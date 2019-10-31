 Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький. ВIДЕО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Костянтин Реуцький, передає Цензор.НЕТ.
"Хто виступає лідерами "руху за розведення" в Золотому-4? Хто організовує акції на підтримку відведення української армії та озвучує "думку більшості місцевих жителів" для чиновників, що приїжджають у Золоте, і запрошених ними журналістів? Знайомтеся, ось ці люди: Олена Харченко та Галина Олімпієва. Що характерно, односельці кажуть про причетність обох до організації та проведення "референдуму про незалежність ЛНР" в травні 2014 року. Олена Харченко в цьому спектаклі грала роль "члена комісії". Не соромиться, але і згадувати про це зайвий раз не любить", - розповів він.
"У перше наше знайомство зі словами "так, і що?" вона просто закрилася від нас в підсобці місцевого клубу. У друге - нецензурно лаялася і намагалася вибити камеру з рук оператора", - розповів журналіст.
"Олімпієва в комісії під час "референдуму" не працювала, але віддалено допомагала організовувати процес. І Олена, і Галина - місцеві неформальні лідерки. Обидві пов'язані з владою, бо є свого роду провідниками рішень влади на рівень селища. Причому, всієї влади в усі часи. Люди з таким досвідом і гнучкістю потрібні будь-якій владі. Після регіоналів і "сепаратистів" стали в пригоді і при п'ятому президентові - працювали у виборчій комісії на президентських виборах. Згодилися і зараз - тепер на прохання соратниці засудженого за сепаратизм ексмера, заступниці голови місцевої бютівця Інни Демиденко вони організовують масовку і спікерів під приїзди депутатів і чиновників. Щоб показати єдність жителів Золотого-4, які, нібито, всі як один хочуть виведення українських військ із селища. Вони ж провокують і цькування тих місцевих, хто виступає проти розведення", - розповів Реуцький.
"Глава дільничної комісії Галина Олімпієва після першого туру президентських виборів (в якому з великим відривом переміг Бойко, листівки якого пачками роздавалися прямо на виборчій дільниці) клянеться, що Зеленський в другому не отримає в їхньому селищі жодного голосу -"повбиваємо будь-кого", якщо дізнається, що за нього проголосував. У тому ж відео вона каже, що не бачить нічого поганого в тому, що її односельці "голосували" на "референдумі" - "А що тут такого? ... Право голосу - хто хоче, той іде", - додав він.
"А ось тут вона не менш талановито виконує перед Зеленським роль простої місцевої патріотично налаштованої прихильниці розведення сил:"Ми за Україну, і я хочу жити тільки на Україні!" І тепер вже обіцяє вбити того, хто назве їх сепаратистами. Зеленський ще більш талановито відіграє роль президента, який уважно слухає. Все, вибачте, більше не можу - сльози заважають. Всім миру", - резюмував журналіст.
Тільки один день зе-дипломатії. Топ-досягнення:
-ООН зобов'язує платити динирам репарації
-Данія дала добро на ПП2
-Мадяри заблокували заяву НАТО щодо України
-Україна відмовилась підтвердити заявку ПДЧ в НАТО
-Раша похвалила за відступ ВСУ з позицій
Хто там реєструє рекорди?
или отсчитывается о проделанной работе?
Полковнику никто не пишет...
Баканову никто не звонит...
Зешмаркли Не Лохи 42 лет.
Глупые вопросы какие то у Вас.
Ла ла ла и Ко.
Неужели контракт закончился?
я хочу услышать хор уродов, прославляющих поражение Украины!
Ти завжди залишишся в чистому полі з голою сракою. "Самі винні!"
Здобули *****. У ЗЕ, Порошенко знову винний.
Коли цей час прийде???
Ты уже на майдане контролируешь как все идет?
Не смеши меня.
В 2014 году сепары кричали: Украины больше нет.
И дождались.
А ты просто сотрясаешь воздух.
Злости не хватает на эту сепарню у власти..
А теперь главное - боты здесь или не боты - всем нам придется жить с той частью Донбасса вместе через какое то время. А если есть желание пересажать всех или выселить куда-то - читайте мой коммент сначала!!!
Пока та часть которую ты не знаешь куда девать правит бал.
Ей заглядывают в рот т выполняют все желания.
А у нас полтора миллиона беженцев.
Тебя это не беспокоит?
Тебя или убьют или ты уедешь.
Если это для тебя не очевидно значит ты не обучаемый в принципе.
Мозги вы этой сепарне не поменяете никогда
Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. ******* схаменіться.