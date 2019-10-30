 Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Верховна Рада України постановляє: Перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області на місто Переяслав", - йдеться в тексті постанови.

Проєкт постанови прийнятий за основу і в цілому.

Перейменування підтримали 267 нардепів.

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Перейменувати Переяслав-Хмельницький раніше просила міська рада, заявляючи про необхідність повернення історичної назви. Сьогодні там проживають близько 28 000 осіб, він має статус міста обласного підпорядкування.