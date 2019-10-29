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Все про:пропаганда (1272) СБУ (4828) Зінкевич (21) Слуга народу (410) Шевченко Євген Слуга народу (5)

 "Слуги народу" освистали у ВР виступ ветерана АТО Зінкевич про ознаки державної зради в заявах нардепа від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ. ВIДЕО (оновлено)

Народного депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка необхідно позбавити недоторканності і взяти під варту за підозрою в державній зраді за участь у пропагандистському шоу на росТБ і пропозицію вести переговори з російськими терористами на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила в парламенті депутатка від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич.

"Дивно, що відсутня реакція на цю ситуацію партії "Слуга народу", членом якої є Шевченко. Має бути щонайменше спростування сказаного і вибачення перед суспільством. Але, на жаль, він наговорив не тільки на вибачення - на початку ефіру він сказав, що буде говорити від імені української влади і запропонував зустрітися безпосередньо з ватажком терористів. Виступ представника влади від імені влади з пропозицією вести переговори з терористами - це держзрада. Його має взяти під варту СБУ", - сказала Зінкевич.

Дивіться також: "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка", - нардеп від СН Шевченко про свій виступ на російському ТБ. ВIДЕО

Вона Зауважила, що замість адекватного оцінювання дій свого депутата, президентська партія робить нападки на народного обранця від "ЄС" Софії Федини.

"Емоційний виступ Софії Федини – це словесна реакція захисту ветеранів, і вона висловила те, що звучить в думках мільйонів. І вона має право на цю думку. Порада президента іти в армію тим людям, що захищали нас всіх, і його в тому числі, це абсурд!" – сказала Зінкевич.

У цей час представники "Слуги народу" підняли гул, крики та скандували "ганьба" дівчині-госпітальєру.

"І мені, дівчині, яка у 18 років добровольцем вирушила на фронт, захищаючи нашу країну, дуже дивно чути такі слова від людини, яка чотири рази ухилялася від повісток в армію. Я бачу, що таке ставлення захисників стає ідеологією влади. Влада має чітко зрозуміти: з нами так не можна, ні з ветеранами, ні з громадянським суспільством, ні з волонтерами".

Слуги народу освистали у ВР виступ ветерана АТО Зінкевич про ознаки державної зради в заявах нардепа від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156490
 
   
 Топ коментарі
 
Молодець! Отбрила суг зебіла тільки так
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ОНо освистало девушку добровольца - Народного Героя Украины - это всё что нужно знать о сегодняшней владе ЗеПодлецов и ЗеНегодяев, о его отношение к народу и к Державе в целом!
Эти фальшивые "Слуги Народа" не имеют ничего общего с Украиной!
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поки ця зелена шобла сиділа в кварталі, ЯНА витаскувала поранених хлопців з поля бою.
Як вони посміли відкривати свої ротяки чорні ? "Пропозиція вести переговори з терористами - це держзрада. СБУ має взяти його під варту", - нардепка Зінкевич про участь депутата від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ - Цензор.НЕТ 5306
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