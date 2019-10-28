 Організатора і виконавця замовного вбивства в Княжичах під Києвом затримали, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селі Княжичі невідомі особи здійснили постріли у водія легковика, після чого "стрільці" зникли в невідомому напрямку на іншому транспортному засобі. Перестрілці передувала ДТП, передає Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення поліції.

Встановлено, що зловмисники, які чекали свою жертву в засідці, здійснили близько 9 прицільних пострілів із пістолета "ТТ".

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) і по п. 1.ч. 2. ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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За словами керівника поліції Київської області Андрія Нєбитова, під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили та затримали організатора та двох учасників нападу у порядку ст. 208 КПК України. Чоловіки після скоєння злочину за розробленим планом організатора роз’їхались по різним містам країни – Вінниця, Київ та Кривий Ріг. Там вони намагались заховатися від правосуддя.

Замовником та організатором замовного вбивства виявився 38-річний житель Києва, приватний підприємець. Як з’ясувалось, мотивом злочину стали неприязні особисті стосунки з потерпілим.

Виконавець - 41-річний іноземець, який за грошову винагороду мав набір позбавити життя людини. Громадянин іншої держави тимчасово мешкав на території Вишгородського району. Де під час невідкладного обшуку правоохоронці виявили та вилучили пістолет "ТТ" з магазином, 60 набоїв різного калібру, глушник та три запасні стволи. Про його затримання повідомлено посольство Російської Федерації та консульський відділу МЗС.





Співучасник - 34-річний житель міста Кривий Ріг, який добровільно погодився прийняти участь у вбивстві. Так, під час проведення слідчий дій на місці злочину, працівники поліції у схованці знайшли та вилучили набої та обріз мисливської рушниці, з якого повинен був стріляти "помічник" основного стрілка.





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Поліцейські Київщини також встановили, що затримані причетні до підпалу автівки потерпілого, що стався у столиці. У подальшому кримінальне провадження щодо умисного знищення майна буде направлено до Слідчого управління столичної області для об’єктивного та всебічного розслідування усіх злочинів, скоєних затриманими чоловіками.

Організатору злочину повідомлено про підозру у замаху на навмисне вбивство та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права застави.

Наразі триває досудове розслідування, фігуранти співпрацюють зі слідством та надають правдиві покази.

"Установлено, що 21 жовтня 2019 року вказані підозрювані, заздалегідь розприділивши ролі між собою, маючи на меті вбивство інших осіб перебували неподалік автодороги поблизу с. Княжичі в Броварському районі, по якій на автомобілі рухалися потерпілі. Один із підозрюваних умисно здійснив зіткнення з автомобілем потерпілих, чим спричинив вимушену зупинку транспортного засобу. Після цього, інший підозрюваний, перебуваючи в кущах на узбіччі дороги із заздалегідь заготовленою вогнепальною зброєю, здійснив не менше трьох пострілів в лобове скло автомобіля, в якому знаходилися потерпілі. Внаслідок цього останні залишили салон автомобіля та почали тікати, а підозрюваний, продовжуючи свої умисні протиправні дії спрямовані на заподіяння їх смерті, здійснив ще не менше двох пострілів у їх бік. У результаті дві кулі потрапили в одного із чоловіків, спричинивши йому тілесні ушкодження. Однак він почав чинити опір. Саме завдяки цьому зловмисникам не вдалось завершити свій злочинний умисел до кінця. Досудове розслідування триває", - повідомили в прокуратурі.