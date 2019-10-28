 На Дніпропетровщині зі швидкої допомоги на ходу випав пацієнт. ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент потрапив на запис реєстратора автомобіля, який їхав слідом. На відео видно момент, коли відчиняються задні двері швидкої і пацієнт падає на асфальтне покриття дороги. Після інциденту потерпілий, ймовірно, залишився при свідомості, оскільки рухав ногами і руками. Спочатку до нього підходить водій автомобіля, який їхав за "швидкою", потім водій медавтомобіля і лікар.
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Виклик швидкої допомоги має закінчуватися госпіталізацією пацієнта, інакше це непрофільний виклик, - Супрун
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+11
Больные уже на ходу из карет скорой помощи выпрыгивают, чтоб только не попасть в рехвормированные больницы.
+9
"быстрее, мы его теряем!" - "а, #$^! мы его потеряли!"
+7
Стопор на каталке неисправен или не сработал, это что Супрун должна лично все стопора на "скорых" проверять? Она не только не должна была этого делать, она вообще уже не министр. Или ты в запое был? Да, и не забудь, президент уже не Порошенко, а Зеленский. Полгода как...Хавай-Те
(Пацієнтові-невдасі -- одужання, звісно.)
Ну рассказывали медики, что были такие случаи, что каталка со стопоров слетала и задние двери выносила - не верил. Брехуны говорил им
А вон оно как бывает
Рассказывали еще случай, как с башенного крана в простынях спускали крановщика с маляршей - клин словили. Тоже думал врут. Может что-ли и этой байке поверить
Вот тогда я и осознал в натуре, что такое "деньги ходят за пациентом")))
Реформа однако)
Дохозяйничались!!!
Все равно медицина тут безсильна.
подростков-волонтеров?