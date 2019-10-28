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 Події, Суспільство
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Все про:Дніпропетровщина (609) медицина (802) швидка (77)

 На Дніпропетровщині зі швидкої допомоги на ходу випав пацієнт. ВIДЕО

У Новомосковську Дніпропетровської області зі швидкої допомоги на ходу випав пацієнт.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент потрапив на запис реєстратора автомобіля, який їхав слідом. На відео видно момент, коли відчиняються задні двері швидкої і пацієнт падає на асфальтне покриття дороги. Після інциденту потерпілий, ймовірно, залишився при свідомості, оскільки рухав ногами і руками. Спочатку до нього підходить водій автомобіля, який їхав за "швидкою", потім водій медавтомобіля і лікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швидка за 10 хвилин, доступність лікарні інтенсивного лікування - не більше 60 хвилин, - МОЗ розробило нові критерії надання допомоги

Источник: https://censor.net.ua/ua/v3156293
 
   
 Топ коментарі
 
Больные уже на ходу из карет скорой помощи выпрыгивают, чтоб только не попасть в рехвормированные больницы.
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"быстрее, мы его теряем!" - "а, #$^! мы его потеряли!"
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Стопор на каталке неисправен или не сработал, это что Супрун должна лично все стопора на "скорых" проверять? Она не только не должна была этого делать, она вообще уже не министр. Или ты в запое был? Да, и не забудь, президент уже не Порошенко, а Зеленский. Полгода как...Хавай-Те На Дніпропетровщині зі швидкої допомоги на ходу випав пацієнт - Цензор.НЕТ 2102
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С кем не бывает...Вот только выпал или выбросили вот в чем вопрос
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Больные уже на ходу из карет скорой помощи выпрыгивают, чтоб только не попасть в рехвормированные больницы.
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Его буйного потом с полицией доставляли, алкан. Что самое печальное - этих обеспечивают всем бесплатно, а простому люду за все плати.
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"быстрее, мы его теряем!" - "а, #$^! мы его потеряли!"
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Собирались лечить. Даже сумму огласили... Но, пациент сбежал.
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Бачите до чого приводить ігнорування пасків безпеки ?
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А двері треба на всі засови закривати бо ще і вори залізуть
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Це Україна, малятка. І ви дивуетесь, що тут є Зебіл?
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Це дніпрошидовськ ,хлопчику ,це зараз приблизно те що буде розповсюджено на усю країну!
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То ось звідки бере початок той анекдот, що закінчується совами: ...буде жити... В Днепропетровской области из скорой помощи на ходу выпал пациент - Цензор.НЕТ 1656
(Пацієнтові-невдасі -- одужання, звісно.)
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Что теперь тоже баллотироваться будет?
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Странно, что эта "помощь" беднягу ещё ногами не запинала, а то разлёгся на дороге, как дома.
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Следить за отсутствием свидетелей с видеорегистраторами, группироваться при падении и в подобной ситуации демонстрировать невозмутимость и старательно подчеркивать нормальность ситуации.
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Офигеть.
Ну рассказывали медики, что были такие случаи, что каталка со стопоров слетала и задние двери выносила - не верил. Брехуны говорил им
А вон оно как бывает

Рассказывали еще случай, как с башенного крана в простынях спускали крановщика с маляршей - клин словили. Тоже думал врут. Может что-ли и этой байке поверить
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Рехворма, ****. Вот бы ту малахольную очкастую тварь так выкинули из скорой на ходу! Может хотя бы перестала свои дебильные выперды писать каждый день.
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Стопор на каталке неисправен или не сработал, это что Супрун должна лично все стопора на "скорых" проверять? Она не только не должна была этого делать, она вообще уже не министр. Или ты в запое был? Да, и не забудь, президент уже не Порошенко, а Зеленский. Полгода как...Хавай-Те На Дніпропетровщині зі швидкої допомоги на ходу випав пацієнт - Цензор.НЕТ 2102
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Дней десять назад, жена попала в больницу с пневмонией.
Вот тогда я и осознал в натуре, что такое "деньги ходят за пациентом")))
Реформа однако)
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Нда….. При Зе даже пациенты из Скоой выпадают...…
Дохозяйничались!!!
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Кстати, если голосовал за ЗЕ, не грех и выкинуть эту падаль.
Все равно медицина тут безсильна.
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Жах!. Зі швидкої навіть не спішать до хворого!
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Водитель, врач и все. Где помощники? Почему не привлекают
подростков-волонтеров?
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О куеть забыл отключить катапульт жмура.
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Бывает,видно увлеклась минетом водителю и незаметили оба потери "бойца".
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