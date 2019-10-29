 "Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк", - Федина про наслідки її риторики щодо президента. ВIДЕО

Про це депутатка розповіла журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Прямий".

"Були погрози, що на мене чекає доля Катерини Гандзюк, і що я маю готуватися зустрітись із Сашком Білим. Перед цим, задовго до стриму з Марусею Звіробій, також були погрози. Я подала заяви до Генеральної прокуратури і в МВС. У відповідь мені повернулися листи, в яких зазначається, що погрози, де зі мною обіцяють розібратися, не мають складу злочину", - розповіла депутатка.

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Софія Федина розповіла журналістам у кулуарах парламенту, що президент Володимир Зеленський має розцінювати її висловлювання "як попередження, що не треба купатися тільки у своїй теплій ванні", але і слухати іншу точку зору.

"Наш стрим - це була емоційна реакція на ситуацію в Золотому. А другий - це реакція на ті тенденції, які ми сьогодні маємо в суспільстві. Я вважаю, що президенту це варто розцінювати як попередження, що не треба купатися тільки у своїй теплій ванні, а слухати людей, які мають іншу точку зору, особливо слухати військових, ветеранів, людей, які п'ять років поспіль рятували цю країну. І, можливо, якщо він почує не тільки форму нашого звернення, але й зміст, то він замислиться - а може його радники підставляють, а може йому його оточення щось не те радить?" - сказала Федина.

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков після цього заявив, що такі висловлювання "не наближають нас до єднання в суспільстві і завершення війни". А заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко після цього пообіцяв, що політсила звернеться до правоохоронних органів.

Сама Федина каже, що критики звернули увагу тільки на форму, але не на зміст її слів. "І так, я підкреслю ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти", - заявила вона.