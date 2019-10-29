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 Політика України, Суспільство
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Все про:пропаганда (1272) СБУ (4826) Зінкевич (21) Слуга народу (410) Шевченко Євген Слуга народу (5)

 "Пропозиція вести переговори з терористами - це держзрада. СБУ має взяти його під варту", - нардепка Зінкевич про участь депутата від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ. ВIДЕО

Народного депутата від "Слуги народу" Євгена Шевченка необхідно позбавити недоторканності і взяти під варту за підозрою в державній зраді за участь у пропагандистському шоу на росТБ і пропозицію вести переговори з російськими терористами на Донбасі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила в парламенті депутатка від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич.

"Дивно, що відсутня реакція на цю ситуацію партії "Слуга народу", членом якої є Шевченко. Має бути щонайменше спростування сказаного і вибачення перед суспільством. Але, на жаль, він наговорив не тільки на вибачення - на початку ефіру він сказав, що буде говорити від імені української влади і запропонував зустрітися безпосередньо з ватажком терористів. Виступ представника влади від імені влади з пропозицією вести переговори з терористами - це держзрада. Його має взяти під варту СБУ", - сказала Зінкевич.

Дивіться також: "Я б сказав те саме. Я не вважаю, що це помилка", - нардеп від СН Шевченко про свій виступ на російському ТБ. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156490
 
   
 Топ коментарі
 
Молодець! Отбрила суг зебіла тільки так
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Золотые слова ,но у прислуги путлера 🤡🤢💩🐒🐏🐑🐸абсолютно друга задача
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Депутатам которые шляются по рашка тв нужно ампутировать языки, а всех остальных депортировать без права возвращения украинского гражданства. Но у нас нет яиц у президента и предыдущий просрал тему лишения гражданства
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Прийдеться посадити Прєза, уряд та монобільшість.
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Это новая политика преЗЕдента, а не госизмена....
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Да уж, госизменники тут все слуги народа , кабмин и президент. И СБУ -это их парафия, они своих не будут задерживать.
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так ты ж нардеп !
подавай запрос !
нафига СМИ писулить ?
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А она что , это хиба говорила в интервью СМИ .?? "Пропозиція вести переговори з терористами - це держзрада. СБУ має взяти його під варту", - нардепка Зінкевич про участь депутата від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ - Цензор.НЕТ 9898 ...-(((заявила в парламенте депутат от Европейской солидарности Яна Зинкевич. Источник: https://censor.net.ua/v3156490
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А с кем Украина вела переговоры, когда на Минских договорянках стоят подписи Захарченко и Плотницкого?
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Это те, с подобными которым предлагал встретиться Шевченко
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Золотые слова ,но у прислуги путлера 🤡🤢💩🐒🐏🐑🐸абсолютно друга задача
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Ну так як відбувся суд , що до розпуску парламенту, люди хочуть.
Люди хочуть , щоб цю гидоту посадили, народовладдя.
Чи тільки народовладдя тоді коли це вигідно зелепуху??
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та понятно шо критиковать этих ребят нужно, потому что если не критиковать - то сам выглядишь сепарастом.
но этот "шевченко" должен бы вылететь из партии, потому что партия ся ставит как - очень добрые и против всех злых.(типо там - всех свинарчуков посадим то "Предложение вести переговоры с террористами - это госизмена. СБУ должна взять его под стражу", - нардеп Зинкевич об участии депутата от СН Шевченко в пропагандистском шоу на росТВ - Цензор.НЕТ 2956 )
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Депутатам которые шляются по рашка тв нужно ампутировать языки, а всех остальных депортировать без права возвращения украинского гражданства. Но у нас нет яиц у президента и предыдущий просрал тему лишения гражданства
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Да оно на переговорах с террористами и Украина не должна участвовать. Пусть будет как будет. Может само пройдёт. Заскучают террористы и сами уйдут.
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Ну или Макрон с Меркелихой пусть разруливают. Им больше делать нечего, а Украину ждут великие дела.
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Ну а что делал глава её фракции? Почему не требует ареста и для него?
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За что ??? "Пропозиція вести переговори з терористами - це держзрада. СБУ має взяти його під варту", - нардепка Зінкевич про участь депутата від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ - Цензор.НЕТ 9591 .А что он такого делал . ? Выступал на кацапском мудозвоне ?? . Когда ??
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Может Шевченко про свою коллегу Федину скажет куда ее отправить.
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Взять под стражу за участие в ТВ передаче... Такого даже Янукович не делал. Неприкрытый тоталитаризм Европейской солидарности - зашкаливает. Хорошо, что эта гниль более не у власти.
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Она или дурочка или наверное в лесу жила до своего депутатства. Она даже не догадывается, что ЛНР/ДНР официально не признаны террористическими организациями никем в мире, в том числе и Украиной. А с Россией войны тоже нет, поскольку нет военного положения в стране. И на Российских токшоу скоро побывает добрая половина политологов и политиков Украины. И кроме того, с какого перепугу она предлагает за СЛОВА преследовать в уголовном порядке человека? За конкретные противозаконные действия - конечно, но за слова - это политические преследования.
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Верховний Суд постановив, що визнання самопроголошених Донецької і Луганської "народних республік" терористичними організаціями на державному рівні не є необхідними умовою для засудження їх членів та інформаторів за тероризм.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.
"Для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) не потрібні рішення органів державної влади про визнання певної діяльності терористичної", - сказано в ньому.
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Тебе не известно, что такое украинские суды?
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Или наверное, с начала войны, сотни раненых ребят вытащила с передовой на своих плечах, до инвалидности. Имейте уважение.
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Она до депутатства жила на передовой , под ежедневными обстрелами ,, в то время как ты сидел у мамки под юбкой ,, гнида . .
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Я должен умилится этому? Опять из окопа в депутатское кресло? Мало было депутатов типа Семенченко? Ну не работает в буквальном смысле утверждение, что каждая кухарка сможет управлять государством.
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Девочка всё правильно сказало

единственный минус девочки
она швыряет дерьмо на вентилятор от партии
которая в этом всём виновна
и должна быть пересажена.
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Почему не было слышно воя петябобиков, когда представители неподконтрольной Украине территории ежегодно передавали Порошенко наличные денежные средства за поставку водоснабжения на оккупированную территорию?


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Ну так вперед, в прокуратуру, там же сейчас прокурор 100% человек ЗЕро.
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А где было твое "вперед, в прокуратуру", когда плокулол был 100% Педро?
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Я такими фактами не владею, есть факты - вперед, в прокуратуру. Нет, ну тогда остается только на форумах ср..ть.
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Почему не читаешь отчеты ОБСЕ? 9 октября 2017 года и 9 января 2018 года: "На мосту к югу от
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в
подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась
в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение".
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черговий боєць, жінка з великої літери вмочила моніку в його ж гівно! тож зебілятка фас, безмозкі,заздрісні
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