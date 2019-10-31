 Нардеп Дубневич двічі підкріпив дулею свої аргументи під час виступу з трибуни парламенту. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час обговорення питання про позбавлення Дубневича недоторканності і притягнення його до відповідальності.
Сьогодні Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання та арешт. Згоду на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а при голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання й арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".
Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.
На мою думку, дубневичі мали б після медведчуків, шуфричів, труханових, єфремових, гепп і допп, вілкулів... ... .... .... .... .... десь після 1000-і розкритих справ про корупцію, відповідати...
школота, со стороны видно твой уровень как на ладони...
Спасибо Голосу, убеждаюсь, что правильно сделал, что за них проголосовал.
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И неужели переписка с проститутками для вас большее преступление, чем ограбление государства на сотни миллионов?
А че так? Батькивщина и ПЕС против ареста известного коррупционера?