 Революція гідності перетворилася на контрреволюцію ненависті. Ми дуже агресивні один до одного, - Сенцов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це сказав український режисер Олег Сенцов, виступаючи на Форумі Єдності в Маріуполі.
У своїй промові він зазначив, що, крім влади Росії, а саме Володимира Путіна, і корупції, Україна має ще одну проблему - "ми самі": "Я повернувся з Польщі, у мене була зустріч у Центрі солідарності в Гданську. Хлопець з Івано-Франківська, який поїхав до Польщі на заробітки, підійшов до мікрофона і сказав: Ви, Олегу, повернулися додому. Ви побачили ті відносини між людьми, які були на Майдані? Я сказав "ні, я цього вже не бачу"".
"Я добре пам'ятаю, як було тоді. Взимку. Коли ми спілкувалися один з одним ввічливо, коректно, відкрито і чесно. Це все допомагало мені всі 5 років. Я знав, заради чого я ризикував усім у Криму, я знав заради чого сиджу. Я знав, для чого я це роблю. Це допомагало. Приїхавши і побачивши, що відбувається в нашому суспільстві, я побачив, на мій превеликий жаль, ми все це втратили ... Революція гідності перетворилася на контрреволюцію ненависті. Ми дуже агресивні один до одного, роздроблені, нетерпимі до будь-якої думки", - сказав він.
Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.
но петину ботоферму так и не нашли ... почему???))))))))))))))))
скажи, куда приходить за деньгами?!
В этом смысле 97% населения это малоросы . И даже на Галичине , бо и там националисты не набрали даже 15% голосов . Для этой братии , может часть порохоботов не малоросы . А все кто за Юлю , за Гриценко, за Садового и за Ляшко -- опять же малоросы .
Националисты , не буду спорить , оне очень полезные элементы политики , ибо не дают нигде особо кренить курс стран в сторону политической левизны - мультикультуризма ...
Но их априори после Гитлера никогда не будет больше 25% в любой из стран . Оне всегда в минорном количестве .
Это уже отжившая идеалогия 19 - начала 20 веков , когда зародждались национальное сознание и гордость .
более того, если бы мы были такими агрессивными к "рускаму миру" в 2004 году, когда в Донецке появились первые палатки "ДНР", то не было бы войны и не было столько жертв..
Кацапы признают только силу!!!. .Только силу!!!.. а вежливость Сенцова, кацапня воспринимает как слабость..
И сейчас вы пытаетесь устроить реванш за счет нового кровавого переворота?
войны на Евро-азиатском континенте прекратятся ,когда будет уничтожена Россиянская ********* ,ликвидировано РПЦ и денацифицированы "руские"..
Абсолютно свободный и независимый человек.
И не гнется под радикалов.
Ответом стали результаты последних выборов.
Народ не принял власть, пришедшую на крови.
И не нужно путать обманутых и погибших с обманщиками и убийцами.
тихо та лагідно.
Хватит уже пережевывать этот пропагандистский термин.