 Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь. ВIДЕО

Пряма трансляція події велася на сторінці Офісу президента в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вдячні кожному, і нашому уряду, і всім працівникам, які встигли побудувати в ті терміни, в які ми вказали. За три місяці побудовано близько 130 км. Вся дорога - 200 км, 70 км цієї дороги будували три роки, а зараз за три місяці побудували 130 км дуже важливої траси Запоріжжя - Маріуполь. Якщо всі дороги ми будемо так будувати, то ми встигнемо за 4,5 року побудувати найважливіші траси нашої країни і об'єднаємо не тільки всіх людей, але і об'єднаємо інфраструктуру", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що потрібно стежити, щоб цю дорогу "не розвалили".
"Тут насправді була виконана величезна робота - тут працювало понад 600 одиниць техніки, сотні людей, понад тисячу осіб, це і турецькі, і українські компанії ... Ця дорога - це хороший приклад того, як потрібно працювати. Ми зараз повинні за зиму провести всі необхідні підготовчі роботи для того, щоб з весни, з 1 березня почати по всій країні велике будівництво", - зазначив Гончарук.
Нагадаємо, 19 липня на нараді щодо доріг в ОП за участю Президента було прийнято рішення знайти вирішення як зробити цю трасу всю цього року. В результаті 130 км взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "щодо асфальту" були закінчені за 68 днів, що стало рекордом України.
І хіба вам,як виборцю Зеленського не цікаво,скільки коштував ремонт 1 км дороги "при Зеленському" ,бо одночасно з рекордом в швидкості, може виявитись рекорд в вартості !
Цю дорогу роів зодва будували!
купил 200 грамм...
мля, все дубовые оказались...
говорю продавцу, что они просрочились!
она в ответ: не может быть, их только вчера привёз ихний представитель...
эт чего? в шоколадном царстве наступили черные времена?
я уточнил кто это был!!!
это был представитель шоколадного царства!!!
секёшь???
так что это клоунада походу, как и с недавней "эпопеей" в "Золотом"..... (чет я уже на "аквариуса"(тут комментатор) похож - примахиваюсь ко всему, но просто это так - наигранны все видео нашего как он нам, не лох он нам то)
на приехали бы Зе` и Го`, то порохоботы верещали бы, что этим сволочам ничего не нужно...
приехали - орут, что они пиарятся вовсю
Ну і фіг з ними
Либо будете повторять в точности то же самое что Порох делал, либо в итоге вас вынесут с Банковой под белы ручки ваши же избиратели.