 На Дніпропетровщині зі швидкої допомоги на ходу випав пацієнт. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент потрапив на запис реєстратора автомобіля, який їхав слідом. На відео видно момент, коли відчиняються задні двері швидкої і пацієнт падає на асфальтне покриття дороги. Після інциденту потерпілий, ймовірно, залишився при свідомості, оскільки рухав ногами і руками. Спочатку до нього підходить водій автомобіля, який їхав за "швидкою", потім водій медавтомобіля і лікар.

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