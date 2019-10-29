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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київ (6697) МВС (1366) забудова (206) Богдан Андрій (198) Вавриш (7)

 Компанія водія Богдана і Вавриш будуватимуть новий ЖК на землі МВС в Києві, - "Bihus.info". ВIДЕО

Компанії з орбіти керівника Офісу президента Андрія Богдана та забудовника Андрія Вавриша зводять житловий комплекс майже на 30 гектарах рекреаційної землі Національної академії внутрішніх справ.

Про це йдеться в сюжеті телепрограми "Наші гроші с Денисом Бигусом", передає Цензор.НЕТ.

Договір на будівництво Національна академія, яка і є користувачем двох ділянок на 22 кілометрі Харківського шосе в Києві, підписала з компанією "Резон" влітку 2017 року. Майбутній житловий комплекс називається "O2 Residence" і буде складатися з 12 будинків, магазинів, школи, будинку відпочинку, СПА.

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"Резон" має трьох власників. Перший - Ольга Клецко. Жінка раніше вже була залучена в низку попередніх забудов компанії Вавриша. Другий власник "Резон" - компанія "Еверест", керівником якої є Дмитро Овсій - юрист і партнер Вавриша. Третім бенефіціаром "Резону" є фірма "Ельбрус", якою керує Кирило Скурський.

Мікроавтобус, записаний на нього, журналісти неодноразово фіксували в супроводі автомобілів Андрія Богдана. Девелопером проєкту виступає компанія "Сага Девелопмент" самого Вавриша.

Дві ділянки - 23 і 6 гектарів - в користування тоді ще Інституту внутрішніх справ місто передало в 1997 році. Обидві передавалися для рекреації, а саме - для оздоровлення курсантів. У 2013 році більшу ділянку - 23 гектари - офіційно перереєстрували, вона отримала кадастровий номер і відповідне цільове призначення - рекреаційне. Будівництво житлових будинків на землях рекреації заборонено. Меншу ділянку - понад 6 гектарів - перереєстрували тільки в 2017 році, напередодні підписання договору з "Резон".

"Ділянка, яка також раніше надавалася для рекреації, отримала вже інше цільове призначення - для розміщення та дислокації військ Національної гвардії. На такій землі будівництво вже дозволено. Тут, наприклад, можна будувати житло для військовослужбовців. Але в урядовій постанові, що стосується земель оборони, викладено чіткий порядок такого будівництва. Академія МВС не може бути його замовником, тому договір, підписаний із забудовником, має сумнівну юридичну силу", - йдеться в сюжеті.

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Зазначається, що містобудівні умови і обмеження - документ, який, по суті дає старт кожній новій забудові, - Академія МВС отримала від КМДА влітку 2015 року. Саме в той час їхньою підготовкою займалася служба містобудівного кадастру, очолювана на той момент Вавришем.

"Швидше за все, він вже тоді готував майбутню забудову для своєї компанії", - йдеться в розслідуванні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156496
 
 
 Топ коментарі
 
Вот это поворот! Бедность побидили, коррупции нет, кумовства тоже нет!
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Паниковские нашего времени дорвавшиеся до власти! Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 6462
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Вот это поворот! Бедность побидили, коррупции нет, кумовства тоже нет!
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вірніше два, бо 2017 році. Дозвіл на будівництво виданий ще за пороха. так до чого ваш комент?
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это не кумовство , -
Это сватавство с НОВЫМИИ ЛИЦАМИ,
,
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Ну не знаю, що тут можна сказати? Може у когось є які думки?
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а что тут сказать? водитель Богдана!..мы должны гордиться что такой успешный бизнесмен-и всего лишь водитель у Богдана..или наоборот-водитель Богдана успешный бизнесмен? Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 9057
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"Микроавтобус, записанный на него, журналисты неоднократно фиксировали в сопровождении автомобилей Андрея Богдана"

тобто якщо на мене записано 5 бусів, то я водій одночасно усіх пяти?
Можете вімкнути голову і читати трохи далі заголовку, написаного журналюхами?))
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Паниковские нашего времени дорвавшиеся до власти! Компания водителя Богдана и Ваврыш будут строить новый ЖК на земле МВД в Киеве, - "Bihus.info" - Цензор.НЕТ 6462
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А 22-й километр Харьковского шоссе это точно Киев?
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Зеленые сейчас все аргуменированно объяснят, что по-другому просто невозможно. Уже идут объяснять.
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Компанія водія Богдана будує житловий комплекс. Зедебіли, клоуни вас знову зробили!
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Бедные зебилы,каждый день их мокают мордахой в лайно...
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Зебилы сейчас начнут выть, авашасывочолабарыга...
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А почему не в Золотом?Какие "жирные" инвесторы,целый ВОДИТЕЛЬ может строить жилой комплекс а что уже говорить о менее значимых должностях всякие министры,зам министров.
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сейчас еще горничные и уборщицы Богдана подтянутся
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так а шо строить будут? Жилье для военнослужащих и их семей? в чем зрада?
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Нет ли тут карупции ? Прям черти какие-то. Надо Баканову позвонить.
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Землица на шару, благодаря зелохам.
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розслабтеся, цьому нічьо не буде. чай не микитась
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Руської націії? Знищувати фізично звичайно нікого не треба, але якщо руська нація, руський мир, руські скрєпи і руська мова (бо вона РОССІЙСЬКА) щезнуть як явище, я поаплодую євреям)))
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Треба почитати ту програму. І буде видно, що все те саме стосується і українців.
Варто озирнутись довкола себе.
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Что значит " на 22 километре Харьковского шоссе в Киеве" ? От Киева правильнее. И что означает "водителя Богдана"? Богдан уже ездит на микроавтобусе? И в чем преступление постройки жилмасива? Есть еще новости, только реальные?
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ви читайте далі. Він власник мікроавтобусу, але це не означає що він водій! Журналісти цензору просто нікчемні.
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Богдан ездит на микротроллейбусе.
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O2 Residence вже існує як проект більше року так точно...Та й проект привабливий, як в принципі всі будівлі від Саги (та ще Енсо круті).

Навіщо цей вкид від бігуса, я не знаю.
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Вот потому-то и внес в ВР ПреЗЕдент , как неотложные,отмену ряда Законов,касающихся строительства, ну чтобы Ваврыш в не накладе был. А мальчики и девочки с горящими глазами тут же проголосовали
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