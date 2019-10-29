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Все про:погрози (258) Федина (5)

 "Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк", - Федина про наслідки її риторики щодо президента. ВIДЕО

Депутатці із фракції "Європейська Солідарність" Софії Федині надходять погрози після її коментаря про зустріч президента Володимира Зеленського з добровольцями в Золотому.

Про це депутатка розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк, і що я маю готуватися зустрітись із Сашком Білим. Перед цим, задовго до стриму з Марусею Звіробій, також були погрози. Я подала заяви до Генеральної прокуратури і в МВС. У відповідь мені повернулися листи, в яких зазначається, що погрози, де зі мною обіцяють розібратися, не мають складу злочину", - розповіла депутатка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Потрібно робити насправді, напевно, якусь перевірку психічного стану людини", - Арахамія про висловлювання Федини стосовно Зеленського

Софія Федина розповіла журналістам у кулуарах парламенту, що президент Володимир Зеленський має розцінювати її висловлювання "як попередження, що не треба купатися тільки у своїй теплій ванні", але і слухати іншу точку зору.

"Наш стрим - це була емоційна реакція на ситуацію в Золотому. А другий - це реакція на ті тенденції, які ми сьогодні маємо в суспільстві. Я вважаю, що президенту це варто розцінювати як попередження, що не треба купатися тільки у своїй теплій ванні, а слухати людей, які мають іншу точку зору, особливо слухати військових, ветеранів, людей, які п'ять років поспіль рятували цю країну. І, можливо, якщо він почує не тільки форму нашого звернення, але й зміст, то він замислиться - а може його радники підставляють, а може йому його оточення щось не те радить?" - сказала Федина.

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156511
 
   
 Топ коментарі
 
Зе білятка то як хом*ячки- за моніку гатови парвать всєх, навіть країну недорого здати окупанту.
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Гнида оно купоросная. Недомерок дефективный.
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Федына - это она!!! "Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк", - Федына о последствиях ее риторики в отношении президента - Цензор.НЕТ 1246
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кхм...
зебыдла?
еще раз - она Федына!
или у тебя сработал т9? "Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк", - Федина про наслідки її риторики щодо президента - Цензор.НЕТ 9828
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я так понял, что Федына - это замена Татьяне Черновол ... во всем .. с теми же медицинскими проблемами
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мне так нравится , что мое сравнение Федыны с Татьяной Черновол уже активно пытаются отправить в спам и забанить .... А что случилось? Татьяна Черновол - это уже плохо для сравнения у порохоботов? )))
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А что случилось? Ты же о медицинских проблемах поведал? Вот лекарство.
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а вы про какие медицинские проблемы подумали? .. что так очевидно для вас?
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-буйных мало вот и нету вожаков- приходиться женщинам
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Ну это же не бубочке угрожали...
Разве отказ не преступление должностных лиц в МВД и прокуратуре?

"Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк, и я должна готовиться встретиться с Сашей Белым.
Перед этим, задолго до стрима с Марусей Зверобой, также были угрозы.
Я подала заявления в Генеральную прокуратуру и в МВД. В ответ мне вернулись письма, в которых указывается, что угрозы, где со мной обещают разобраться, не имеют состава преступления", - рассказала депутат.

Источник: https://censor.net.ua/v3156511
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Зе білятка то як хом*ячки- за моніку гатови парвать всєх, навіть країну недорого здати окупанту.
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а на что ты расчитывала ?
типа можно хамить я же баба ?
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а добровольцю хамити можна? а Україну порноакторкою називати можна?
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"А ведь сегодняшний форум Зеленского был нашим шансом. Шансом пустить туда г*з. Как раз все были в сборе"
Вгадаєте яке одне слово я замінив в цій цитаті Дубінського?
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Катю Гандзюк не трогай! Тебе до нее не дорости. А с Сашей белым встретишься, он тебя там драть будет, как последнюю шлюху!
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Не обижайся! Твоя ***** тебя не бросит!Федина ***** порошковая, так же. как и бутусов со своими порохоботами! Сосите у петьки дальше!
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Это да. Если шо, жидовня не пошутит.
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так я не понял ! с белым или с гандзюк ? что вы заголовки меняете как...
переобуваетесь в воздухе ?
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С жиру кобыла бесится и несёт всякую ахинею
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Зелене цунамі тупе. Вони справді не мають добре розвинутого інстинкту самозбереження. Але це не проблема Софії Федини, чи Марусі Звіробій. Та й не Софія з Марусею будуть тими, хто на безсмертя перевір, ти захоче. Правда дівчат легше пресувати. Хоча від цього загроза для зелених не зникне, а лише зросте. Невже це так важко зрозуміти?
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Порохососы только в интернете могут вонять, на активные действия у них очко жим-жим.
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бгггг, чого варті зедебіли ми бачили на кенгурації гідранта.
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Да тут надо 72% зелени утилизировать, иначе толку не будет.
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Утилизатор херов! Кишка тонка со своимим 8-ми процентапми ссученых петушков петьки!
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Зараз она из себя будет корчить жертву . Насиров с одеялом в помощь
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її з гонтарєвою машина збила в Лондоні
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Федына должна встретиться не с Сашей Белым, а с Сережей Пашинским. Вобще порохоботы потеряли ощущение реальности. Такое ощущение, что Федына и ее сельская подруга вообще обдолбанными были когда свой ролик записывали.
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Зе-пациенты с психозом Нелоха Бессмертного хором обвиняют главврача в ненормальности. "Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк", - Федына о последствиях ее риторики в отношении президента - Цензор.НЕТ 1995
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Так я бачу ти за паРашну справедливість!
Із паРаші вякаєш???
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гниды при Монике неЛох совсем страх потеряли. уже даже не стесняются в открытую на ветеранов и волонтёров гнать.
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мені вже зюзіних вибачень буде замало
воно заслуговує на смерть і вічне прокляття до сьомого коліна
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Зелі з його командою за такий короткий час вдалось те, що ще ні одному президенту не вдавалось - він не лише не на жарт розізлив активну і свідому частину суспільства, він реально втратив значну підтримку і в його маргінальній частині. Ну просто здібні хлопчики в цій команді. І то ще не все, наступного року нас чекають дуже не прості часи економічного спаду, і це, на жаль, вже невідворотньо, бо хлопчики і тут постарались. Так що весело буде?
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Да им как-то похер, на Украину. Наворуют по максимуму, и в дальний путь куда-нибудь на Бали, проживать украденное.
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Сватів прийдеться дивитись натощак. "Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк", - Федына о последствиях ее риторики в отношении президента - Цензор.НЕТ 9691
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Ну и рожа.
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Руки і свої зелебенські язики геть від Софії, ви, квартальні недоноски, її послібу не достойні!
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недороблений, за тобою санітари вже прийшли
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Бидло обрало своїм погоничем зеленого клоуна. Плюю в морду кожному зебілу ! Хххх тьху !
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А как она оберегала тело Свиньи.

"Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк", - Федина про наслідки її риторики щодо президента - Цензор.НЕТ 9833
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тупа курка
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За цією твариною вже давно психушка плаче. Ще одна потерпєвшая от режима злобного Зеленского. Воно хворе на всю голову, разом з той клавой марусей.
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Депутату из фракции "Европейская солидарность" Софии Федине поступают угрозы после ее комментария о встрече президента Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом.
Об этом депутат рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой".
Цензор подаёт голословные обвинения как доказанный факт.
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????? а что она сказала неправильно???
В свое время Союз убрал из за Афгана из полевой формы офицерские фуражки...НЕ БЕЛЫЕ!!!
понятно почему? все фуражки были в прицеле.
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Ну что, мразь, не нравится когда напомнили, что ты тоже не бессмертная?
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Странно. Это же сатира в духе квартала "Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк", - Федина про наслідки її риторики щодо президента - Цензор.НЕТ 1567
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Зелелохи тепение людей не безгранично...... !!!!!
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А хорошая мысль , насчет как с Гандзюк , у этой *******.
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сначала намеки и подстрекательство на убийство президента, а потом жалуется в прокуратуру))
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Так свобода слова ж, каждый говорит, что считает нужным.
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