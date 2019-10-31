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 Політика України
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Все про:ВР (5981) Шевченко Тарас (60) Столтенберг Єнс (420)

 "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати". ВIДЕО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, виступаючи у Верховній Раді, процитував рядки з вірша Тараса Шевченка "Минають дні, минають ночі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"НАТО підтримує вас, оскільки ми поділяємо одні і ті самі цінності, любов до свободи і демократії, повагу до прав людини та верховенства права", - зазначив Столтенберг, звертаючись до депутатів.

Після цього він процитував рядки з твору Шевченка:

"Страшно впасти у кайдани,
Умирать в неволі,
А ще гірше – спати, спати
І спати на волі".

За словами Столтенберга, свобода є не тільки правом, але і зобов'язанням діяти не тільки у власних інтересах, а й в інтересах усіх людей. Він закликав нардепів працювати разом на благо народу, незалежно від партійної належності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завдяки допомозі НАТО Україні вдалося зміцнити захист від гібридних загроз і кібератак, - Столтенберг

"Ви не спите, ви стоїте за своє майбутнє, а НАТО стоїть разом з вами", - підсумував він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157021
 
   
 Топ коментарі
 
Вони не сплять. Вони дрочать, курвів замовляють, бінес інтереси вирішують. Що за налеп на зебілів?!!
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В мене таке враження, наче деяким іноземцям Україна болить більше ніж навіть більшості з цих депутатів.
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Вони не сплять. Вони дрочать, курвів замовляють, бінес інтереси вирішують. Що за налеп на зебілів?!!
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Моника лысого вообще целует. В череп. "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати" - Цензор.НЕТ 4643
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Увы, для слуги народа было бы ближе какая нибдуь мурка...
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100%! Если бы он шансон спел, или на балалайке сыграл то зебильные депутаты бы кончили от счастья.
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А от цікаво, Зе чи хтось із його команди хоча б якийсь політичний вірш Шевченка здатні процитувати без папірця? Ну Розриту могилу чи Суботів, наприклад...
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Вирш только другого Шевченко от слуги народа был на россия 1
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90% из них Шевченко только футболиста знают.
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Всі нормальні люди в Україні знають Т.Г.Шевченка ,а всяка шваль малоросійська чи гопота ну це ніхто.
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Кобзар це заповіт українському народові.
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я згідний...наприклад, "садок вишневий коло хати" - це і є заповіт.
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Садок вишневий коло хати показує, якою має бути українська ідилія!
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єдине з чим я не погоджуюсь у Шевченка - це з хрущами - це шкідники, а шкідники нам в українській іділії не треба.
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В мене таке враження, наче деяким іноземцям Україна болить більше ніж навіть більшості з цих депутатів.
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ему то точно болит, сколько санкций навешали полезных
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мені ото єдиному й болить. Я лишився один - кому Україна ще болить.
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Надіюсь, ви на передовій....бо з таким болем не можна залишатись на дивані.
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Наведіть камеру на Ківу - просто цікаво. "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитировал в Раде Шевченко и призвал депутатов "не спать" - Цензор.НЕТ 193
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Главное шо б ярема его не заказал)))))
Бо буде горе той Верховной Зраде!))))
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Кива с Яремой смогли бы пробить очередное дно!))))) Совместными усилиями...
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при его работе ето даже должно способствовать )))
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Столтенберг оказался бОльшим патриотом Украины, чем новая власть... "Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитировал в Раде Шевченко и призвал депутатов "не спать" - Цензор.НЕТ 8742
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поскольку мы разделяем одни и те же ценности, любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенству права
"Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі": Столтенберг процитував у Раді Шевченка і закликав депутатів "не спати" - Цензор.НЕТ 4111
Еще один шутник ... У нас своих достаточно.
Если разделяем - почему не делаем?
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Если не брать во внимание всех курьёзных историй с депутатами и спорные моменты в политике, то должен признаться, что я во сне не мог мечтать о том, что когда-нибудь генсек НАТО будет выступать в украинской Раде, да ещё и цитировать Шевченко! Это исторический момент! Пойду напьюсь от радости по этому поводу.
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Хреново только, что деПутаны твоей радости не разделяют, ну кроме конечно тех кто искренне Украину любит.
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Чувак прямым текстом говорит давайте заявку, но зелебобики не, не будем, у нас особый путь, надо ж ******** руку на камеру пожать, какой сюр, куда везет нас зеленый рулевой
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В Тайожный союз...это уже всем понятно...
Кроме 73% дуриков
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как ни странно но... Ми готові ще ближче співпрацювати з Альянсом і прискорити підготовку до членства в НАТО, не знімаючи з порядку денного можливість приєднання України до ПДЧ. Ми готові вже сьогодні практичною роботою доводити, що Україна заслуговує такого формату відносин з Альянсом", - сказав Зеленський.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3157002
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Даремно він старався, нинішня більшість ВР його не зрозуміє
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Кобзарь конечно молодец.Трахал 15 летнюю,жил в С.Перербурге и бухар ром,от которого и загнулся.
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Закликати СН дослухатися до слів Шевченка - все одно, що "метать бисер перед свиньями".
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