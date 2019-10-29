 Важливо подати сигнал нашим партнерам: нова влада підтримує курс у НАТО, - Порошенко запропонував Зеленському та Разумкову підтвердити наміри України отримати ПДЧ. ВIДЕО

Про це під час свого виступу з трибуни Верховної Ради заявив експрезидент, нардеп від ЄС Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Усі 10 країн, які зайшли в НАТО з початку століття - зайшли туди саме через ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО. - Ред.). Всі без винятку, хто отримав ПДЧ, стали членами Альянсу. Добровільна відмова від ПДЧ видається самозреченням від перспективи членства. Небажанням дратувати Путіна. Страхом брати на себе відповідальність за реалізацію складного завдання. Дуже важливо подати сигнал нашим партнерам: нова влада підтримує курс на членство в НАТО, розпочатий раніше. Що це консолідована позиція - президента, уряду і парламенту. .. Влади та опозиції. І головне - суспільства! Пропонуємо Голову Верховної Ради уповноважити разом з Президентом підписати звернення до Північно-Атлантичної Ради із заявою про підтвердження наміру України отримати ПДЧ. Тільки НАТО є гарантією безпеки держави і кожного її громадянина!" - заявив Порошенко.

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