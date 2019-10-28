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Все про:Зеленський (3359) Золоте (72) Федина (2)

 Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського. ВIДЕО

Нардепка від фракції "Європейська Солідарність" Софія Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського.

Про це вона заявила у відеозверненні на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Нардепка зазначає, що її слова були емоційними, проте головної мети досягнуто.

"Нас все-таки почули. Почули і почали реагувати. ...Прикро, що почули тільки форму, але не зміст. ...А зміст у тому, що ніхто, ні в цій країні, ні в інший, не має права хамити і ображати воїнів-захисників України. Тим паче людина, яка не служила, не воювала і чотири рази ухилилася від повістки. Ніхто не має права здавати нашу країну. І так, я наголошую ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти. Я хочу, щоб він зрозумів, яка це "тиша", коли стріляють 82-ми і 120-ми. ... Хочу, щоб він на власній шкурі відчув, що "сіра зона" і відступ - це не безпека, а здача українських інтересів", - заявила Федина.

Нардепка зауважила, що головним посилом стриму було те, що вона не хоче, щоб президент і його команда "керувалися московським інтересом".

"Я це все кажу не для того, щоб виправдатися. Я це кажу, тому що мені це дико болить, що сьогодні я, виявляється, головний ворог, тоді як Московія готується до повномасштабного вторгнення", - зазначила Федина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо дивитися повне відео, то можна зовсім з іншого боку поглянути на цю розмову, - Разумков про діалог Зеленського з ветераном у Золотому

Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".

"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.

Також читайте: У міру того, як Зеленський змусить виконувати свої накази, можна буде говорити про підготовку до розведення сил на Донбасі, - Пєсков

У фракції "Слуга народу" вже прокоментували висловлювання Федини.

Заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради заявив, що такі заяви нардепа неприпустимі і фракція звертатиметься до правоохоронних органів про надання оцінки цьому.

Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що такі висловлювання стосовно будь-якої людини неприпустимі.

"Я думаю, що це не додає ні Верховній Раді, ні окремим політичним силам, ні особам і це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - зазначив Разумков.

Також читайте: Сьогодні є запит суспільства на те, щоб усі корупціонери були за ґратами, - Зеленський на зустрічі з детективами НАБУ

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156302
 
   
 Топ коментарі
 
Та, ну.
Она сказала вслух то, что думают украинцы про себя.
Конечно, самый лучший выход для Украины, что бы приЗедент ушел в отставку сам.
Требовать инричмента клоуна!
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Молодец!полностью поддерживаю!
зеЛя подонок и предатель!
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А про будинок Гонтарєвої можна було. Нє? Разумков? Корнієнко, полай запит про Квартал і хор Вєровки, нехай правоохоронні органи оцінку дадуть. Кили ви, зебіли зрозумієте, що коли сієте вітер, то пожати можна лише бурю.
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А когда Зюзя ответит за свои слова про Украину?
Зюзя ничто, Украина все
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Это чё за две пьяные дуры в кабаке?
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Зеля при реальных прилётах повторит "подвиг" Сралина, который при звуках канонады вблизи линии фронта обосрался прямо на обочине дороги. Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 7826
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Постоянно смещают акценты,он не воин,воин подчиняется приказам,а это партизаны,которые собрались воевать по собственному усмотрению.
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А чего эти дуры не возмущались ,когда Свинарчуки говорили ,что хотели немножко заработать?
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ЗЕсвинарчуки? так они и щас зарабатывают по полной.
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Погоджуюся з Разумковим на 1000%. Такі висловлювання, такий тон, який дозволив собі Зеленський стосовно Героїв, неприпустимі. Наприпустимі не тільки щодо Героїв. Це ганьба не тільки самого президента, а ганьба всієї країни. Бридкіше за Проффесора.
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Я согласен, даже на фоне тупого, как жопа Бандюковича, с которого все смеялись, эта ЗЕленая кучка говна, выглядит полным идиотом. Дрыщь, который временно занимает самый высокий пост в стране должен уйти сам, а то его, лошару обосранного будут гнать пинками под жопу до самой кацапской границы.
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"Я думаю, что это... не приближает нас к единению в обществе, возвращению наших территорий и завершению войны", - отметил Д. Разумков.

По вопросу территорий есть другая точка зрения у А. Илларионова: "Цель проводимой политики Зеленского - чтобы Украина вернула территории, своих граждан (т.е. объединение Украины с ОРДЛО). Механизм возвращения - закон об особом статусе. Способ работы - будем работать вместе (с ОРДЛО, Макроном, Меркель, Путиным)."
Проще: Впихнуть бандитскую ОРДЛО в Украину.
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Софія,завдячуючи таким як Ви,в нас ще є наша Україна.Не здавайтесь,щоб москалі Вас не залякали,сили Вам!
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какие силы могут быть у сектантов пети-преступника?
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Не всі патріоти України сектанти Порошенко,але всі хто підтримують капітуляцію і відвід військ,хочуть стати частиною наваросії
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Мережу обурив гучний сміх творця "Сватів" Зеленського у День пам'яті жертв Голодомору
Телеканалу "Інтер" і популярному коміку Володимиру Зеленському пригадали сміх у День пам'яті жертв Голодомору в 2012 році.
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Если бы ЗЕ занялся по полной ДЕофшоризацией и борьбой с монополиями олигархов - ему бы цены не было бы!
А он полез устанавливать МИР где ему ничего не светит ибо все ресурсы решения этой проблему не в Украине, а в РФ.
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Есть еще такая теория что в сырьевых и слабых странах (типа Украины) может быть лишь олигархическое устройство власти.
Демократию может себе позволить лишь очень богатое и успешное гос-во которое не граничит территориально с сильными и тираническими гос-вами.
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Чогось Сінгапуру ніхто не дорікає за відсутність демократії. Навпаки, всі ставлять за приклад.
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он вас обманул - не ужели вы поверили?да ......
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Это всё Свинарчуковое кодло.до сих пор успокоится не могут,что народ дал Свинарчукам под зад
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я готов покрасить памятник зельцу,если его убъют в Золотом как героя
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Подгоню кисточки и цемент, чтобы Монику залить в полный рост (не нанимать же скульптора).
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Какой герой из этого мелкого засранца? он обосрется сам и засрет с перепугу всех окружающих.
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Андрей Илларионов о порошенко:
- предательство добробатов под Иловайском;
- предательство добробатов и ВСУ в ДАПе и у Дебальцево;
- сдача 3 тыс кв. км украинской территории (от Донецка до Азовского моря, между границей и Кальмиусом) лугандонским бандитам;
- подписание преступных для Украины соглашений Минск-1 и Минск-2;
- невозражение (согласие) с формулой Штайнмайера;
- отказ поднимать на всех международных переговорах вопрос об аннексии Крыма;
- отказ от осуждении аннексии Россией Керченского пролива;
- отправление украинских моряков в Керченский пролив практически на гарантированное убийство, чего не случилось лишь по стечению обстоятельств;
- лишение гражданства и высылка Михаила Саакашвили;
- уничтожение украинской экономики с помощью подручных порошенко гонтаревой и яресько;
- девальвация гривны и банкротство государства Украина;
- падение всех украинских банков на 80% - за исключением банков порошенко и гонтаревой, какие выросли;
- незаконная национализация Приватбанка и обременение украинского бюджета на 5 млрд. дол., или на 5% ВВП;
- эпидемия Рошен по всей Украине и за её пределами;
- свинарчуки в оборонном секторе Украины;
- отдых на Мальдивах во время войны по поддельному паспорту и т.д. и т.п.
Что-то не припомню воплей и истерик по этим всем патриотическим проявлениям порошенко, со стороны этих так называемых патриоток, да и прочих ура-патриотов секты порошенко. Хотя помню, заявление Яроша повесить всех, кто выступит против злодеяний порошенко на Майдане. Отака исторія нашого народу.
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а чего брехню комментировать? там, кроме "высылка Михаила Саакашвили" всё ложь и манипуляции. Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 7045
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Илларионову напиши, порохобот законченный...
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звучит как "бандеровец". благодарю за похвалу.
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у бандеровцев есть мозги и они себя не ганьбят, как ты, в грязных комментах. Любить Украину, не значит быть быдлом порошенковским.
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Так Зеленський робить те саме, що ви написали про Порошенка? В Порошенка Свинарчуки, в Зеленського Богдани з Шніферами. Про відпочинки Богдана тільки ледачий мовчить. Та ще фанати блазня. Епідемію Бєні ми ще побачимо. Багато що побачимо. Найперше - втрату найціннішого ресурсу, який ще залишився в Україні. Землю. Був завжди, а блазень збирається його продати. Як якусь ганчірку.
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Слышал такое еврейское высказывание - "Мне не нужна даже та земля, которая у меня под ногтями".
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4 libertu! на досуге прочтете за андрея илларионова! он весь такой из плюсиков, только служит всем странам где платят. статейки пишет влет. только не всегда честные! так что приведённые опусы андрюхи читайте детям как страшную сказку!
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Читайте дацзыбао своего кумира, и будет вам счастье, там всё про честь и патриотизм, а на делах - 8% поддержки народной. Потому и льёте грязь потоками на всех, кто против грязной политики порошенко.
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Давно известный приёмчик у порохоботов: что не в их интересах и бьёт по имиджу шиколадного барыги и военного преступника и измены им интересов Украины, всё брехня. Брешет Боровой, брешет Илларионов, брешет международное сообщество, с аналитиками и экспертами. Не брешут только петины сектанты и его шелудивое кодло.
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Зюзя ни разу не извинился за то, что обозвал Украину девицей легкого поведения.
ЗАТО ПЕРЕД КАДЫРОВЫМ ИЗВИНИЛСЯ, засцал
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И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты.

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А чего же сама на своей шкуре, вместе с подругой, не хочешь попробовать,а сидишь в кафе и с такой же неадекватной хихикаешь.
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когда зеленский находясь на международных встречах, говорит о стихающих обстрелах на передовой и о скором отводняке , а в это день погибает двое наших - чем добросердечнее его слова ?
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Софія молодчина, розумненна політекиня, а гололовне україно-українська, не такий гній як Зелебенські!!!!!
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Наверное они вегетарианки и свинину не едят ... Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського - Цензор.НЕТ 8426
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Софі́я Феди́на - українська співачка і телеведуча, активний громадський діяч (член Президії Світової федерації українських лемківських об'єднань, політолог-міжнародник. Кандидат політичних наук (спеціалізація: міжнародні зв'язки та дипломатична служба). Доцент катедри міжнародних зв'язків і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка.
З березня 2014 року волонтер АТО/ООС.
1990-2000 - навчалася у СШ № 53 з поглибленим вивченням англійської мови. Закінчила з відзнакою.
Липень-серпень 2004 - навчалася у Міжнародній літній школі Віденського Університету, закінчила з відзнакою.
2005-2008 - навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Лютий-грудень 2008 - навчалася на стипендіальній програмі польського уряду у Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Лютий-грудень 2008 - навчалася на стипендіальній програмі польського уряду у Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету
21 травня 2010 захистила дисертацію на тему «Концепції миру в міжнародних зв'язках та їх реалізація» та отримала звання доктора філософії з політичних наук.
Володіння іноземними мовами: англійська (досконало), польська (досконало), російська (досконало), німецька (високий рівень), японська (середній рівень), французька (початковий рівень).
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Оно и видно: культура так и пре... Рашисты аплодируют стоя таким патриотам с такой тупой позицией обращаться к президенту Украины. Браво, дебилы, вы и есть та самая 5 колонна, которая гробит страну. Порошенко вас надоумит ещё и не на такие дикие антиукраинские выпады. Кроме брезгливости, у нормальных людей подобные выходки не вызывают. Есть ещё и закон бумеранга, пусть эти дурочки поразмышляют на досуге о всём ими сказанном.
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Гы, так она закончила школу, пару курсов непонятно чего, насосала доктора философии.
От такие кадры в псарни. Быдлота
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Мне нравится Федына! Не понимаю, что она рядом с Порошенком делает.Порошенко - это обманщик и он патриотизм использует ради выгоды! Лучше бы Федына перешла в другую партию проУкраинскую.
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За что нравится, за то она и рядом с быдлом порошенко. Ни один нормальный, уважающий себя человек, не позволит себе подобный подобные грязные выходки в алрес не Зеленского, а в адрес президента воюющей страны. Это уже ниже плинтуса, а не патриотизм. Циничная грязная брань, с грязными намёками в адрес президента - эта история должна иметь продолжение в соответствующих органах.
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Мадам! Воин занимается "прилетами" ,пекарь булки печет без которых воин не проживет как и пекарь без воина.А ВОТ ПРЕЗИДЕНТ ДОЛЖЕН ВЫТАЩИТЬ СТРАНУ ИЗ БОЛОТА.А если он будет заниматься прилетами то пусть идет в воины а президентом будет тот кто может. И выпячиваться и понты колотить даже при наличии заслуг точно не стоит!
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цей през топить країну в росіскому багні
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ваші вигадки.
вона дама культурна.
це през як лох та бичок.
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Подымать тему упреков ,что и кто и сколько наговорил- не в интересах Слуг... такой шлейф кликух за ними ... КВНщики думали их юмор на неподъемной планке... наговорили-наоскорбляли столько !!! Теряя грани и уровни перехода от сатиры с юмором до уровня ниже клавиатуры рояля с хреном по нему ... А на войне, как на войне с этим , наверное, тоже в окопах люди шутят запросто, насмехаясь над возможной смертью...
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Мы за войну до последнего украинца, но пожинать ее результаты должен Зеленский, который против. А не мы.

Типичный пример отбитой логики порохатых патридиотов.
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А вот это чудо , хоть раз слышало разрыв гранат..........?? Ведет себя как дешевая шалава
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