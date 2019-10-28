 "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - бійка на суді щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві. ВIДЕО

Про це з посиланням на Insider повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на початку засідання представники громадських організацій висловили недовіру складу суду, і колегія суддів дала їм час на висловлення недовіри в письмовому вигляді. Причиною для недовіри стали крики біля суду прихильників скасування перейменування, які, нібито, "висловлювали впевненість, що рішення буде на їхню користь". Таким чином, на думку представників громадських організацій, це може бути тиском на суддів, а тому вони не можуть бути впевнені в їхній неупередженості.

Далі в засіданні оголошено перерву, після чого присутніх у приміщенні суду евакуювали через нібито мінування, а вже о 13:22 у приміщенні сталася бійка між прихильниками і противниками перейменування. Противників перейменування в результаті вигнали з залу.

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Депутат Київради Володимир Назаренко (ВО "Свобода") розповів, що спілкувався з чоловіками, які представляли противників перейменування вулиць. Він називає їх "охоронцями Олени Бережної". Саме проросійська активістка Бережна представляє інтереси організації, яка домоглася скасування перейменувань.

За словами Назаренка, чоловіки почали штовхати його, після чого виникла бійка. "Одна справа, коли ці тітушки просто ходять на засідання, інша - коли починають розпускати руки", - сказав Назаренко.

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Поспілкуватися з іншою стороною конфлікту журналістам не вдалося - вони швидко залишили територію суду.

Зрештою, колегія суддів ухвалила рішення, що заяву про відвід розглядатиме інший суддя. Коли це буде, невідомо.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подана апеляція.