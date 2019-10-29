 "Слуги народу" освистали у ВР виступ ветерана АТО Зінкевич про ознаки державної зради в заявах нардепа від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ. ВIДЕО (оновлено)

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила в парламенті депутатка від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич.
"Дивно, що відсутня реакція на цю ситуацію партії "Слуга народу", членом якої є Шевченко. Має бути щонайменше спростування сказаного і вибачення перед суспільством. Але, на жаль, він наговорив не тільки на вибачення - на початку ефіру він сказав, що буде говорити від імені української влади і запропонував зустрітися безпосередньо з ватажком терористів. Виступ представника влади від імені влади з пропозицією вести переговори з терористами - це держзрада. Його має взяти під варту СБУ", - сказала Зінкевич.
Вона Зауважила, що замість адекватного оцінювання дій свого депутата, президентська партія робить нападки на народного обранця від "ЄС" Софії Федини.
"Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів. І вона має право на цю думку. Порада президента іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі, це абсурд!" – сказала Зінкевич.
У цей час представники "Слуги народу" підняли гул, крики та скандували "ганьба" дівчині-госпітальєру.
"І мені, дівчині, яка у 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка чотири рази ухилялася від повісток в армію. Я бачу, що таке ставлення захисників стає ідеологією влади. Влада має чітко зрозуміти: з нами так не можна, ні з ветеранами, ні з громадянським суспільством, ні з волонтерами".