...пока в каку-то хрень на стоянке не уперлось
 показати весь коментар
 
 
Сподобалася холоднокровна реакція перехожої (жіночка, здається)... спокійно так йде... призупинилася... і одразу пройшла, акуратно так пропустивши колесо.
"Все норм, кожного дня отаке бачу - this is Kyiv, motherfuckers!"
 показати весь коментар
 
 
та да...не отскочила, не шуганулась, еще решала куда взад-вперед скакануть ))))
железная выдержка!!!
 показати весь коментар
 
 
Когда уже уберете ето позорище с наших дорог? Ето уже далеко не первый случай когда ети богданы рассыпаются на ходу.
 показати весь коментар
 
 
ЗеКоментарий:-та не,это не колесо,или запасное колесо,или нет колесо но от другой маршрутки, и вообще это на другом участке...
 показати весь коментар
 
Такую поломку глазом не определишь, хорошо что все закончилось вот так. Амортизацию маршрутного транспорта никто не отменял, этот уже видимо совсем уставший.
 показати весь коментар
 
Это вполне нормально,колесу с маршруткой было не по пути.Ведь у нас же свобода выбора так что за ее нарушение можно попасть и под суд,адвокаты этого добются.
 показати весь коментар
 
Скоро наверное, кузов от шасси будет теряться, а не только колёса.
 показати весь коментар
 
Не колесо отвалилось, а целая полуось заднего моста
 показати весь коментар
 
 
Несколько лет назад, вот такое же колесико закатилось в остановку. Увы там не повезло пассажиру.
 показати весь коментар
 
Если бы на скорости отпала, то натворила бы бед эта полуось.
 показати весь коментар
 
 
кое-кого кастрировать надо за визжащие тормоза Бохданов....
 показати весь коментар
 
богдан це не автобус. хто придумав його конструкцію ???
 показати весь коментар
 
водитель кроссовера просто счастливчик) привет от отбитого мэра и его команды!
 показати весь коментар
 
При Порошенко у маршрутки №485 в Киеве,колесо не отваливалось!
 показати весь коментар
 
Не знаю кого, але треба привітати з тим, що залишився (лися) живим (ми) через це жовте непорозуміння. Огляд техстану цих, не на ніч сказано, автобусів, якщо і проводиться то лише на папері . Хто ними користується, той підтвердить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПодії
 
 
 
 
 
 вгору