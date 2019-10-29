 Компанія водія Богдана і Вавриш будуватимуть новий ЖК на землі МВС в Києві, - "Bihus.info". ВIДЕО

Про це йдеться в сюжеті телепрограми "Наші гроші с Денисом Бигусом", передає Цензор.НЕТ.

Договір на будівництво Національна академія, яка і є користувачем двох ділянок на 22 кілометрі Харківського шосе в Києві, підписала з компанією "Резон" влітку 2017 року. Майбутній житловий комплекс називається "O2 Residence" і буде складатися з 12 будинків, магазинів, школи, будинку відпочинку, СПА.

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"Резон" має трьох власників. Перший - Ольга Клецко. Жінка раніше вже була залучена в низку попередніх забудов компанії Вавриша. Другий власник "Резон" - компанія "Еверест", керівником якої є Дмитро Овсій - юрист і партнер Вавриша. Третім бенефіціаром "Резону" є фірма "Ельбрус", якою керує Кирило Скурський.

Мікроавтобус, записаний на нього, журналісти неодноразово фіксували в супроводі автомобілів Андрія Богдана. Девелопером проєкту виступає компанія "Сага Девелопмент" самого Вавриша.

Дві ділянки - 23 і 6 гектарів - в користування тоді ще Інституту внутрішніх справ місто передало в 1997 році. Обидві передавалися для рекреації, а саме - для оздоровлення курсантів. У 2013 році більшу ділянку - 23 гектари - офіційно перереєстрували, вона отримала кадастровий номер і відповідне цільове призначення - рекреаційне. Будівництво житлових будинків на землях рекреації заборонено. Меншу ділянку - понад 6 гектарів - перереєстрували тільки в 2017 році, напередодні підписання договору з "Резон".

"Ділянка, яка також раніше надавалася для рекреації, отримала вже інше цільове призначення - для розміщення та дислокації військ Національної гвардії. На такій землі будівництво вже дозволено. Тут, наприклад, можна будувати житло для військовослужбовців. Але в урядовій постанові, що стосується земель оборони, викладено чіткий порядок такого будівництва. Академія МВС не може бути його замовником, тому договір, підписаний із забудовником, має сумнівну юридичну силу", - йдеться в сюжеті.

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Зазначається, що містобудівні умови і обмеження - документ, який, по суті дає старт кожній новій забудові, - Академія МВС отримала від КМДА влітку 2015 року. Саме в той час їхньою підготовкою займалася служба містобудівного кадастру, очолювана на той момент Вавришем.

"Швидше за все, він вже тоді готував майбутню забудову для своєї компанії", - йдеться в розслідуванні.