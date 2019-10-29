 "Пропозиція вести переговори з терористами - це держзрада. СБУ має взяти його під варту", - нардепка Зінкевич про участь депутата від СН Шевченка в пропагандистському шоу на росТБ. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила в парламенті депутатка від "Європейської Солідарності" Яна Зінкевич.
"Дивно, що відсутня реакція на цю ситуацію партії "Слуга народу", членом якої є Шевченко. Має бути щонайменше спростування сказаного і вибачення перед суспільством. Але, на жаль, він наговорив не тільки на вибачення - на початку ефіру він сказав, що буде говорити від імені української влади і запропонував зустрітися безпосередньо з ватажком терористів. Виступ представника влади від імені влади з пропозицією вести переговори з терористами - це держзрада. Його має взяти під варту СБУ", - сказала Зінкевич.
подавай запрос !
нафига СМИ писулить ?
Люди хочуть , щоб цю гидоту посадили, народовладдя.
Чи тільки народовладдя тоді коли це вигідно зелепуху??
но этот "шевченко" должен бы вылететь из партии, потому что партия ся ставит как - очень добрые и против всех злых.(типо там - всех свинарчуков посадим то )
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Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.
"Для притягнення особи до кримінальної відповідальності за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації) не потрібні рішення органів державної влади про визнання певної діяльності терористичної", - сказано в ньому.
единственный минус девочки
она швыряет дерьмо на вентилятор от партии
которая в этом всём виновна
и должна быть пересажена.
подконтрольного правительству г. Счастье (20 км к северу от Луганска)
наблюдатели осуществляли мониторинг и содействовали передаче денежных средств с неподконтрольных правительству районов в
подконтрольные. Передача этих денежных средств, как сообщалось, осуществлялась
в связи с задолженностью по счетам за водоснабжение".