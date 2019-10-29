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Все про:Дніпропетровськ (1191) пожежа (1840) ДСНС (2118)

 Унаслідок потужного вибуху на маслозаводі в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі 4200 кв. м, жертв немає, - ДСНС. ВIДЕО

У Дніпрі на маслоектраційному заводі стався потужний вибух з подальшим горінням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 жовтня о 21:53 у м. Дніпро на вул. Байкальська 9, на території маслоекстракційного заводу ТОВ "Потоки" в складській будівлі стався вибух з подальшим горінням", - йдеться в повідомленні.

Відео: Дніпро.Оперативний/Facebook

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу о 23:16 на площі 200 кв. м.

За даними ДСНС жертв і постраждалих немає.

Унаслідок вибуху зруйновано складську будівлю на площі близько 4200 кв. м.

До гасіння пожежі залучалося 37 рятувальників особового складу та сім одиниць техніки ДСНС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Потужний вибух стався на підприємстві в Дніпрі. ФОТО

Як пише "Дніпро.Оперативний", у зв'язку з вибухом на заводі "Потоки" (Байкальська, 9) жителям прилеглих районів на Лівобережжі Дніпра рекомендують не відкривати вікна.

Прилади моніторингу фіксують підвищений вміст у повітрі пилу різних фракцій.

Унаслідок потужного вибуху на маслозаводі в Дніпрі зруйновано складську будівлю на площі 4200 кв. м, жертв немає, - ДСНС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156448
 
 
 Топ коментарі
 
Превысили допустимый предел пальмового масла. Сама природа вмешалась в бодяжный процесс и поставила в этом деле жирную точку.
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Да, все военные склады при нём взорвались ...
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Вот *** остались мы без прекрасного днепровского масла.
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точно
Но в Днепре не один маслоэкстракционный завод
не останетесь
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Что то при Зеленском начало всё взрываться и гореть.. прим как на росии
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Да, все военные склады при нём взорвались ...
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это была диверсия зелёных диверсантов
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Конечно, потому что войска не отводили, и козломордые устраивали диверсии. А теперь они успокоились - вовочка все сделает за них.
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Обычно так скрывают хищения, недостачи.
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Это нарушение ТБ, Техническое/технологическое быдлячество и пофигизм.
Две книги в этом мире написаны кровью - инструкция по ТБ и устав армии. Признаки наличия быдла и его количества в Украине - это Моника Янелох в качестве перезидента капитулянта.
Естественный процесс деградации общество. Как там в анекдоте - "***** , сэр".
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кстати, уже хотят и устав Армии реформировать...
мол, не такой, комуняцкий...
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Тут є фото з місця події.. Вибухнула пило-повітряна суміш в складі підлогового зберігання шроту..Шрот сипався з транспортерів зверху, десь проскочила іскра..
https://gorod.dp.ua/news/165968
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А на елеваторах і мукомольнях пил з муки, якщо він висить в повітрі, вибухає не гірше.
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Превысили допустимый предел пальмового масла. Сама природа вмешалась в бодяжный процесс и поставила в этом деле жирную точку.
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Ты бы если в школе доучился - не писал бы такую муйню. Пальмовое масло твердое, его в подсолнечное можно добавить только кусками.
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Так не доучился. Кусками говоришь? Значит будет густое. Как сгущенка. Поедят.
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Взрываются пары бензина Б-70. Значить технология не отработана
полностью, или эл.оборудование не взрывозащищенное.
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а где Геращенко с заявлением, что это Путин взорвал?
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А почему никто еще не написал, что это шеф шоколадной фабрики подстроил - шакаладные диверсанты подпалили!
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