 У новій частині гри Call of Duty Росія - країна-терорист: російські солдати виставлені справжніми покидьками. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на матеріал російської служби "Бі-бі-сі".
Зазначається, що дія першої частини гри відбувається у вигаданій близькосхідній країні Урзикстані, яка сильно нагадує Сирію, а в проморолику було видно російський штурмовик, що завдає ударів по якомусь близькосхідному селищу. Крім того, йшлося про хімічну зброю.
"Російські військові найманці в першій частині гри - винятково негативні персонажі. Деякі сцени відрізняються великою жорстокістю. Так, на початку гри військові розстрілюють і вішають мирних жителів, на очах у дітей вбивають батьків", - йдеться в матеріалі.
При цьому автори підкреслюють, що це не перша серія, в якій російські солдати - противники: "Однак досі (навіть коли в одній з попередніх серій Росія завдавала ядерний удар по Вашингтону і висаджувала в Америці десант) росіяни не виявляли такої безглуздої жорстокості, як в цій частині".
"В результаті, продажі гри в Росії були обмежені, хоча сама вона була повністю русифікована. Тепер її можна купити на компакт-дисках, а також у російському PS Store", - йдеться в статті.
Цікавим фактом є те, що в грі з'явилася локація Donetsk Downtown із центром окупованого РФ Донецька. Однак це розрахована на багато користувачів, а не сюжетна карта, і на ній можуть одночасно грати до 32 осіб.
"Картка не відтворює реальні бойові дії, зате на одному зі скриншотів можна розгледіти занедбаний стадіон, який нагадує Донбас-Арену. Центральна частина Донецька слугує лише декорацією. Крім Донецька, в списку мультиплеєрних карт є сирійське поселення і навіть лондонська площа Пікаділлі", - зазначає playua.net.
Но игру придется проходить на чешском
- т.к. ***** скорее всего запретит издавать ее...
На даунів і бидло на кшталт рудої рашистської консерви трампа плювати.
Пройде час, будуть добре відрізняти, це все нормально і зрозуміло після 350 років поневолення України москальською ордою і 350 років зкацаплення українців-русичів.
Все буде Україна!
а чому? ******* дійсно не люди
но умиляет как они искренне удивляются - че на них смотрят как на говно.(они и хуже говна то)
это вроде от того что Рашка=совок, а совок=говно....
(в аэропорту то, эпизод, пару раз перепроходил))
Та-а-ак, епізод - бімба!
та там я опше давно не граю тих ігор - не особливо люблю стрілячки. Ну, ше Квейк 4 - навіть би зараз пограв. а то решта вже якийсь треш виходить. хіба би треба норм. інтернет і підписку, чи як там, тоді би пограв по мережі. після Бордерлендсу, звісно)
Да, вы подонки!! Ваши зверства в Сирии увидел весь мир!!
Да, такие дела, хавайте кацапчики... или играйте в скрепные танчики)