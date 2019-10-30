 Україна збирається за 5 років досягти критеріїв членства в НАТО, - Кулеба. ВIДЕО

Про це під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Одесі заявив віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
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"Україна зробила свій вибір - це членство в НАТО. Альянс у 2008 році також зробив свій вибір, коли на саміті в Бухаресті вирішив, що Україна стане членом НАТО. Ми виходимо з того, що це рішення буде виконане. Уряд, який я представляю, є першим урядом, який чітко закріпив у Програмі своєї діяльності ціль - досягнути за п'ять років відповідності критеріям членства в Альянсі", - сказав Кулеба.
Він підкреслив, що Україна має крок за кроком пройти цей шлях разом з колегами з НАТО, використовуючи всі наявні інструменти.
Різні оцінки громадської думки, додав віцепрем’єр, показують одну і ту саму тенденцію - поступове зростання підтримки євроатлантичної інтеграції в Україні.
"Переконаний, що це вже не просто природна реакція українців на агресію Росії, а усвідомлене рішення", - підсумував він.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні в Одесі з офіційним візитом перебуває генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
Він відвідав морський порт, куди 29 жовтня зайшли чотири мінні тральщики НАТО.
https://censor.net.ua/news/3102634/obretenie_mira_preodolenie_ekonomicheskih_problem_i_dostijenie_kriteriev_es_i_nato_poroshenko_nazval
А Зелики хотят 5 лет, чтобы не ссориться с уйлом…..
Все ясно.
Очень уж мутная эта зеко-*****, если не сказать больше...
Проблем не будет.
Есть хороший пример в природе-ящерицы.В случае опасности они сбрасывают хвост врагу ,а сами спасаються.Лучше без хвоста,но выжить.
В Германии канцлер сказал по поводу восточной Германии-лучше пол Германии,чем Германия наполовину.Их спасла стена.Пришло время-ее разрушили.
То,что сейчас происходит-не дает надежды на вступление в альянс.
"Мы видели определенный прогресс, который был достигнут в Станице Луганской, и хотели бы, чтобы этому примеру следовали,Мы приветствуем все усилия, направленные на снижение напряженности, отвод войск и мирное разрешение конфликта на востоке Украины",
НАТО создавалось впротивовес СССР, частью которого раньше была и Украина. Значит, НАТО создавался в том числе и против Украины тоже.
Как можно включить в себя часть того, против чего это создано?
Я не верю, что Украину когда-либо возьмут в НАТО...