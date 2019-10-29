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Все про:дороги (791) Запоріжжя (534) Зеленський (3380) Маріуполь (598) Гончарук_Олексій (204)

 Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Олексій Гончарук відкрили реконструйовану ділянку траси Запоріжжя-Маріуполь.

Пряма трансляція події велася на сторінці Офісу президента в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні кожному, і нашому уряду, і всім працівникам, які встигли побудувати в ті терміни, в які ми вказали. За три місяці побудовано близько 130 км. Вся дорога - 200 км, 70 км цієї дороги будували три роки, а зараз за три місяці побудували 130 км дуже важливої траси Запоріжжя - Маріуполь. Якщо всі дороги ми будемо так будувати, то ми встигнемо за 4,5 року побудувати найважливіші траси нашої країни і об'єднаємо не тільки всіх людей, але і об'єднаємо інфраструктуру", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що потрібно стежити, щоб цю дорогу "не розвалили".

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"Тут насправді була виконана величезна робота - тут працювало понад 600 одиниць техніки, сотні людей, понад тисячу осіб, це і турецькі, і українські компанії ... Ця дорога - це хороший приклад того, як потрібно працювати. Ми зараз повинні за зиму провести всі необхідні підготовчі роботи для того, щоб з весни, з 1 березня почати по всій країні велике будівництво", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, 19 липня на нараді щодо доріг в ОП за участю Президента було прийнято рішення знайти вирішення як зробити цю трасу всю цього року. В результаті 130 км взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "щодо асфальту" були закінчені за 68 днів, що стало рекордом України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156499
 
   
 Топ коментарі
 
Тим, що перейняв досвід "перерізати стрічку"? А як же насміхалися з Пороха...
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Як в кварталі висміювали тих хто перерізає стічки і піариться на відкриттях об'єктів))))
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А раньше бзустанно чморили Порошенко за то все открывает и перерезает ленточки
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Вся дорога - 200 км, 70 км этой дороги строили три года, а сейчас за три месяца построили 130 км очень важной трассы Запорожье - Мариуполь
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Что то мне это напоминает. А, подвиг стаханова. Когда ради показухи одного вся шахта работала на него. Может надо сравнивать общее количество километров по стране? Или так люмпену не интересно, ему надо обмануться?
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Що ви порівнювати зібрались ? Вам прямо кажуть-на ремонт конкретної траси автодор зігнав техніку з усього лівобережжя (тобто за рахунок інших доріг,які вже не відремонтують в цьому році). "600 одиниць техніки, сотні людей, понад тисячу осіб, це і турецькі, і українські компанії ... ".
І хіба вам,як виборцю Зеленського не цікаво,скільки коштував ремонт 1 км дороги "при Зеленському" ,бо одночасно з рекордом в швидкості, може виявитись рекорд в вартості !
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иллюстрация "порохобот слушает порошенка"
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это через Токмак? через Мелитопольнамного больше будет..впрочем, чет никакого строительства на этих дорогах я не видел..
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Деньги на строительство этой дороги , закладывались в бюджет , который принимала ещё старая влада . Тоесть , это её заслуги . . Когда слуги примут свой бюджет , заложат в него деньги на строительство дорог , и реализуют их , тогда и смогут говорить что это сделали они . А пока им лучше резать ленточки молча и без камер .. Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 5056 .
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Конечно её, за три года целых 70км построили. Не успевали откаты делить, что аж по 2км в месяц строили
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Я не про то как строили , а про то чья в этом заслуга . !! Зе и его ******* к этому отношения не имеют совсем . Деньги закладывала в бюджет старая власть . Баста . !!Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 3719 . !! Это основное . Остальное уже - дело техники ..
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Не побудували,а відремонтували дорогу не найгіршої якості ( замість соточки тепер двісті можна гнать.) І в чому її особлива важливість ?
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Вовік дав російському шпигуну Порошенку під дих. Ну як так?
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Тим, що перейняв досвід "перерізати стрічку"? А як же насміхалися з Пороха...
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а де там стрічка і купа бюджеників що плескають ?
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Так это рашка заказывала независимую украинскую церьковь, укрепление армии, асоциацию с ЕС, безвиз, децентрализацию? А тут пришел клоун, открыл дорогу, которую начали ремонтировать задолго до него и деньги выделили до него - и переиграл... Молодец, типичный поклонник другого ***** с его многоходовками.
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...Сулима , ты классический пример бота на зарплате . Ещё пару дней назад " парафинил " вовика со всех сторон , а тут уже вовик у тебя снова - маладэц .! Один коммент с проклятиями на Вовика , другой с хвалебными одами Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 3664 .. Ты шо , двойной бот , работаешь на разных кураторов . ?? Сегодня методичку приносит один , завтра другой , и так по кругу .??
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І завтра буду "парафініти" Вовіка за ринок землі. Якщо він радикально не поміняє його структуру. Бо наше фермерство не має загинути
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Як в кварталі висміювали тих хто перерізає стічки і піариться на відкриттях об'єктів))))
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Так піаряться ж на об'ектах збудованих за Порошенка!
Цю дорогу роів зодва будували!
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то нужно было чтобы зедебилы поверили и выбрали по себе президента.
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А раньше бзустанно чморили Порошенко за то все открывает и перерезает ленточки
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Так не любили українці *****, що свого ***** завели. Цей період війде в історію України як клоун ***** і його команда.
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кстати, недавно захотел Ромашки (в Рошене она действительно классная)...
купил 200 грамм...
мля, все дубовые оказались...
говорю продавцу, что они просрочились!
она в ответ: не может быть, их только вчера привёз ихний представитель...

эт чего? в шоколадном царстве наступили черные времена?
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Та ні. Я думаю що тобі слід купувати конфети в нормальних крамницях, а не в ригальнях.
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еще раз!!!
я уточнил кто это был!!!
это был представитель шоколадного царства!!!
секёшь???
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Ну все, все. Якщо так, то переконав. П..зда Рошену та "шоколадному царству". Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 9156
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Выглядит хорошо, но чет там как минимум 4-5 охранников на видео. Если не 10 то.
так что это клоунада походу, как и с недавней "эпопеей" в "Золотом"..... (чет я уже на "аквариуса"(тут комментатор) похож - примахиваюсь ко всему, но просто это так - наигранны все видео нашего как он нам, не лох он нам то)
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Порохоботи а мені подобається ваше ставлення негавивне до всього. Значить чей то йух в вашій глотці
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кацап завхжди проявляється на анально оральній тематиці. не можуть без цього збоченці.
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у порохоботов джек-пот Зеленский и Гончарук открыли отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь - Цензор.НЕТ 6808
на приехали бы Зе` и Го`, то порохоботы верещали бы, что этим сволочам ничего не нужно...
приехали - орут, что они пиарятся вовсю Зеленский и Гончарук открыли отремонтированную "Дорогу жизни" Запорожье-Мариуполь - Цензор.НЕТ 3690
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Только зебанутые могут радоваться, что их ничемная янелох, перерезает ленточки достижениям не своим, а попередников)))
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дубльнутая, а чего ты решила, что кто-то радуется?
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Со всей Украины согнали технику для одной дороги. Все остальные дороги не ремонтировались.
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І овоч так робив. За гроші країни організовував процвітання "кАрмільцам з доМбаса"
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По ней и будете бежать на Ростов подонки сепарские.
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ЗЕбилоиды, что на что поменяли? ))) Слуги от Урода кормятся с руки по 5000$ в месяц вместо учителей по 4000 евро, #нелох# наживается на войне, ленточки перерезаем. С конфетми вам конечно не повезло, будете реально жрать соевые-кошерные.
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Помоему это уже традиция, высщее руководство открывает очередной кусок отремонтированной дороги и вот тут вопрос, это плевок в лицо всем остальным областям или больше не на чем пиариться. Нигде в мире нет такого позора, чтобы президент открывал отремонтированную дорогу, ладно бы новую построили, это ремонт укатанной и спроектированной... не позортесь.
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Когда Порох и Гройсман открывали ФАПы и дорОги, то они был плохие, а когда Зеля и Самокатчук занялись тем же самым, то сразу стали вон какие хорошие. Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 2345
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Та да) мы пахали называется... своего нихрена сделать не может, гнида зеленая
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Это чтоб ***** удобнее было двигаться до Днепра. Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 5792
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Вовік!!!! Сьогодні ти підірвав 100500 мародерських пуканів російського шпигуна Порошененка!!!! Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 8327
Ну і фіг з ними Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь - Цензор.НЕТ 397
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Никуда вы не денетесь, клоуны зелёные.
Либо будете повторять в точности то же самое что Порох делал, либо в итоге вас вынесут с Банковой под белы ручки ваши же избиратели.
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"Открывать" дороги (А ,ЕЩЕ САМОМУ ПОДЕРЖАТЬ ЛОПАТУ...) - любимая фишка диктаторов разного пошиба. (Незабвенный Муссолини .....подхватил вождь всех арийцев и всякие.) Нет! Дороги -дело хорошее ,нужное и спасибо большое ! Но ,в стране слишком много мест ,где надо бы помахать лопатой и проявить железную волю. А, главное - не ошибиться с выбором направления!
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Ну,і чим це так принципово відрізняється від обхаяного і обсміяного перерізання стрічок Порошенком?
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Клоун решил по следам барыги идти, так сказать- проторенной дорожкой. На очереди открытие школьных туалетов и дорожных знаков...
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