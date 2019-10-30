 На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Mukachevo.net".

"Черга вантажівок у пункт пропуску збільшилася удвічі і простягнулася до Оноківців", - пише видання.

Раніше видання повідомляло, що поблизу КПП "Ужгород" скупчилося 450 вантажівок.

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Чопського прикордонного загону повідомили, що черга на КПП "Ужгород-Вишнє Німецьке" буде збільшуватися, поки не відкриють польські дозволи на рух вантажівок країною.

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