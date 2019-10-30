EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  3332  63
Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (3405) операція Об'єднаних сил (1706) Золоте (109)

 На ділянці розведення в Золотому ніякого обстрілу не було, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заперечує, що на ділянці розведення в Золотому були обстріли в останній тиждень.

Про це він сказав у коментарі LB.ua в Маріуполі, передає Цензор.НЕТ.

"У ділянці розведення не було [обстрілів]", - сказав президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4. ФОТОрепортаж

Він зазначив, що місто Золоте складається з п'яти мікрорайонів.

"Золотого загалом п'ять, ми контролюємо чотири. В ділянці розведення ніякого обстрілу не було", - сказав президент.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156743
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"За что аборигени сьели Кука?. " Він став продажній, і вся наука.
 показати весь коментар
 
 
"Жираф большой , ему видней..." .А якщо цей жираф куплений чи просто зрадник?
 показати весь коментар
 
 
А КАК Я ЕМУ ВЕРЮ КАК ВЕРЮ! ПОСЛЕ БОРЬБЫ С ОЛИГАРХАМИ ПУТЕМ ОБЛОЖЕНИЯ НОВЫМИ ПОБОРАМИ ФОПов Я ТАК ЕМУ ВЕРЮ ЧТО ПРОСТО ППЦ!!
 показати весь коментар
 
 
Глава партии "Голос" Святослав Вакарчук заверил с трибуны Верховной Рады, что имеет доказательства того, что разведение сил в Золотом начали с нарушением семидневного режима прекращения огня.
 показати весь коментар
 
 
Наркоманско-продажная лживая марионетка! На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6702
 показати весь коментар
 
 
не смотрел, не могу на это смотреть. шо там, мендель никого не покусала?!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
И это очень расстраивает порохоботов. На участке разведения в Золотом никаких обстрелов не было, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7694
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ежов, привет.
Твой дед с Ягодой водку жрал? На ділянці розведення в Золотому ніякого обстрілу не було, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8036
 показати весь коментар
 
та вазелиновой монике спи..деть, шо стакан воды выпить, разве это еще кому-то непонятно? (я из адекватной части населения Украины имею ввиду)...
 показати весь коментар
 
 
Тварь Зеленая!!! тебя нужно туда переселить со своей Леной, чтоб буряты и орки показали вам "тишину"
 показати весь коментар
 
 
зедрисня грає з нами у наперстки
то в них Золоте не є зоною розведення, і обстріли нічого не значать для розведення
то немає ніяких обстрілів
мразота брехлива
 показати весь коментар
 
 
Отправить туда на месяц Ленку с бабой Риммой, и старого пердуна, который 42 года назад забыл надеть презерватив.
 показати весь коментар
 
 
Были-не были ,сейчас это не самое главное ,мы посмотрим куда эта дорога Зеленского приведёт а дорожка эта очень скользкая ,парень ставит себя в такие условия когда будет играть не он и им а это всегда хреново, от допустим захочет ***** убрать Зеленского ,он завтра заберёт Золотое и УСЁ ,СУШИ ВЁСЛА ...ставь ёлку ...
 показати весь коментар
 
 
Какие обстрелы?Вчера в Киеве дождь был.
 показати весь коментар
 
 
Даже у его конвоя глаза полезли на лоб от удивления, когда услышал, шо несет их "клиент".
 показати весь коментар
 
 
Если честно, то я уже не нахожу матерных слов в адрес этого Лоха. Могу только проклинать.
 показати весь коментар
 
 
Хто бреше: клован чи його підлеглі?
Штаб ООС повідомив подробиці обстрілу окупантами житлових будинків у Золотому-4

У понеділок, 28 жовтня, російські окупанти обстріляли зі стрілецької зброї два приватних будинки у Золотому-4, Попаснянського району Луганської області Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил із посиланням на дані української сторони спільного центру контролю та координації.
Загарбники обстрілювали Золоте-4 у період з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40. Мобільна спостережна група СЦКК виявила на місці обстрілів пошкодження приватного будинку по вул. Горіховій, 25 кулями калібру 7,62 мм, а також пошкодження приватного будинку по вул.Довженка, 28 - також від куль калібру 7,62 мм.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/699384467220839
 показати весь коментар
 
 
Зеленский - брехливое чмо

Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
4 ч. ·(29.10.2019)
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.
Так, НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).
Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.
Варто зазначити, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.
 показати весь коментар
 
 
Хто може пояснити,для чого то розведення взагалі було потрібно?..Воно в принципі нічого не дає і нічого не гарантує - ні обстрілів,ні атак тощо...Невже не можна було перейти відразу до наступної діі - виборів і так далі?...При цьому розуміючи,що під контролем Росіі,без контролю Росіі люди там в ОРДЛО все одно виберуть одних і тих самих...І тільки потім (ПОТІМ!),маючи реальний вплив на територіі проводити якусь свою політику...
 показати весь коментар
 
 
У меня раздвоение личности, по честному. Я- о Зеленском. Во-первых: я уже дважды, чисто от нечего делать, проскочил туда и назад по трассе Мариуполь-Запорожье. Впечатления: Оффуительная трасса!!! Невзирая на недочеты, типа- узкая, как ни крути. Однако, ни мой "Форд-Куга", ни моя сверхосторожная жена- не замечали, что уже, на спидометре-160 км/ч. Замечал я. Во-вторых: мне надоел этот Гончарук(кстати, согласно традиций- идущий *****), а также Зеленский, который перекрыл рекорд Пороха, по перерезанию ленточек. А также- он реально ****** весь Мариуполь! У нас щас, в центре города- полный звиздец! Хер проехать! И это- уже неделю длится. И ещё- два дня будет!
 показати весь коментар
 
 
андрей шевченко! так гоните НЕ ЛОХА от туда! всё одно оно безграмотное, чего его слушать.
 показати весь коментар
 
 
А ты интересовался, кто, когда и за какие средства дорогу отремонтировал?
 показати весь коментар
 
А зачем? Вот зачем интересоваться. Я это отлично знаю. В деталях знаю. Но, это не отменяет то, что трасса отменная! Просто- великолепная. Толстая такая. От грунта, вверх, не менее 20-25 сантиметров. Скока вглубь- не знаю. Турки, судя по всему, бабло не экономили.
 показати весь коментар
 
 
так сказали же - за 68 дней. до этого там было чистое поле и бараны зелёные паслись.
 показати весь коментар
 
 
Зэк януковощ был и то умнее!
Потому и свалил вовремя...
 показати весь коментар
 
 
Коломойский ещё не дал команду сваливать.
 показати весь коментар
 
 
И не даст. Для Бени все эти дурилки зеленые - расходный материал.
 показати весь коментар
 
Бійці пишуть, що був обстріл, а деякі просто не хочуть про це чути і вірять тільки тьотям, які прийшли з тієї сторони і "просять" відвести їм не їхнії солдат в степ, під відкрите небо, щоб добре було видно їх "солдатам", які приїхали з московії. Це називається контррозвідка першої особи - "очі і вуха на фронті".
 показати весь коментар
 
 
Это затеяно для фееричной встречи нормандского формата .На этой встречи для Моники плюшек не дадут,могут только трахнуть!
 показати весь коментар
 
Не.
Если ватник, наркоман, клоун и марионетка Коломойского Моника Зеленски сказала, то как можно не поверить.
 показати весь коментар
 
та слышали, да. в пяти километрах из Дашки гасили. до участка разведения метров 300-500 не долетело. значит всё тихо, мирный мир, а стреляют где-то там.
 показати весь коментар
 
 
Истерикой порохоботов удовлетворен )))
 показати весь коментар
 
Как мало шарикову надо для счастья. Истерика порохоботов и банка варенья.
 показати весь коментар
 
зейло, тобі народ не віре, забрехався!!!! скільки на нього є справ у рогатого фсб-еее??
 показати весь коментар
 
 
Плюнь дурню в пику а він каже шо то дощ іде....
 показати весь коментар
 
ЗеБіл ти не призедент України-ти позор України...гидке сотворіння яке скоро викинуть на смітник історії...непорозуміння та стидоба...
 показати весь коментар
 
Владимир Александрович, мы же все понимаем.
Разведение отвод войск было необходим для форума в Мариуполе, чтобы лохам ушастым инвесторам продемонстрировать что "в Багдаде ЛДНР все спокойно, спите жители Багдада гоните ваши денюжки инвесторы ушастые".
Вы не томите, Вы скажите сколько инвесторы лохи ушастые дали денег вкупе на "ре-интеграцию" ЛДНР?
И дали ли вообще или сказали, как теперь принято в лучших домах ЛондОна Верховной Раде "**й вам в сраку"(С)?


 показати весь коментар
Цензор.НЕТВідеоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору