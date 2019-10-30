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Все про:журналістика (897) проституція (84) гумор (385) Яременко Богдан (45)

 "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією. ВIДЕО

Народний депутат від СН Богдан Яременко заявив, що його листування з повією - це спланована провокація.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це Яременко повідомив журналістам у кулуарах парламенту.

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"Журналісти, які намагаються підгледіти щось, спостерігати, сфотографувати - це важко назвати журналістами. Навіть не намагаються взяти коментарів у тих, за ким вони підглядають - ось проти цього ми виступаємо. Ми, звичайно, стежимо за тим, що відбувається зверху, розуміючи, що ці провокації триватимуть. Хоча деякі колеги мене попереджали цього не робити, які виступають проти, але я вирішив по-своєму в такий спосіб продемонструвати протест, що це не журналістика, це знущання з інформаційних потоків, з людей - коли щось побачили, щось не перепитали, не з'ясували, і викинули як жовтий смажений факт", - сказав Яременко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Любов врятує світ", - Тищенко про листування Яременка з повією

На запитання про те, як дружина ставиться до експерименту, він відповів: "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору... Подякувала".

Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп зі свого боку заявив, що влаштував провокацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156800
 
 
 Топ коментарі
 
на кого этот чес про запланированную переписку рассчитан...
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Ти що. не повірила?А зебіли як один! Женись на комусь з них.
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На электорат который поверил в сказки про про низкие тарифы, высокие зарплаты, и что олигархов пересажают.
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Похожий случай у нас в Минске был в метро. Чувак ехал в метро, а незнакомая бабиха подсматривала ему в телефон и читала, что он пишет. Ну чуваку надоело и он решил чувиху разыграть - написал, что в метро бомба. Баба испугалась и на следующей остановке все сообщила милиции. Короче чувака, у которого маленький ребенок посадили на 5 лет с конфискацией. Пошутил как ваш нардеп))
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да, ладно, кто не пользовлся услугами проституток когда-либо--поднимите руки!
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А ви знали, що якщо ви з шльондрами вступаєте в інтимну близькість то автоматично стаєте цією ж самою шльондрою. Вірусний ефект зомбі🤧🤪😲.Ви інфекований?
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чистенький мій целочнік, скжи, ще твоя жінка була целкою в тебе.
молодий ти ще хлопче. перепоров сотень 5 баб, крім мндавошок нічого не разу не хватав, навіть насморку
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А может консультировался? Опыт перенимал? Как-никак почти коллеги..
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А как по мне грязь и пошлость. Жену вспомнил? Да куда она от него денется, и за куда меньшее народ все терпит и продаётся. Тьфу.
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чего???? специально, чтоб проверить журналистов?????))))) ну валенок)))) ну тогда и Порох не продал завод в Расее, чтоб проверить какие у нас журналисты)))) и на мальдивы летал, чтоб проверить качество работы г+г, ах да и Свинарчуков взял на работу, чтоб проверить как же наши журналисты работают!!!!))))) а вы зеЛохи повелись)))) я понял как теперь можно отвечать 73% зебенят, как и их депутат, то есть «это проверка была»!!!))))
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Яременко, как Цезарь, может делать несколько дел одновременно, и законы принимать, и с проституткой переписываться (шутить), мог бы и третье, если бы умел печатать одной рукой)))
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Сьогодні жінка Яременка буде чекати його дома з качалкою
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Не посмеет-Путин нападет. "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією - Цензор.НЕТ 1812.Странно,что вообще рашку не приплел.
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Позорище и непотреб. И "оно" решает судьбы Страны...
Господи, за что, народу Украины такие слуги? В стенах Законодательного органа - решать вопрос с бл.я ...ями!
Простите за грубость. "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією - Цензор.НЕТ 4869 "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією - Цензор.НЕТ 4869
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Так це його жінка на сайті знайомств і була. Ось тому він такий херой.
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Если юмор у Еременко ниже пояса, то жена может и крепко задуматься. А все ли в порядке у мужа с чувством?
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Блін, мало не щодня зебільний зашквар. АСТАНАВІТЄСЬ!
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Жена поняла, что у нее расценки меньше, всего то по 25, не учла что статус депутата сразу же поднимает ставки. Поэтому юмор , юмором, но придется ему и своей половине платить по 100, а может и по 120 в связи с экономией , все ведь на дому, как говорится ни каких побочных расходов.
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Boris Nemirovski

Це просто жах, що клятий Порошенко накоїв! Бачив у Раді дідуся, такого чистенько одягненого, так він, плачучи, замовляв собі повію на півгодини за 50 доларів і без аналу! Зовсім зубожіли!
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А цієї свині Шо жЄна єсть? Цікаво б подивитись на цю мужню жінку
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Спалився бородатий з проститутками, тепер з'їжджає...
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Прикольно його жінці, тепер всі її родичі і знайомі будуть з неї ржати !
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так может, это проститутка добивалась к нему на приём и предлагала деньги за консультацию?
тогда это всё меняет
жаль, что Ярёма не додумался, лошара
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..а может и в помощницы набивалась..? У других то слуг подобные но завуалированные имеются же.
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"Проститутке платят не за секс, а за то, чтобы уйти вторым."
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Так розумію подрочування Ківи в залі ВР також була спланована акція - протест )).
Ржу з цих клоунів...
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Толстяк себе выбирал помощницу депутата,а Вы: Проститутка,проститутка!!!
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подкинули проститутку в семейный альков. ничо святого у Пороха и компании!
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Шота ржу с этих ватников-развратников. ЗЕдепутаны - вы долбоЗЕбы.
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ващє-то, унівєрсальна отмазка! Піду зараз в супєрмаркєт, напхаю в кишені товару - затримають на виході - скажу, шо провіряв работу охрани
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"Ступайте же теперь домой, и пусть тот ад, который устроит вам ваша супруга, будет вам наказанием." Булгаков.
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Один чешет яйца, другой шлюх ищет, третий билеты на концерт раздает... 73% ЗЕбилов - вы превратили Парламент в шапито. И, к сожалению, нам в нём всем вместе жить.
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а раньше что, не такое говно было? один только парубий придурок чего стоил..
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Не превратили, а всего навсего поменяли клоунов. Мордобой надоел, захотелось что-то свеженького, веселенького ....
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Говорят, что К.Маркс тоже полюбливал такой "юмор" - слышен в саду топор дровосека...


"Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією - Цензор.НЕТ 2174
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Прежде, чем легализовать проституток, с них нужно снять депутатскую неприкосновенность.
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переписывался с коллегой - депутаной.. они там все такие))
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Зелохи поверят. Тупая отмазка. Если бы я задумал такую "провокацию", то снял бы ролик на видео до этой провокации на фоне Приватбанка, или супермаркета например, и совершил "провокацию". Если кто скажет, мол ролик снят после "провокации", то я сказал бы: "Запросите видео с камер наблюдения того, или иного заведения и вы увидите, что ролик снимался до "провокации". А так, это позорище на всю страну, а не провокация.
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Как с тобой вообще кто то в постель ложится? Небось у проституток одна задача -главное не заржать...
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А теперь перенесемо все його почуття гомуру на його дипломатичні висери ....
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Старый КОЗЕЛ сегодня вечером ты получишь от жены под хвост по полной програме))))
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Ну, не такой уж он и старый, козёл. А борода это от комплекса неполноценности. Бородой это чмо себе мужества типа придаёт.
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Как для профессионального дипломата Богдана Васильевича стыдно допустить такой мелочный прокол. Но еще хуже не знать что профессиональное журналисты - не люди.
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чим ше нас слугі нарота спровоціруют ілі шутку сморозят???
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што то я не вижу в этих темках ни НыНыНы, ни балалайку, ни Куприка како гото, которые до разрыва жопы защищают зебилушек!
интересно почитать их! "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією - Цензор.НЕТ 4869
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а не тому його з МЗСу погнали, ще при овощу, що з простітутками мав справи - тим більше, в закордонних відрядженнях?
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Можно было спровоцировать журналистов и другой темой--они(журналисты),сейчас, настолько продажны, что "невтовпляться" один перед другим в поиске "жаренных" фактов для получения порции лишней похлёбки. Поэтому отмазка не принимается))))).."Жена не всегда разделяет мое чувство юмора... " ---только ли жена? А ты сам, такой же стоек и не ревнив???, --например, если бы её секс-юмор шёл подобным образом)))
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И вот этот вот аморально-бородатый поц, с клеймом "Слуга урода", учит нас морали и, как надо жить. Хорошо, что как Кива пока не мастурбирует. Но это пока. "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією - Цензор.НЕТ 9824
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Сын учительницы, муж учительницы, отец двоих детей-подростков , бывший вице-консул в Нью-Йорке и в Турции... как он обьяснит свою славу детям - Знаете Дети , там в Слуге все троллят порохоботов, вот и я не удержался , поехали со мной к девочкам они подтвердят , что я к ним не обращался за услугами...
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фраза "пошутил" с легкой руки Яременко приобрела другой смысл.....

хм... както несмотрел на 95 квартал с такой точки зрения юмора. а у них оказывается целый квартал юмористов
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Кива дрочит прямо не отходя от кнопки, а это старый пердун проституток высматривает. ****, на передовую всех!
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А де ж синяк ?Чи може вона діяла радикальним методом ? Ножицями?
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Очередное безпринципное чмо из Зе команды
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Обычно жены не поддерживают такой юмор,когда звонят или ходят к проституткам.Это понятно.
Но народу Украины это зачем?мы содержим их на свои налоги.Если журналисты усекли что то-правильно,не занимайся на работе ****ей.
У многих на работах камеры.
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Чого ви причепились .Слуга народу спілкувавсь із своїми виборцями. Або навпаки він викуповував шльондр і відпускав їх на волю.
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Самое интересное, что найдётся какой-нибудь одноклассник, который, услышав дома общение между родителями, по этому поводу, принесёт это в школу!... Бедные дети.. Ведь "затюкают"... На родине моей бабушки, был подобный случай - кум с кумой, на природе, в кустах, за огородом, "веселились".. Баба, в азарте, кричать начала... Прибежал её пёс дворовой, и укусил кума за задницу - пришлось десятка два швов, накладывать... Пошёл "поголос" по селу... Так дочку, в школе, так затюкали", что в петлю полезла.. Спасли. Родители продали дом и выехали куда-то, где о них не знают...........
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Так это юмор? Ха-ха-ха. Один о резиновой женщине, второй о цене на проституток. Очень тонкий юмор, в стиле Кв-95.
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- Жена разделяет моё чувство юмора!
- С кем?

- С бл%дями из Тиндера.
- И какое у вас чувство юмора?
- 10см, но дело не в размере!
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Щось завоняло паленою зеленою шерстю😂
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