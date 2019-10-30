 "На КП дуже багато представників ОБСЄ. Режим пропуску "жовтий". Виїхати можна, в'їхати - тільки місцевим", - відведення ЗСУ із Золотого-4. ВIДЕО

Про це говорить автор відеозапису, який передано в розпорядження Цензор.НЕТ із Золотого-4.
"Сьогодні 30 жовтня. 11.13 на годиннику. Ми рухаємося маршрутом село Катеринівка-Золоте-4. Катеринівка – це населений пункт, який згідно з планом відведення військ залишається в "сірій" зоні. Щойно спілкувалися з військовими, які стояли в Катеринівці. Їх змушують відійти на дистанцію один-півтора кілометри. Зараз ми бачимо на КП місію ОБСЄ. Автомобілів місії дуже багато. У Катеринівці і Золотому-4 діє так званий "жовтий" пропускний режим. Дозволяється в'їзд тільки місцевим, які тут прописані. Жодних журналістів, жодних волонтерів і нікого іншого пропускати сюди не будуть. Можна сказати, що населені пункти перебувають в ізоляції. Контроль і забезпечення "жовтого" режиму покладено на поліцію і Національну гвардію. Всі під'їзди і виїзди контролюються цими підрозділами", - розповідає про ситуацію автор відеозапису.
При этом проведение массовых "учений" на следующий день после начала разведения сил и средств в Золотом главарь "ЛНР" назвал "логичным". Он заявил об опасности "агрессии со стороны Киева".
Чавой там фошысты ихние, негров не забижають-та?
Так все таки "винуждают" і не на 1 км а на 1-1,5 км?
Источник: https://censor.net.ua/v3156776
вопреки военным,
вопреки ветеранам,
вопреки добровольцам,
вопреки украинцам
в угоду врагам Украины вчера сделала, она ложна быть уничтожена, как предатель, по законам военного времени.
И сделать это должны сами военные - выпотрошить это криворожское чучело, как рыбу и вывесить в входа в ОФ.
Или ты предлагаешь,чтобы другие выложили своими телами подступы к Донецку,герой?
З якого це хутіна зеЛЯдь діскриминує Українців, обмежує конституційні права на свободу переміщення?!
В ответ @Kolym0224
Украинская войска на своей украинской территории оставляют свои позиции под чутким рук-ом ОБСЕ. Но почему никто не показывают как российские войска, террористы, наемники так же уходят от линии разграничения в глубь оккупированных территорий??? Реально нет таких видео...