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Все про:Бандера (100) бійка (467) Київ (6697) суд (5657) Шухевич (47)

 "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - бійка на суді щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві. ВIДЕО

У шостому апеляційному адміністративному суді Києва, де сьогодні розглядають апеляцію Київської міськради і націоналістичних організацій на скасування рішення про перейменування Московського проспекту і проспекту генерала Ватутіна в Києві, сталася бійка. Увага! Ненормативна лексика!

Про це з посиланням на Insider повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, на початку засідання представники громадських організацій висловили недовіру складу суду, і колегія суддів дала їм час на висловлення недовіри в письмовому вигляді. Причиною для недовіри стали крики біля суду прихильників скасування перейменування, які, нібито, "висловлювали впевненість, що рішення буде на їхню користь". Таким чином, на думку представників громадських організацій, це може бути тиском на суддів, а тому вони не можуть бути впевнені в їхній неупередженості.

Далі в засіданні оголошено перерву, після чого присутніх у приміщенні суду евакуювали через нібито мінування, а вже о 13:22 у приміщенні сталася бійка між прихильниками і противниками перейменування. Противників перейменування в результаті вигнали з залу.

Читайте також: "Який на##й московський", - націоналісти почали акцію проти рішення суду про перейменування проспекту Бандери. ФОТО

Депутат Київради Володимир Назаренко (ВО "Свобода") розповів, що спілкувався з чоловіками, які представляли противників перейменування вулиць. Він називає їх "охоронцями Олени Бережної". Саме проросійська активістка Бережна представляє інтереси організації, яка домоглася скасування перейменувань.

За словами Назаренка, чоловіки почали штовхати його, після чого виникла бійка. "Одна справа, коли ці тітушки просто ходять на засідання, інша - коли починають розпускати руки", - сказав Назаренко.

Також читайте: Наша фракція на першій сесії Київради винесе питання про повернення проспектів Бандери і Шухевича, - Порошенко

Поспілкуватися з іншою стороною конфлікту журналістам не вдалося - вони швидко залишили територію суду.

Зрештою, колегія суддів ухвалила рішення, що заяву про відвід розглядатиме інший суддя. Коли це буде, невідомо.

Нагадаємо, 25 червня Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Київської міської ради про присвоєння двом проспектам у Києві імен Степана Бандери і Романа Шухевича.

Глава Інституту Національної пам'яті Володимир В'ятрович пообіцяв, що на це рішення буде подана апеляція.

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156347
 
   
 Топ коментарі
 
Нє, ну вже не можна позбутись московітських назв "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - драка на суде по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 7634
Суди - сепарські служанки.
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Вова, ти сам казав,
що всі ми тут президенти.
Кажу тобі не як тітка Роза,
а як президент президенту:
не треба биковать, чувак.
Мені за тебе соромно.
Дуже дякую.
(C)
@Anakoyher
😄
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що сепари тепер собі дозволяють...зебіли,то ви зробили "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - драка на суде по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 9493
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Вова, ти сам казав,
що всі ми тут президенти.
Кажу тобі не як тітка Роза,
а як президент президенту:
не треба биковать, чувак.
Мені за тебе соромно.
Дуже дякую.
(C)
@Anakoyher
😄
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Нє, ну вже не можна позбутись московітських назв "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - драка на суде по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 7634
Суди - сепарські служанки.
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саме цікаве те, шо це почало відбуватися відразу по приходу ЗЕлялькі ! Так на кого все ж таки воно працює?
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Именно пророссийская активистка Бережная представляет интересы организации, которая добилась отмены переименований.Источник: https://censor.net.ua/v3156347

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так бережная сдохла вроде как ? Или это ее ипанутая маманя?
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ну главное пе их рехвормировал в нужном направлении
куле - все путем ))))
вот и решают все в нужном занесшему ключе ))
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Странно "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - бійка на суді щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві - Цензор.НЕТ 5344, а когда суды принимают дела на петю, они нормальные, и позивач портнов - свой в доску "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - бійка на суді щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві - Цензор.НЕТ 825. Не, не понять мне логику зебилов "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - бійка на суді щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві - Цензор.НЕТ 3247
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Ни хрена ничего не выйдёт у совковых манкуртов-недоделков:

пусть судятся хоть до Международного суда ООН, но поганых моцковских названий, имён сталинских генералов-упырей на улицах древнего христианского Киева всё равно больше не будет.

Историчесский поезд уже ушёл: поздно бегать по перрону: красножопых придурков-манкуртов просят освободить платформу и проследовать на ближайшую свалку истории.
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Чому суддям не виконують пісню "Горіла хата"? Може тому, що вони свої?
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потому что пока их хата не сгорела, это дело времени.
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Смотри Алекс что бы у тебя зад не загорелся.
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донецкие с галицкими выясняют отношение на тему - как должны называться улицы в Киеве.
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Це ти українців називаєш галіцкімі, а русскіх данєцкімі?
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украинцами являются и те и другие. А еще есть винницкие и днепропетровские, и т.д. Или в вашей кацапской методичке вы украинцев делите по нациям?
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спроси у кого то из взрослых, что означает "и т.д.".
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Спасибо Галичине, они не встали на колени перед Советами и отважно воевали за независимость Украины,они не дали нам забыть, что мы украинцы
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Та капец)) Живу в Киеве уже 50 лет. До этого дед-бабуля и родители жили. Чувствую, что скоро мне будут рассказывать- "понаехали тут")))) Жуть))
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Оце так об'єднав Україну, побільше об'єднувачів типу Портнова
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що сепари тепер собі дозволяють...зебіли,то ви зробили
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то зробили пебилы и петюшки-петушки - рехВормировали суды
сделали их просто мудами, котрые обслуживают сепаров и покупаются дупами-гепами ))
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"рехВормировали суды
сделали их просто мудами, котрые обслуживают сепаров"
Ну да, ну да. Адже при Янеку всі судді були непідкупними патріотами і працювали на Україну. Бгг
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это была просто цитата, наверное, из Леся Подерев"янского..
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Суды Коломойского.Окружной админсуд отменил решение Киевсовета о названии киевских проспектов именами Бандеры и Шухевича/ Суд отпустил под личное обязательство обвиняемого по делу о штурме Майдана/ Убийца 29 украинцев Кирсанов вышел на свободу/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов. /Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест/ Снайпера "Омеги" Хмеля, подозреваемого в убийстве на Майдане Александра Храпаченко, отпустили из-под стражи /Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство /Мариупольский суд отпустил домой террористов "ДНР" Джумаева и Костенюка/Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко/Зато "Чорнодубравскому и Бахчевану, подозреваемым в осквернение могилы цадика Нахмана, продлили арест".
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а зачем Порошенко сделал суды Коломойскими?
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а зачем Порошенко сделал суды Коломойскими?/ Чтобы Коломойский командировался из Израиля для продажи украинской земли?
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ну наверное - они так поделили Украину - пеця - с лондона от межгалактической погорелицы
а коломой с израиля ))
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Кацапские свиньи понимают только когда их бьют по морде. Никакие уговоры свиню с огорода не выгонят. И как раньше вы ето поймете тем лучше.
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Молодцы Бандеровцы ,Бандера наш ГЕРОЙ !!! "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - драка на суде по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 6368
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эх зеленского бы туда минуты на полторы "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - драка на суде по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве - Цензор.НЕТ 2654
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Осеннее обострение, достали уже сепаратисты, активисты и прочая безработная шло-ень
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Что и требовалось доказать. Сепарье вернуло свои порядки в Мариуполе, Днепре, Харькове и Одессе и полезло дальше в Киев и скоро дойдет до границы Польши. Представьте теперь что будет когда Зештанмаер подпишет капитуляцию и признает *наваросию*... Будет то же самое как на дамбасе в 2014 когда Украина отвела войска из крыма. ***** медленно но уверенно пробирается к своей цели. Курочка по зернышку тук-тук-тук-тук...., как любит говорить *****.
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если не работают суды будут мочить сепаров в параше
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не будут. Пока патриотов, активистов, волонтеров мочил Петя. Теперь Зеля.ж Пока народ Украины не повторит румынский вариант, толку не будет
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К Пете тоже много вопросов, но при нем взяки портновы и носа не показывали...
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Ахха. При этом воруют в разы больше, еще и социалку всю режут ))
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При зеленом *********** вся гниль подняла голову. Удивляюсь, самым упоротым зебилам которые продолжают поддерживать это зеленое дерьмо
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зебилы голосовали против Пороха , так как 55 000 троляк карлика вливали им в уши брехню и теперь надо пять лет , чтобы зебилы поняли , что они были лохами.
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сирко Сабич а ты нужен в Нато?
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Хлопці тримають оборону та на жаль не на фронті, а в українському суді. Але це теж важливіший напрямок, на жаль ворог скрізь. Можливо для об"єднання країни це не найкращий спосіб, але якщо ворога не паплюжити тут у Києві, воно швидко розростеться, нема іншого виходу, хай падлюки відчувають силу!
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Чи не драка. Повоняли и разошлись. Прав был Шкиряк...
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наоборот хорошо, что не было настоящей драки, цель достигнута, врага нагнули, излишнее насилие не применялось, это правильная победа.
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объявить о минировании и тем сорвать заседание - сомнительная победа.
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Ну да, жаль там не было Кролика, он бы быстро убедительную победу одержал, от того длинного из видео как вынес бы с одного удара. Не даром смел и мудр не по годам))
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кстати западенцы не этнические украинцы, там помесь и венгров, румын, поляков, словаков и прочих.
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а что если он украинец?
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Так як він назвав " помісь" захищає Україну, бо вони тут живуть, а манкурти залишаються манкуртами.
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а как ты догадалась? да с таким мудрым народом как ты мы как начнем развиваться)))))
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и в моих и в твоих чихорда))) почему украина всегда проигрывала глобально? потому что никогда не было единства нации, не по паспорту а по разуму
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Ну так, а чего тогда сделал акцент на западенцах?)))) Главное что в голове...
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потому что западенцы спросили у этого москаля про национальность ( новая тема для скабеевой) хотя сами забыли посмотреть на свою))) чистые украинцы наверно в полтавской или черкасской областях можно найти, и то в глухих селах. в цивилизации уже давно не принято спрашивать про национальность , а у нас еще полу совок, нам можно)))
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От ти сам собі і зробив противоріччя! ))
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в чем? в том что одна полукровка спрашивает у другой полукровки о голубой крови?)))
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Зачекайте, зачекайте - ось скоро приступить до "роботи" назначена доця Пшонки котра буде захищати права свого батяньки ((( Складається таке враження, що дали ящик з гранатами мавпам і вони вирішили підірвати всю Україну! (((
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А между тем памятник Щорсу уже опять стоит открытый! потроху ползем назад...
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Хай стоит - мне он нравится. Да и Щорс был из тех кто действительно воевал за светлое будущее.
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Какое будущее?? Слишком дорого Украине обошлась эта ваша борьба...
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Борьба не моя, но Щорс был из идейных - народников!
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Все видные большевики и НКВДисты были с Украины. Хватит су*а изображать невинную изнасилованную цацу.
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"Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - бійка на суді щодо перейменування проспектів Бандери і Шухевича в Києві - Цензор.НЕТ 1170 Бнрнжная. Саме цій істоті важко жити в українській Україні
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Шоб команда зё спокойно грабила Украину нужно вернуть лугандон на условиях ***** и пустить сепарню в органы власти и сразу националистам, и патриотам станет недо разграбления властью Украины. Простая схема которой пользовались кучма, где-то ющ, овощ и потрох, а зё, шо лох - какой ни буть?
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не против Бандеры и Шухевича
просто постройте и называйте
и нечего желчь изливать
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ну если одним можно украсть заводы, почему другим нельзя украсть проспекты? они наверное так думают.
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Охрана Бережной, медведчуковская вооруженная охранная структура "Шторм", монахи с военной выправкой по монастырям и лаврам - диверсионные отряды ФСБ-ГРУ уже по всей стране!
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бей кацапо-фашисткую падаль!
всю ватнкую и кацаскую нечисть на расею выдавим!дело времени
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Ну сколько можно повторять.., не сепары а КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ
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И правильно! Аплодирую стоя.
Раз власть не может навести в стране порядок, то всякие маргиналы продолжают разламывать страну на кусочки.
Они продолжают керуваты судами, экономикой, внешней политикой... Ну-ну...

Чувствую сильный запах гражданской войны в Украине. Тогда нам точно пиз...ц.
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Треба всім патріотам об'єднуватися, з приходом до влади зеленського вся мерзота підняла голову, кожен хто вболіває за Україну,хто хоче жити в незалежній Україні, має робити все можливе, якщо можеш виходити на мітинги виходить, писати пости, коментарі, доносити до людей інформацію про можливість втрати суверенітету, допомогати армії, робити репости, навіть найменше зроблене це теж дії, діяти так як можеш, але не залишатися осторонь.
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нє, якось зовсім неорганізовано. Має бути чітка система знаків "свій-чужий". І менше кричати - більше бити
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вот это Владимер сплотил нацию - ппц..
то ли еще будет...
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Бандера і Шухевіч-постаті державного масштабу.Тому заслуговують на пам'ятники і назви проспектів.А на честь Бандери цілу націю назвали "бандерівцями".Чим я пишаюсь.
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особисто я категорично проти перейминувань вулиць на інші назви! У київі вже всі звикли до них і ніхто не проти!
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Допоки українці не навчаться боротися з ворогом його ж методами, доти буде тривати ця вакханалія ! Тільки фізична ліквідація всіх любителів всього русскава буде сприяти перемозі над ними. Щоб вони навіть вдома на кухні в думках боялися заздрити москалям . Де ж ті загони з ліквідації ?! Коли розквітне суд Лінча ? Над усіма - сепарами, прокурорами, суддями, чиновниками ?... Це має бути в кожному місті, селищі, селі !
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Есть все шансы на то, что народ проведет судебную реформу гораздо быстрее чем власть.
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маи дедушка и бабушка ..............писец ))
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Мало дали... Тра давати стільки, щоб від однієї думки про ********* ставало погано!
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молодці хлопці! а суддям за щастя ці відводи.
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У нас, что нет деятелей науки, писателей, если такое противостояние, что нибудь нейтральное.
Левобережную Украину не надо дразнить Шухевичем и Бандерой, не их эти герои, что не понятно.
В Харькове к примеру памятный знак воинам УПА с какого такого, Харьков причем к УПА?
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