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 Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

29 жовтня на Бульварі Тараса Шевченка встановили скульптуру "Протистояння".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Робота художника Олексія Золотарьова присвячена "Революції Гідності" і розташована на місці колишнього пам'ятника Леніну.

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За інформацією організаторів, Український кризовий медіацентр проводив конкурс на найкращий проєкт експозиції "Ціна свободи". І в ньому переміг Олексій Золотарьов.

"Скульптура "Протистояння" - це спроба оформити у візуальний образ почуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, які не піддаються контролю розуму. Головним важелем в житті завжди залишається щось, що вище навіть пам'яті. Таким важелем, який утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним. Куля - як цілісний організм, абсолютна форма, яка набрала обертів і заплуталася в мільйонах шляхів, вічний потужний двигун, що заряджає повітря електричними хвилями. Ціле, що посічене з усіх боківґ. там має зібратися, щоб вижити. Свобода - це протистояння довіри і помилки, рішення і несвідомості, здобутків і втрат. Протистояння як взаємовиключні частини одного цілого", - пояснюють організатори.

Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 01
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 02
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 03

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Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 04
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 05
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 06
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 07

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Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 08
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 09
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 10
Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 11

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Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві 12
Фото, відео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156608
 
 
 Топ коментарі
 
Современное искусство, странное такое.
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Надо перевернуть на 180, так красивіше буде Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве - Цензор.НЕТ 13
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Оце і все що залишить зрадник Зєлєпутя від надбань революції.
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Современное искусство, странное такое.
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Революция достоинства канула в лету... Теперь в чести революция зеленых ублюдков.
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Надо перевернуть на 180, так красивіше буде Скульптуру, посвященную Революции Достоинства, открыли на бульваре Шевченко в Киеве - Цензор.НЕТ 13
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а че нормально креативненько так....но перекладин надо было больше сделать....а то не все поместятся...придется на деревья и фонари....
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"- Пикассо, почему вы пишете такие странные картины?
- Это мое видение мира, я так это всё вижу.
- Ребэ Пикассо, если вы плохо видите, таки зачем вы рисуете?"(с)
P.S. Пам'ятник: "Кiнець эпохи гiдностi"
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Зеленский продолжает все идеи революции и ведет Украину в ЕС и Нато!
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Надо накатить на постамент, будет смотреться более солидно.
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ё бань какая-то. Революцию надо всегда воплощать в жизнь, чтобы народ жил хорошо. Раз не получилось, пробывать ещё раз. И так до полной победы. И там и тут.
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Тримай своє прокремлівське мнєніє при собі.
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Да, конструкция на фоне пьедестала памятника Ленину, украшенного флагами и патриотический росписью, сразу дает понять что мы в европейской столице европейского народа, в одном ряду с народом, у которого столица Порт-Морсби.
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