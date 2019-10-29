 У новій грі Колл оф Д'юті Росія - країна-терорист: "Російські солдати виставлені справжніми покидьками".. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал російської служби "Бі-бі-сі".
Зазначається, що дія першої частини гри відбувається у вигаданій близькосхідній країні Урзикстані, яка сильно нагадує Сирію, а в проморолику було видно російський штурмовик, що завдає ударів по якомусь близькосхідному селищу. Крім того, йшлося про хімічну зброю.
"Російські військові найманці в першій частині гри - винятково негативні персонажі. Деякі сцени відрізняються великою жорстокістю. Так, на початку гри військові розстрілюють і вішають мирних жителів, на очах у дітей вбивають батьків", - йдеться в матеріалі.
При цьому автори підкреслюють, що це не перша серія, в якій російські солдати - противники: "Однак досі (навіть коли в одній з попередніх серій Росія завдавала ядерний удар по Вашингтону і висаджувала в Америці десант) росіяни не виявляли такої безглуздої жорстокості, як в цій частині".
"В результаті, продажі гри в Росії були обмежені, хоча сама вона була повністю русифікована. Тепер її можна купити на компакт-дисках, а також у російському PS Store", - йдеться в статті.
Цікавим фактом є те, що в грі з'явилася локація Donetsk Downtown із центром окупованого РФ Донецька. Однак це розрахована на багато користувачів, а не сюжетна карта, і на ній можуть одночасно грати до 32 осіб.
"Картка не відтворює реальні бойові дії, зате на одному зі скриншотів можна розгледіти занедбаний стадіон, який нагадує Донбас-Арену. Центральна частина Донецька слугує лише декорацією. Крім Донецька, в списку мультиплеєрних карт є сирійське поселення і навіть лондонська площа Пікаділлі", - зазначає playua.net.
Но игру придется проходить на чешском
- т.к. ***** скорее всего запретит издавать ее...
На даунів і бидло на кшталт рудої рашистської консерви трампа плювати.
Пройде час, будуть добре відрізняти, це все нормально і зрозуміло після 350 років поневолення України москальською ордою і 350 років зкацаплення українців-русичів.
Все буде Україна!
а чому? ******* дійсно не люди
но умиляет как они искренне удивляются - че на них смотрят как на говно.(они и хуже говна то)
а насчет новой Call of duty это замечательно теперь все подростки начинающие в нее играть вырастут с твердым пониманием что раша это страна агрессор и изгой
это вроде от того что Рашка=совок, а совок=говно....
(в аэропорту то, эпизод, пару раз перепроходил))
Та-а-ак, епізод - бімба!
та там я опше давно не граю тих ігор - не особливо люблю стрілячки. Ну, ше Квейк 4 - навіть би зараз пограв. а то решта вже якийсь треш виходить. хіба би треба норм. інтернет і підписку, чи як там, тоді би пограв по мережі. після Бордерлендсу, звісно)
Да, вы подонки!! Ваши зверства в Сирии увидел весь мир!!
Да, такие дела, хавайте кацапчики... или играйте в скрепные танчики)
Про це розповідають ти користувачі, хто вже встиг оцінити новинку.
Наприклад, Денис Нечепоренко розповідає:
У новій Call of Duty з'явилася локація Downtown Donetsk з «Донбас-Ареною» ❗️
У сюжеті гри російський солдат продемонстрований тим ким він і є насправді - показові страти, побиття жінок, хімічна атака на сирійську село ... Не армія, а терористична організація! І це я зараз вже не тільки про Call of Duty.
Кращі російські гравці розривають мільйонні контракти і свої дупи.🔥 Наприклад, відомий стример Ілля Maddyson Давидов після знайомства з сюжетом висловився досить категорично: «Грати в відверто злочинну гру, де прямим текстом говориться, що армія нашої країни це терористи - це треба бути повним виродком ». Так що ти, Іллюша? Розкажи но в Україні, Сирії та Грузії про російських «миротворців».
Західні експерти оцінили Call of Duty в 86 з 100. Весь цивілізований світ, нехай і через комп'ютерну гру, побачить вигадану історію, але так близько пересічну з ******** реальністю. Ну а в Росії гру скоріше за все заборонять, приблизно так само «успішно» як і Telegram.
зайду на "медиакритик" )))) ржу не могу.... метакритик и повышу балл.
кста, я надеюсь у нас в стиме не специальная версия продается для козломордых?
Во-вторых, ведущий говорит - мол, какие лицемеры, для русского рынка "русских" заменили на "солдат Баркова" - зато весь мир слышит в игре "русская армия".
Вот ведь конченные лицемеры - чего ж этот диктор не возмущается, что в российской локализации игры "Прей" один из мерзких персонажей, маньяк и террорист говорит "Нас в Украине учили делать хорошие бомбы". При этом в оригинале он говорит "У нас в России", и сам по сюжету игры - русский.
И такие - мол, пропаганда через игры работает. У западных геймеров, играющих в новый "Кол оф Дьютине" возникают сомнения, что русские плохие.
Что, блэть, а у русских геймеров, игравших в "Прей" само собой возникли сомнения, что маньяк и террорист-бомбер был украинцем, так что ли?