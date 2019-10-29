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 Політика України
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Все про:НАТО (2120) Порошенко (9818) членство в НАТО (249)

 Важливо подати сигнал нашим партнерам: нова влада підтримує курс у НАТО, - Порошенко запропонував Зеленському та Разумкову підтвердити наміри України отримати ПДЧ. ВIДЕО

Відмова від ПДЧ в НАТО видається небажанням дратувати Путіна.

Про це під час свого виступу з трибуни Верховної Ради заявив експрезидент, нардеп від ЄС Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Усі 10 країн, які зайшли в НАТО з початку століття - зайшли туди саме через ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО. - Ред.). Всі без винятку, хто отримав ПДЧ, стали членами Альянсу. Добровільна відмова від ПДЧ видається самозреченням від перспективи членства. Небажанням дратувати Путіна. Страхом брати на себе відповідальність за реалізацію складного завдання. Дуже важливо подати сигнал нашим партнерам: нова влада підтримує курс на членство в НАТО, розпочатий раніше. Що це консолідована позиція - президента, уряду і парламенту. .. Влади та опозиції. І головне - суспільства! Пропонуємо Голову Верховної Ради уповноважити разом з Президентом підписати звернення до Північно-Атлантичної Ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ. Тільки НАТО є гарантією безпеки держави і кожного її громадянина!" - заявив Порошенко.

Також читайте: Україна має наполягати, щоб НАТО підтвердило наш намір отримати ПДЧ, - Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156480
 
   
 Топ коментарі
 
Они бедолаги сейчас опять шоу придумают для отмазки... Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс на членство в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ - Цензор.НЕТ 5913
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Кацапские сказки... про безвиз тоже так говорили.
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Они бедолаги сейчас опять шоу придумают для отмазки...
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Всі ці заклики до Нато - "Артєль напрасний труд". Друг України Трамп та пісявлива Європа навіть в страшних снах не бажає давати зобовьязань Україні. На жаль - це реальність...
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Кацапские сказки... про безвиз тоже так говорили.
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порохло- глухой мешок с дерьмом. уже сто раз подтверждали курс на НАТО
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Барыга мародер никак не успокоится! Все мнит из себя президента, забывая, что он таковым не является!)) Почему он еще на свободе!?
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Та он и президентом не был. - Мелкий шулер воспользовался неграмотностью народа.
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Не....ну должность то была президентская!))) Интересно, почему Цензор наши комментарии отмечает как спам?
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Видно Петруха один із їх шефів, правда оформив на на троюрідну сестру подруги тещі.
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да вы просто обыкновенные тупые идиоты....И всего лишь!!!))))
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А то ніхто не знає що робити без його підказок?))) Він вже наробив! За Іловайськ, Дебальцеве, мародерство, офшорство,брехню коли буде відповідати, скажи кацапчику!?????
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Смішно коли кацап під німецьким проксі батрачить на укр сайтах ! Найди собі нормальну роботу ніщеброд !!!
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Ти краще то скажи трьом мільйонам "українців "котрі батрачать на путіна разом з твоїм любимим Баригою, котрий платить податки в російську казну,порохоботику безмізковий!))))))
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Мої співчуття, боже, який ти "покороблений" осбливо трохи нижче маківки...
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Так у зебилов спроси. Они прогнозировали, что еще весной он будет то в ростове, то на Мальдивах, то в Испании. А он в парламенте дрючит зебилов
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Ти називаєш людей зебілами.... Скажи, а чим ти кращий від тих людей? Що в тобі кращого? Скажи! Чекаю відповіді!
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Россиянам это не понравится... так что никакого ната не будет. Спасибо зебилам, низкий поклон.
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5 років порох керував Рошеном. Де твоє ПДЧ?
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Кто ты такой ? Я тебя не знаю и знать не хочу ))
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Балабол-сигнальщик.
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ліксєїча), треба на цугундер посадити, а не давати трибуну в в.зраді)! Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ - Цензор.НЕТ 1808
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Хрущев и кукурудза
3 токсичных млрд грн вырученных с жд сообщения с чекистаном, где часть поездок были осуществлены чекистами для разрушения украины, вреда который они несут украине намного больше 3млрд. Убит например кузьма, а вместо него дурак на троне с каломойским похтаном, завгоспом по разграблению украины.Чекисты убивая лучших, нанесли в миллионы крат больше 3 млрд гривен, это еще не говоря об других диверсиях, например уничтоженных дерипаской запорожский залк, юждизельмаш, львовавтобусный, убийства и пр.А для чего жд с масквой, чтобы чекистам удобно перемещаться для своих диверсий и убийств и высматривать "ачтотамухахалов", что крутит ватзомбоящик нонстоп-это наоборот нужно все позакрывать, чем скорее,тем меньше кацапы будут "ачтотамухахловкавать". Тем более европа и запад открыл свои рынки для украины для чего?И намного больше 3 млрд гривен жд с масквой.
Паспорта террористического государства каРФаген не легитимные. Само государство нелегитимно и его институты работают лишь для процветания терроризма в мире.Потому оно как проект должно быть закрыто, чекисты запрещены на равне с нацистами, армия и флот расспущены.За слово "русский мир" 2 года сибирских поселений.
Кернес, который поднял харьков, чтобы усидеть на нескольких стульях, и на рашистком в первую очередь(потому что кацапы убивают за проукраинство, а украинцы за ватность играют с ним демократию, потому ему выгодней сидеть на парашкинском стуле), должен быть упразднен кацапскими методами-клин клином. Он больше уже ничего лучше для харькова не сделает. КАк только вы ему предложите смерть, он тут же потечет против меньшего сопротивления, а так пока топит за вату, потому что их боится больше.Труханов отправлен в парашку со своим нелегитимным парашкинским паспортом или упразднен как это делают кацапы.Руцкомирская гангрена руцкого дурака с очковыми парашами должна быть постепенно дезинфецирована. Если вы до сиг пор срете в очковой параше - это последствия вони фейлового проекта руцмира руцких дураков вечной нищеты, вертухайщины, стукачества,болот,крови,суперлжи, годоморов и тд.А если дети говорят на языке дураков, то дела хуже, их ложь рабочая. А если вам фамилию коммунисты приписали к руцдуракам на ов, пора исправлять.
Кацапы нормально жили только при хохлах - киевская русь-я.мудрый, днепровце брежневе и хрущеве, которого они обозвали кукурузником, за то что пытался этот "руцкий" мокшанский биомусор накормить, расселить по домам хрущевкам, очкастые параши дуракам заменить на унитазы, еще по хайтеку, ракетам и военным технологиям догнать весь мир. После них кацапы обратно скотинились и скотились в дерьмо с их любимой ложью.И без хохлов жить не могут, чтобы выляпать их в своем дерьме.Все остальное время они жили в болоте, рабстве и их понтовики тянули туда других, даже французов с немцами. Потому только стена от кацапов должна быть как огненная, так и ментальная и языковая, чтобы кац не понимал укр мовы. А несун руцмира зебил должен уйти ***** на покой вместе с каломойшей, которому должен как земля колхозу и не знает как распродать украину, чтобы рассчитаться с бенефициаром за рекламу и имитацию выборов для быдловатых 73% зомбоящиковцев. Потому придурок должен здохнуть.
Это дерьмо с умстевенными понятиями находится на -1 этаже, тогда как запад на 1 этаже, германия на втором, а есть места в мире с 3м уровнем. И это безмозглое дерьмо со своим -1 уровнем зомбоящика хочет что-то сделать? С такими западными акулами как германия, которая уже польшу полностью скупила с патрохами.Да оно понятия не имеет как играть и из чего нужно ходить.И делает часто все наоборот, неся еще большие проблемы, чем просто ничего не делать.
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Это ты о чуваке, который на паРашке фильмы снимал и в прокат их там запускал?... Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ - Цензор.НЕТ 254
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Когда Свыня подал заявку на ПДЧ, что он сейчас рохкает со своими советами?
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Зеленая свыня и остальное зеленое стада никуда и ничего не подавало...
А вот при Президенте Порошенко были вот такие вот события...

В декабре 2014 года Верховная рада Украины приняла внесённый президентом Петром Порошенко законопроект, которым внеблоковый статус Украины отменялся[1], а в июне 2017 года внесла изменения в законодательство: членство в НАТО было провозглашено одним из внешнеполитических приоритетов Украины[2]. В 2019 году вступили в силу конституционные поправки, закрепившие стратегический курс на получение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО на уровне конституционной нормы[3][4].
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В 1999 году Свыня, будучи замом Медведчука по СДПУ(о) хрюкав с трибуны Рады против НАТО. Кто поверит этому алчному флюгеру?
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Это того Медведчука, что Зеленский посадил недавно?...
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Важно подать сигнал нашим партнерам
В смысле, ну очень высоко подпрыгивать? Важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс в НАТО, - Порошенко предложил Зеленскому и Разумкову подтвердить намерения Украины получить ПДЧ - Цензор.НЕТ 8387
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Богдан уже сказал что должны показать россиянам свое миролюбие,какое НАТО.
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Твои слова Петр Алексеевич не стоят даже кошачьего пука, а тебе сейчас самое время сушить себе сухари, на зоне они тебе очень даже пригодятся!
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Предлагаю Пете валить к Луценко с Луценчихой
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какое НАТО?
за 5 !!! лет патронного завода не сделал...
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Ось і побачимо, як влада це зробить. Чекати недовго, 1 день
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реваншисты уже давно подали свои кацапские сигналы ..
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Якщо дивитись на речі тверезо, то до Нового року ми навряд чи викинемо це чмо до срашки, або на нари. Але за рік-два цього барана буде скинуто. Навряд чи це все зможе витримати навіть тупий зелохторат.
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Входящие, оставьте упованья!
Ум человеческий имеет пределы, но глупость - беспредельна!
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Закрыть границу с парашкой наглухо.Никаких поездов и автобусов. ПОЛНОСТЬЮ. Чтобы чекисткие террористы для заказных раздаваемым путиным подрядам и выделяемым суммам,не могли проскочить никаким образом.Система выглядит просто. Профессора-террористы из институтов стратегических иследований исследуют ситуации и выдают смертные заказы, особенно белорусам или армян(как на майдане первые убитые), или русских, или чеченцев кто против парашки помагает украине, не давая таким образом всем соседям объединяться против парашки и путла. Путин эти заказы оплачивает, выдавая суммы для их реализации. Всякие киллеры из чк берут что полегче, создают спецоперации по расстрелу выданных профессорами-террористами заказами. Потом что посложнее ростет цена и они обратно возвращаются на путинский кровавый конвеер.Чекисты обслуживают все эти процессы и конролируют их выполнение.Все пасажирские самолеты из парашки нужно вообще сбивать, там часто любят спецназ возить для захвата зеленского в ап.
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Петя, печально, но новая власть не поддерживает курс в НАТО.
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Світові ЗМІ продовжують активно писати про нашого НеЛоха. Це колись скінчиться? Сьогодні вийшла стаття в EU Reporter, де йдеться про масштаби провалів в зовнішній політиці Зе: "Лідер держави має демонструвати більше гідності, представляючи свою країну".
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Кому ты предлагаеш гопнику? он ещё назло сделает Зеленский этот,те ребята никого не слушаются,только Коломойского и Авакова
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Яке НАТО? Зелені вже беруть участь в самітах Руху НЕПРИЄДНАННЯ.

Посольство України в Азербайджанській Республіці
25 жовтня о 16:54 ·

24-25 жовтня 2019 року делегація на чолі із Заступником міністра закордонних справ України Sergíy Kyslytsya здійснила робочий візит в Азербайджанську Республіку з метою участі у Міністерському засіданні та XVIII Саміті Руху неприєднання (Yevhenia Filipenko, Myroslava Scherbatiuk).
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Петя, а если не ПДЧ, то какая тема? Мову начнёшь мусолить или что ещё? Не спится свыне спокойно, первое ноль первого приближается неумолимо. Нужно срочно создать себе ореол великого натовца. Хотел бы реально в НАТО, расследовал бы взрывы на складах, реформировал бы армию, не участвовал бы в позорных схемах в укроборонпроме.

Изыди уже , позорище. Будешь сидеть , иначе и Зеленский пойдёт вслед за тобой
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Когда посадят этого провокатора - мародера - интригана - афериста?????????
Ведь весь этот исскуственный хаос содается его кублом.
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Зелю не посадять , його вб"ють - втікти він не успіє ...
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Дык постой возле трибуны, заставь принять заяву .
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Пять лет оно рассказывало про НАТО и ничего не делало.
Дальше продолжает рассказывать...
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порох предлагает подтвердить подтверждение. сюрр какой-то. другой темы для пиара не нашёл? )
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Перефразируя великих..
Какие тебе ещё нужны сигналы..!?
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Скажи Пэтре, как часто надо подавать знаки или может недостаточно много этих знаков ты давал ?
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подали давно пдч, порох выходи из запоя
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Самьій важньій сигнал, Зеленский уже подает тем, что и пашинский, и гладковский, и грьімчак уже под следствием. Ждемс, основного обвинения.
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