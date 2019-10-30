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 Політика України, Суспільство
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Все про:конфлікт (323) парламент (337) Скорик (19) Тищенко Микола (5)

 "Якщо вам байдуже, то продовжуйте тусню", - через конфлікт нардепів Тищенка від СН і Скорика від ОПЗЖ було призупинено засідання ВР. ВIДЕО

Засідання Верховної Ради України було призупинено через конфлікт народних депутатів Миколи Тищенка ("Слуга народу") і Миколи Скорика (ОПЗЖ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, конфлікт почався в залі засідань. Туди відразу збіглося кілька десятків депутатів, намагаючись запобігти розвитку конфлікту. Під час словесної перепалки організатори конфлікту трохи поштовхалися. Головуючий у парламенті перший віцеспікер Руслан Стефанчук кілька разів закликав депутатів припинити конфлікт і продовжити роботу парламенту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Берете надувну ляльку... Знаєте як з нею впоратися? Ні!" - нардеп від "Слуги народу" Тищенко пояснює "формулу Штайнмаєра". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156783
 
 
 Топ коментарі
 
Шуфричу хоть в табло прилетело?
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драка на почве того, кто больше любит Хуйла ?
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драка на почве того, кто больше любит ***** ?
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Бійка була після буфету, де вони напилися коньяком.
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Захищений секс за 100 дол. може зняти напругу. Ну, а якщо грошей нема, то можна поківити трішки. "Якщо вам байдуже, то продовжуйте тусню", - через конфлікт нардепів Тищенка від СН і Скорика від ОПЗЖ було призупинено засідання ВР - Цензор.НЕТ 7361
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Ой, мишпуха какая случилась, в Раде Украины! Кучерявенькие, картавенькие... Ну их нахер. Всех- нахер. А вот Гончарука, чуток подалее, его- *****. Так уж он напросился...
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Непіжжжений Шуфрич - що коса не клепана. "Якщо вам байдуже, то продовжуйте тусню", - через конфлікт нардепів Тищенка від СН і Скорика від ОПЗЖ було призупинено засідання ВР - Цензор.НЕТ 8715
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надо еще чтоб кроме шуфрича еще и петю отмутохали по его свиному рылу))
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Неотримавший в табло Шуфрич:
- це пиво без піни
- це "Хед&Шолдерз" без пєрхоті
- це кацап без зашморга
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что не поделили?? Откаты от Зе? Так он Не лох, ему 42!!!
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дєвіца со смартфоном, поведением напоминает рассеян ) селфи в звіринці )))
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Можно поздравить СН с дебютом, это первый "махач" в новом парламенте.
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скорик - видный коллаборант плохо что Тищенко ему в табло не засадил.
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А колька ревизор как будто нет) ему, кстати, свои же в табло собираются дать -за то что их мзду закрысил
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не сдерживайте себя, лупашьте друг друга
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Заседание Верховной Рады Украины было приостановлено из-за конфликта народных депутатов Николая Тищенко (Слуга народа) и Николая Скорика (ОПЗЖ). Источник: https://censor.net.ua/v3156783
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Бджоли проти меду
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помню как Береза зарядил в глаз Бойко(жопоблоковцу)...Знатная была пистюлина.А вообще если охота подраться то Рада не место для драк.Вышли в фойе,наваляли Шуфричу и порядок. "Якщо вам байдуже, то продовжуйте тусню", - через конфлікт нардепів Тищенка від СН і Скорика від ОПЗЖ було призупинено засідання ВР - Цензор.НЕТ 3949
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А я помню, как Бойко зарядил Ляшко. Даже Кличко обзавидовался. Помню-помню...
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ооо! .. в этой толкучке и Кива успел петингом позаниматься, и получить эротическое удовольствие..
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А може все це дозволити? Все ж менше шкоди для держави.
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ярема круче всех затусил в перерыве, ну может еще кива с пользой время провел...
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Чекаєте від них роботи? Хто тепер винний у такій роботі?
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А на эту толкотню прибежали и две тёлки-депутатки, чтобы заснять видео на свои смартфоны. "Якщо вам байдуже, то продовжуйте тусню", - через конфлікт нардепів Тищенка від СН і Скорика від ОПЗЖ було призупинено засідання ВР - Цензор.НЕТ 5604
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ХЗ з чого почалось і хто винен, але те що Скорик кідор рідкісний це факт.
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Та зробіть в ВР ринг і нехай там гамселять
один одного!!
🤗
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Шановні депутати! Не товпіться в задньому проході!
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