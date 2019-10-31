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 Політика України, Суспільство
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Все про:недоторканність (472) парламент (338) Дубневич (41)

 Нардеп Дубневич двічі підкріпив дулею свої аргументи під час виступу з трибуни парламенту. ВIДЕО

Нардеп Ярослав Дубневич (депутатська група "За майбутнє") двічі показав дулю під час свого виступу з трибуни парламенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сталося це під час обговорення питання про позбавлення Дубневича недоторканності і притягнення його до відповідальності.

Сьогодні Рада зняла недоторканність з нардепа Дубневича і дала згоду на його затримання та арешт. Згоду на затримання за 226 необхідних голосів, зокрема, дали 220 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу", а при голосуванні за арешт Дубневича - 208 "слуг народу" і 19 нардепів від "Голосу". Також підтримали затримання й арешт Дубневича спікер ВР Дмитро Разумков і перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сумку в ІТТ вже зібрав, - Дубневич про його можливе затримання (оновлено)

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на зняття депутатської недоторканності з народного депутата Ярослава Дубневича. За даними Рябошапки, матеріали справи щодо Дубневича стосуються двох епізодів: неправдивого декларування та закупівель для "Укрзалізниці".

Напередодні Комітет ВР з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними подання генерального прокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту Ярослава Дубневича.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157079
 
   
 Топ коментарі
 
Нє, спочатку у ківи зачесалось, а потім уже і у яременка Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента - Цензор.НЕТ 4051
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Що хотіти від простого західноукраїнського хлопака-корупціонера! Буде дулі показувати горобцям через зарешочене віконце, до кінця свого життя!
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а до чого тут Західна Україна? чи злодії зі Львова якісь особливі?
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особливо прості як дерево, можуть і дулю з трибуни ВРУ показати, можуть і не раз!
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Он просто с хозяином клоуна уже договорился. Потому дибинский и не голосовал. Поэтому знает, что посидит в камере ну день, дальше под залог и суд будет идти лет 30.
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Президент вимагає від правоохоронців гучних посадок, тому Дубневичи будуть сидіти довго і реально! Смішно те що першими гучними посадками будуть саме західноукраїнські бандити а не Ахметов, Вілкул і не Коломойський!
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Чоесть ты признаешь, что все это шоу? Что значит президент требует? Вообще то они долны независимо рабооать. А, да, какая работа, только шоу для быдла... ну а про будет сидеть - посмотрим. Мне то дубневич побоку. просто не верю я в способность текущих ну хоть к чему то.
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Президент вимагає результатів роботи правоохоронних органів, а кого саджати вони мають вирішувати самі! Але смішно що ГПУ саджають найбільш безобідних західних корупціонерів, в той час як найбільш небезпечні для держави - кримінальні, корупційні, контрабандні, мафіозні представники продовжують перебувати на волі!
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я не на захист дубневичів пишу...немає сумніву: корупціонери і тд... але у них нема фірм на Кіпрі, в панамі, оффшорах і в раSSії...все "зароблене" вкладували...і не одну УКРАЇНСЬКУ церкву побудували, не гундяєвську....а це їм "плата" за те що в попередній каденції не побороли ригіАналів... та різних дезертирів...
На мою думку, дубневичі мали б після медведчуків, шуфричів, труханових, єфремових, гепп і допп, вілкулів... ... .... .... .... .... десь після 1000-і розкритих справ про корупцію, відповідати...
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Дубневичі досить помітні і настриливі бізнесмени які активно лізли в державну кишеню і вигрібали звідти кошти в незаконний спосіб! Їх злочинна діяльність активно висвітлювалась у ЗМІ, тому вони сьогодні є одними з найлегших жертв антикорупційної компанії Президента! Тут немає жодного подиву чому Дубневичів арештували, подив викликає тільки чому тільки Дубневичів? Де кононенки, мартиненки, хомутинники, сатвицькі, онищенки-кадирови, порошенко, яценюки та інші лідери мафіозних угруповань, чому вони досі на волі?
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ты себя умным считаешь?
школота, со стороны видно твой уровень как на ладони...
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міг би - але в залі його офшорний корєш був присутній ... незручно було Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента - Цензор.НЕТ 3606
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Коломойский штоле? Или зеленский, у того много офшоров, налоги вообще не платил. так вроде не было их.
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Да там полрады офшорные кореша. Медведчук, Бойко, Рабинович, Порошенко, Тимошенко. Хотя не, как раз Порошенко из этого ряда выбивается. У него есть официальный украинский бизнес, причем прибыльный. У него как раз понятно откуда деньги. Все остальные официально бедны аки церковные крысы, вот просто непонятно даже, как не сдохли от голодухи.
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Шо-то как-то за арест слуги народа уже и как бы и не слуги народа...
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Если бы не Голос... обделалось бы "монобольшинство" как обычно.
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Монобольшинство дало 200+ голосов. А ПЕСик за арест коррупционера дал 0 голосов.
Спасибо Голосу, убеждаюсь, что правильно сделал, что за них проголосовал.
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Нормально для рады, сброд есть сброд.
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Что то дуля, Вот Яременко показал проституток за 100$? а у Кивы аж зачесалось
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Нє, спочатку у ківи зачесалось, а потім уже і у яременка
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що за країна-юморина?? при пенсії народу в 100$ депутати платять повіям по стільки ж... весь Франкфурт з Берліном забитий повіями по 30-50$$... хай зебіли позакривають роти...а то штайнмаєр привезе новий план з бюджетними повіями....
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Виходить, що руки в раді можна використовувати і таким чином!
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Один дроче другий скаче третій дулі тика Нардеп Дубневич дважды подкрепил дулей свои аргументы во время выступления с трибуны парламента - Цензор.НЕТ 3896 зброд є зброд...
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в германии дуля может толковаться как приглашение к сексу ...дубневич не немец ?
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Это он Яременко пригласил к групповому сексу
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Это он законспирировался. Чтоб не попалили как Яременко...
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Нет не там, это в Японии дулю лучше не показывать, а то за домогательства загремишь.
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Википедии верить значит прослыть лохом, ее пацаки писали с лишней хромосомой.
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дули он крутит, руки шо ли нечем больше занять?
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Следующий раз снимай трусы и показывай жопу , интригуй зону .
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был уверен что за арест не проголосуют но голос испортил планы)))))))))
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нардуп дулин, не родственник рускому фрезеровщику дулину ?
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Дуля - це його депутатська програма. Він нікому нічого не винен.
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Молодец! Все верно. Просто не стоит забывать, что Молодец (Слуга народа) вел переписку с женщинами низкой социальной отвественности в рабочее время, на рабочем месте и за народный счет
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***** цитируете?
И неужели переписка с проститутками для вас большее преступление, чем ограбление государства на сотни миллионов?
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"Согласие на задержание при 226 необходимых голосах, в частности, дали 220 "слуг народа" и 19 нардепов от "Голоса"

А че так? Батькивщина и ПЕС против ареста известного коррупционера?
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нам уже дулю пора государственным гербом делать. Нардеп Дубневич двічі підкріпив дулею свої аргументи під час виступу з трибуни парламенту - Цензор.НЕТ 3069
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Когда депутаты будут уже жопу показывать с трибуны?
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ЗЕК_оррупционеры строят новые схемы... олигархи плачут от радости.....
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во быдло .а мы спрашиваем почему ху....вая жизнь в Украине
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Сподвається відкупитися накраденим баблом?! Зась! Нехай понюхає саме оте, що тицяє людям!
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Куда дуля туда дым Куда дуля туда дым и самое главное указательный палец всегда показывает на себя
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Ще трішки і слуги почнуть показувати з трибуни щось більш вагоміше.
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