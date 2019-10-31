 "Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Яременко сказав під час свого виступу з трибуни парламенту, в якому він вибачився за скандальну секс-переписку.
"Оприлюднення листування - кримінальний злочин", - сказав Яременко і, вказуючи на ложу, преси продовжив, - "І той, хто зробив це звідти, заробив від трьох до семи років. Я не погрожую. Я просто нагадую про закон і мораль, які для всіх одні".
Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.
Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).
Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.
у кожного професора дах їде,
чи то від влади, чи то від шалених грошей,
не тільки у ківи..
цього бороданя має бути прибрано від влади..
для започаткування нормальних традицій і відновлення
довіри до людей у владі..
.. і ківу теж..
не дружиш з головою, нічого робити на державній посаді
позорная свинья
дибилу кроме ****** никто не дает
бридко що це чмо представляє мене на світовій арені.
Он совсем с катушек поехал?
Я уверен, у каждого в Аутлуке на работе есть даже отдельная папка, если не десять в структуре - для личной именно переписки.
Допустим, что личная переписка в рабочее время запрещена. Допцустим, что это проступок. Не то, что в личной переписке, а сама личная переписка. Тогда нужно сопоставлять два проступка
1. Использование рабочего времени не по назначению
2. Проникновение в чужую личную переписку и придании ее публичной гласности.
Первый проступок - даже не админ нарушение, это вопрос рабочей дисциплины и решается твоим менеджером.
Второй проступок - это статья УК Украины от 3 до 7 лет за решеткой срежи таких же преступников, как и ты сам.
Вот и вся разница. Один перешел дорогу в неположенном месте, а другой с калашом ограбил банк. Это даже не в Одессе две большие разницы.
73%-ные зебилы, вы сделали это вместе.. дебилы, ***(с)
камери спостереження з мікрофонами..
ніякою особистого життя на роботі..
а у ВР за держ.кошти будь ласка
Их чувства до отого, что табу, они страну на весь мир позорят!
Фашизмь нипрайдёт!
С концами не свести концы…
Нас учат честной жизни воры
И - благородству - подлецы
tZE inform
@tZEinform
"Закон защищает личную переписку. Тот, кто сделал это, заработал от 3 до 7 лет. Я не угрожаю. Я напоминаю о законе и морали", - нардеп Яременко Любитель проституток напоминает о морали ....
tZE inform
@tZEinform
Ну вот... Злые вы... Оказывается тов. Яременко у на сходок-с ... Жене прислали фоток на пару выпусков Плейбоя Она выгнала его, живет на даче
Я пока не понял, при чем тут журналисты, которые публикуют фотографии экранов нардеповских смартфонов. Народный депутат - публичное лицо по всем возможным законам, находится в сессионном зале, на работаем месте, а не дома, ему никто не мешает исполнять обязанности нардепа. Журналисты в свою очередь выполняют свои ПРЯМЫЕ обязанности. В чем проблема? Пусть журналисты ещё фотографируют и таким образом обеспечивают общественный контроль. Даже если одни журналисты контролируют одну власть, а другие - противоположную, то это тоже вполне норм.
Сидять на народних шиях, жеруть як свинота(хай шрюшки вибачають за образу), отримують зарплати захмарні і в робочий час як не члени поправляють, то шлюх заказують!
Ще і гавкає про від 3 до 7, чувирло, хоча б хоч помовчало, рвань!
Максим Гольдарб
9 ч. ·
Расследование массового убийства в Одессе, закон о снижении тарифов для людей «зелёному» псевдомонобольшинству не интересны.
То ли дело продать украинскую землю да проституток заказать, Прости Господи!..
Цвет этого парламента все больше вызывает негативные эмоции и ассоциации. Думаю, он уже заслуживает на разгон.
Президент, сделайТЕ, иначе их грязь на Ваш костюм оседает
А у Яременко не за героїн, а за $100 на годину - але не "тройная"... лише "двойная"... бо табу
*Сарказм
что он несёт ?
и это с трибуны вр ?
короче ляжку тут далеко ...