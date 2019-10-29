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 Політика України, Суспільство
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Все про:Донбас (13443) добровольці (360) Золоте (82)

 Не було жодного дня тиші, злочинно відводити війська зараз, - добровольці не планують іти з Золотого. ВIДЕО

У Золотому не було жодного дня тиші, тому учасники акції "Ні - капітуляції" планують залишатися там, незважаючи на розведення військ.

Про це йдеться в телеграм-каналі акції "Ні - капітуляції", передає Цензор.НЕТ.

"Міністр закордонних справ Пристайко вранці заявив про початок відведення військ. Але в Золотому немає не те що семи, а навіть одного дня тиші. Штаб ООС зафіксував п'ять обстрілів сьогодні вночі. Стріляли зокрема по місцях дислокації ветеранів. У разі злочинного наказу відвести українські війська, добровольці залишаться в Золотому для захисту місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Добровольці мають намір залишитися в населеному пункті, якщо влада почне виведення військ.

"Сьогодні вночі бойовики обстрілювали Золоте з крупнокаліберних кулеметів і гранатометів. Це фіксували добровольці, тому що обстрілювали наші позиції, і навіть штаб ООС зафіксував 5 обстрілів вночі", - сказано у відеозверненні.

Підкреслюється, що Золоте-4 обстрілюють щодня, в село заходять диверсійні групи. "Вся зброя, яке зараз є у добровольців, легальна і зареєстрована, зберігається відповідно до закону. Відповідно до Конституції, ми маємо право перебувати в будь-якій точці України, не порушуючи закон. Також ми маємо право захищати територіальну цілісність України", - сказано в заяві.

Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156636
 
 
 Топ коментарі
 
Слава Богу , что они есть .
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Пусть зеля маму римму перевезёт в золотое. Как раз поселит её у тех двух баб, которые за отвод горло драли.
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Если герои дерзнули остаться в Золотом, значит, там действительно безопасно и развод войск допустим.
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Даст это мир? Сразу можно сказать-нет, не даст,террористы будут стараться обстреливать и прорываться ДРГ. Только мощные силы ООН с вооружением с правом разоружения всех,кто попытается стрелять на линии разделения может прекратить обстрелы. Обстрелы со стороны террористов будут продолжаться постоянно независимо от того,что там подпишет Зеленский, только если он подпишет что-то об особом статусе,то обстрелы будут уже у нашего дома,то есть война распространиться на большую часть территории Украины. Россия не позволит Украине развиваться без полного ее подчинения. Это неизбежно и обязательно так и будет.,независимо от желания или нежелания Клоуна ,его шпаны и верящих им зебилов.
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Кому меньше 42 лет - тот лох. Зеленский сказал
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Ну и где та многотысячная акция протеста под администрацией что обещали в 19 часов? Хоть две сотни есть? Что и кто еще хочет сказать или написать
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Это фантастический успех Зедипломатии.
Но! Давайте ка предположим, что все таки есть третья сила, искусственно раздувающая конфликт. Тем более, что есть свидетельства бойцов как сепары периодично обстреливают самих себя.
И вот здесь нужен план как проверить эту версию.
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