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 "Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу". ВIДЕО

Російський державний телецентр "Останкіно" перебуває в критичному матеріальному стані через борги кремлівського "Першого каналу".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу, про це заявив гендиректор телецентру Михайло Шубін у спеціальному відеозверненні.

"Борг Першого каналу п'ять років висить над нами дамокловим мечем. І цей меч вже буквально за міліметр від нашого серця. Борги каналу і його підрядників у середньому становлять одну третину - одну четверту нашого доходу. Три-чотири місяці на рік ми не дихаємо. І ми більше не можемо впливати на ситуацію. У нас почала лавиноподібно наростати аварійність. Ми в багатьох речах не гарантуємо ефір ... При цьому у нас прекрасна звітність. Ми шикарно працюємо з прибутком. А через те, що ми нічого не витрачаємо, у нас збільшилися відрахування і борги щодо податків. Дурдом просто! Ні копійки живих грошей. Я завжди говорив: "Все, що завгодно, але людей не чіпаємо". Тепер більше такої можливості немає. Фактично ми залишимо в телецентрі тільки тих людей, які забезпечують ефір. Все, що не приносить прибуток, буде зрізано, і людей буде звільнено. Ми знаємо, що доходи каналів падають, що реклама йде в інтернет, плюс санкції, все це нам відомо", - розповів Шубін.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156372
 
   
 Топ коментарі
 
"Доходы каналов падают, плюс санкции. Все к чертовой матери! Люди будут уволены", - гендиректор "Останкино" Шубин заявил о кризисе из-за долгов кремлевского "Первого канала" - Цензор.НЕТ 3767 Ви розірвали моє серце!!! "Доходы каналов падают, плюс санкции. Все к чертовой матери! Люди будут уволены", - гендиректор "Останкино" Шубин заявил о кризисе из-за долгов кремлевского "Первого канала" - Цензор.НЕТ 9530
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Всех нахер. Башню спилить.
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Приїзджали знайому з Раші. Скаржилися, а зарплати зовсім не ростуть... Жити їм стає потрохи все гірше. Ріст ВВП РФ у 2019 році в районі одного процента. Уряд мав намір підняти доходи росіян за рік на 1%. в реально виходить 00,1%. І це по статистиці...
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Человече. в России каждый год 200 лярдов баксов лишнего бабла. Если у тебя есть хоть одна извилина. погугли доходы все украинской казны. Ты офигеешь. узнав. шо у них за год лишнего бабла. как 4 укр. годовых бюджета
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Це зайве бабло не йде в оборот, а йде на окремі рахунки.
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И куда идёт это бабло, а кацап? ***** твоему в карман?
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Врали безудержно про Украину в основном и доврались.
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. Мы знаем, что доходы каналов падают, что реклама уходит в интернет, плюс санкции, все это нам известно", - рассказал Шубин. Источник: https://censor.net.ua/v3156372

САНКЦИИ ЖИВОТВОРЯЩИЕ ПРОПАГАНДОН - БЕСОВ ДАВЯТ !!!!
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Уж кто-кто, апропагандисты ведущие войну против Украины останутся, будьте уверены.
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Г+Г ? Анал самых честных новостей... это в Украине. С её непревзойдённой мастерицей словоблудия Наталией Мосейчук.
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Г+Г таже помойка... Беня ее содержит на скомунизженные в приватбанке деньги.
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Сейчас расплачусь - москалей жалко 😀😀😀
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Анекдот на тему дня . Бандеровский
😀😀😀

Файний конкурс
У конкурсі "Україна очима москалів" переміг пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна".
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я буду задоволений лише тоді , коли вороги їстимуть своїх дітей .
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***** на пилон выгоните , рейтинг вырастит . Люди любят извращение .
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Потерпите ещё немного, Моника Гидрантовна Нелох старается как может, чтобы исправить эту ситуацию.
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У Лолиты Мальдивской Свыночол это получается лучше...
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Зая, проснісь, ти сєрєшзараз роль прєзєдєнта ісполняєт Зєлєнскій, а Порошенко вже півроку, як не Президент.
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Господь что-то знал, поэтому один раз уже хотел ее сжечь.
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Нічого скоро зебіл зробить все , щоб з расєї зняли санкції....
Вже багато кроків зроблено для спасіння расєї з ізоляції..
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Дебил.
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Можете себе представить, сколько беня тратит на свой Гы-Гы. Он же как-то отбивать эти деньги должен!
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Я рыдаю . "Доходы каналов падают, плюс санкции. Все к чертовой матери! Люди будут уволены", - гендиректор "Останкино" Шубин заявил о кризисе из-за долгов кремлевского "Первого канала" - Цензор.НЕТ 3175 Вата не хочет жить в зоопарке . Такова жизнь , придётся .
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то есть, вы из говнеца выросли в полное говно, и теперь в это же говно полностью вляпались!!!
какие же вы молодцы!
медный таз вам в жопу!!!
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Зеленский вас спасёт - не покладая рук трудится над снятием санкций с России. Продержитесь ещё немного.
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Натяк на те що звільнених журналістів з російського Першого каналу так само присипати піском - ну щоб не мучились ???? Так Ви, пане, гуманіст ! "Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу" - Цензор.НЕТ 5527
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Мобільні крематорії продали на кладовища для тварин.
Хто хоче познайомитися з темою ближче, раджу прочитати повість Івліна Во "Незабутня".
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Твои сородичи, которые смотрят "Скаты".
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Не надо было нападать на Украину, грабить и убивать тысячи ее граждан, и извергать мегатонны лжи на нашу Родину и украинский народ! А как вы думали за все надо платить!
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санкции дейтсвуют и очень хорошо.еще пару годиков и у кацапии будут очень серьезны проблемки "Доходы каналов падают, плюс санкции. Все к чертовой матери! Люди будут уволены", - гендиректор "Останкино" Шубин заявил о кризисе из-за долгов кремлевского "Первого канала" - Цензор.НЕТ 5995
Украине просто нужно ждать.и укреплять армию
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Веришь? Гугли их профицит. У них за три квартала 200 с лишним лярдов баксов лишнего бабла. 4 укр. годовых бюджета
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Нехай тепер ху...ло з пенсійного фонду борги оплачує
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pust zakryvajet vse TV s ordinskoj rosiji ,mense budet vranja .
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Еще один минстець
В России за год профицита бабла больше. чем четыре полных украинских годовых бюджета
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А как мокши без киселя ? Или это другой зомбоченал ?
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ЖЕЛАЮ ПОДОХНУТЬ ИМ С ГОЛОДУ А СЕМЬЯМ ДРАКИ ЗА ПРОСРОЧКУ НА ПОМОЙКЕ!
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Уже и на пропаганду денег нет. Еще годик-два и рашка бы "дозрела"... Но тут украинцы выбирают зеленского и появляется реальный шанс соскочить. Ну что за ё..... ....я!!!!!!!
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130.000 = майже 5.000 євро. Лікарі і медсестри в Європі скільки не получають. Тим більше в Польщі самі поляки-медики навіть половини, третини від цієї суми не заробляють. З глузді зїхав, чи що ? Чому 130.000 грн, а не мільйон ???
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Когда останкинская башня рухнет, якутский скульптор сделает новую.
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Та ладно. Расея должна была развалится ещё в 2014-м. Бабла у кацапов хоть лопатой загребай. Не здохнут увы
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Последнее что я смотрел давно еще на первом анале, это "Поле чудес", больше там смотреть нечего.
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Своя игра. До сих пор украинцы некоторые посещают и участвуют в ней. Бурда, например). А че, нормальная программа для проверки своих собственных знаний, как для зрителя). Да и участник туда не за просто так идут). Жаль, что у нас таких программ нету.
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Сорян, это НТВ)) Но все-равно, у нас такой нету)).
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Хоч і не Кузя, але все одно приємно подивитися:

"Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу" - Цензор.НЕТ 6157

"Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу" - Цензор.НЕТ 2329

"Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу" - Цензор.НЕТ 8840
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Скотина! Прекрати пистить мои комменты! "Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу" - Цензор.НЕТ 4118
"Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу" - Цензор.НЕТ 9560
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Ти про що? Твій пост хтось заспамив?
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Не, только вспомнил и нарыл, а тут ты "Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу" - Цензор.НЕТ 927. Ссссволочь
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Всі санкції були введені при Пороху - просто констатую факт про те, як потрібно вести дипломатію українські Владі! І ворог завжди у нас був тільки один - це "сРупорКремля"! Але правду у чистому вигляді все одно не заховаєш, особливо сьогодні, коли є інтернет та люди які вміють ним користатися!
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Денег нет, но срать от этого не прекращают.

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но звоночек прозвенел не на пустом месте , денег всё меньше у карлика
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для этого путин и купил зеленского.. щас Зе быстро подставит Украину, с росии снимут санкции, Украина начнёт выплачивать компенсации росии по всём чем можно росии и всё будет зашибись у росиян, а хохлы (73%) так и не поймут как их развели как лохов
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Я всегда умиляюсь от таких комментов. Вы лично свечку держали?)) Вы - ясновидец?)) Зачем Вы людей пугаете? Нет, я чисто из любопытства. Я не являюсь сторонником ни Зе, ни Пу, ни По, если чё).
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Главная задача порохосвыней уверенно трыздеть и ничего больше.
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Не хвилюйтесь санкції скоро знімуть, блазень працює.
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Я из принцыпу не буду санкции снимать, то есть не смотреть вас ублюдков. "Доходи каналів падають, плюс санкції. Все до бісової матері! Людей буде звільнено", - гендиректор "Останкіно" Шубін заявив про кризу через борги кремлівського "Першого каналу" - Цензор.НЕТ 7436
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Чомусь не можу вичавити з себе злізу - не вистачає душевної сечі просякнути співчуттям, як це роблять добрі парфуми з сьомого піднебіння, і прорюмсатися, уявивши борошна кацапні з "Рештки-але"
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Это ещё одно доказательство того , что молодёжь ватная не смотрит зомбоящик , зачем вкладывать карликам в то , что не даёт было эффекта на мацковии ? Карлики перебрасывают ресурсы в интернет
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Дай Бог щоб останкінська вежа згоріла або завалилась
І так зі всім телебачення Масковії.
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o,ще трохи потерпіть незабаром Зе допоможе зняти санкції з мокшандії.
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Пускай тряхнёт ведущих пропагандонов, и будут им деньги.
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