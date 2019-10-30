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 Політика України, Суспільство
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Все про:Слуга народу (415) Тимофійчук (1)

 Я фермер з Коломойського району. У Раду потрапив, тому що фахівець-аграрій, - нардеп зі "СН" Тимофійчук. ВIДЕО

Народний депутат України Володимир Тимофійчук поділився досвідом, як стати народним обранцем.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він розповів журналістові Радіо Свобода.

За словами Тимофійчука, він став депутатом, оскільки є фахівцем-аграрієм, а також допомагав стати президентом Володимиру Зеленському.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156692
 
   
 Топ коментарі
 
Вээээээ.... фу. Типичный зебил.У бедняги наверно аж все намокло от напряжения. Кнопкодав. Боже, прояви себя,спаси Украину!
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Гаврилюк - гений мысли, кандидат наук по сравнению с этим существом...
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здесь все понятно кто платит тот и девушку танцует- Анна Ахметова при Янеке-страусоводе и фермер из коломойского района при Бенином клоуне зеле
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Я фермер з Коломойського району. У Раду потрапив, тому що фахівець-аграрій, - нардеп зі "СН" Тимофійчук. ВIДЕО
рівень інтелекту "особливий")
козак гаврилюк в порівнянні із даним персонажем - дока)
але можливо чолов'яга дійсно непоганий г'азда)
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Этот наверное Трускавецкую аккадемию с красным дипломом закончил...остальные еще тупее...
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Краще б цей депутатік мовчав. Але він признався, що став депутатом зпа підтримки Зеленського. А фахівець, що в законотворчості, що у сільському господарстві, скоріше всього нульовий. Ми не чули пане, Ваших відкриттів, чи чогось нового!
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Там ще є, спеціаліст-фотограф, спеціаліст-стиліст, спеціаліст-борець, а спеціалістів-тимчасовонепрацюю взагалі більшість. Я фермер з Коломойського району. У Раду потрапив, тому що фахівець-аграрій, - нардеп зі "СН" Тимофійчук - Цензор.НЕТ 4193
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Малороси обрали до влади таких самих як і вони, нічого дивного
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От з-за таких тваринок і захопили хитродупі Україну. Мерзота...Повія....
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А я сантехник із Голопупівського району. В раду попав тому, що спеціаліст-сантехнік.
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Це - прикмета лиховісна, це невдача буде звісна.
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Тимофійчук вже подав закон про перейменування Коломийського району на Коломойский - по прізвищу власника.
Ще готується перейменування Закарпаття на Шуфрицький район.
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Да козак Гаврылюк по сравнению с ним просто профессор!!!
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"Я всегда был уверен в том, что для спасения Италии надо расстрелять несколько десятков депутатов. Я верю, что парламент - бубонная чума, отравляющая кровь нации. Её нужно истребить." Муссолини
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ну что тут скажешь..
ни добавить,ни отнять..
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"Демократия современного Запада является спутницей марксизма,
который вообще немыслим без нее. Именно он составляет ту почву, на которой
произрастает эта чума. Ее самое грязное внешнее проявление - парламентаризм."
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"То, что в других
странах происходит под именем демократии, в большинстве случаев ни что иное,
как искусное манипулирование общественным мнением посредством прессы и
денег и одинаково искусное манипулирование получаемыми за счёт этого
результатами."
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Вот он, аграрий умственного труда. Интересный сброд прошел в услужение. Но кем же должны быть хозяева, чтобы у них были такие слуги.
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Ось вам нове обличчя! Хотіли? Отримали!

Вибирати треба не між старими і новими обличчями, а розумних, порядних патріотів! А вони є і серед старих, і серед нових. Так само і серед старих, і серед нових є уроди...
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Все кандидаты в депутаты от сн проходили кастинг.
Основное требование - быть тупее преЗЕдента.
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які там фермери ? вночі спилити бука і наробити ложок чи ще якоїсь херні і в косові чи в кутах продати вночі на базарі . а в обід кричати що карпати вірізають і горби уже лисі .
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В Україні є місто та райцентр--Коломия, а де Коломоя не відомо.
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Господи ,врятуй і збережи! До чого ми вже довибиралися і оце чучало буде творити новітню УкраЇну, Це вже настоящий дурдом Коломийка!
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