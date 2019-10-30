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Все про:кордон (1347) черга (111) Ужгород (127)

 На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок. ВIДЕО

Черга вантажівок у пункт пропуску "Ужгород-Вишнє Німецьке" у вівторок ввечері виросла удвічі порівняно з попередньою добою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання "Mukachevo.net".

"Черга вантажівок у пункт пропуску збільшилася удвічі і простягнулася до Оноківців", - пише видання.

Раніше видання повідомляло, що поблизу КПП "Ужгород" скупчилося 450 вантажівок.

Нагадаємо, раніше в пресслужбі Чопського прикордонного загону повідомили, що черга на КПП "Ужгород-Вишнє Німецьке" буде збільшуватися, поки не відкриють польські дозволи на рух вантажівок країною.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156718
 
 
 Топ коментарі
 
Так вот он какой, "ТУРБО-РЕЖИМ"...
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они голосовали за монику ))))))
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молодець Зеленский!.. хорошо экономику поднимаешь!
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молодець Зеленский!.. хорошо экономику поднимаешь!
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при свыне такого не было
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Моника стимулює ЕкоМонику ... Прикольно ... , як в німецькому порнофільмі з *********** палочками.
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как Зеленский может повлиять на выдачу разрешений на перевозку поляками?
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Александр Громов - как раз Петро Порошенко для меня остается Президентом Украины, а кусок дерьма ввиде Зеленого говна - это идеал любителей срускаво мира На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 9118
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С чего ты взял, что Зеленский имеет отношение до срускаво мира? С чего ты взял, по законам какой такой страны, твое липецкое Порося для тебя президент? Ты не сосед по палате с Наполеоном случайно?
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Та там абы что-то гавкнуть в сторону Зеленского...
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Александр Громов - в сторону твоего полудурка Зелебобика, не то что гавкнуть, а перднуть в западло
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Тебе сколько годочков то? Как ручная обезьянка себя ведешь, это тебе не в "западло"?
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Александр Громов - во всяком случаи при своем возрасте, мне хватило ума проголосовать за Петра Порошенко
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Оно и видно, пяти лет лжи и покровительства коррупции тебе не достаточно. У здоровых людей хватило ума не голосовать за кандидата на люстрацию №1 ещё в 14-ом.
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Александр Громов - "У здоровых людей хватило ума не голосовать за кандидата на люстрацию №1 ещё в 14-ом." - Оно и видно, любителей Зебилоида и к чему эта любовь приведет Украину
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Как президент страны отвечающий за внешнюю политику. Но к сожалению он преЗедент шаурмаед, который умеет только озвучивать прописанные зараннее сценарии.
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Поляки ограничивают экспорт украинских товаров и советуют украинским перевозчикам инвестировать в грузовики "по-моложе". разешения для ЕВРО5 можно получить без проблем. Дефицит только в ЕВРО3
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Одни рассказывают про сложности, другие решают проблему. Зедент из тех, кто рассказывает.
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Там більше половини з контробандою! Молодець Нефьодов! Ті фури до економіки мають таке відношення як ти до розумної людини!))))
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І воопше , нафіга ті фури ? Щас НеЛох на порозі ізобретенія Айфона , ага , вісімнадцятого з половиною !!!!

Мы - Apple, который начинает свой путь в гараже, - Зеленский об экономике Украины. ВИДЕО
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моника не отвечает за внешнею политику - да зебилы - а нынешний кабмин - супер профессионалы)))
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барыга убегает, шмот вывозит, инфа 73%
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Соевые порохоботы офшоренка, вы уже такие высеры пишете, что переплюнули по убогости вбросы соловьева на рашке. Зеленский ага, следит за каждым грузовиком в стране. Самим не противно дичь писать? Может он вам под дверь нагадил лично, тоже виноват? За меньше чем год сделано больше чем за 28 лет независимости включая президенство офшоренка, который в панаму вывозил деньги. Похоже что с помощью подельницы гонтаревой. Нашли кому лапшу вешать.
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Диоген, прогиб засчитан! Зайди к Юзику в Раду за билетом на теле-шоу "Рассмеши гомика"!
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"...Зеленский ага, следит за каждым грузовиком в стране..."
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"ЗЄлєнскій ага" -- єВо атЄц бьіл турєцкоподданим На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 3454
блаЗЄнський же їздить, як прісєдатєль_колхоза, та карає всякіх_там_чЬОртов, чому не може машини "рАзруліть"?
І чЬто сДєлано замєньшечємґод? На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 3454
Дурненький Ви, "діогене". На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 3454
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Diogen Gdl - твоему прэзеденту ЗеБилу уже 42 года, и он уже не просто Лох, а супер Лошара На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 9839
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Прям так багато зроблено?
От давай так, я не порохобот, тому Пєтю хвалити не буду. Порівняємо 100 днів Зе і, наприклад, Ющенка.

Ющенко зі своєю командою за 100 днів:
- прикрив контрабанду на митниці (і не треба було слідкувати за кожною машиною, і черг не було як зараз)
- ввів допомогу на народження дитини
- підняв мінімальну зарплату на 25%, а мінімальну пенсію у 2,5 раза! (Зе цього не зробив, а обіцяв ж!)
- провів справжню люстрацію - звільнив 20 тис. чиновників-кучмістів (Зе повертає люстрованих!)

- відібрав у Ахметова з Пінчуком незаконно приватизовану Криворіжсталь
- відмінив мажоритарку на виборах (Зе лишив мажоритарку на виборах)

Ти мабуть із-за порєбріка пишеш, якщо не знаєш цього...

А тепер порівняй це із тим, що зробив Зе
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А при чом тут польские законы к зе? Он чтоли полякам запретил их впускать?
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През відповідає за зовнішню політику, а також - за економіку.
Нормальний. не цей...
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в этом году выделено 160 тысяч разрешений. План на выдачу разрешений был представлен ещё в начале года.
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Andrii Abdulov разрешаю считать божой росой то чем моника тебе ссыт в глаза с жидовского обреза , ага .
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Моя работа связана с грузоперевозками и я знаю о ситуации с перевозками, так что "петь песни" можешь таким же медузам как и ты.
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Andrii Abdulov - из лугандонов будешь ? Что под прокси выходишь
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Andrii Abdulov - что ты прокси меняешь, срань ольгинская ?
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"...пока не откроют польские разрешения на движение грузовиками страной "

Конечно, профессионал сразу все понимает, но мне, дилетанту, непонятно - кто должен "открывать" эти разрешения, и по какой стране им должны разрешить проезд. Предполагаю, что разрешение должна дать Польша - естественно, на проезде по Польше.
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А переговоры с Польшей кто ведет .... Моника????
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Соя, як завжди читає лише назви статей і в турбо-режимі починає с*ати цеглою На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 6951У 8%иліти інтелекту не вистачає до кінця дочитати, бояться що не встигнуть в Стецька пару гривень на коменті заробити На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 7275
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Не представляйся. Тут всі в курсі, хто ти є. На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 5126 По темі я і написав. Якщо в нагуляних не хватає розуму дочитати до слів "ПОЛЬСЬКІ дозволи на проїзд", то про що з вами дискутувати? Тому проходь повз, спілкуйся з однорівневими в улюбленій чернігівській підворотні На кордоні під Ужгородом у черзі стоять уже близько тисячі вантажівок - Цензор.НЕТ 6562
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Ну, допустим, я не соя, я за праві сили голосував і за Кошулинського. І я не розумію, як такий українськомовний українець, як ти, може підтримувати російськомовного неукраїнця Зе із совковою ментальністю?
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поляки нашим не выдают разрешения. не виду от наших ответной реакции. поляк просто заберут рынок наших перевозок
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Соевые не знают, что очереди на границе из-за того что у наших транспортников заканчиваются дозволы на перевозку, а новые поляки не дают. Но нужно обеспечить вопли протестов против зрады.
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Странно-стоят на Венгерской границе,а разрешения ждут от Польши. Таможня саботирует,их пытаются заставить работать без взяток.
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Очереди сейчас на всей западной границе, конец года, "дозволи" заканчиваютмся
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Поляки защищают своих перевозчиков.
"Україна зазнала повного провалу у переговорах щодо збільшення обсягів транспорту для поїздок до Польщі для українських перевізників" Про це повідомив польський активіст Томаш Барт на своїй сторінці у фейсбуці.
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Національна митниця України ретельно шмонає перевізників на наявність незадекларованого сала. Тому і черги.
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