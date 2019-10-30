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 Політика України, Суспільство
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Все про:війна (1798) Донбас (13443) Золоте (109) розведення сил (1)

 "На КП дуже багато представників ОБСЄ. Режим пропуску "жовтий". Виїхати можна, в'їхати - тільки місцевим", - відведення ЗСУ із Золотого-4. ВIДЕО

На ділянці розведення сил у Золотому-4 введено "жовтий" режим пропуску, згідно з яким в'їхати в зону розведення можуть тільки місцеві жителі.

Про це говорить автор відеозапису, який передано в розпорядження Цензор.НЕТ із Золотого-4.

"Сьогодні 30 жовтня. 11.13 на годиннику. Ми рухаємося маршрутом село Катеринівка-Золоте-4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з планом відведення військ залишається в "сірій" зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці. Їх змушують відійти на дистанцію один-півтора кілометри. Зараз ми бачимо на КП місію ОБСЄ. Автомобілів місії дуже багато. У Катеринівці і Золотому-4 діє так званий "жовтий" пропускний режим. Дозволяється в'їзд тільки місцевим, які тут прописані. Жодних журналістів, жодних волонтерів і нікого іншого пропускати сюди не будуть. Можна сказати, що населені пункти перебувають в ізоляції. Контроль і забезпечення "жовтого" режиму покладено на поліцію і Національну гвардію. Всі під'їзди і виїзди контролюються цими підрозділами", - розповідає про ситуацію автор відеозапису.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156776
 
 
 Топ коментарі
 
Прислів"я: дурень думкою багатіє!
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А что Россия перемещается на другую планету или ей вся Украина перестала быть нужна?
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Зеленский все правильно делает, скоро настанет мир и люди перестанут гибнуть.
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Семен не просто дурень, він російський дурень, а це дві величезні різниці. "На КП дуже багато представників ОБСЄ. Режим пропуску "жовтий". Виїхати можна, в'їхати - тільки місцевим", - відведення ЗСУ із Золотого-4 - Цензор.НЕТ 8121
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А что Россия перемещается на другую планету или ей вся Украина перестала быть нужна?
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На фоне разведения войск,боевики проводят учения Детали: По словам Пасечника, "учения" являются плановыми, и на них будут отрабатываться приемы ликвидации "последствий кризисных ситуаций".

При этом проведение массовых "учений" на следующий день после начала разведения сил и средств в Золотом главарь "ЛНР" назвал "логичным". Он заявил об опасности "агрессии со стороны Киева".
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Боевики ? с оружием и поддержкой государства террориста,
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Борьба за мир - это как секс за девственность.
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Войска отводят обе стороны на 1 км, серую зону занимают полиция и нацгвардия. Территория под контролем Украины увеличится.
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Ну да. мокшанцы пару раз гранатометами землю с нац. гвардейцами вспахают и контроль увеличиться...))) Нац. гвардия это не армия. Это тыловые крысы(в большинстве).
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а если сдаться то сразу наступит мир, а некоторые смотри ж ты воюют...
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Как пагодка-та нонче в Кейптауне-т?
Чавой там фошысты ихние, негров не забижають-та?
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прям какой-то солдат чонкин... будут сидеть, охранять и блюсти кпп, когда вся остальная территория за"серена"... а тупой кацап с бурятом попрутся через блок-пост... шота я совсем не стратег, ничего не понимаю...
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Тобто Золотоє-4 перетворюється на полегшений концтабір. далі буде.
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Якщо немає чого приховувати і все так, як нас запевняють спуввчасниаи колабораціоністам, то чому такий режим з порушенням конституційних прав громадян?
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"...Их вынуждают отойти на дистанцию один-полтора километра...".
Так все таки "винуждают" і не на 1 км а на 1-1,5 км?

Источник: https://censor.net.ua/v3156776
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После того, что Моника Зеленски
вопреки военным,
вопреки ветеранам,
вопреки добровольцам,
вопреки украинцам
в угоду врагам Украины вчера сделала, она ложна быть уничтожена, как предатель, по законам военного времени.
И сделать это должны сами военные - выпотрошить это криворожское чучело, как рыбу и вывесить в входа в ОФ.
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После полного уничтожения власти Коломойского должны быть произведены фильтрация населения Украины и поражение в избирательных правах ВСЕХ баранов, которые голосовали за зеленых ублюдков.
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А ахмета,медведчука,фирташа и прочих восславим ? ))
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Так шо ж ты,Герхард, тут сидишь,на говно исходишь? Давай,в одну руку автомат,в другую яйца свои зажми и -впер-р-рёд,на сепаров,до полной победы,с такими же дрочерами,как и ты сам.
Или ты предлагаешь,чтобы другие выложили своими телами подступы к Донецку,герой?
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По закону военного времени можно летать на Мальдивы ? Иметь бизнес в рахе ? Свинарчуков ? Взрывать несколько складов боеприпасов ?
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Как бы там ни было,но это хоть какое-то движение.Причем одобренное Западом и Америкой. А на все хотелки кацапов,имеется международный совет. Если бы был иной план,то чего парашенко не освободил Донбасс силой одной страны ? Значит не мог.Или не хотел. Так ведь получается.
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Ну ты же не можешь предложить ничего лучшего. И воевать,тоже не хочешь сам.
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"Гарно" .... сепари можуть їздити як забажають а Українці ні. ЗеЛЯдь там нічого не сплутав с-ка "нелох" 42 річної витримки. Такого лайна навіть при педро не було!!!
З якого це хутіна зеЛЯдь діскриминує Українців, обмежує конституційні права на свободу переміщення?!
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странно 200 км в ту сторону и там нет листьев..в городе еще на половине деревьев литстья..а там как зима
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Молодцы.... вот теперь там люди заживут на широкую ногу. Если поселки по сути блокированы, там скоро жрать нечего будет. Я уже молчу о почте, банках и т.д. Це перемога!
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А где видео, или новость как русня отводит ?
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Выехать можно а вьехать нельзя. Тоесть Золотое уже не Украина? Можно только туда деньги, газ и електроенергию поставлять. Зато в окупированный крым где уже нет давно украинской власти вьехать можно без ограничений. Ето ваша новая политика?
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Stugna UA‏ @StugnaU

В ответ @Kolym0224

Украинская войска на своей украинской территории оставляют свои позиции под чутким рук-ом ОБСЕ. Но почему никто не показывают как российские войска, террористы, наемники так же уходят от линии разграничения в глубь оккупированных территорий??? Реально нет таких видео...
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Ну так эти (ПОВСТАНЦЫ) никуда и не собираются отходить как в Станице Луганской.
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