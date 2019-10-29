 Зеленський і Гончарук відкрили відремонтовану "Дорогу життя" Запоріжжя-Маріуполь. ВIДЕО

Пряма трансляція події велася на сторінці Офісу президента в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вдячні кожному, і нашому уряду, і всім працівникам, які встигли побудувати в ті терміни, в які ми вказали. За три місяці побудовано близько 130 км. Вся дорога - 200 км, 70 км цієї дороги будували три роки, а зараз за три місяці побудували 130 км дуже важливої траси Запоріжжя - Маріуполь. Якщо всі дороги ми будемо так будувати, то ми встигнемо за 4,5 року побудувати найважливіші траси нашої країни і об'єднаємо не тільки всіх людей, але і об'єднаємо інфраструктуру", - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що потрібно стежити, щоб цю дорогу "не розвалили".

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"Тут насправді була виконана величезна робота - тут працювало понад 600 одиниць техніки, сотні людей, понад тисячу осіб, це і турецькі, і українські компанії ... Ця дорога - це хороший приклад того, як потрібно працювати. Ми зараз повинні за зиму провести всі необхідні підготовчі роботи для того, щоб з весни, з 1 березня почати по всій країні велике будівництво", - зазначив Гончарук.

Нагадаємо, 19 липня на нараді щодо доріг в ОП за участю Президента було прийнято рішення знайти вирішення як зробити цю трасу всю цього року. В результаті 130 км взялися зробити за 90 днів. Всі роботи "щодо асфальту" були закінчені за 68 днів, що стало рекордом України.