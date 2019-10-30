 "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією. ВIДЕО

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Яременко повідомив журналістам у кулуарах парламенту.
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"Журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерігати, сфотографувати - це важко назвати журналістами. Навіть не намагаються взяти коментарів у тих, за ким вони підглядають - ось проти цього ми виступаємо. Ми, звичайно, стежимо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації триватимуть. Хоча деякі колеги мене попереджали цього не робити, які виступають проти, але я вирішив по-своєму в такий спосіб продемонструвати протест, що це не журналістика, це знущання з інформаційних потоків, з людей - коли щось побачили, щось не перепитали, не з'ясували, і викинули як жовтий смажений факт", - сказав Яременко.
На запитання про те, як дружина ставиться до експерименту, він відповів: "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору... Подякувала".
Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп зі свого боку заявив, що влаштував провокацію.
молодий ти ще хлопче. перепоров сотень 5 баб, крім мндавошок нічого не разу не хватав, навіть насморку
Господи, за что, народу Украины такие слуги? В стенах Законодательного органа - решать вопрос с бл.я ...ями!
Простите за грубость.
Це просто жах, що клятий Порошенко накоїв! Бачив у Раді дідуся, такого чистенько одягненого, так він, плачучи, замовляв собі повію на півгодини за 50 доларів і без аналу! Зовсім зубожіли!
Не думаю..что она эту сказку ему простит...)))))
тогда это всё меняет
жаль, что Ярёма не додумался, лошара
Ржу з цих клоунів...
интересно почитать их!
хм... както несмотрел на 95 квартал с такой точки зрения юмора. а у них оказывается целый квартал юмористов
Но народу Украины это зачем?мы содержим их на свои налоги.Если журналисты усекли что то-правильно,не занимайся на работе ****ей.
У многих на работах камеры.
- С кем?
- С бл%дями из Тиндера.
- И какое у вас чувство юмора?
- 10см, но дело не в размере!