 "Жіночко, ви з Тамбова, чоловік з Тамбова і діти з Тамбова! Навіщо вам англійська?" - член Громадської палати РФ Пожигайло пропонує заборонити вивчення іноземних мов. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив член Громадської палати РФ Павло Пожигайло і запропонував замість вивчення англійської мови збільшити кількість годин для уроків праці, фізкультури і російської мови.

"Англійська мова визначає світогляд. Ми вирощуємо англійців ... Дітей наших сьогодні вчать з першого класу. Мова - це перша зброя масового ураження, яку було принесено в 90-ті роки ... Починаєш з'ясовувати навіщо потрібна людині з Тамбова англійська мова - у мене був якось такий дзвінок, - жінка говорить, мовляв, 21 століття іноземну потрібно знати. Я її питаю: "Жіночко, ви з Тамбова, чоловік з Тамбова і діти з Тамбова! Ви виїжджали за кордон? - "Один раз. До Туреччини", - "Скажіть, навіщо вам англійська мова?""- розповів Пожигайло.

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