 Революція гідності перетворилася на контрреволюцію ненависті. Ми дуже агресивні один до одного, - Сенцов. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це сказав український режисер Олег Сенцов, виступаючи на Форумі Єдності в Маріуполі.

У своїй промові він зазначив, що, крім влади Росії, а саме Володимира Путіна, і корупції, Україна має ще одну проблему - "ми самі": "Я повернувся з Польщі, у мене була зустріч у Центрі солідарності в Гданську. Хлопець з Івано-Франківська, який поїхав до Польщі на заробітки, підійшов до мікрофона і сказав: Ви, Олегу, повернулися додому. Ви побачили ті відносини між людьми, які були на Майдані? Я сказав "ні, я цього вже не бачу"".

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"Я добре пам'ятаю, як було тоді. Взимку. Коли ми спілкувалися один з одним ввічливо, коректно, відкрито і чесно. Це все допомагало мені всі 5 років. Я знав, заради чого я ризикував усім у Криму, я знав заради чого сиджу. Я знав, для чого я це роблю. Це допомагало. Приїхавши і побачивши, що відбувається в нашому суспільстві, я побачив, на мій превеликий жаль, ми все це втратили ... Революція гідності перетворилася на контрреволюцію ненависті. Ми дуже агресивні один до одного, роздроблені, нетерпимі до будь-якої думки", - сказав він.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.