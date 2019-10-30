EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  565  29
Все про:НАТО (2123) членство в НАТО (250) Столтенберг Єнс (404) Кулеба Дмитро (156)

 Україна збирається за 5 років досягти критеріїв членства в НАТО, - Кулеба. ВIДЕО

Теперішній уряд - перший, який чітко закріпив у програмі діяльності мету досягти за 5 років критеріїв членства в НАТО.

Про це під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Відео НАШ

"Україна зробила свій вибір - це членство в НАТО. Альянс у 2008 році також зробив свій вибір, коли на саміті в Бухаресті вирішив, що Україна стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане. Уряд, який я представляю, є першим урядом, який чітко закріпив у Програмі своєї діяльності ціль - досягнути за п'ять років відповідності критеріям членства в Альянсі", - сказав Кулеба.

Він підкреслив, що Україна має крок за кроком пройти цей шлях разом з колегами з НАТО, використовуючи всі наявні інструменти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ несе відповідальність за імплементацію "Мінська". Вона має вивести всі війська з Донбасу і припинити дестабілізацію України, - Столтенберг

Різні оцінки громадської думки, додав віцепрем’єр, показують одну і ту саму тенденцію - поступове зростання підтримки євроатлантичної інтеграції в Україні.

"Переконаний, що це вже не просто природна реакція українців на агресію Росії, а усвідомлене рішення", - підсумував він.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Одесі з офіційним візитом перебуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Він відвідав морський порт, куди 29 жовтня зайшли чотири мінні тральщики НАТО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156832
 
   
 Топ коментарі
 
Кулебяка берега попутал. Курс на ЕС и НАТО закреплен в конституции прошлой радой
 показати весь коментар
 
то есть практически всю быдло-элиту..
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Обретение мира, преодоление экономических проблем и достижение критериев ЕС и НАТО, - Порошенко назвал приоритеты Украины на ближайшие 5 лет
https://censor.net.ua/news/3102634/obretenie_mira_preodolenie_ekonomicheskih_problem_i_dostijenie_kriteriev_es_i_nato_poroshenko_nazval
 показати весь коментар
 
 
"Каждый житель Анчурии будет иметь собственный граммофон!"
 показати весь коментар
 
 
Первым сделал Порох - внес это в Конституцию.

А Зелики хотят 5 лет, чтобы не ссориться с уйлом…..
Все ясно.
 показати весь коментар
 
 
Діло в тому, що у нас вже нема цих 5 років, нажаль.
 показати весь коментар
 
 
+100 это зелеНый упырь просто не хочет вообще с НАТО иметь дело.хотят 5 летет просто присидеть.аля 'внеблоковые'
 показати весь коментар
 
 
угу - і "АТО за пару днів" він також обіцяв закінчити ...
 показати весь коментар
 
 
Кулебяка берега попутал. Курс на ЕС и НАТО закреплен в конституции прошлой радой
 показати весь коментар
 
 
чисто из любопытства - а как они планируют избавится от недораССеи на Донбассе?
 показати весь коментар
 
впихнуть в Украину вместе с оккупантами и сепарами.
 показати весь коментар
 
Членство УНИТАЗА ! Сначало нужно убрать мародеров и бывших членов ЦК КПСС. Врут суки .
 показати весь коментар
 
то есть практически всю быдло-элиту..
 показати весь коментар
 
 
а вони ніколи не дозволять так просто себе прибрати !
 показати весь коментар
 
звісно..тільки аніхіляція..та нема кому..
 показати весь коментар
 
пукіна свого спершу прибери, казламордий клоун!
 показати весь коментар
 
 
По-моему, он немного тормознутый этот Кулеба. Как он собрался "достичь соответствия", без ПДЧ?
Очень уж мутная эта зеко-*****, если не сказать больше...
 показати весь коментар
 
Ну если мы присоединим Донбасс-то там точно все за НАТО.
Проблем не будет.

Есть хороший пример в природе-ящерицы.В случае опасности они сбрасывают хвост врагу ,а сами спасаються.Лучше без хвоста,но выжить.
В Германии канцлер сказал по поводу восточной Германии-лучше пол Германии,чем Германия наполовину.Их спасла стена.Пришло время-ее разрушили.
То,что сейчас происходит-не дает надежды на вступление в альянс.
 показати весь коментар
 
 
Ога. С нынешними раскладами это будет сразу после роста экономики на 40% и межгалактического шахматного турнира.
 показати весь коментар
 
 
Генсек НАТО призвал Киев к мирному урегулированию конфликта в Донбассе !
"Мы видели определенный прогресс, который был достигнут в Станице Луганской, и хотели бы, чтобы этому примеру следовали,Мы приветствуем все усилия, направленные на снижение напряженности, отвод войск и мирное разрешение конфликта на востоке Украины",
 показати весь коментар
 
просто зеЛя не хочет ***** дразнить!мразь зелеНАя
 показати весь коментар
 
У всех кто прихдит во власть на 5 лет, через пол года обещают, что они что то сделают за не менее 5 лет. Потом уходят и говорят, что мы не успели Україна збирається за 5 років досягти критеріїв членства в НАТО, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7223
 показати весь коментар
 
А потом потребуется ещё 5 лет и ещё и ещё...
НАТО создавалось впротивовес СССР, частью которого раньше была и Украина. Значит, НАТО создавался в том числе и против Украины тоже.
Как можно включить в себя часть того, против чего это создано?
Я не верю, что Украину когда-либо возьмут в НАТО...
 показати весь коментар
 
"стара печаль моя стара" .."ой не шуми луже ой не3,14зди друже" чергова солодка брехня на вуха українського народу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору