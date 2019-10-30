 "Якщо вам байдуже, то продовжуйте тусню", - через конфлікт нардепів Тищенка від СН і Скорика від ОПЗЖ було призупинено засідання ВР. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт почався в залі засідань. Туди відразу збіглося кілька десятків депутатів, намагаючись запобігти розвитку конфлікту. Під час словесної перепалки організатори конфлікту трохи поштовхалися. Головуючий у парламенті перший віцеспікер Руслан Стефанчук кілька разів закликав депутатів припинити конфлікт і продовжити роботу парламенту.
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+19
Шуфричу хоть в табло прилетело?
+14
драка на почве того, кто больше любит Хуйла ?
- це пиво без піни
- це "Хед&Шолдерз" без пєрхоті
- це кацап без зашморга
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Бджоли проти меду
один одного!!
🤗