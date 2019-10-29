 Не було жодного дня тиші, злочинно відводити війська зараз, - добровольці не планують іти з Золотого. ВIДЕО

Про це йдеться в телеграм-каналі акції "Ні - капітуляції", передає Цензор.НЕТ.
"Міністр закордонних справ Пристайко вранці заявив про початок відведення військ. Але в Золотому немає не те що семи, а навіть одного дня тиші. Штаб ООС зафіксував п'ять обстрілів сьогодні вночі. Стріляли зокрема по місцях дислокації ветеранів. У разі злочинного наказу відвести українські війська, добровольці залишаться в Золотому для захисту місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Добровольці мають намір залишитися в населеному пункті, якщо влада почне виведення військ.
"Сьогодні вночі бойовики обстрілювали Золоте з крупнокаліберних кулеметів і гранатометів. Це фіксували добровольці, тому що обстрілювали наші позиції, і навіть штаб ООС зафіксував 5 обстрілів вночі", - сказано у відеозверненні.
Підкреслюється, що Золоте-4 обстрілюють щодня, в село заходять диверсійні групи. "Вся зброя, яке зараз є у добровольців, легальна і зареєстрована, зберігається відповідно до закону. Відповідно до Конституції, ми маємо право перебувати в будь-якій точці України, не порушуючи закон. Також ми маємо право захищати територіальну цілісність України", - сказано в заяві.
Нагадаємо, сьогодні о 12:00 почалося дзеркальне розведення сил в районі Золотого-4.
Но! Давайте ка предположим, что все таки есть третья сила, искусственно раздувающая конфликт. Тем более, что есть свидетельства бойцов как сепары периодично обстреливают самих себя.
И вот здесь нужен план как проверить эту версию.
ibigdan..
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