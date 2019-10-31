 "ЗЕ-Рафік не винен!": Як Зеленський усіх виправдав. ВIДЕО

Утім, за результатами зборів виявилося - ніхто ні в чому не винен! Як ідеться в бородатому жарті, "Рафік ні в чому не винен". Винна хіба що... Софія Федина, депутатка "Євросолідарності". Як так сталося? Про це дивіться в новому відеоблозі Олексія Братущака на каналі Цензор.НЕТ.
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Нагадаємо, колишній віцепрем'єр-міністр Павло Розенко заявив: "Офіс Президента висунув підозру 11 народним депутатам України від партії "Слуга народу". Їх звинувачують в отриманні 30 000 доларів (кожному) за голосування проти одного антикорупційного законопроєкту на засіданні Комітету Верховної Ради... Офіс вимагає від депутатів-слуг пройти детектор брехні".
Пізніше народний депутат України від "Слуги народу" Олександр Дубінський підтвердив інформацію, що членів фінансового комітету від "СН" перевірять на детекторі брехні. А заступник голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук повідомила, що керівництво фракції "Слуга народу" зустрінеться із членами парламентського комітету з питань фінансів податкової і митної політики перед перевіркою на поліграфі.
Пізніше президент Зеленський заявив: "Всі члени фінансового комітету ВР повинні пройти перевірку на детекторі брехні".
Все под штык, ребята,
Что за странное табу
В адрес депутата
Боль отказа на лице -
В задницу не дали.
Нам на съезде в Трускавце
Жопы всем порвали.
В 2014/2015 мне было очень страшно. Боялась, что не выстоим. Сегодня очень страшно и очень больно. Потому что выстояли и окрепли. Но были преданы своими же внутри страны. За 30 монет, которые так никто из предавшей массы и не получил. Страна героев и иуд....
За народные деньги сидят и просто плюют на Украинцев!!!
в каких вопросах?
я думаю и без адаптации для избалованной изысками речи элиты, всё достаточно доступно..и про перепосты с поеданием галстуков и про плохих националистов мешающих с "тамженашлюдь" торговать..
2. были не против блокады а против анархии. не секрет что "блокираторы" за денежку пропускали того кого надо. А что касается "торговли с тамженашими людьми" то это вранье. речь шла о том что там находятся предприятия которые имею укринскую регистрацию и платят налоги в бюджет Украины.
Кстати, сепары были рады до усрачки блокаде "активистов" потому как она дала им повод отжать предприятия.
так будут примеры когда "корешилась в засос по многим вопросам с кацами и сепарнёй"?
мы Хеллоуин не празднуем.... мы в нем живем
Алексей Толкачев. ПАРОВОЗИКИ
эх, Мумь слабаком оказался))) я думал он выведет все это...на чистую воду... а он...эх! ))))
(зате тепер я знаю, хто в під'їзді лампочки хмиздить )
(оповідання дійсно сюр, але насправді міфологічний бекґраунд тут є... в коментах ще на старому Кріпері з'ясували, що це монстрятина з локальної фольклорної традиції якоїсь з дрімучих територій, окупованих московською хунтою. Мумь = живий труп, слово є похідним від "мумія". Тому зрозумілий жах перед металевими монетами... а ось пожирання лампочок... можливо, означає пожирання світла...)
(добре хоч сонечко світе, а то я такий собі... вразливо-переляканий)))...)
Самая маленькая кошка в мире попала на видео... (гугл)
- He may look like a kitten...
- MEOW
- ...and he sounds like one
красатуля!