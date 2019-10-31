 Поліція викрила замаскований під масажний салон бордель у Шевченківському районі Києва. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.
Як розповів в.о. начальника відділу управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП в м.Києві Олексій Гаврилюк, організувала злочинний бізнес 22-річна уродженка Харківської області.
Дівчина винаймала у Києві квартири, де її "підлеглі" надавали чоловікам послуги сексуального характеру за грошову винагороду. Також вона одночасно виконувала роль диспетчера і приймала дзвінки від клієнтів. Із отриманих за послугу грошей 50% організаторка забирала собі, решту – віддавала дівчатам. Година "дорослих" розваг коштувала від 1000 гривень.
Правоохоронці провели обшуки за місцем розташування масажного салону і мешкання зловмисниці та вилучили звідти речові докази: гроші, мобільні телефони, чорнові записи, техніку.
Організаторці оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
прикрытиемпокрывалом...
Во обложили, ні подрочити ні перепхатись не стороні
(аби не в робочий час),
ніж влаштують бордель з верховної ради,
як 11 осіб з фінансового комітету
P.S. Твоя дочь - всегда на страже интересов организованной преступности.
Зламав деревце
Не можу дивитись
Сусидам в лице
Я бю себе в груди
Я бю себе в лоб
Пиду и напюся
И мать його е...!)))
Тю , а разве в Украине бывают другие массажные салоны ? Шось не чув
чи ще ни!?
А ЗЕбобы....
Вот она - вся непоследовательность внутригосударственной политики новой власти. Разоблачили бордель - хорошо. Прекратили деятельность - зачем? А не разумнее ли с одной стороны, так сказать, - защитить государственный интерес расширением базы налогообложения - установить в борделе кассовый аппарат, а с другой стороны - в свою очередь бюджетными средствами поддержать отечественного производителя - приобрести абонементы для нардепов Кивы, Яременко и, наверняка, другие найдутся желающие. Сразу же открывается широкая перспектива дисконтных программ, корпоративного клиента, депутатских льгот да мало ли...
А они сразу отчитались - разоблачили и прекратили деятельность... Потом трепятся - нас ждёт экономический прорыв... С откудова?
Сгорит в аду короче.
Ну зарабатывали себе девочки и мальчики чем им бог дал..... Кому мешали?
Вы хотите что бы Яременко как Кива от неудовлетворения начал в ВР рукоблудством заниматься?