 "СВОЯ ВІЙНА": Бійці 17-го МПБ про бій під Озерянівкою: "Двохсоті" - морпіхи з Новоросійська. Дорога була встелена трупами, танк по них "заходив". ВIДЕО

Колишні бійці 17-го мотопіхотного батальйону Анатолій Компанієць і Костянтин Андрєєв - герої нового випуску проєкту Цензор.НЕТ "Своя війна".

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01:32 - Бій 21 січня 2015 року під селищем Озерянівка: "візитка" Анатолія Компанійця і Костянтина Андрєєва

02:45 - Де саме і в якій обстановці розташовувався опорний пункт, який називався "Блокпост №7"

06:30 - "Найближчий спостережний пункт противника був за 350 метрів від нас"

07:03 - Про сили українських військових на блокпості №7

08:52 - "Із 10 вечора і до 6-7 ранку нас накривали мінометним вогнем" - про ситуацію на опорному пункті в січні 2015-го

11:58 - Про моральний стан бійців: "постійно підтримували у хлопців позитив, хоча розуміли, що позиція в нас невигідна"

16:10 - "Багато хто не розумів, яка невигідна в нас позиція. Ми казали, що все нормально, прорвемося - і люди так на позитиві й жили"

16:45 - Костянтин Андрєєв про те, чим відрізнялася війна в Афганістані і на Донбасі

19:34 - "Було видно, що з того боку стріляють не шахтарі, повірте, я сам шахтар"

20:07 - Про початок бою під Озерянівкою 21 січня

22:45 - Як Артем Пойда знищив МТЛБ, змінив хід бою і загинув

23:15 - "Це був наймолодший хлопець у нас, амбітний, сповнений енергії, живчик" - Компанієць про Артема Пойду

24:20 - "Хто вижив у цьому бою, багато чим зобов'язаний Артему"

26:35 - Про ефективність вогню підрозділу в бою

28:40 - "Танк бойовиків поїхав по своїх же поранених, забрав лише двох і підбив нашу "Рапіру"

34:55 - Про роботу ворожої артилерії

36:05 - Які сили мав підрозділ на момент бою

39:03 - "Дві гармати, дві МТЛБ, БМП, БРДМ і танк вийшли з ладу і не могли брати участі в бою"

40:00 - Про підтримку нашої артилерії: "Ліміт на вас сьогодні вичерпаний"

44:55 - "У підсумку до нас дійшло чотири людини допомоги, вони були з нами до самого кінця"

47:30 - Про події 22 січня 2015 року: "Зранку відпрацювала наша артилерія, потім по нас працювали "Гради" і міномети"

52:17 - Про загибель командира Андрія Ільїна: "Міна влучила просто в нього"

54:15 - "Другий снаряд влучив у вцілілий бліндаж і зруйнував його, 18 осіб завалило колодами"

55:20 - "Ми винесли поранених, на позиції до кінця залишилося сім осіб - у нас була стрілецька зброя і два заряди для РПГ"

57:27 - Про відхід з позиції блокпоста №7

59%00 - Костянтин Андрєєв про свою участь у бою

01:02:25 - Про розмову із заступником комбата за результатами бою

01:04:30 - Про оцінку командування і "допомогу" батальйону "Миротворець"

01:06:50 - "Ми трималися на патріотизмі, розуміли, що техніка не боєздатна, а боєприпасів надовго не вистачить" - Анатолій Компанієць про висновки після війни

01:07.55 - Про армію: "Дуже багато паперової рутини, розхлябаності, совковий підхід не змінився навіть у 2017-му, а люди готові воювати і захищати"