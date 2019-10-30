 Я фермер з Коломойського району. У Раду потрапив, тому що фахівець-аграрій, - нардеп зі "СН" Тимофійчук. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістові Радіо Свобода.

За словами Тимофійчука, він став депутатом, оскільки є фахівцем-аграрієм, а також допомагав стати президентом Володимиру Зеленському.

Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc