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 Політика України
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Все про:Дубневич (41) Мотовиловець (5)

 Я був свідком політичної корупції Дубневича, - нардеп від СН Мотовиловець. ВIДЕО

Народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець зізнався, що був свідком корупційних дій нардепа Ярослава Дубневича.

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Я Андрій Мотовиловець, партія "Слуга народу", і я є свідком політичної корупції пана Дубневича. Під час роботи в Міністерстві інфраструктури як радник Пивоварського Андрія Миколайовича за ухвалення закону транспортним комітетом нам було поставлено умову про призначення людини в аеропорт "Львів". Ви можете зараз побачити, що ми відмовилися від цієї вимоги і провели відкритий конкурс. Ви можете побачити показники аеропорту "Львів" зараз. Нині ми говоримо не про персоналії, а про політичну корупцію: або ми її зупинимо, або вона триватиме", - заявив Мотовиловець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада зняла недоторканність з Дубневича і дала згоду на його затримання й арешт

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3157005
 
   
 Топ коментарі
 
татишо!? І чому тільки зараз сполошився?
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депутати від фракциї "Слуга народу" отримали зарплату в конверті
"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (она в среднем составляет плюс-минус 40 тысяч гривен до вычета налогов - Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов.
По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.

"Руководители получили очень много - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам", - рассказали депутаты.
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татишо!? І чому тільки зараз сполошився?
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Тому, що саме зараз він має можливість про це сказати публічно, щоб це не було зам'ято.
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депутати від фракциї "Слуга народу" отримали зарплату в конверті
"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (она в среднем составляет плюс-минус 40 тысяч гривен до вычета налогов - Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов.
По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.

"Руководители получили очень много - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам", - рассказали депутаты.
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пане адвокате Дубневича і решти "барижної пиз..добратії" ,Іщук.. ви продовжуєте сунути цю друковану на листочку ..уйню ,хоч вам вже і свідок на трибуні виступив,і ще свідки будуть у Суді..
І вся Галичина знає цих злодіїв-недоолігархів Дубневичів(БПП)"як облуплених",..
тому і "Голос " був ЗА...
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Клоуна кусок.Пивоварський зараз скаже,що поняття зеленого не має ,про що меле цей слуга .
"Нам була поставлена умова...ми відмовились...Ми зараз кажемо не про фамілії." Ким поставлена ? Хто дзвонив,чи приходив ? Заяву в мєнтовку подав ? Якщо відмовились-в чому корупція ?
Ви справді хочете подати це як сенсацію ?
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Думаю,скаже слово як свідок у суді..
ЗААРЕШТОВАНОМУ В СІЗО Дубневичу вже його перекупити не вдасться...)
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Та ну ! А поки що маємо лише висновки регламентного комітету.Зеленого комітету.Я був свідком політичної корупції Дубневича, - нардеп від СН Мотовиловець - Цензор.НЕТ 959

Я був свідком політичної корупції Дубневича, - нардеп від СН Мотовиловець - Цензор.НЕТ 3091
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АПРОПО.

ВІТАЮ ЛЬВІВСЬКУ ОБЛАСТЬ.

Де недавно відбулася УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ ДУБНЕВИЧАМИ,І тепер замісниками голови облрадистали два його холуї..

з тюрми Дубневичу буде важче дерибаити бюджет Львівської області !!
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Сомневаюсь Я, что ты имеешь отношение к львовской обл, и вообще к Украине! Запомни лошара, слово пишется так "ЗАСТУПНИК", а не "замісник" ))))) "нещодавно", а не "недавно" )))
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дійсно.. з замісником "проколовся".. )) погоджуюсь..
а на рахунок "нещодавно" -пи..дуй на..уй, "україніст" ... ))
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апропо..
запрошую всіх(крім злобного карлика)у свою фейсбук-групу https://www.facebook.com/groups/360937008109104/
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кому ты всралось чмо тупое! ты не павло, ты ху@ло
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Я так зрозумів він якимсь євреям дорогу перейшов.
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ЖиДам дорогу перейшов... Але при цьому думав що то аеропорт...Я був свідком політичної корупції Дубневича, - нардеп від СН Мотовиловець - Цензор.НЕТ 1379
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ОСОБЛИВО ТУПИМ ПОРОХОБОТАМ..
Анвтолію вітру і Жагуну(йо..нутим на "жидівському питанні")

нагадати початки "кар"Єри" Дубневичів..щоб пояснити,як ви тут ОБІСРАЛИСЬ ?))))
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Куди там тупим порохоботам до ЗЕле-сосів, які вважають що мінет найвище щастя на Землі..
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Якби-ж то думку! А не постійні публічні демострації "ків" ЗЕбілами одними в Раді, іншими на Цензорі...
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