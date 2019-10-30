EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  808  38
Все про:Маріуполь (603) Форум (29) Сенцов (816)

 Революція гідності перетворилася на контрреволюцію ненависті. Ми дуже агресивні один до одного, - Сенцов. ВIДЕО

Крім влади Росії, а саме Володимира Путіна, і корупції, в Україні є ще одна проблема - "ми самі".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське", про це сказав український режисер Олег Сенцов, виступаючи на Форумі Єдності в Маріуполі.

У своїй промові він зазначив, що, крім влади Росії, а саме Володимира Путіна, і корупції, Україна має ще одну проблему - "ми самі": "Я повернувся з Польщі, у мене була зустріч у Центрі солідарності в Гданську. Хлопець з Івано-Франківська, який поїхав до Польщі на заробітки, підійшов до мікрофона і сказав: Ви, Олегу, повернулися додому. Ви побачили ті відносини між людьми, які були на Майдані? Я сказав "ні, я цього вже не бачу"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Їх дратувало, що я за національністю росіянин і проти Росії пішов", - Сенцов про тюремне ув'язнення в РФ

"Я добре пам'ятаю, як було тоді. Взимку. Коли ми спілкувалися один з одним ввічливо, коректно, відкрито і чесно. Це все допомагало мені всі 5 років. Я знав, заради чого я ризикував усім у Криму, я знав заради чого сиджу. Я знав, для чого я це роблю. Це допомагало. Приїхавши і побачивши, що відбувається в нашому суспільстві, я побачив, на мій превеликий жаль, ми все це втратили ... Революція гідності перетворилася на контрреволюцію ненависті. Ми дуже агресивні один до одного, роздроблені, нетерпимі до будь-якої думки", - сказав він.

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156789
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ботофермы постарались .... дякую Петру Олексійовичу
 показати весь коментар
 
 
пока что нарисовались ботофермы от зели и всех прочих.
но петину ботоферму так и не нашли ... почему???))))))))))))))))
 показати весь коментар
 
 
ооо!.. еще один свидетель секты "Ботофермы Порошенко"..
скажи, куда приходить за деньгами?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
К ПИдорошенко ,гнида соевая Революция достоинства превратилась в контрреволюцию ненависти. Мы очень агрессивны друг к другу, - Сенцов - Цензор.НЕТ 2203
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
О ботофермах все говорят, но никто их не видел. А вот раскол адекватной проевропейской части украинского общества это явная и абсолютно бесспорная заслуга Порошенко.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Давай ***** завали, а то за летчицей полетишь вверх ногами в шнеки мясорубки.
 показати весь коментар
 
Да ладно , летчица никогда не утверждала , что ***** её личный враг и что она ждёт , когда этот "дракон умрет" !
 показати весь коментар
 
 
"дракон ***** сдохнет" - именно "сдохнет" !!!
 показати весь коментар
 
 
На Майдан виходили патріоти, а на вибори прийшли малароси з ватниками та совками і знов обрали таку ж саму владу.
 показати весь коментар
 
 
Прийшли, але виявляється що ідійотів в країні 73%, як показали минулі вибори.
 показати весь коментар
 
Для некоторых патриоты это те, кто за националистов голосует , т.е. где-то 2-3% населения .
В этом смысле 97% населения это малоросы . И даже на Галичине , бо и там националисты не набрали даже 15% голосов . Для этой братии , может часть порохоботов не малоросы . А все кто за Юлю , за Гриценко, за Садового и за Ляшко -- опять же малоросы .
Националисты , не буду спорить , оне очень полезные элементы политики , ибо не дают нигде особо кренить курс стран в сторону политической левизны - мультикультуризма ...
Но их априори после Гитлера никогда не будет больше 25% в любой из стран . Оне всегда в минорном количестве .
Это уже отжившая идеалогия 19 - начала 20 веков , когда зародждались национальное сознание и гордость .
 показати весь коментар
 
нам нужна "нулевая толерантность" к "рускаму миру" и к российскаму имперскаму шовинизму...
более того, если бы мы были такими агрессивными к "рускаму миру" в 2004 году, когда в Донецке появились первые палатки "ДНР", то не было бы войны и не было столько жертв..
Кацапы признают только силу!!!. .Только силу!!!.. а вежливость Сенцова, кацапня воспринимает как слабость..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И к чему привела агрессия, майдан за подписание евроассоциации, силовой захват власти? К гражданской войне, обвалу ВВП в 3 раза, потере территорий. Евроассоциация оказаласт разводом лохов. Почему нельзя было дождаться выборов Президента и дать возможность народу его спокойно выбрать?
И сейчас вы пытаетесь устроить реванш за счет нового кровавого переворота?
 показати весь коментар
 
 
это у тебя в животе глисты в гражданскую войну играют..
войны на Евро-азиатском континенте прекратятся ,когда будет уничтожена Россиянская ********* ,ликвидировано РПЦ и денацифицированы "руские"..
 показати весь коментар
 
 
Сенцов превращается, Сенцов превращается, превращается в.. Гадю Савченко!
 показати весь коментар
 
 
Молодец.
Абсолютно свободный и независимый человек.
И не гнется под радикалов.
 показати весь коментар
 
 
революция предполагает смену элит и системы власти..ни того ни другого не произошло..революция была нивелирована до бунта..(
 показати весь коментар
 
 
Ну какая может вырости элита из внуков - правнуков красножопых комуняк? Здесь и 5 поколей не хватит чтобы элита могла зародиться. Разве что кровавая бойня которая не оставит какмня на камне, и вот может быть потом...... но это уже из серии фэнтэзи
 показати весь коментар
 
 
абсолютно согласен, но "потом" может и не наступить..
 показати весь коментар
 
Это был классический справоцированный переворот.
Ответом стали результаты последних выборов.
Народ не принял власть, пришедшую на крови.
И не нужно путать обманутых и погибших с обманщиками и убийцами.
 показати весь коментар
 
 
Дошло наконец то. Агрессия радикалов породила противодействие умеренных. Выборы это показали.
 показати весь коментар
 
 
Умеренные выбрали дрочунов и любителей проституток? По-моему вы дебилы.
 показати весь коментар
 
мабуть, ввічливість до ворогів країни полягає у тому, що вбивати їх треба без лайки.
тихо та лагідно.
 показати весь коментар
 
 
г-н сенцов, а про зелю-монику ты ничего не хочешь нам сказать???
 показати весь коментар
 
Да не было никакой революции.
Хватит уже пережевывать этот пропагандистский термин.
 показати весь коментар
 
 
Это благодаря парашенко,не зря ему украинцы кричали ганьба на церемонии почтения памяти Небесной Сотни,хотя погибло больше тысячи
 показати весь коментар
 
 
Какая может быть терпимость к тупым соевым макакам? Проще вообще не обращать внимание на жалкую кучку отщепенцев, бросающихся дерьмом из шоколадной выгребной ямы
 показати весь коментар
 
як тільки кнур програв вибори і відтоді почалося...воно витрачає гроші,спи....ені в бюджеті для розпалювання ненависті...якщо влада його не зупинить-дійде до громадянської війни...можна багато говорити про зелебобиків і т.д.,але кнур був для народу в десятки разів гіршим вибором ніж *******,згадати тільки,шо воно робило з добровольцями...коли це таке було,щоб воно на рівних говорило з людьми...і прислухалося до когось...а зараз його квакалки за грош,шо воно вкрало,сидять в пабліках,повитріщало одне з другим очі і поливають все багном зі свого рота,і не факт,що це не ольгіно,українською не говорять,а якщо щось калякая то гугл транслейт...
 показати весь коментар
 
 
Сенцов прав на все 100%.А "спасибо" за такое отношение надо сказать Цицерону-Мальдивскому,который задолго до выборов будущих своих оппонентов на выборах с дерьмом начал смешивать,в прямом и переносном смысле этого слова.Мэра Львова Садового это коснулось в первую очередь.Ну а потом пошли Юлька,Гриценко,правые,левые и добровольцы с добробатами.Но как говорится,не рой яму другому,сам в нее угодишь.Вот эта гнида соевая в яму с говном и угодила,по самое нихочу.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору