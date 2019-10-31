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Все про:Київ (6708) Нацполіція (8420) проституція (84)

 Поліція викрила замаскований під масажний салон бордель у Шевченківському районі Києва. ВIДЕО

У Шевченківському районі столиці правоохоронці припинили діяльність масажного салону, в якому організували бізнес з надання інтимних послуг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Як розповів в.о. начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в м.Києві Олексій Гаврилюк, організувала злочинний бізнес 22-річна уродженка Харківської області.

Дівчина винаймала у Києві квартири, де її "підлеглі" надавали чоловікам послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Також вона одночасно виконувала роль диспетчера і приймала дзвінки від клієнтів. Із отриманих за послугу грошей 50% організаторка забирала собі, решту – віддавала дівчатам. Година "дорослих" розваг коштувала від 1000 гривень.

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Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, техніку.

Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156981
 
 
 Топ коментарі
 
Это случайно не тот бордель, которым депутаты Рады пользуются?
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Это случайно не тот бордель, которым депутаты Рады пользуются?
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Я уже на это тупое рыло не могу смотреть.)
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Не похоти ради, а только волей пославшей меня партии!
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засумував любитель суничок Поліція викрила замаскований під масажний салон бордель у Шевченківському районі Києва - Цензор.НЕТ 5729
Во обложили, ні подрочити ні перепхатись не стороні
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нехай краще депутати ходять по борделях
(аби не в робочий час),
ніж влаштують бордель з верховної ради,
як 11 осіб з фінансового комітету
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То нужно глянуть прейскурант услуг. Если "анал - нет и на ночь не остаются", тогда он самый.
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А почему ВЫ интересуетесь? Если,что там полный штат, уверен.
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А вы откуда знаете про полный штат? Там ваша дочь или жена работают?Такой уверенный.) Я же интересуюсь для "слуг", у них сейчас аврал, каждый день проблемы с удовлетворением сексуальных потребностей и секс-скандалы.
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Если девушки совершеннолетние и понимали на что идут то не вижу в этом преступления
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Ты хочешь, чтобы твоя дочь стала проституткой?

P.S. Твоя дочь - всегда на страже интересов организованной преступности.
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То есть твою дочь от занятий проституцией сдерживает только то, что проституция не легализована?
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Может прямо в Раде организовать бардель, поближе к телу? А то "слугам" как -то неудобно звонить надо, заказывать, журналисты все фиксируют, жена знает. А так будет удобнее. Посидел в зале, вышел в перерыв, удовлетворился,зашел ,дальше законотворчишь.)
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Нет, меня просто забавляют высокоморальные политики, например, шведские депутаты, которые, "защищая" общественную мораль и права проституток, загнали их руками полиции в рабство ОПГ.
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И дочь, и жена, и внучка, и даже мать - вкусы разные бывают. Он в этом не видит преступления.)
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Да хоть бабушка, преступление в чем? Вот вместо работы в ВР искать проституток вот это преступление 😀
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Я вчора напився
Зламав деревце
Не можу дивитись
Сусидам в лице
Я бю себе в груди
Я бю себе в лоб
Пиду и напюся
И мать його е...!)))
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Що за ідіотський переклад з кацапської 👅 язикатої?
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Грандіозний прорив уроботі. Мафія поборена. Що значить на 3 хвилини зайти в Інтернет.
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а бордель в ВР .так это вообще пи...ц , при Януковиче такого не было
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скиньте быстренько адрес борделя депутату яременко
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авакян-пора напрячься!..долс,гарем и тд-закрывайтесь на карантин!!!
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замаскированный под массажный салон бордель в Шевченковском районе Киева

Тю , а разве в Украине бывают другие массажные салоны ? Шось не чув
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Из девушек сформировать фракцию "Служанок народа" и в Раду.
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2 часа свато-терапии или 73%-ная настойка тупости 🐽
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Многоходовка с целью легализировать этот вопрос, давно пора
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Це вже закинчення эры ЗУБОЖИННЯ?
чи ще ни!?

А ЗЕбобы....
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.....второй УДАР по "бороде" )))))) за свою ДИПУТАТСКУЮ каденцию, он так и ненатрается ))))) респек ПОЛИЦИИ нравов !!!
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Ты что-то перепутал, нет в Украине полиции нравов.
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Полиции нравов нет, а есть управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, которое хороших проституток крышует и защищает (потому шо женщина может занииматься чем хочет и ограничивать её свободу - преступление), а плохих проституток строго наказывает (ибо они блудницы содомские, подрывающие высокие моральные устои совеццкого народа, и всем им место в аду).
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kurwa, на що йдуть мої податки: здоровані за мої гроші виловлюють дівчаток, потім хтось ліпить з цього ролики, потім виходить "речник" з пагонами полковника і з серйозним виглядом про це розповідає в ефірі так, ніби вони припинили роботу якось наркокартелю з обігом $1000000000т на рік чи розкрили серійного вбивцю.
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Теперь дрочить слугам и Киве прийдется чаще,кормушку прикрыли.
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Особливо сподобалося в цьому відео оголошення при вході - " Члени партії слуг народу обслуговуються позачергово " 😕
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"Ні в зуб ногою, ні в сраку пальцем"©
Вот она - вся непоследовательность внутригосударственной политики новой власти. Разоблачили бордель - хорошо. Прекратили деятельность - зачем? А не разумнее ли с одной стороны, так сказать, - защитить государственный интерес расширением базы налогообложения - установить в борделе кассовый аппарат, а с другой стороны - в свою очередь бюджетными средствами поддержать отечественного производителя - приобрести абонементы для нардепов Кивы, Яременко и, наверняка, другие найдутся желающие. Сразу же открывается широкая перспектива дисконтных программ, корпоративного клиента, депутатских льгот да мало ли...
А они сразу отчитались - разоблачили и прекратили деятельность... Потом трепятся - нас ждёт экономический прорыв... С откудова?
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Так делать нельзя, потому шо наш народ - самый высокоморальный народ в мире, и если кто греховно возжелает соития - то должен смиренно терпеть ибо если не потерпит - то хрен ему будет, а не царство Божие.
Сгорит в аду короче.
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В борделе с кассовым аппаратом - это не греховно. Это поддержка отечественного производителя услуг и пополнение бюджета. Даже старые грымзы (в смысле жёны) с детьми-паразитами должны понимать всю глубину, важность и государственную значимость момента. А для народного депутата (тут случай особый) поход в бордель - это не усугубление греховности, а наоборот, искупление грехов впредь тому свершённых. Депутата от щедрот не убудет, а согбенным труженицам борделя - живая копеечка, будет зачётным да беспонтовым сиротинушкам на корочку хлебушка, крыночку водицы и где душу согреть в стужу лютую жестокую...
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Проституцію неможливо перемогти, її можна тільки очолити та легалізувати.
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конечно, сепаров ловить это вам не бордели громить
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Таки разоблачили. Оттуда весь отдел месяцами не вылезал, а теперь раскрыли.
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бач ти як соєві імпотєнти возбудилися з цієї новини
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так это что Яременко так и не потрахается ? Поліція викрила замаскований під масажний салон бордель у Шевченківському районі Києва - Цензор.НЕТ 9397
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А замаскированные под сеть лотерей - подпольные казино оно разоблачить не хочет?
Ну зарабатывали себе девочки и мальчики чем им бог дал..... Кому мешали?
Вы хотите что бы Яременко как Кива от неудовлетворения начал в ВР рукоблудством заниматься?
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Проституция в Украине, в принципе, полулегальна. Срок светит только за организацию проституции. Непосредственно проститутка отделывается штрафом 50-500 МРОТ (х17 грн), и то, если доказано, что она проститутка, то есть оказывает сексуальные услуги за деньги разным партнерам. Одноразовый секс за деньги проституцией де-юре не считается, как и регулярный секс с разными партнерами бесплатно или регулярный за деньги, но с одним партнером. То есть, нужно доказать, 1) что проститутка взяла деньги, 2) что это был не разовый секс, 3) что у нее было больше чем 1 платный клиент.
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