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Все про:Зеленський (3380) погрози (258) Потураєв (21) Федина (5)

 Можливо, це право на власну позицію. А можливо, і держзрада, - нардеп Потураєв про погрози на адресу Зеленського. ВIДЕО

Фракція "Слуги народу" вважає, що заявам, які закликають до ненависті, заколотів і містять погрози першим особам держави, слід давати публічні оцінки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сьогодні заявив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, якого біля трибуни парламенту підтримали всі члени фракції.

"Фракція вже розпочала збір підписів зі зверненням до правоохоронних органів для вирішення, чи прийнятні заклики до вбивства будь-якого громадянина", – зазначив нардеп.

Він також застеріг, що зараз виконується план роздмухування ненависті в суспільстві, через що вже було втрачено свободу і державність у 1917-1920 роках.

"Ми маємо разом із правоохоронними органами і суспільством дати оцінки закликам до заколоту та знищення голови держави. Можливо, це висловлення власної позиції, а можливо, це зрада", – підсумував Микита Потураєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибачуся перед Зеленським тільки після його вибачень за глузування з українського війська, - Федина

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156535
 
   
 Топ коментарі
 
Зебил отводит войска без поражения на фронте - это не измена. Монику обидели - вот где измена. Конченные зебилы...
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А Ермак работающий на фсб это не измена????????????????? или своим можно????????
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відступ та капітуляція - ось де держзрада!!!
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А Ермак работающий на фсб это не измена????????????????? или своим можно????????
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когда то Украина признает ЕВРЕВ ЛЮДЬМИ ДЕБИЛАМИ С ПОРАЖЕНИЯМ ВО ВСЕХ ПРАВАХ на уровне домащних рыбок и попугаев..... даже с кошками и собаками они не сравнимы.....
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скоро у всех украинцев настольной книгой стране "МОЙ ПУТЬ" авторства- Адольф, который из Вены.....
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Это не госизмена ,да и позицией там не пахнет.А вот отсутствие здравого смысла в этой голове налицо.,реальной самооценки тоже.Савченко номер два но в более тяжелой форме. Психиаторам надо ее вывести из истерического состояния ну мозги наверное не вправишь.
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психиатр не поможет. Но ответ перед Законом. Чтоб анархию не сеять и чтоб другим было неповадно!
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А де там призив? Там навпаки застереження від поїздок в зону де по словам клована ніхто не стріляє.
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Що таке державна зрада, Потураєву розкажуть слідчі. Незабаром. І його босам, якщо впіймають. А щодо його унікального висновку, то Зєлєнскій не є державою. Навіть сюзереном не є. Він лише державний службовець на службі у держави, який цю службу поки що валить.
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ЭТА ЖИРНАЯ МАССА ПОТУРАЕВ,В КАКОЙ ПАРТИИ ТОЛЬКО НЕ БЫЛ---батькивщина,регионалы,укроп,а сейчас у зелени на побегушках,СМОТРИ КАБАН КАК БЫ НЕ ПРИШЛОСЬ ДО РОСТОВА БЕЖАТЬ,ПЕС СМЕРДЯЧИЙ
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відступ та капітуляція - ось де держзрада!!!
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Включаем мозги:
- кем были навязаны Минские договоры?
-кто их уже подписал?
-не в Европу ли Украина держит курс, или ради чего погнали овоща?
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що у мінських договорняках написано про відвід військ та за яких умов це повинно відбуватися?
так що вмикайте мізки, якщо вони у вас є.
А зараз ми спостерігаємо, як блазень виконує усі забаганки *****, незважаючи на те, що історичний досвід показує, що воно (*****) та його країна (свинособакія) жодного разу не виконала ніяких обіцянок.
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хихи! Именно со времён пэдра 5-го именно так и было написано : не вывод, но отвести войска на расстояние N - десятки км (а сейчас в Золотом отвели на менее 1 км, что в разы-разы меньше, чем было решено в 2015-м) и прекращение огня. И это не условия *****, а шмеркель с оландом, а потом - с макроном.
Недавно также написали здесь на сайте, что Брюссель, в случае невыполнения Украиной условий ЕС, грозится снятием с параши санкций, отказом предоставлять нам помощь и под вопросом включение Украины в ЕС. Т.е. Брюссель давит на нас! Волей- неволей надо что-то выполнять. Не для *****, но для нас самих.
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bbc 14679c3f Не кизди , там про войска не было написано , а было про тяжёлое вооружение ,так что нех с больной на здоровую голову перекладывать! Зеля здаёт Украину а Порох защищал!!!
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Зебил отводит войска без поражения на фронте - это не измена. Монику обидели - вот где измена. Конченные зебилы...
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госізмєна-це команда зєбілів з янєлохом.
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госизмена- это когда 95 квартал на радость пуйлу продолжает унижать своими тупыми шутками Парубия, хотя тот уже давно не спикер и делают из Кличка полного дебила, чтобы выиграть выборы в Киеве......
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потураевы уже не знаю как прогнуться пониже...

«Государство - это я!" - преЗедент.

А, нет. Людовик XIV.
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А может, просто из-за того что Нелохи все чуть **@ануты?
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А это чё тогда было, вазелиновые моники - поясните???
Может это право на свою позицию. А может и госизмена, - нардеп Потураев об угрозах в адрес Зеленского - Цензор.НЕТ 928

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клоунада теперь в парламенте,все сплотились вокруг великого лидера,вождя нации,отца украинской молодой демократии))
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Дружной сепарской стаей лают на волонтеров, вывозивших раненых с фронта с первых дней войны.
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Дестабілізацією в державі займається петя, петіні прихвостні з фракції смердючого ПЄСу та продажні петіні холопи , котрі цілодобово сіють зерна міжукраїнської ворожнечі на цьому форумі.
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Леня, как говорит ваш шеф "узбагойся"! Вы слили Украину и будете рассказывать о "межукраинской вражде"? Да и что по вашему "межукраинская вражда"? Вражда с кацапами (прошу заметить, что не с адекватными русскими, а именно с кацапами)? Нет, ну есть конечно и часть прокацапленных украинцев (в семье не без урода), вот вы например.
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Що ти сєпарський провокатор тут маячню розводиш ?
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бубочку обидели - раньше мама - сейчас фракция - когда квартал то тогда перед кадыровым извинялся сам - бо страшно было - а когда Украину оскорбил - отморозился
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Начало разведения в Золотом это позиция или измена? Ні капітуляції кажете? Так вона вже відбулась!!!
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стадо баранов)) дымовая завеса и перевод стрелок с продажных слуг народа)) цирк продолжается)) лозунги,прокламации,сырые законы,разборки))
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то есть обозвать Гидранта - это госизмена???? а хождение по Киеву и по ресторанам гражданина Портнова предлагавшего судить наших бойцов, предлагавший вешать Майдановцев, и Майдан называет госпереворотом, оказывается у нас патриот???? да, 73% «Янелохов»???))))
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Теперь всем нужно говорить, что Моня Бубочка-бессмертная, иначе-криминал.
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А тим часом, нід шумок, Коломойському подарували ще 1,5 мільярди гривень!
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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це падло, Потураєв Нікітушка, у дев'яності кинуло телеканал у Дніпрі, де воно працювало, на авторські права
немає у зюзі ні одної нормальної людини
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Ты такое обознанное пишешь наверное из московского борделя?
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Слугам пора принимать пакет законов об оскорблении величия, как в **********.
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Так это ж если 95 квартал поднять, так все сядут.
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А як зашкварчало лайно в дупах "слуг урода", аж сморід пішов 😁
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Що трапилось, Зе рідким всрався чи що?
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А хто затронєт наш радной Бєрдичєв,
Таму кадукіс будєт на жівоот!
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Давить вас зепидоров надо, без суда и следствия.
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А отведение войск с нашей земли это не госизмена?
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это может быть только хулиганством, наверное, мелким ))))...ибо слова не повлекли за собой никакого действия......даже не плюнула)))))
ой, как обиделося....
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Сцутся пиарасты Коломойского. Сильно сцутся.
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відповідно до ст. 111 КК України державною зрадою є діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
де в її висловах державна зрада? чи зеленський = держава?
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За свого додіка Шевченка хай краще розкажуть!
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Так называемая элита не понимает? Зеленский - президент страны, выбранный подавляющим большинством украинцев. А эта ума лишенная мечтает его лишить жизни.
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А слова слугі уродов євгєші Шевченко на росканалах - це що??
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Нет, все проще. Она просто дура.
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Зелена шума піднімається на гівні каламойші? І це туди навіть дріжджів ще не кинули. Ці суки будуть гірші за шакалів януковоща, вони не чім не погребують аби не втратити корита до якого дорвалися завдяки тотальній брехні!
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ЗеВиродок зрадник -здохни !! Уроди СН- в пекло !
Можете заводити на мене кримінальну справу-ПОФІГ !
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от пілять, воно образилося!
Це не про тебе народне американське прислів'я: "Моніка-Моніка, давай пограєм у слоніка"?
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сборище тупых баранов.
"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую".
где тут, плять, призывы к убийству или госперевороту?
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Собственно фединой ыне пипец. Как и писал ранее, ритуальное снятие шкуры с тп. Кстати та вторая тп, маруся климова, обязана быть предана суду. Судьбы этих двух тп в руках у Вована. Я бы на месте Вована был суров и суров максимально. Эти две иедоботные потаскушки расхрюкались чувствуя безнаказанность. Дайте им наказание. Они нахрюкали на статью)
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Ну, в хрюканье ты разбираешься. Знаток. Но свиням среди людей не место. А потому исчезни.
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пане Потураєве, щось вас підводить ваша ґебнюцька витримка. Вам, як глибоко законспірованому агентові кацапії, не варто розмінюватися на коментування того, що не може бути злочином за жодних обставин. Витягніть спочатку колоду_штайнмаєра з ока блаЗЄнського, а вже тоді звинувачуйте когось у зраді.
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Сначала спецслужбам нужно заняться ЗЕКОЛЛАБОРАНТОМ! А то на херьню всякую отвлекают.
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Вон она, свора гиен Коломойского-Путина.
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то есть к друзьям-Мертвечукам, летающих через день в кремль, у них претензий нет?
короче, это страх Майдана. но своими действиями они только приближают Майдан, ушлёпки мля.
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И правильно.
А то суки, оторванные от корыта, совсем уже обезумели от горя. И совсем оборзели на этой почве.
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Вот как отодвинутые от корыта негодуют, мечтают чуть не всех украинцев уничтожить: видите ли, не нравятся украинцы ворам, воровать мешают. Не такого выбрали, а надо было снова вора порошенко выбрать.
Мы догадывались, конечно, что у воров будет бешенное сопротивление, но как противно за этим наблюдать.
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Зазвичай психічно хворі не визнають що вони хворі . Така біда і з хворими на пєдропсихоз . Це безнадійно , щоб такий хворий зазєля не наніс шкоди собі і людям варто робити резекцію голови . Остільки мізків там немає .
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ничего-ничего, придет время, всех вас посчитают, и всех тех 73% уродов, которые вас выбрали. Бюлетни то хранятся...
Слава Україні!
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