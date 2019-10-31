 Я був свідком політичної корупції Дубневича, - нардеп від СН Мотовиловець. ВIДЕО

Про це він заявив з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

"Я Андрій Мотовиловець, партія "Слуга народу", і я є свідком політичної корупції пана Дубневича. Під час роботи в Міністерстві інфраструктури як радник Пивоварського Андрія Миколайовича за ухвалення закону транспортним комітетом нам було поставлено умову про призначення людини в аеропорт "Львів". Ви можете зараз побачити, що ми відмовилися від цієї вимоги і провели відкритий конкурс. Ви можете побачити показники аеропорту "Львів" зараз. Нині ми говоримо не про персоналії, а про політичну корупцію: або ми її зупинимо, або вона триватиме", - заявив Мотовиловець.

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