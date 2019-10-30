 Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк. ВIДЕО

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За його словами, 30 жовтня ситуація там абсолютно спокійна і повністю контролюється правоохоронними органами.

За словами Шкіряка, вранці 30 жовтня обстрілів у районі розведення сил не було зафіксовано. На місці подій координує діяльність підрозділів МВС заступник глави Національної поліції Вадим Троян.

"Сьогодні весь тягар, який буде після розведення сил України на 1 км, лягатиме саме на підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Національна поліція, Національна гвардія і Прикордонна служба цілком готові до всіх викликів", – зазначив Шкіряк.

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"Сьогодні там працюють посилені патрулі Національної поліції та Нацгвардії, які сформовані з найбільш професійних і підготовлених працівників, що пройшли горнило війни, мають військовий досвід в АТО і ООС у добровольчих батальйонах і Збройних силах України. Це фахівці з контртерористичної і контрдиверсійної діяльності", – наголосив радник глави МВС.

На запитання, чи можливий конфлікт у правоохоронців у Золотому з добровольцями, які беруть участь в акції "Ні капітуляції", Шкіряк відповів: "Серед правоохоронців також багато добровольців... Відбувається абсолютно нормальний здоровий діалог... Зараз жодних конфліктів не виникає. Як волонтери, як громадські діячі, вони мають право там перебувати. Вони громадяни України".

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.