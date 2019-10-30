 На ділянці розведення в Золотому ніякого обстрілу не було, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він сказав у коментарі LB.ua в Маріуполі, передає Цензор.НЕТ.
"У ділянці розведення не було [обстрілів]", - сказав президент.
Він зазначив, що місто Золоте складається з п'яти мікрорайонів.
"Золотого загалом п'ять, ми контролюємо чотири. В ділянці розведення ніякого обстрілу не було", - сказав президент.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Твой дед с Ягодой водку жрал?
то в них Золоте не є зоною розведення, і обстріли нічого не значать для розведення
то немає ніяких обстрілів
мразота брехлива
Штаб ООС повідомив подробиці обстрілу окупантами житлових будинків у Золотому-4
У понеділок, 28 жовтня, російські окупанти обстріляли зі стрілецької зброї два приватних будинки у Золотому-4, Попаснянського району Луганської області Про це повідомляє прес-центр штабу Операції об'єднаних сил із посиланням на дані української сторони спільного центру контролю та координації.
Загарбники обстрілювали Золоте-4 у період з 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40. Мобільна спостережна група СЦКК виявила на місці обстрілів пошкодження приватного будинку по вул. Горіховій, 25 кулями калібру 7,62 мм, а також пошкодження приватного будинку по вул.Довженка, 28 - також від куль калібру 7,62 мм.
https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/699384467220839
Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
4 ч. ·(29.10.2019)
Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що противник продовжує порушувати режим припинення вогню.
Так, НЗФ РФ заявляючи про готовність провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2, вчора 5 разів здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів, АГС та стрілецької зброї в 5-ти кілометровій зоні біля ділянки розведення №2 (Золоте-4).
Не дивлячись на готовність Збройних Сил України провести розведення сил і засобів на ділянці розведення №2 окупанти демонструють своє небажання дотримуватися Мінських домовленостей та взятих на себе зобов'язань.
Варто зазначити, що українською стороною вжито усіх необхідних заходів, і відведення сил і засобів не послабить оборонні можливості українських підрозділів на визначеній ділянці, а влада, ні в якому разі, не залишить місцеве населення поза увагою, оскільки всі заходи проводяться з однією метою - безпека на зазначених ділянках розведення.
Потому и свалил вовремя...
Сегодня ночью боевики обстреливали Золотое из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Это фиксировали добровольцы, потому что обстреливали наши позиции, и даже штаб ООС зафиксировал 5 обстрелов ночью.
Зеленский пошёл по стопам Порошенка, врёт глядя в глаза.
Если ватник, наркоман, клоун и марионетка Коломойского Моника Зеленски сказала, то как можно не поверить.
Разведениеотвод войск было необходим для форума в Мариуполе, чтобы лохам ушастыминвесторам продемонстрировать что "в БагдадеЛДНР все спокойно, спите жители Багдадагоните ваши денюжки инвесторы ушастые".
Вы не томите, Вы скажите сколько инвесторы
лохиушастые дали денег вкупе на "ре-интеграцию" ЛДНР?
И дали ли вообще или сказали, как теперь принято в лучших домах
ЛондОнаВерховной Раде "**й вам в сраку"(С)?