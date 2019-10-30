 На ділянці розведення в Золотому ніякого обстрілу не було, - Зеленський. ВIДЕО

Про це він сказав у коментарі LB.ua в Маріуполі, передає Цензор.НЕТ.

"У ділянці розведення не було [обстрілів]", - сказав президент.

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Він зазначив, що місто Золоте складається з п'яти мікрорайонів.

"Золотого загалом п'ять, ми контролюємо чотири. В ділянці розведення ніякого обстрілу не було", - сказав президент.

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.