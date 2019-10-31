 "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати". ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"НАТО підтримує вас, оскільки ми поділяємо одні і ті самі цінності, любов до свободи і демократії, повагу до прав людини та верховенства права", - зазначив Столтенберг, звертаючись до депутатів.
Після цього він процитував рядки з твору Шевченка:
"Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати
І спати на волі".
За словами Столтенберга, свобода є не тільки правом, але і зобов'язанням діяти не тільки у власних інтересах, а й в інтересах усіх людей. Він закликав нардепів працювати разом на благо народу, незалежно від партійної належності.
"Ви не спите, ви стоїте за своє майбутнє, а НАТО стоїть разом з вами", - підсумував він.
Бо буде горе той Верховной Зраде!))))
ну, будь ласочка!
Еще один шутник ... У нас своих достаточно.
Если разделяем - почему не делаем?
Кроме 73% дуриков