 Хочу, щоб він на власній шкурі відчув усі прильоти, - Федина прокоментувала свої висловлювання про "безсмертя" Зеленського. ВIДЕО

Про це вона заявила у відеозверненні на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
Нардепка зазначає, що її слова були емоційними, проте головної мети досягнуто.
"Нас все-таки почули. Почули і почали реагувати. ...Прикро, що почули тільки форму, але не зміст. ...А зміст у тому, що ніхто, ні в цій країні, ні в інший, не має права хамити і ображати воїнів-захисників України. Тим паче людина, яка не служила, не воювала і чотири рази ухилилася від повістки. Ніхто не має права здавати нашу країну. І так, я наголошую ще раз, я дуже хочу, щоб президент Зеленський на власній шкурі відчув усі прильоти. Я хочу, щоб він зрозумів, яка це "тиша", коли стріляють 82-ми і 120-ми. ... Хочу, щоб він на власній шкурі відчув, що "сіра зона" і відступ - це не безпека, а здача українських інтересів", - заявила Федина.
Нардепка зауважила, що головним посилом стриму було те, що вона не хоче, щоб президент і його команда "керувалися московським інтересом".
"Я це все кажу не для того, щоб виправдатися. Я це кажу, тому що мені це дико болить, що сьогодні я, виявляється, головний ворог, тоді як Московія готується до повномасштабного вторгнення", - зазначила Федина.
Нагадаємо, раніше депутатка Верховної Ради від партії "Європейська солідарність" Софія Федина прокоментувала скандальне відео з Президентом Володимиром Зеленським під час його зустрічі з добровольцями в Золотому, зазначивши, що "хтось думає, що він безсмертний".
"Товариш президент, таке враження, думає, що він безсмертний ... Там випадково може вибухнути граната, там обстріли бувають випадково. Найкрасивіше, щоб це все сталося під час московських обстрілів, коли хтось знову в білій сорочці припре на передову", - сказала Федина в прямому ефірі.
У фракції "Слуга народу" вже прокоментували висловлювання Федини.
Заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради заявив, що такі заяви нардепа неприпустимі і фракція звертатиметься до правоохоронних органів про надання оцінки цьому.
Голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що такі висловлювання стосовно будь-якої людини неприпустимі.
"Я думаю, що це не додає ні Верховній Раді, ні окремим політичним силам, ні особам і це не наближає нас до єднання в суспільстві, повернення наших територій і завершення війни", - зазначив Разумков.
Зюзя ничто, Украина все
По вопросу территорий есть другая точка зрения у А. Илларионова: "Цель проводимой политики Зеленского - чтобы Украина вернула территории, своих граждан (т.е. объединение Украины с ОРДЛО). Механизм возвращения - закон об особом статусе. Способ работы - будем работать вместе (с ОРДЛО, Макроном, Меркель, Путиным)."
Проще: Впихнуть бандитскую ОРДЛО в Украину.
Телеканалу "Інтер" і популярному коміку Володимиру Зеленському пригадали сміх у День пам'яті жертв Голодомору в 2012 році.
А он полез устанавливать МИР где ему ничего не светит ибо все ресурсы решения этой проблему не в Украине, а в РФ.
Демократию может себе позволить лишь очень богатое и успешное гос-во которое не граничит территориально с сильными и тираническими гос-вами.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1025578.0
- предательство добробатов под Иловайском;
- предательство добробатов и ВСУ в ДАПе и у Дебальцево;
- сдача 3 тыс кв. км украинской территории (от Донецка до Азовского моря, между границей и Кальмиусом) лугандонским бандитам;
- подписание преступных для Украины соглашений Минск-1 и Минск-2;
- невозражение (согласие) с формулой Штайнмайера;
- отказ поднимать на всех международных переговорах вопрос об аннексии Крыма;
- отказ от осуждении аннексии Россией Керченского пролива;
- отправление украинских моряков в Керченский пролив практически на гарантированное убийство, чего не случилось лишь по стечению обстоятельств;
- лишение гражданства и высылка Михаила Саакашвили;
- уничтожение украинской экономики с помощью подручных порошенко гонтаревой и яресько;
- девальвация гривны и банкротство государства Украина;
- падение всех украинских банков на 80% - за исключением банков порошенко и гонтаревой, какие выросли;
- незаконная национализация Приватбанка и обременение украинского бюджета на 5 млрд. дол., или на 5% ВВП;
- эпидемия Рошен по всей Украине и за её пределами;
- свинарчуки в оборонном секторе Украины;
- отдых на Мальдивах во время войны по поддельному паспорту и т.д. и т.п.
Что-то не припомню воплей и истерик по этим всем патриотическим проявлениям порошенко, со стороны этих так называемых патриоток, да и прочих ура-патриотов секты порошенко. Хотя помню, заявление Яроша повесить всех, кто выступит против злодеяний порошенко на Майдане. Отака исторія нашого народу.
ЗАТО ПЕРЕД КАДЫРОВЫМ ИЗВИНИЛСЯ, засцал
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А чего же сама на своей шкуре, вместе с подругой, не хочешь попробовать,а сидишь в кафе и с такой же неадекватной хихикаешь.
З березня 2014 року волонтер АТО/ООС.
1990-2000 - навчалася у СШ № 53 з поглибленим вивченням англійської мови. Закінчила з відзнакою.
Липень-серпень 2004 - навчалася у Міжнародній літній школі Віденського Університету, закінчила з відзнакою.
2005-2008 - навчалася в аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка.
Лютий-грудень 2008 - навчалася на стипендіальній програмі польського уряду у Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету.
Лютий-грудень 2008 - навчалася на стипендіальній програмі польського уряду у Центрі Східноєвропейських студій Варшавського університету
21 травня 2010 захистила дисертацію на тему «Концепції миру в міжнародних зв'язках та їх реалізація» та отримала звання доктора філософії з політичних наук.
Володіння іноземними мовами: англійська (досконало), польська (досконало), російська (досконало), німецька (високий рівень), японська (середній рівень), французька (початковий рівень).
От такие кадры в псарни. Быдлота
вона дама культурна.
це през як лох та бичок.
Типичный пример отбитой логики порохатых патридиотов.