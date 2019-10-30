 Я фермер з Коломойського району. У Раду потрапив, тому що фахівець-аграрій, - нардеп зі "СН" Тимофійчук. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістові Радіо Свобода.
За словами Тимофійчука, він став депутатом, оскільки є фахівцем-аграрієм, а також допомагав стати президентом Володимиру Зеленському.
Так і поспілкувалися... Які відчуття у вас викликає це відео? pic.twitter.com/R5sM53gkRc— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 29, 2019
рівень інтелекту "особливий")
козак гаврилюк в порівнянні із даним персонажем - дока)
але можливо чолов'яга дійсно непоганий г'азда)
Ще готується перейменування Закарпаття на Шуфрицький район.
ни добавить,ни отнять..
который вообще немыслим без нее. Именно он составляет ту почву, на которой
произрастает эта чума. Ее самое грязное внешнее проявление - парламентаризм."
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами."
Вибирати треба не між старими і новими обличчями, а розумних, порядних патріотів! А вони є і серед старих, і серед нових. Так само і серед старих, і серед нових є уроди...
Основное требование - быть тупее преЗЕдента.
как мюмзікі в мовє