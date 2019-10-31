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 Політика України
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 "ЗЕ-Рафік не винен!": Як Зеленський усіх виправдав. ВIДЕО

Фракція "Слуги народу" зібралася на засідання разом з президентом Володимиром Зеленським після низки гучних скандалів: імовірних хабарів у фінансовому комітеті, скандального листування нардепа В'ячеслава Медяника, в якому він обговорював, як вирішити питання з прокурорами, а ще - участь Євгена Шевченка в ефірі російських пропагандистів.

Утім, за результатами зборів виявилося - ніхто ні в чому не винен! Як ідеться в бородатому жарті, "Рафік ні в чому не винен". Винна хіба що... Софія Федина, депутатка "Євросолідарності". Як так сталося? Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".

Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перевірити нардепів на поліграфі вже запропонували поліграфологи СБУ, Міноборони і НАБУ, - Арахамія. ВIДЕО

Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157006
 
   
 Топ коментарі
 
Hellis‏ @13Hellis_13 5 ч.5 часов назад

"ЗЕ-Рафик не виноват!": как Зеленский всех оправдал - Цензор.НЕТ 5431

В 2014/2015 мне было очень страшно. Боялась, что не выстоим. Сегодня очень страшно и очень больно. Потому что выстояли и окрепли. Но были преданы своими же внутри страны. За 30 монет, которые так никто из предавшей массы и не получил. Страна героев и иуд....
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Такого позорного этапа Украина в своей истории ещё не знала это же надо было выбрать тупое пейсатое существо с кодлой кацапов во все институты власти в Украине жесть
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Детективы от НАБУ,
Все под штык, ребята,
Что за странное табу
В адрес депутата

Боль отказа на лице -
В задницу не дали.
Нам на съезде в Трускавце
Жопы всем порвали.
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Че там , сексслуга ЗЕурода на полиграф еще не просится ? И что бы в прямом эфире . И что бы жена с детьми были рядом .
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Такого позорного этапа Украина в своей истории ещё не знала это же надо было выбрать тупое пейсатое существо с кодлой кацапов во все институты власти в Украине жесть
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Мудрий народ каже що всяке лайно закінчується на о,і ти не виняток.
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Звісно ж якщо лайно то й козломорде,,це невід"ємно.
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Hellis‏ @13Hellis_13 5 ч.5 часов назад

"ЗЕ-Рафик не виноват!": как Зеленский всех оправдал - Цензор.НЕТ 5431

В 2014/2015 мне было очень страшно. Боялась, что не выстоим. Сегодня очень страшно и очень больно. Потому что выстояли и окрепли. Но были преданы своими же внутри страны. За 30 монет, которые так никто из предавшей массы и не получил. Страна героев и иуд....
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Ещё наплачемся с этим жидовским кодлом у руля. "ЗЕ-Рафик не виноват!": как Зеленский всех оправдал - Цензор.НЕТ 6647
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а до цього нами арійці керували..? "ЗЕ-Рафік не винен!": Як Зеленський усіх виправдав - Цензор.НЕТ 5888
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ботику, проходим проходим..цукерок нема..
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😂😂😂это говорит херня ошивающаяся 7 дней в неделю на цензоре ? А Ха Ха Ха Ха пшло нах существо 👉
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так йди вже до лікаря, якщо з тобою вже херня почина розмовляти..
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Ой вибач помилився яке существо ?iстота буде правильно !!
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И до этого не арийцы, но теперь концентрация такая, шо аж глаза выедает.
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та ж сама..приблизно 0,2%..
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ЗеБыдло!

За народные деньги сидят и просто плюют на Украинцев!!!
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Повзуча люстрація всіх, хто бореться проти Х**ла і московської агресії. Така реальна ситуація.
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Конечно, "не винаваты", они ведь участвуют в шоу, но новый кастинг, похоже, не за горами...
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А что не так. Это как раз тот случай когда с кацапами нельзя не согласиться.
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та фанаты великого реформатора патриота и бизнесмена очень тут часто были единодушны с сепарнёй и кацапнёй..
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так если вазелин идиот и об этом говорят наши враги я обязан против реальности кричать "нет он нормальный"?
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да ваша стая и до зели тут корешилась в засос по многим вопросам с кацами и сепарнёй..
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когда пэппа морщил сааку, блокада донбабве добровольцами..так, навскидку..
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я понимаю, что это ваш вазелиновый сленг, но не мог бы ты изьясняться более понятно.
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"вазелиновый слэнг" "ЗЕ-Рафік не винен!": Як Зеленський усіх виправдав - Цензор.НЕТ 7893 в ольгино не зря хлебушок кушают..
я думаю и без адаптации для избалованной изысками речи элиты, всё достаточно доступно..и про перепосты с поеданием галстуков и про плохих националистов мешающих с "тамженашлюдь" торговать..
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1. саку никто не плющил перепостами картинок с галстуком до тех пор пока он не начал быковать прорывая границу. да и то это редкость была. он достаточно начудил уже тут чтобы получить новые мемы (карлсон например). ему законно отменили выдачу гражданства (и он сам признал что его помошник который заполнял документы виноват в этом). Его не выдали Грузии (хотя там его очень ждут). Где его "морщили"? его суку мутную надо было в самолете отправить в Тбилиси.

2. были не против блокады а против анархии. не секрет что "блокираторы" за денежку пропускали того кого надо. А что касается "торговли с тамженашими людьми" то это вранье. речь шла о том что там находятся предприятия которые имею укринскую регистрацию и платят налоги в бюджет Украины.
Кстати, сепары были рады до усрачки блокаде "активистов" потому как она дала им повод отжать предприятия.

так будут примеры когда "корешилась в засос по многим вопросам с кацами и сепарнёй"?
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то есть это вы не корешились, а как хорошие ребята просто постили сааку кушающего галстук, потому, что "начал быкавать"..а блокада ордло пошла на пользу сепарам..вопросов больше не имею..
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а ты их и до этого не имел. просто надеялся что твой высер прокатит....
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конечно, о великий..я лишь посмел спросить не подписана ли ваша светлость на сепарский боевой листок, которым вы размахиваете выше..
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а шо так неуверенно..? смелее надо..зебил, кацап, малорос..ты, шо новую методичку ещё не читал..?
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молодец..родина тебя отблагодарит..
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крамольное скажу - но впервые солидарен с гандонами, которые начинаются на "лу"...
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Згадалося (ще й в тему Хеллоуїну) 🎃 одна з найкращих хоррор-сторіз останніх років... 💀💀💀
Алексей Толкачев. ПАРОВОЗИКИ
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зачитался))))
эх, Мумь слабаком оказался))) я думал он выведет все это...на чистую воду... а он...эх! ))))
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...його затягнуло усе оце ))) "Здесь нет Орла, ла-ла, ла-ла".
(зате тепер я знаю, хто в під'їзді лампочки хмиздить )
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Головне, щоб сусід був не МУМЬ

(оповідання дійсно сюр, але насправді міфологічний бекґраунд тут є... в коментах ще на старому Кріпері з'ясували, що це монстрятина з локальної фольклорної традиції якоїсь з дрімучих територій, окупованих московською хунтою. Мумь = живий труп, слово є похідним від "мумія". Тому зрозумілий жах перед металевими монетами... а ось пожирання лампочок... можливо, означає пожирання світла...)
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я так і зрозумів що мумія - вона...а мумь - він )))))
(добре хоч сонечко світе, а то я такий собі... вразливо-переляканий)))...)
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Ще й сьогодні той день (і ніч), коли потойбічні парфуми можуть відвідувати наш світ...🎃🎃🎃
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ой... не к теме... но по Душе и пристрастию... (да и моском отдохнуть))))
Самая маленькая кошка в мире попала на видео... (гугл)

"ЗЕ-Рафік не винен!": Як Зеленський усіх виправдав - Цензор.НЕТ 5561
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Мі-мі-мі, кицюнька 😍😍😍 Так це ж вона - "короткий ролик с ржавой или пятнисто-рыжей кошкой"... a rusty spotted cat

- He may look like a kitten...
- MEOW
- ...and he sounds like one "ЗЕ-Рафік не винен!": Як Зеленський усіх виправдав - Цензор.НЕТ 9357
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от ржавая мне не нравиться...идиоты без фантазии))) а пятнисто-рыжая! о! ото оно!
красатуля!
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......никогда не думал , что история Украины будет ходить КРУГАМИ возле моего дома (((( НАРОД , это уже было !!!!
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понятно что брали просто не поделились
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КУДА МЫ ПОПАЛИ ---ВСЕХ ИХ В МУСОРНОЕ ВЕДРО с наполеоном !!!
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Полюбите шаурмиста, он играет быстро-быстро...
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