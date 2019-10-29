 Можливо, це право на власну позицію. А можливо, і держзрада, - нардеп Потураєв про погрози на адресу Зеленського. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сьогодні заявив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв, якого біля трибуни парламенту підтримали всі члени фракції.
"Фракція вже розпочала збір підписів зі зверненням до правоохоронних органів для вирішення, чи прийнятні заклики до вбивства будь-якого громадянина", – зазначив нардеп.
Він також застеріг, що зараз виконується план роздмухування ненависті в суспільстві, через що вже було втрачено свободу і державність у 1917-1920 роках.
"Ми маємо разом із правоохоронними органами і суспільством дати оцінки закликам до заколоту та знищення голови держави. Можливо, це висловлення власної позиції, а можливо, це зрада", – підсумував Микита Потураєв.
Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".
"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.
Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.
- кем были навязаны Минские договоры?
-кто их уже подписал?
-не в Европу ли Украина держит курс, или ради чего погнали овоща?
так що вмикайте мізки, якщо вони у вас є.
А зараз ми спостерігаємо, як блазень виконує усі забаганки *****, незважаючи на те, що історичний досвід показує, що воно (*****) та його країна (свинособакія) жодного разу не виконала ніяких обіцянок.
Недавно также написали здесь на сайте, что Брюссель, в случае невыполнения Украиной условий ЕС, грозится снятием с параши санкций, отказом предоставлять нам помощь и под вопросом включение Украины в ЕС. Т.е. Брюссель давит на нас! Волей- неволей надо что-то выполнять. Не для *****, но для нас самих.
«Государство - это я!" - преЗедент.
А, нет. Людовик XIV.
https://www.youtube.com/watch?v=***********
"Верховний суд у суперечці з державним Приватбанком став на бік олігарха Ігоря Коломойського. 10 жовтня відмовився задовольнити касаційну скаргу банку та залишив без змін рішення нижчих інстанцій, які відмовили йому у визнанні кредиторських вимог до «Дніпроавіа» на 1,5 млрд грн. Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень (справа № 904/8902/17). Саму ж «Дніпроавіа» пов'язують з групою «Приват», співвласником якої є Коломойський.
Згідно з матеріалами суду, Приватбанк вимагав від компанії кошти і пеню за низкою кредитних договорів 2011-2014 років. Верховний суд вимоги скасував, посилаючись на свої ж рішення про визнання цих угод частково недійсними."
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
немає у зюзі ні одної нормальної людини
вибачте за русизм
Таму кадукіс будєт на жівоот!
ой, как обиделося....
де в її висловах державна зрада? чи зеленський = держава?
Можете заводити на мене кримінальну справу-ПОФІГ !
Це не про тебе народне американське прислів'я: "Моніка-Моніка, давай пограєм у слоніка"?
"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую".
где тут, плять, призывы к убийству или госперевороту?
короче, это страх Майдана. но своими действиями они только приближают Майдан, ушлёпки мля.
А то суки, оторванные от корыта, совсем уже обезумели от горя. И совсем оборзели на этой почве.
Мы догадывались, конечно, что у воров будет бешенное сопротивление, но как противно за этим наблюдать.
Слава Україні!