 Я був свідком політичної корупції Дубневича, - нардеп від СН Мотовиловець. ВIДЕО

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
"Я Андрій Мотовиловець, партія "Слуга народу", і я є свідком політичної корупції пана Дубневича. Під час роботи в Міністерстві інфраструктури як радник Пивоварського Андрія Миколайовича за ухвалення закону транспортним комітетом нам було поставлено умову про призначення людини в аеропорт "Львів". Ви можете зараз побачити, що ми відмовилися від цієї вимоги і провели відкритий конкурс. Ви можете побачити показники аеропорту "Львів" зараз. Нині ми говоримо не про персоналії, а про політичну корупцію: або ми її зупинимо, або вона триватиме", - заявив Мотовиловець.
"Фракция очень неоднородная. Тут есть богатые и бедные депутаты. Те, кто живет на одну зарплату (она в среднем составляет плюс-минус 40 тысяч гривен до вычета налогов - Ред.), и те, кто владеет бизнесом и содержит несколько депутатов.
По словам источника во фракции, средства транша были распределены в разных пропорциях.
"Руководители получили очень много - по 25-50 тысяч долларов на руки. Партийное начальство среднего звена - вроде замов главы фракции - по 15 тысяч долларов. Остальным раздали по "десятке" и по "пятерке" в зависимости от ранга, статуса и функционала депутата. Платили как депутатам, прошедшим по списку, так и мажоритарщикам", - рассказали депутаты.
І вся Галичина знає цих злодіїв-недоолігархів Дубневичів(БПП)"як облуплених",..
тому і "Голос " був ЗА...
"Нам була поставлена умова...ми відмовились...Ми зараз кажемо не про фамілії." Ким поставлена ? Хто дзвонив,чи приходив ? Заяву в мєнтовку подав ? Якщо відмовились-в чому корупція ?
Ви справді хочете подати це як сенсацію ?
ЗААРЕШТОВАНОМУ В СІЗО Дубневичу вже його перекупити не вдасться...)
ВІТАЮ ЛЬВІВСЬКУ ОБЛАСТЬ.
Де недавно відбулася УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ ДУБНЕВИЧАМИ,І тепер замісниками голови облрадистали два його холуї..
з тюрми Дубневичу буде важче дерибаити бюджет Львівської області !!
а на рахунок "нещодавно" -пи..дуй на..уй, "україніст" ... ))
запрошую всіх(крім злобного карлика)у свою фейсбук-групу https://www.facebook.com/groups/360937008109104/
иД амдорогу перейшов... Але при цьому думав що то аеропорт...
Анвтолію вітру і Жагуну(йо..нутим на "жидівському питанні")
нагадати початки "кар"Єри" Дубневичів..щоб пояснити,як ви тут ОБІСРАЛИСЬ ?))))
і мрії...)))