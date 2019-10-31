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Все про:Зеленський (3421) Золоте (117)

 Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький. ВIДЕО

Рух за розведення сил у Золотому-4 організували дві пособниці найманців РФ Олена Харченко та Галина Олімпієва. Вони провокують цькування тих місцевих, хто виступає проти розведення.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав журналіст Костянтин Реуцький, передає Цензор.НЕТ.

"Хто виступає лідерами "руху за розведення" в Золотому-4? Хто організовує акції на підтримку відведення української армії та озвучує "думку більшості місцевих жителів" для  чиновників, що приїжджають у Золоте, і запрошених ними журналістів? Знайомтеся, ось ці люди: Олена Харченко та Галина Олімпієва. Що характерно, односельці кажуть про причетність обох до організації та проведення "референдуму про незалежність ЛНР" в травні 2014 року. Олена Харченко в цьому спектаклі грала роль "члена комісії". Не соромиться, але і згадувати про це зайвий раз не любить", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Позитивно оцінюємо", - МЗС РФ про розведення сил в Золотому

"У перше наше знайомство зі словами "так, і що?" вона просто закрилася від нас в підсобці місцевого клубу. У друге - нецензурно лаялася і намагалася вибити камеру з рук оператора", - розповів журналіст.

"Олімпієва в комісії під час "референдуму" не працювала, але віддалено допомагала організовувати процес. І Олена, і Галина - місцеві неформальні лідерки. Обидві пов'язані з владою, бо є свого роду провідниками рішень влади на рівень селища. Причому, всієї влади в усі часи. Люди з таким досвідом і гнучкістю потрібні будь-якій владі. Після регіоналів і "сепаратистів" стали в пригоді і при п'ятому президентові - працювали у виборчій комісії на президентських виборах. Згодилися і зараз - тепер на прохання соратниці засудженого за сепаратизм ексмера, заступниці голови місцевої бютівця Інни Демиденко вони організовують масовку і спікерів під приїзди депутатів і чиновників. Щоб показати єдність жителів Золотого-4, які, нібито, всі як один хочуть виведення українських військ із селища. Вони ж провокують і цькування тих місцевих, хто виступає проти розведення", - розповів Реуцький.

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"Глава дільничної комісії Галина Олімпієва після першого туру президентських виборів (в якому з великим відривом переміг Бойко, листівки якого пачками роздавалися прямо на виборчій дільниці) клянеться, що Зеленський в другому не отримає в їхньому селищі жодного голосу -"повбиваємо будь-кого", якщо дізнається, що за нього проголосував. У тому ж відео вона каже, що не бачить нічого поганого в тому, що її односельці "голосували" на "референдумі" - "А що тут такого? ... Право голосу - хто хоче, той іде", - додав він.

"А ось тут вона не менш талановито виконує перед Зеленським роль простої місцевої патріотично налаштованої прихильниці розведення сил:"Ми за Україну, і я хочу жити тільки на Україні!" І тепер вже обіцяє вбити того, хто назве їх сепаратистами. Зеленський ще більш талановито відіграє роль президента, який уважно слухає. Все, вибачте, більше не можу - сльози заважають. Всім миру", - резюмував журналіст.

Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький 01
Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156970
 
   
 Топ коментарі
 
Спілкувався з рідними по духу людьми.
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так нелохи они всегда за всякую мразь
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И реально должен Кермит идти под суд по 427 ст
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"Президент Владимир Зеленский отрицает, что на участке разведения в Золотом были обстрелы в последнюю неделю." За последнюю неделю районы т.н. "разведения войск" обстреливались 11 раз. Непосредственно Золотое 9 раз . Зеленский лжет как только рот раскрывает.О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась.
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Ото і все що всі хотіли знати за "наших людзєй на дамбазе"...
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Alexandr Normal‏ @Alex009P 14 ч.14 часов назад

Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький - Цензор.НЕТ 4284

Тільки один день зе-дипломатії. Топ-досягнення:
-ООН зобов'язує платити динирам репарації
-Данія дала добро на ПП2
-Мадяри заблокували заяву НАТО щодо України
-Україна відмовилась підтвердити заявку ПДЧ в НАТО
-Раша похвалила за відступ ВСУ з позицій
Хто там реєструє рекорди?
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Шестой раз говорил с Меркель по телефону...
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та да, в первые 5 его понять было сложно...
или отсчитывается о проделанной работе? Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький - Цензор.НЕТ 6297
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Многие думают, что Зелешмонька лох. Нет он не лох, он и КалоМойша, в преступном сговоре с кацапопитеками, делает лохов с народа Украины.
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Полковнику никто не пишет...
Баканову никто не звонит...
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Вчера переименовали город Переяслав-Хмельницкий, хотя бы Кривой- Рог не переменовали в Кривой-Лох.
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Нехай москалі своїх дітей даздрапєрмамі нарікають, а в Україні їхні хворі фантазії надовго не затримуються. Я у дитинстві ніяк не міг доперти (за інтерерт тоді правило москальське радіо та телебачення): Переяслав-Хмельницький це стародавній Переяслав чи ні? Де знаходиться Корсунь? Цумань? Станіслав, Чорноморськ тощо...? Як можна було нищити національну ідентичність переназвавши топоніми та не виправивши їх у літературі? Ідіоти на усю голову -за що й поплатилися розваленням своєї сраної імперії.
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Сейчас зебанутые наывают зекретина -невезухой... Выбрать в воюющей стране малороса, который десятки лет просто орал с экрана, что оно прикацапленная мразь-это у них невезуха... Да нет, это гос измена, за которую вы ответите.
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З іншої сторони якщо армія виконує злочинні прикази цього путлеровського вилупка ,зрадника та брехуна, то що можно зробити ?Ми виходили, казали своє ставлення до сдачі української терріторіі ,зебіл нас не чує бо за ним армія та поліцянти, щей купа малороссів та кацапів що голосували за прокацапського іуду.Бо тільки дурний чи сліпий не бачив що серіал "слуга народу" це кремльовській сурогат ,знятий за кацапські гроши та під час коли гинули українці на війні,а це створіння співпрацювало з казламордими та ховалося від повісток, ображало Україну та Томос, який з нього мав бути президент України?
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народ , что СЕГОДНЯ верещать ???? вы ОБЫРАЛЫ , вы БАЧЫЛЫ , вы ТЫЩЫЛЫСЬ з його ПЛОСКОГО юмору !!! тепер ИШТЕ покы очи не ВЫЛИЗУТЬ !! слидуючи ВЫБОРЫ в 24 роци )))))
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Бгг) теперь все соц сети заполнены возваниями раскаивающихся зебанутых -смотрите че делается, не время сраться, надо обьединяться спасать Украину, это вы виноваты, шо мы зебанутые были... Идите лесом, шмаркли кретинские!
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Предатели у власти.
Зешмаркли Не Лохи 42 лет.
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Англия есть Англия , Германия есть Германией , Япония есть Японией ,Финляндия есть Финляндией , росия есть росией , а Украина есть Украиной !!!! Украина НИКОГДА не будет Германией и тем более Японией !!! ходили в школу ??? ИСТОРИЮ читали ???
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Президент слушает своих избирателей а не проукраинское население.
Глупые вопросы какие то у Вас.
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Тухлая зеконсерва вскрылась еще играя на рояле путиным,теперь вместо рояля Украинцы и 73 %шариковых
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А где-то молча уткнувшись в монитор грустят зебилы.
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почему грустят? ржут с нас в голос, cyки.
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Как то не видно на цензоре уже несколько дней любимой бутусиком команды из ольгино.
Ла ла ла и Ко.
Неужели контракт закончился?
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где долбодятлы балалайки, ныныны и другая скотобаза?
я хочу услышать хор уродов, прославляющих поражение Украины!
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А вы заметили, зебанутые, как прошло несколько месяцев и вы из победобесия оказались в полной сраке... И дальше все будет так, как МЫ захотим)
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Тепер вже, без сумнівів, зрозуміло кого він вважає агресорами. "... змусити агресора відшкодувати завдані збитки». "пУтинвведи"- сепари, це його нарІд, сторона, яка "постраждала", а ми "агресори". Тому й гроші, з нашого бюджету, на відновлення доМбасу, а про кацапів ні чичирк
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Так прикол в том,что зе как раз превратил страну в актрису из немецких фильмов.
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Народ же надо как-то надурить? Тут все методы подходят. Можно через подставных уток из неподконтрольной территории.
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Проукраїнське населення покидає Золоте.В угоду Путiну та здачу територій .У нашому полку бомжів прибуло.Дякую кожному ЗЕ бидлану, хто це допустив.Бути патріотом на Донбасі не вигідно.
Ти завжди залишишся в чистому полі з голою сракою. "Самі винні!"
Здобули *****. У ЗЕ, Порошенко знову винний.

Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький - Цензор.НЕТ 6463
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Презік не тільки лох, а і зрадник.Думаю ще прийде час, коли всі ці зрадникі будуть відповідати по статті----ЗРАДА,
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та перестань... кто там буде відповідати? Сколько можно угроз. Дважды поднимались, дважды доказывали, проявляли волю, меняли власть. И шо? Шобы в итоге на трон воссело это зеленое жидовское говно править Украиной? Украинцы здесь права голоса не имеют. Вся вертикаль в руках жидовни. Полицейская власть - у хача Рюкзакова.
Коли цей час прийде???
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Голос противный. Пока смотрел, несколько раз рвотные позывы были, до конца не досмотрел.
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Ну я так міркую,що слід почекати що буде далі,можливо і ми помиляємось. Слід врахувати одне,що ЧУВАК поставив цим відведенням на кон ВСЕ і якщо щось піде не так-- ну йому і його команді просто каюк. Літаки будуть переповнені всілякою шушурой типу Дубінських,Бужинських,Потураєвих і по списку,мовчу вже про 95 квартал-- ну це все при умові,коли порохоботи і нацики(як любить це слово Монтян-****) не помилились і останні поспіють на ті літаки. Тож чекаєм і краще-б ми помилились!!!! АМІНЬ.
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Каюк от кого?
Ты уже на майдане контролируешь как все идет?
Не смеши меня.
В 2014 году сепары кричали: Украины больше нет.
И дождались.
А ты просто сотрясаешь воздух.
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Дамбац паражняк не гонит, да Янелох?
Злости не хватает на эту сепарню у власти..
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у сепарского прокоцапского преза и кадры такие же
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Уважаемая возмущенная толпа!!! А куда этих сепаров девать? Посадить, перебить, выселить? Если там пол-Донбасса оккупированного таких, если не больше? У нас что на всех тюрем хватит? Если выселить - кто и как это делать будет? Кто-нибудь из здесь присутствующих? И куда выселять - в рашку? Меня, например, ужас берет, что кода-нибудь с ними придется в одной стране жить, с этим менталитетом, который орал (представьте эту тупизну, но это реально было по-моему в 2015 году, насколько я запомнил свой телефонный разговор с Донецком) "нас Нацгвардия из "Градов" обстреливает" (заметтье - не ВСУ!!!). Почему никто из здесь присутствующих в конце 90-х, в 2000-х не возмущался, что Луганск. обл. и Донбасс были фактически отданы под управление Ефремову и Ахметову? Крым нафиг никому не нужен был!!! А сейчас, блин, прорезалось самосознание!!! Господа, не уподобляйтесь ху...лу, у которого история начинается не с Древнего мира, а приблизительно с 16-17 века, потому что у вас она заканчивается где-то послезавтра. Мы в 2014 году уже вляпались в дерьмо, а война это дерьмо!!! Почему "разум возмущенный" многотысячно "кипит" под ОП, а не перед домом Кравчука, которого "вынудили"отдать ядерное оружие, или перед домом Кучмы, у которого битва за Крым закончилась Тузлой? А потом Крым дерибанили по полной не один десяток лет!!! Где ваши красноречивые языки были все эти уже десятки лет - в том самом месте? Так и получайте результат! Не Зеля за несколько месяцев довел Украину до такого состояния, а именно мы с вами (да,да - и я, выходит, тоже!).
А теперь главное - боты здесь или не боты - всем нам придется жить с той частью Донбасса вместе через какое то время. А если есть желание пересажать всех или выселить куда-то - читайте мой коммент сначала!!!
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Бла бла бла.
Пока та часть которую ты не знаешь куда девать правит бал.
Ей заглядывают в рот т выполняют все желания.
А у нас полтора миллиона беженцев.
Тебя это не беспокоит?
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Блин, ну не сомневался, что у тебя и таких как ты история заканчивается именно сейчас! Я тебе о том что будет дальше, а ты уперся в то что сейчас. А жить с ними в будущем придется и не ты ни я этого не изменим! Если понял - слава Богу! Нет - твои проблемы!!! А бла бла бла засунь в туда где твой язык был раньше!!!
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Дальше будет отведение и задумываться о том как с тобой жить никто не будет.
Тебя или убьют или ты уедешь.
Если это для тебя не очевидно значит ты не обучаемый в принципе.
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Построить по линии с ОРДЛО стену типа Великой китайской,государственную программу по переселению всех желающих в Украину и забыть сепарский лугандон.Ибо это образование при включении в Украину добьёт страну рано или поздно.
Мозги вы этой сепарне не поменяете никогда
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прям с языка снял. Только на китайскую стену я б не тратился. Обновить границы, перекрыть их, и пускай там впаривают друг другу сладкую жизнь за рублевые пенсии. Ведь это была их основная идея, не так ли.
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У них был шанс в 2014м -не орать путенвведи, а если они просто быдло, которое можно зомбировать, то их место вместе с овощем на кацапии -пусть туда мотают, или просто лишим их голоса на выборах, как и зебанутых
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а шо тут дивного? мразоту тягне до мразот! Він їм ще і примії можливо випише за фотосесію. Чим швидше почнемо гнати це шобло з України, тим більше шансів вистояти!
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это мыролюбно. и не побоюсь этого слова безальтернативно. по реформистски.
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Я с Золотого-1, так большинство моих одноклассников сепары. Жалею, что мало их чморил в своё время. Многие из местных вдруг стали ,, казаками", которых у нас отродясь не было. При совке большинство гордились, что мы Украина, но потом кацапская пропаганда сделала свое дело. Да и власть в Украине занималась грабежам, вместо развития страны и воспитания патриотизма. При совке регион жил вполне прилично, особенно в сравнении с остальными. После развала совка настала полная жопа, опять таки хуже, чем в других областях. Поэтому местные так дрочат на совок.
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На Даунбасі залишилась майже одна вата просякнута московською пропагандою. Патріоти цькуються проросійськими елементами, їхньому життю і здоров'ю є постійна загроза. Патріотів там вбивають. А жителі ОРДЛО, дідусі і бабусі з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях і вбивають їх. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Питання: Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив а боронив і проливав кров?

Чому я мушу дбати про інтереси мешканців Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Чому я маю фінансувати своїми податками, пенсії колоборантам, відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами? Ні і ще раз ні. Цей "гнійний чиряк" заразить решту "здорового тіла" країни, буде тягнути державу в мокшанське болото і врешті решт Україна втратить державність. ******* схаменіться.
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А куди ти їх дінеш - усіх по концтаборам? Так нахріна цю територію визволятия? Якщо вони усі залишаться там? Навіщо тоді нашим хлопцям за ту територію гинути? Але якщо це територія України, то її портрібно повернути. А якщо повертати - то куди ці сотні тисяч дівати? До концтаборів? І так далі. Замкнуте коло. Треба не емоціями жити, а розумом і дивитися набагато вперед.
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Старые совковые бл.ди!Когда они уже выздыхают?
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