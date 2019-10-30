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Все про:МВС (1369) Шкіряк (176) Золоте (109) розведення сил (1)

 Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк. ВIДЕО

У селищі Золоте на Луганщині на зміну бійцям Збройних сил України прийшли посилені патрулі поліції та Нацгвардії, сформовані з ветеранів АТО. Добровольці мають право перебувати в Золотому "як волонтери, як громадські діячі".

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Обозреватель".

За його словами, 30 жовтня ситуація там абсолютно спокійна і повністю контролюється правоохоронними органами.

За словами Шкіряка, вранці 30 жовтня обстрілів у районі розведення сил не було зафіксовано. На місці подій координує діяльність підрозділів МВС заступник глави Національної поліції Вадим Троян.

"Сьогодні весь тягар, який буде після розведення сил України на 1 км, лягатиме саме на підрозділи Міністерства внутрішніх справ. Національна поліція, Національна гвардія і Прикордонна служба цілком готові до всіх викликів", – зазначив Шкіряк.

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"Сьогодні там працюють посилені патрулі Національної поліції та Нацгвардії, які сформовані з найбільш професійних і підготовлених працівників, що пройшли горнило війни, мають військовий досвід в АТО і ООС у добровольчих батальйонах і Збройних силах України. Це фахівці з контртерористичної і контрдиверсійної діяльності", – наголосив радник глави МВС.

На запитання, чи можливий конфлікт у правоохоронців у Золотому з добровольцями, які беруть участь в акції "Ні капітуляції", Шкіряк відповів: "Серед правоохоронців також багато добровольців... Відбувається абсолютно нормальний здоровий діалог... Зараз жодних конфліктів не виникає. Як волонтери, як громадські діячі, вони мають право там перебувати. Вони громадяни України".

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156853
 
   
 Топ коментарі
 
а чому нам не показують та не інформують що робиться з протилежної сторони ?
куди ділись вполученці ? та вся ота рашкобратія ?
хто там обстановку контролює ?
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Потому же, почему до последнего скрывали дату разведения - потому, что это делается для Хуйла, а не для Украины.
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Розводящого Янелоха завезіть на передову, посадіть в окоп і дайте команду:"Не стріляти!". А Сивохо поставте за охоронця!
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да,еще-а ты знаешь шо у разница между мотопехотой и десантрурой?
прыжки.всйоо.до сих пор.
ну танков меньше может,больше бэх.
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і можу пояснити - в чому різниця між мотопіхотним та механізованим. Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 1139
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спочатку признайся що до 54-ї бригади ти маєш таке ж відношення як до хору вірьовки.
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кстати, хор имени Веревки я знаю..не так хорошо как 54, но знаю..а чего у тебя флажок то поменялся? Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 5210от стыда?
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ні, просто скчую дещо з ресурса, де потрібен VPN, для мене цензор - тільки заповнення пауз в основному виді діяльновті. Так шо, вояка - як же ти опустився до того що обізвав механізовану бригаду мотопіхотою? Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 6213
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а какой твой вид основной деяльности? я думал написанием комментов ты тут кормишься Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 9828
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щаззз, сюди я заходжу між паузами, щоб час згаяти. Коли паузи не передбачаються - провокую адмінів на бан. Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції і Нацгвардії, - Шкіряк - Цензор.НЕТ 1252 вони мене на три дні банять - можна спокійно працювати.
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Олександр Багряний и куда ты делось? вместе с Василь Довганенко 7230397a решаете-гниды ли те мусора ,которые типа ВЕТЕРАНЫ, простоявшие на блок постах в 20 км от передка?
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мені нема що робити - це сидіти під твоїми постами і чекати коли чергового брехунця запустиш.
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это понятно..ты же занят виртуальной войной с москалями
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та иені по фігу що тобі понятно, віртуальний брехунець.
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мусорской подсвинок пробэбэбэкал много и несвязно.нужна жирная гера шоб расшифровать.
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для ***** уже ненадо идтий в наступление , когда 42 летний придурок нелох по всей линии отступает ... так сказать нахрена силы тратить , если даром отдают ...
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