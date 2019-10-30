 На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Mukachevo.net".
"Черга вантажівок у пункт пропуску збільшилася удвічі і простягнулася до Оноківців", - пише видання.
Раніше видання повідомляло, що поблизу КПП "Ужгород" скупчилося 450 вантажівок.
Нагадаємо, раніше в пресслужбі Чопського прикордонного загону повідомили, що черга на КПП "Ужгород-Вишнє Німецьке" буде збільшуватися, поки не відкриють польські дозволи на рух вантажівок країною.
Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, - Зеленский об экономике Украины. ВИДЕО
https://censor.net.ua/news/3156550/my_seyichas_stoim_na_poroge_ekonomicheskogo_proryva_zelenskiyi
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"ЗЄлєнскій ага" -- єВо атЄц бьіл турєцкоподданим
блаЗЄнський же їздить, як прісєдатєль_колхоза, та карає всякіх_там_чЬОртов, чому не може машини "рАзруліть"?
І чЬто сДєлано замєньшечємґод?
Дурненький Ви, "діогене".
От давай так, я не порохобот, тому Пєтю хвалити не буду. Порівняємо 100 днів Зе і, наприклад, Ющенка.
Ющенко зі своєю командою за 100 днів:
- прикрив контрабанду на митниці (і не треба було слідкувати за кожною машиною, і черг не було як зараз)
- ввів допомогу на народження дитини
- підняв мінімальну зарплату на 25%, а мінімальну пенсію у 2,5 раза! (Зе цього не зробив, а обіцяв ж!)
- провів справжню люстрацію - звільнив 20 тис. чиновників-кучмістів (Зе повертає люстрованих!)
- відібрав у Ахметова з Пінчуком незаконно приватизовану Криворіжсталь
- відмінив мажоритарку на виборах (Зе лишив мажоритарку на виборах)
Ти мабуть із-за порєбріка пишеш, якщо не знаєш цього...
А тепер порівняй це із тим, що зробив Зе
Нормальний. не цей...
Конечно, профессионал сразу все понимает, но мне, дилетанту, непонятно - кто должен "открывать" эти разрешения, и по какой стране им должны разрешить проезд. Предполагаю, что разрешение должна дать Польша - естественно, на проезде по Польше.
"Україна зазнала повного провалу у переговорах щодо збільшення обсягів транспорту для поїздок до Польщі для українських перевізників" Про це повідомив польський активіст Томаш Барт на своїй сторінці у фейсбуці.