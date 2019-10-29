 Скульптуру, присвячену Революції Гідності, відкрили на бульварі Шевченка в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Робота художника Олексія Золотарьова присвячена "Революції Гідності" і розташована на місці колишнього пам'ятника Леніну.
За інформацією організаторів, Український кризовий медіацентр проводив конкурс на найкращий проєкт експозиції "Ціна свободи". І в ньому переміг Олексій Золотарьов.
"Скульптура "Протистояння" - це спроба оформити у візуальний образ почуття внутрішньої напруги, конфлікту, нестримної сили, які не піддаються контролю розуму. Головним важелем в житті завжди залишається щось, що вище навіть пам'яті. Таким важелем, який утримує на поверхні, є усвідомлення себе вільним. Куля - як цілісний організм, абсолютна форма, яка набрала обертів і заплуталася в мільйонах шляхів, вічний потужний двигун, що заряджає повітря електричними хвилями. Ціле, що посічене з усіх боківґ. там має зібратися, щоб вижити. Свобода - це протистояння довіри і помилки, рішення і несвідомості, здобутків і втрат. Протистояння як взаємовиключні частини одного цілого", - пояснюють організатори.
- Это мое видение мира, я так это всё вижу.
- Ребэ Пикассо, если вы плохо видите, таки зачем вы рисуете?"(с)
P.S. Пам'ятник: "Кiнець эпохи гiдностi"