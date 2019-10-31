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 Політика України
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Все про:ВР (5968) Разумков Дмитро (258)

 Нардепи з другої спроби проголосували за рішення працювати сьогодні на годину довше. ВIДЕО

Верховна Рада продовжила свою роботу в четвер, 31 жовтня, до 19:00.

Народні депутати 232 голосами підтримали пропозицію спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова продовжити вечірнє пленарне засідання в четвер до 19:00, щоб встигнути розглянути всі питання порядку денного, повідомляє Цензор.НЕТ

Зазначимо, що згідно з графіком роботи Верховної Ради, в четвер відбувається два пленарні засідання - ранкове і вечірнє, яке закінчується о 18:00.

Варто зазначити, що з першого разу проголосувати рішення про продовження засідання депутатам не вдалося. "За" проголосувало 225 депутатів. Під час другої спроби рішення набрало необхідні 232 голоси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком

На порядку денному на четвер стоїть 30 питань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157058
 
 
 Топ коментарі
 
Опять турборЄжим?! Ви бачите Шо з людьми і так твориться?! Нардепы решили сегодня работать на час дольше обычного - Цензор.НЕТ 5885
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за лишний час можно себе заказать "на час"
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б*же, я помолюсь за вас.... работяги так еще и вред своему здоровью делают из-за того что все время улучшают, принимают, разрабатывают, внедряют, диспутируют, спорят, нажимают, определяют, постановляют, предлагают.....
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за лишний час можно себе заказать "на час"
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Опять турборЄжим?! Ви бачите Шо з людьми і так твориться?!
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Поломали все планы на вечер и подписали нардепов на неустойку от проституток!
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Ох мать чесная всем премию а Киве пачку салфеток
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ишо, потом все дружно по телефонам будут вызывать группу поддержки, шоб устроить свальную, а як же турборежим?
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стахановцы!
всем выдать по годовому окладу!
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не всем, там явно есть некоторые, которым женщины не интересны.
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надеюсь, сверхурочные хоть получат?!
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Законы принимают депутаты в турборежиме
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киевские синеглазки тоже - в знак солидарности.
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б*же, я помолюсь за вас.... работяги так еще и вред своему здоровью делают из-за того что все время улучшают, принимают, разрабатывают, внедряют, диспутируют, спорят, нажимают, определяют, постановляют, предлагают.....
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Какие молодцы! На месте председателя ВР, я бы заказал им после работы с полсотни девушек легкого поведения разных возрастов - от возраста согласия до возраста отрицания. Это были бы це... цел...в общем, целиком заслуженные поощрения нашим представителям.
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Со второй попытки совершили подвиг, мля
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