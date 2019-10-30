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Все про:ВР (5968) перейменування (289) Переяслав-Хмельницький (36)

 Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький. ВIДЕО

Верховна Рада України підтримала проєкт постанови №2175 "Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада України постановляє: Перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав", - йдеться в тексті постанови.

Проєкт постанови прийнятий за основу і в цілому.

Перейменування підтримали 267 нардепів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Якийсь змій, бл#. Ну, гаразд", - мер Харкова Кернес на засіданні міськради підсумував голосування щодо перейменування станції метро "Московський проспект" на "Турбоатом". ВIДЕО

Перейменувати Переяслав-Хмельницький раніше просила міська рада, заявляючи про необхідність повернення історичної назви. Сьогодні там проживають близько 28 000 осіб, він має статус міста обласного підпорядкування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156793
 
   
 Топ коментарі
 
конечно, можно над этим иронизировать, но факт остается фактом, городу вернули историческое имя, которое он носил до 1943г..
а то название, что было после 1943 это "мифологическое погоняло советской пропаганды"..
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Тому, що перейменували до 300-річчя Переяславської ради (яке при совку відмітили з величезним рзмахом) і не питаючи жителів...
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Совки любили мастурбувати на так зване "ВОЗ'єднання України з рашкою". І вчителі історії до хрипоти мали втовкмачувати учням чому саме "ВОЗ'єднання" а не "ПРИєднання" або "ОБ'єднання".
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Приблизно те ж саме) Почитайте історію назви Переяслав-Хмельницький, тут теж комуняки відмітилися...
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Хмельницкий уже не угоден )))
Осталось только Переяславскую раду переименовать. Ну скажем в Переяславскую зраду. Так сказать в начало "350-летней оккупации Украины Россией". "Российское иго" Или что-то подобное. Вот только с Таврией, Слобожанщной, Галицией как-то неудобно получится.... ))))
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какая там вотка?этот удмурт паденку лакает паленку только два раза в году. на день рождения членена и карликового ********. а в остальное время оно сосет стекломой или боярку.
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Тебе одного города в честь Хмельницкого мало? А Переяслав - это историческое название. Вот представь себе, что был ты Игорь, а потом стал вдруг Игорь-Кацапский. Захочешь же вернуть свое историческое название. А Хмельницкий, кстати, занимался тем, в чем кацапы обвиняют украинских националистов - убивал евреев. Разве можно в честь такого антисемита города называть?
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А ти подумай чому українців так ненавиділи євреїв - орендарів ? Тому що ті витискали всі соки з українців , а в разі непокори слали гінця до магната . А той не барячись присилав гайдуків ,які саджали на палю непокірних , палили садиби . Чому євреї люто бризкаючи слиною ненавидять Хмеля , Гоголя і Шевченка ? Тому що вони вони їхні дії витягують на світло .
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Есть город Хмельницкий,областной центр.Все в порядке.Ни кто не умаляет заслуг Богдана Хмеля.Восстановили историческое имя города.А вот у мокшей с этим делом полная жопа.Тебе туда Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький - Цензор.НЕТ 8642
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А чому Бутусов ніде не напише, що Порошенко (Петро) вбив Порошенка (Михайла) - брата?
А то якось нєхарашо: про секс-переписку Яременка написав а про вбивство ні...
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Якщо будуть залізобетонні докази, як у випадку з Яременком, то напише...
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Цікаво, а скільки ще бєніного гімна у тебе у черепі поміститься?
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https://ms.detector.media/ethics/manipulation/stariy_feyk_pro_vbivstvo_brata_poroshenka_pidkhopili_rosiyski_ta_ukrainski_zmi/.Этот фейк кацапский даже кацапы перестали мусолить,потому как грубо и не профессионально сфабрикован.Распространял его в Украине сепарский сайт "страна.ua" , и тупорылая вата Толика Шария.Тпакая же история как и с "еврейскими корнями Вальцмана".Ссылочку я скинул для тебя.Прочти на досуге.ДУМАЙ
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Ты что пересмотрел?))) Раша тв в 14-м? Или г+г в 19-м?)))
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Я просто офигиваю от ихних законов такой пустотой по экономике и праву коррупции законов зеро зато пустых для видимости плодят каждый день такая же чмошная рада что и перед этим была за пару месяцев вся гниль ихняя вылезла наружу
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Я просто афігіваю від таких тупеньких кадрів, які впевнені, що всіх оточуючих повинно хвилювати лише те, що і як думає сам пан Власов Сергій.
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я выразил свою мысль а Вы геолог забурились непонятно куда и пишите бред не устраивает выразите свое мнение
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Переяслав-Хмельницький, Володимир-Волинський, Білгород-Дністровський та багато інших.
До речі, чому лугандонський "свердловськ" не називався "свердловськ-данецький"?
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Ні, зачекайте. В останніх випадках подвійна назва абсолютно виправдана, тому що існують інші міста з такою ж назвою. Ще можу додати у цей ряд Могилів-Подільський. А от Переяслав один.
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на кацапії є якийсь переяслав-мухосранський. Ліньки шукати.
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Ну от накацапії нехай і залишається. Хоч мухосранський, хоч ***************. То їх, нещасних, особиста справа.
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Как говорили малороссы в таких случаях во времена Порошенко: "Лучше бы пенсии подняли!" Но, на самом деле, это правильно. не переименовали, а вернули историческое название.
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Ну, слава труду.
Будет, будет теперь чем отчитаться Кварталу перед инвесторами в Мариуполе ЗЕбобиками.
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Це вже занинчення эри ЗУБОЖИННЯ?!))))
Чи ще треба подождать?)))))
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Русь была и до Рюриков. По поводу территории Руси.Академик Рыбакова «ПРОИСХОЖДЕНИЕ РУСИ» пишется: «Подведем некоторые итоги. В географическое понятие Русской земли или «всей Русской земли», ……, включались следующие города:
Киев, Чернигов, Переяславль Русский, Вышгород, Белгород, Василев, Треполь.
Города Поросья: Корсунь, Богуславль, Канев, Дверей, Торцький.
Города «Черниговской стороны»: Стародуб, Трубчь, Глухов, Курск, Новгород-Северский, Остерский Городец Переяслав - один из древнейших городов Украины, его первое упоминание датируется 907 годом
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Насчет Рыбакова - он великодержавный советский шовинист. Правильно - "Переяслав руський", т.е "русов", а не "русских"
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Може перейменувати Кривий Ріг на Кривий Квартальськ? Чи на Квартальний ріг?
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это уже будет что-то из новояза, а не история. вы там определитесь уже - будем новые ждановы и ворошиловски плодить или все таки вернемся к источникам.
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На видеоканалах Ходоса, Беркута і подібних їврейських будуть верещати, що вони добились свого і пророкували це.
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Цікава деталь: саме у звязку з Переяславом ВПЕРШЕ згадується назва Україна. На секундочку, це 1187 рік, Київський літопис.

У літописі розповідається про смерть переяславського князя Володимира і говориться, що за ним плакала вся Україна.

Так от, це на корню ламає кацапську теорію, що слово "Україна" пішло від окраїни, адже Переяслав ніяк не міг бути окраїною Русі - це менеше 100 км від стольного града Києва! Тому слово "Україна" вживається саме на позначення українських земель, тим більше, що у тому ж літописі за 1189 рік є фраза "Україна Галицька" на позначення Галицько-Волинського князівства...
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кстати, по поводу названия Украина.

По-украински "окраина" - это "околиця". Так что если бы название Украины шло от "окраины", то она должна бы была называться Околиця.

Отакое от. Маразм короче.
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Это не маразм. Подвох в том, что "околица" и "окраина" на укр. - "околиця". Откройте "Викисловарь" с "околицей" и "окраиной" с толкованием этих слов, вчитайтесь, и поймете разницу.
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Как-то не тянет. Переяслав ведь не вся Украина. Нужно более убедительное доказательство, ведь "кацапы" весьма недоверчивы. Опять скажут - Окраина. Опять скажут - у вас даже денег своих не было. Да и лучше их не злить, а то опять что-нибудь оттяпают. Вот же ж подлый народ!
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Якщо скажуть колись вам, що своїх грошей не було, то покажіть їм ось це, хай побісяться!
Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький - Цензор.НЕТ 7026
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Скажут, написано по-русски. "Сребро", а не "срібло". И трезуб их не убедит. Лучше с ними не связываться.
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Чего?))) Не связываться?))) Лучше спросите у них, что они рубили, что бы рубль получился)))
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да кого **..т что они там думают, в своей глуши

Даже само слово "деньги" в кацапско-москальском новоязе появилось от татар.
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Так они ж хитрые. Скажут, что деньги у всех, а рубль только у них. А еще у них есть щи и лапти. И яйца. Фаберже.
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на каждого хитрого кацапа найдётся бутылка нужной конфигурации
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Як не переименовуй, а там як жили злидні, так и будут жить...
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Зеленскому больше Крыжополь подходит.КРЫЖОПОЛЬ- Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький - Цензор.НЕТ 7194 ЗЕЛЕНСКОГО(прошу прощения за свою глупую шутку у жителей этого города)
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Зєбобікам в кіпах залишилося Богдана з Тарасом в Київі зняти?
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Вреховная Рада Украины

В першому слові не вистачає букви Т, коли вже так.
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Єдиним джерелом того , що нібито в Переяслові Богдан підписав саме "поглинення" України Московією , а не те , що це був ситуативний союз є один письменник у стилі фантазі , такий собі Татіщев . Ця людина не мала а ні фаху наукового (вміння працювати з артефактами) , а ні бажанні сидіти в архівах й розглядати різні погляди різних джерел . Було в його одне джерело - це замовлення Катерини другої . Що таке різні джерела ?
Оцінка *********** - козацьких старшин й гетьманів , яких було чи немало в той період . Були йще іноземні джерела . Й усі ці інші джерела саме стверджують , що Богдан ніколи б не погодився на поглинення - виключно на ситуативний союз зі збереженням усіх ознак козацької республіканьскої державності . Й підпорядкування царю Московії було сутто формальним .
Довгий час гетьмани навіть відмовляли вимозі царей - їздити на аудієнції до Москви , або подавати т.з. "челобітную" й узгоджувати обраного гетьмана ... лише інформували . Це приводило до конфліктів та повстань , як пом"ятає історія від Дорошенка до й до Мазепи,й Орликом . Усі гетьмани , що жили в епоху тієї ради й договору (ближні 50-60 років) , або взагалом рахували , що він втратив силу , бо Московія порушила половину пунктів його , або (як син Богдана й Скоропацький) вимагали максимальної автономії й збереження усіх привілеїв . Тобто , навіть союзники московських царів вважали Україну чимось на кшалт Фінляндії зразка 19 століття . Навіть ці комформісткі гетьмани , якби знали про Валуєвський указ , або про губернії та огидливу назву українців як "малоросів" , то ніколи б не обрали те , що вони обрали !
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Хмельницкий - лидер Украины, которого еще никто не переплюнул по масштабу личности.
при этом в личной жизни был очень скромный человек. есть воспоминания сирийского священника, что Хмель во время поста ел укроп с солью, хлеб - и все.

Ему точно на фиг не надо было, чтоб в его честь города называли. Лишь бы Украину не потеряли.

Всю жизнь Переяслав называли просто Переяслав, даже после добавления ""Хмельницкий". Так что теперь все стало на свои места.
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Якби-то ти, Богдане п'яний,
Тепер на Переяслав глянув!
Та на замчище подив[ив]сь!
Упився б! здорово упивсь!
І препрославлений козачий
Розумний батьку!.. і в смердячій
Жидівській хаті б похмеливсь
Або б в калюжі утопивсь,
В багні свинячім.
Амінь тобі, великий муже!
Великий, славний! та не дуже...
Якби ти на світ не родивсь
Або в колисці ще упивсь...
То не купав би я в калюжі
Тебе преславного. Амінь. Т.Шевченко
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Ну хоч якийсь толк від цієї ради... не тільки ж з лярвами переписуватись...
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Обьяснение очень простое. Для иудеев, Хмельницкий куда ненавистнее Гитлера.
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Переименовывать города куда проще, чем в экономике разбираться. Благо у нас их еще много, не все отдали *****. На 5 лет "законотворчества" этим дрочерам и ******** хватит.
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