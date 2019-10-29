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Все про:Путін (11049) Росія (20280) Шендерович (18) ідеологія (14)

 Жодної іншої ідеології, крім шовіністичної та оборонної, сьогодні в Росії немає, - Шендерович. ВIДЕО

Сьогодні в сучасній Росії немає жодної іншої ідеології, крім шовіністичної і оборонної - це єдине, що робить Путіна політиком.

Про це в інтерв'ю "Цензор.НЕТ" заявив російський письменник-сатирик Віктор Шендерович.

За словами письменника, це єдине, що робить Путіна політиком.

"Тому що за межами цього, якщо припустити, що він менеджер, то він - дуже хріновий менеджер. Той, хто програв економіку, той, хто програв статус країни, викинутий геть. Економіка, втеча капіталу, втеча мізків, стан рубля і так далі - він все програв. Крім одного. Але цього одного вистачає, щоб тримати травмовану нашу ментальність у стані певної відносної єдності. Це ось "ми проти всього світу". А навколо - зрадники-слов'яни, Україна, яка лягла під Америку; Балтика, яка не цінує добра, Європа бездуховна, Америка, в якій вранці в Техасі прокидається фермер і думає: як би знищити Росію, як би напаскудити Росії?", - іронізує Шендерович.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ви маєте подякувати Володимиру Володимировичу. Хамство путінської Росії об'єднало всіх нормальних людей", - Шендерович у Києві. ВIДЕО

"І це галюцинаторне відчуття, - єдине, що, як не дивно, сьогодні збирає націю. Як не драматично, як не комічно це звучить. Але це те, що робить нас нацією. Іншої ідеї немає", - підсумував Віктор Шендерович.

Повну версію інтерв'ю дивіться ТУТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156603
 
   
 Топ коментарі
 
Скіжіть це Зєлєпуті.Він то тупий, але на сотий раз можливо зрозуміє. Коли втратить Україну.
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Ви думаєте що воно здає Україну по шматочку бо невіглас?
А я думаю, що це не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.
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Россия - это мировое зло! РФ нужно всем миром договориться и развалить!
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Скіжіть це Зєлєпуті.Він то тупий, але на сотий раз можливо зрозуміє. Коли втратить Україну.
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Ви думаєте що воно здає Україну по шматочку бо невіглас?
А я думаю, що це не просто так, а за грубі гроші!
Зєєєля стане мультимільярдером, а України не стане.
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І це прикольно. Можна , наприклад, зняти класний фільмєц про пацика, що був не лохом і чьотко прямував к успєху. Нариду сподобається.
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а богдан сподівається вкохати в зелю росєян.
самий вірний спосіб - стати перед ними навколішки.
здається, розведення військ саме про це.
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Никакой другой идеологии, кроме шовинистической и оборонной, сегодня в России нет, - Шендерович.

Умница. Мало таких в России. В основном Вольфовичи и поклонские...
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Шендерович неправ. Официальная московская идеология не оборонная, а агрессивная. На Московию никто не нападал и нападать не собирается, а вот она на всех соседей нападает или угрожает нападением.
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это тот Шендерович с которого еще "шоу довгоносиків" ржали? или другой?
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От имперского шовинизма есть лекарство - єто ножки буша)))
У сожалению, одна Украина такое не потянет.
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Россия - это мировое зло! РФ нужно всем миром договориться и развалить!
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На жаль зебіли не хочуть в це вірити ,вони живуть ілюзіями що з путіном можна домовитись про мир ,можна але тільки "русский мир".
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom//////////////////////////////////// PUTINISTICHESKII DEGENERAT VTSEPILSIA V UKRAINU SVOIMI MILITARISTICHESKIMI OKKUPATSUONNUMI SHELEZNUMI CHELIUSTIAMI DEISTVUIA 6=SHESTOI GOD KAK PARAZIT KAK GLIST =BUCHII TSEPEN''= KAK MAN''IAK KOTOROMU POZAVIDOVALI BU AGENTU =AL''KAIDU= I =ISLAMSKOGO GOSUDARSTVA=..........ZA 5=PIAT'' LET NAPRASHUVAETSIA VUVOD O TOM CHTO =MINSKIE SOGLASHENIIA= I =NORMANDSKII FORMAT= NE RABOTAIUT===DASHE NE DOSTIGNUT ELEMENTARNUI STABIL''NUI MIR NE UPOMINAIA PROTSESS VEDUSHII K POLNOMU VOSTANOVLENIIU PRESHNIX ZAKONNUX UKRAINSKIX GRANITS I TERRITORII..........RESHENIE UKRAINSKOI PROBLEMU OCHEN'' PROSTOE===ETO LIKVIDATSUIA PUTINIZMA===ETO SMENA PUTINA===ETO STANOVLENIE DEMOKRATICHESKOI ADEKVATNOI ZDOROVOI ROSSII VLASTI KOTOROI UVASHAIUT TERRITORIAL''NUE CHELOVECHNUE DEMOKRATICHESKIE ANTIDESTRUKTIVISTKIE BRIUSSEL''SKIE MONOPOLIARNUE TSUVILIZATSUONNO OPREDELIAIUSHIE USTOI............==========ROSSIIA VSTAVAI===PODNIMAISIA NAROD===TOBOI PRAVIT UROD.........SBROS''TE ROSSIIANE S KROVAVOGO TRONA===GEGEMONA===UNICHTOSHTE BEDU I GORE ROSSIISKOGO I DRUGIX NARODOV===NELIUDIA PUTINA NEDOSTOINOGO CHELOVECHNOGO ZEMNOGO RODA......
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Идеология России утверждена Иваном III 500 лет назад - это Третий Рим и "собирание земель русских". Все 500 лет Россия последовательно шла по этому пути с одной формой правления -абсолютной,самодержавной монархией. Менялись "монархи",менялась окраска, мишура, но суть и цель власти в России оставались прежними. Под эту "власть" формировался и народ. Какой смысл идти снова в эту страну, где 500 лет по сути ничего не менялось?
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// Суд Брюсселя відклав рішення про екстрадицію Пучдемона до 16 грудня..........PRESTUPNIK PUCHDEMON NAXODIAS'' V BRIUSSELE *********** SVOIM PRISUTSTVIEM ETOT GOROD PROGRESSIVNUI VSEOB''EDINIAIUSHII VSERAZVIVAIUSHII DEMOKRATICHESKII GUMANISTICHESKII POTENTSUAL KOTOROGO OGROMEN........SEPARATIST TERRORIST NATSUONALIST RAZRUSHUTEL'' ISPANII PUCHDEMON OBIAZAN PREDSTAT'' PERED MADRIDSKIM SPRAVEDLIVUM SUROVUM SUDOM.........DEIATEL''NOST'' OPPOZITSUONNUX POLITIKOV NE DOLSHNA ZATRAGIVAT'' TERRITORIAL''NUE ANTINATSUONALISTICHESKIE GUMANISTICHESKIE DEMOKRATICHESKIE ANTIDESTRUKTIVISTKIE USTOI..........CHELOVECHESTVO DOLSHNO STANOVITSIA EDINUM RESHAIA TERRITORIAL''NUE NATSUONAL''NUE MILITARISTICHESKIE POLITICHESKIE EKONOMICHESKIE RELIGIOZNUE PROBLEMU.......PUTIN PUCHDEMON TORRA DOLSHNU BUT'' OSUSHDENU POSHUZNENNO KAK OSOBOOPASNUE PRESTUPNUE AGENTU DEIATEL''NOST'' KOTORUX NESOVMESTIMA S DOSTISHENIEM ELEMENTARNOI STABIL''NOSTI V KOTOROI OSTRO NUSHDAETSIA CHELOVECHESKAIA TSUVILIZATSUIA.........
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom///////////////////////////////////// GOSPODIN VAKARCHUK PRAV===NEDOPUSTIMO RAZVODIT'' VOISKA PRI PRODOLSHENII OBSTRELOV UKRAINU KREMLEVSKUMI LUGANDONSKIMI PUTINSKIMI BANDITSKIMI NAEMNIKAMI...........LOGICHESKI RASSUSHDAIA===SEICHAS PUTINU V 2019 GODU MIR NE NUSHEN A V 2024 =IZBIRATEL''NOM GODU= MIR MOSHET STAT'' NEOBXODIM POVUSHAIA REITING KREMLEVSKOGO DUSHEGUBNOGO FIURERA.........=======DLIA VAS UKRAINTSU I ROSSIIANE MIR===ETO SAMOE VASHNOE DOSTISHENIE PRI PUTINSKOM IZUVERSKOM PRESTUPNOM ANTISLAVIANSKOM UPRAVLENII..........==========ROSSIIANE===VU VOSTANOVITE S OGROMNUM UDOVOL''STVIEM V SVOE VREMIA UKRAINU MOLDOVU GRUZIIU I AZERBAIDSHAN POTOMU CHTO NEOBXODIMO VSESTORONNE SOVERSHENSTVOVAT''SIA A NE NAXODIT''SIA POD VLAST''IU OLIGARXICHESKIX TSAR''KOV STALKIVAIUSHIX LBAMI NARODU ODNOVREMENNO VOROVITO I SHADNO OBOGASHAIAS'' UDERSHUVAIA PRESTUPNUIU DIKTATURU...........=========ROSSIIANE===SVERGAITE PUTINA===2=VTOROGO GITLERA........PUTIN===ETO IDIOT.....
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OBZ===organizacuia bor''bu so zlom////////////////////////////// У Путина назвали новые условия для встречи в нормандском формате.........DOVERIE K LIKVIDATORU SLAVIANSKOGO MIRA PUTINU 0=NULEVOE.......TAKOE VPECHETLENIE CHTO PUTIN RABOTAET NA =NORMANDSKII FORMAT= NA SAMU VSTRECHU RADI VSTRECHI NO NE NA MIR..........TSUNIZM I LSHUVOST'' PUTINA OPIRAIUTSIA NA IAKOBU BESKONTROL''NUX I ABSOLIUTNO NEZAVISIMUX BOEVIKOV =LDNR= SPOSOBNUX NACHAT'' STRELIAT'' V LIUBOI NEPREDSKAZUEMUI MOMENT.......NA SAMOM DELE PUTIN TOTAL''NO UPRAVLIAET KAK =LDNR= TAK I =PUTINSKIM KRUMOM= ADSKIMI PRESTUPNUMI OBRAZOVANIIAMI..........KAK SHE CHUDOVISHNO OSHUBSIA EL''TSUN NAZNACHIV PUTINISTICHESKUIU MRAZ'' SVOIM PREEMNIKOM RASCHLENIAIUSHIM STRANU A TAKSHE *************** NARODU EXS=USSR A ROSSIISKII NAROD===ETO OGRABLENNOE BEDNOE BESPRAVNOE =PUSHECHNOE MIASO= DLIA LIUDOEDA PUTINA..........=======MIR PUTIN===ETO PODVEDENIE ITOGOV TVOEI SMERTODEIATEL''NOSTI PUTINISTICHESKII SADISTKII OTMOROZOK.......100=STO PROTSENTOV V UKRAINE NASTUPIT STABIL''NUI MIR NO SKOL''KO LIUDEI BUDET UNICHTOSHENO DO NASTUPLENIIA ETOGO MIRA ZNAESH'' TOL''KO TU PUTINISTICHESKOE RASHUSTKOE SUSHESTVO===SAMUI OPASNUI PRESTUPNIK 21 STOLETIIA.......
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