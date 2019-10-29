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 У новій грі Колл оф Д'юті Росія - країна-терорист: "Російські солдати виставлені справжніми покидьками".. ВIДЕО (оновлено)

Продовження легендарної гри Call of Duty викликало обурення росіян через те, що в ній росіян показали надзвичайно жорстокими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал російської служби "Бі-бі-сі".

Зазначається, що дія першої частини гри відбувається у вигаданій близькосхідній країні Урзикстані, яка сильно нагадує Сирію, а в проморолику було видно російський штурмовик, що завдає ударів по якомусь близькосхідному селищу. Крім того, йшлося про хімічну зброю.

"Російські військові найманці в першій частині гри - винятково негативні персонажі. Деякі сцени відрізняються великою жорстокістю. Так, на початку гри військові розстрілюють і вішають мирних жителів, на очах у дітей вбивають батьків", - йдеться в матеріалі.

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При цьому автори підкреслюють, що це не перша серія, в якій російські солдати - противники: "Однак досі (навіть коли в одній з попередніх серій Росія завдавала ядерний удар по Вашингтону і висаджувала в Америці десант) росіяни не виявляли такої безглуздої жорстокості, як в цій частині".

"В результаті, продажі гри в Росії були обмежені, хоча сама вона була повністю русифікована. Тепер її можна купити на компакт-дисках, а також у російському PS Store", - йдеться в статті.

Цікавим фактом є те, що в грі з'явилася локація Donetsk Downtown із центром окупованого РФ Донецька. Однак це розрахована на багато користувачів, а не сюжетна карта, і на ній можуть одночасно грати до 32 осіб.

"Картка не відтворює реальні бойові дії, зате на одному зі скриншотів можна розгледіти занедбаний стадіон, який нагадує Донбас-Арену. Центральна частина Донецька слугує лише декорацією. Крім Донецька, в списку мультиплеєрних карт є сирійське поселення і навіть лондонська площа Пікаділлі", - зазначає playua.net.

У новій грі Колл оф Дюті Росія - країна-терорист: Російські солдати виставлені справжніми покидьками. 01
У новій грі Колл оф Дюті Росія - країна-терорист: Російські солдати виставлені справжніми покидьками. 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156497
 
   
 Топ коментарі
 
Отлично. Кацапня должна ассоциироваться во всем мире с терористами
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Не "выставлены настоящими подонками", а изображены объективно.
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Истерикой козломордого стада удовлетворен!
Но игру придется проходить на чешском
- т.к. ***** скорее всего запретит издавать ее...

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игра не хорошая. игра прекрасная. отличный способ вернуть молодежи всего цивилизованного мира понимание того, шо из себя представляет недоимперия Руснявая *********
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Та чеський і не важкий. У мене ось софт телефону už rok v češtině
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Лучше рекламы и не придумать разработчикам!!!))))
У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками - Цензор.НЕТ 8126
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Кстати, а надо бы Вольнову написать - шоб постримил ее то. Он умеет подорвать пуканы парашникам пранками, а теперь шоб еще стримом игры то.)
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У козломордых от правды пуканы рвет. Среднестатистическому кацапу похер что их кацапов генетический мусор прет на донбас стрелять в чужую страну ,а теперь удивляются
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Отлично. Кацапня должна ассоциироваться во всем мире с терористами
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Нажаль вони не відрізняють нас від росіян. Зеленський, он і президентом росії став
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Кому потрібно, ті відрізняють.
На даунів і бидло на кшталт рудої рашистської консерви трампа плювати.
Пройде час, будуть добре відрізняти, це все нормально і зрозуміло після 350 років поневолення України москальською ордою і 350 років зкацаплення українців-русичів.
Все буде Україна!
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Кацапы и есть сверхжестокие, на чем и держится их Кацапстан, который объединяет 150 народов разных национальностей, спаянных страхом, брехней и навязанным им расейским языком.
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раССка ********* - азиопская тюрьма народов, где так называемые русские одновременно являются и надзирателями и заключёнными, но никак не хозяевами сей огромной, мало пригодной для жизни территории.
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Не "выставлены настоящими подонками", а изображены объективно.
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а че, правда глаза режет рашистским подонкам???
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А в реале СБУ, украинские националисты и "Миротворец" держат в страхе весь мир:
В новой части игры Call of Duty Россия - страна-террорист: русские солдаты выставлены настоящими подонками - Цензор.НЕТ 7001
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свінособакія дуже знервовано реагує на правду.
а чому? ******* дійсно не люди
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СлюНа нибось запретит, нельзя с "братишками" так.
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кацапо-орда и есть подонки из подонков. Исключения составляют всего несколько процентов. Причем, оскотинивание и деградация на обосРахе прошла в последние лет пятнадцать, после 2013-го идёт уже со свистом...
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стример задротер прыщавый жирный немытый в грязном муссоре сидит и воняет ))ватник иди подмойся донатер
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Кацапы такими сюжетами только распиарили игру.ДБ
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еще в игру надо добавить кадры как свинособака в сирии кувалдой руки и ноги перебивает сирийцу.
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антицивилизация короче. нету такой мерзости шо кацап не усовершенствует до запредельного уровня.
но умиляет как они искренне удивляются - че на них смотрят как на говно.(они и хуже говна то)
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моя любимая игра детства flashpoint. В ней я еще в 2003 году мочил русских. Теперь нужно покупать калду ))
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Еще есть вроде "Сингулярность" - мочить совков, игре лет 10, но крутая графика и т.д.
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В отделе кадров 80, 24 и 8 полка и ...... тоже хорошие игры кацапов мочить, для настоящих игроков
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а я еще в начале 90-х любил игру F19 особенно миссию где надо разбомбить радар над Кольским полуостровом
а насчет новой Call of duty это замечательно теперь все подростки начинающие в нее играть вырастут с твердым пониманием что раша это страна агрессор и изгой
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Хорошая у них пословица есть: нечего на зеркало пенять коли рожа крива. У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками - Цензор.НЕТ 2241 Задумались бы, отчего игра сделана именно так. Хотя вряд ли, рабство вытеснило весь мозг.
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Правда о рашке даже в играх теперь. Шо кацапчики правда в глаза колит. Пойду куплю эту замечательную игру.
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а я то думал, че мне это в Батлфилд2(вроде), так нравился один эпизод, запрещенный на Рашке....

это вроде от того что Рашка=совок, а совок=говно....
(в аэропорту то, эпизод, пару раз перепроходил))
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Це Call of Duty: Modern Warfare 2.
Та-а-ак, епізод - бімба!
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а, ок.
та там я опше давно не граю тих ігор - не особливо люблю стрілячки. Ну, ше Квейк 4 - навіть би зараз пограв. а то решта вже якийсь треш виходить. хіба би треба норм. інтернет і підписку, чи як там, тоді би пограв по мережі. після Бордерлендсу, звісно)
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Хорошо умыли падаль козломордую - тупо поставили перед иплом зеркало!! Жрите - скоты!!
Да, вы подонки!! Ваши зверства в Сирии увидел весь мир!!
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На игру обиделись - Пепа и ЗЕ . так назвать русских солдат !
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Правильно, плАхіє парні це кацапські собаки У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками - Цензор.НЕТ 7513
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Наконец-то террористов начали называть террористами...
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Так уже все диски, ВСЕ, для ПС4 раскуплены у диллеров магазинами, ибо у последних покупателей дочерта. Такого не было ни с одной игрой...
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От пиндосов и фашистов ответка прилетела)))
Да, такие дела, хавайте кацапчики... или играйте в скрепные танчики)
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Таке враження, що цю гру в такому вигляді попросили зробити самі кацапи. Бо поки кацапню показують в поганому вигляді в якійсь сраній грі, реально весь світ жере кацапське лайно ще й прихвалює.
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я знову ж, в 3047-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Террористов и подонков назвали террористами и подонками. В чем новость?
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в страх серіях геймплей зводився до тупорилого тиру, нецікавий як шутан. сумніваюсь, що в останні частинах щось змінилсь в цьому плані
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так кацапы и есть подонки... только расийские офицеры и солдаты могут прикрываться женщинами и детьми...
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Игры становятся реалистичный как по графике так и по смыслу
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Круто. Значит боятся. Хотя как говорится солдат Кончиту не обидит.)
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О, а если в сценарии игры есть момент казни главного террориста русских, то каждый укр просто обязан доиграть
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Нужно с союзниками договориться максимально демонизировать Россию всеми способами! Путин и русские должны быть хуже, чем Гитлер и нацисты! У Украины 6 год война, а военная пропаганда нифига до сих пор не работает, а еще хуже того, в Украине работают каналы, которые принадлежат людям Путина и они занимаются психологической войной и деморализируют Украинское население и Армию.
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в глазах обычного обывателя иностранного - росися и есть демон) но только не у власть имущих. там приоритет - деньги, увы(
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Украине нужно тоже своим разработчикам игр говорить, чтобы они тоже демонизировали Россию! И нужна мощная пропаганда демонизации России! Чтобы все, что связано с русскими было зло! Нужно русских победить психологически!
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ну если они обижаются на русские,назовите их кацапами или рашистами
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Ведущая вначале говорит что игра вызвала бурю возмущения по всему миру). На самом деле бомбит только у Раши, и то наверное так сильно бомбит потому что это правда. А так в мире игру очень хорошо встретили.
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Нова Call of Duty з локацією у Донецьку - показує правду про російських окупантів

Про це розповідають ти користувачі, хто вже встиг оцінити новинку.
У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками - Цензор.НЕТ 1969

Наприклад, Денис Нечепоренко розповідає:
У новій Call of Duty з'явилася локація Downtown Donetsk з ​​«Донбас-Ареною» ❗️
У сюжеті гри російський солдат продемонстрований тим ким він і є насправді - показові страти, побиття жінок, хімічна атака на сирійську село ... Не армія, а терористична організація! І це я зараз вже не тільки про Call of Duty.
Кращі російські гравці розривають мільйонні контракти і свої дупи.🔥 Наприклад, відомий стример Ілля Maddyson Давидов після знайомства з сюжетом висловився досить категорично: «Грати в відверто злочинну гру, де прямим текстом говориться, що армія нашої країни це терористи - це треба бути повним виродком ». Так що ти, Іллюша? Розкажи но в Україні, Сирії та Грузії про російських «миротворців».
У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками - Цензор.НЕТ 1667

Західні експерти оцінили Call of Duty в 86 з 100. Весь цивілізований світ, нехай і через комп'ютерну гру, побачить вигадану історію, але так близько пересічну з ******** реальністю. Ну а в Росії гру скоріше за все заборонять, приблизно так само «успішно» як і Telegram.
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ОООООО. Закугукали кацапята. правда глаза колет. пуканы горят - а как же великий, скрепный народ. Был народ - а стало стадо животных - свинособакус расиянкус. Агрессивное, злое, тупое и вонючее.
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Неправда - руССкие хорошие, белые и пушистые, хотят мира и желательно всего.
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надо брать короче!
зайду на "медиакритик" )))) ржу не могу.... метакритик и повышу балл.
кста, я надеюсь у нас в стиме не специальная версия продается для козломордых?
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Ну, во-первых, все по делу - русские самые настоящие террористы.

Во-вторых, ведущий говорит - мол, какие лицемеры, для русского рынка "русских" заменили на "солдат Баркова" - зато весь мир слышит в игре "русская армия".

Вот ведь конченные лицемеры - чего ж этот диктор не возмущается, что в российской локализации игры "Прей" один из мерзких персонажей, маньяк и террорист говорит "Нас в Украине учили делать хорошие бомбы". При этом в оригинале он говорит "У нас в России", и сам по сюжету игры - русский.
И такие - мол, пропаганда через игры работает. У западных геймеров, играющих в новый "Кол оф Дьютине" возникают сомнения, что русские плохие.
Что, блэть, а у русских геймеров, игравших в "Прей" само собой возникли сомнения, что маньяк и террорист-бомбер был украинцем, так что ли?
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