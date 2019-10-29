 Вірю, що розслідування гучних корупційних справ та резонансних убивств буде доведено до кінця, а винних покарано, - Зеленський. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час виступу на першому інвестиційному форумі в Маріуполі.
"Необхідним фундаментом для рівних прав є подолання корупції та ефективна робота правоохоронних органів", - сказав Президент.
За його словами, зараз проводиться очищення в ГПУ, довгоочікувана реформа СБУ, підтримується повна незалежність НАБУ, САП і ДБР.
"Вірю, що розслідування гучних корупційних справ та резонансних убивств Павла Шеремета, Катерини Гандзюк та інших громадських активістів будуть належним чином розслідувані, а винні покарані", - сказав він.
Так он ещё и верующий..
наприклад
В офшорах Владимира Зеленского хранятся деньги, украденные из ПриватБанка.
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo
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